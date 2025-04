Es ist noch nicht ganz „Matrix“, aber … Sentient World Simulation: Ein Tool zum Testen von PsyOps und zur Kontrolle des menschlichen Geistes

Das obige Video könnte Sie beunruhigen, da es die beunruhigende Botschaft vermittelt, dass diese Technologie mächtiger ist als wir, dass sie unausweichlich ist und wir keine andere Wahl haben, als uns zu unterwerfen. Im folgenden Artikel liefert Ken Korczak eine ausgewogenere Erklärung zu SWS. Bevor wir zu seinem Artikel kommen, möchten wir einige eigene Gedanken hinzufügen.

Die Behauptung ist, es gäbe eine digitale Simulation jedes Menschen auf der Erde. Dies mag zwar das Ziel sein, ist aber höchst unwahrscheinlich, da es sich um eine Simulation unserer digitalen (Online-)Aktivitäten handelt, sozusagen um unseren digitalen Zwilling. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zum Internet, und viele andere sind nur sehr eingeschränkt online, was für SWS nicht ausreicht, um ausreichend Daten zu sammeln.

Es gibt noch einige weitere Aspekte der menschlichen Natur zu bedenken. Wir verhalten uns online nicht unbedingt genauso wie in der realen Welt, und unsere Gedanken, Gefühle und unser Verhalten können sich im Laufe der Zeit oder durch Anpassung an veränderte Umstände ändern. Darüber hinaus können wir unberechenbar sein. Obwohl wir oft vorhersehbare Muster aufweisen, verarbeitet unser Verstand verschiedene Faktoren und Szenarien, bevor wir entscheiden, wie wir im realen Leben handeln oder sprechen, insbesondere in für uns neuen Situationen.

Vor allem wird SWS niemals in der Lage sein, Daten über unser spirituelles Leben zu sammeln, es zu simulieren oder zu beeinflussen. Unser Geist beeinflusst unsere Gedanken, Entscheidungen, Gefühle und unser Verhalten maßgeblich, vielleicht genauso stark und manchmal sogar stärker als unser Körper und unsere Lebensumstände.

Durch eine enge Beziehung zu Gott ist unser Geist vor denen geschützt, die versuchen, uns zu beeinflussen und zu manipulieren. Anders ausgedrückt: Wenn wir uns selbst in einer Welt treu bleiben wollen, die uns ständig verändern will, müssen wir uns Gott nähern.

Simulation einer empfindungsfähigen Welt: Sie sind jetzt (wahrscheinlich) mittendrin

Was wäre, wenn jemand einen digitalen Avatar von Ihnen erstellen und ihn in einer riesigen Simulationsdatenbank speichern würde – und Sie wüssten nichts davon? Wie würden Sie sich dabei fühlen?

Ja, während Sie in seliger Unwissenheit und Unwissenheit leben und einfach Ihrem normalen Leben nachgehen, führt Ihr „simuliertes Selbst“ nun ebenfalls sein eigenes Leben in einer simulierten globalen Umgebung mit den meisten der anderen acht Milliarden Menschen auf einem simulierten Planeten Erde.

Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass dies bereits geschehen ist? Es ist!

Der Server für diese Weltsimulationsdatenbank – die Ihren Avatar enthält – befindet sich tatsächlich in (Trommelwirbel): Indiana! Ganz genau! Er heißt Sentient World Simulation („SWS“). Er ist betriebsbereit und befindet sich in einem Gebäude der Purdue University in West Lafayette, Indiana.

Das SWS ist die Idee von Dr. Alok R. Chaturvedi , einem Professor für Informationssysteme, der auch Gründer und Leiter des SEAS-Labors an der Krannert School of Management der Purdue University ist.

SEAS steht für Synthetic Environment and Analysis Simulations. Dr. Chaturvedi skizzierte sein Konzept für das SWS 2006 in einer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel „ Sentient World Simulation: A Continuously Running Model of the Real World: A Concept Paper “ [ Hier archiviert ].

In der Zusammenfassung dieses Dokuments wird das Konzept folgendermaßen erklärt:

„Das Ziel der Sentient World Simulation (SWS) besteht darin, ein synthetisches Spiegelbild der realen Welt zu erstellen, das automatisch und kontinuierlich anhand aktueller Informationen aus der realen Welt kalibriert wird, beispielsweise anhand von Großereignissen, Meinungsumfragen, demografischen Statistiken, Wirtschaftsberichten und Trendverschiebungen.“

Ich möchte hinzufügen, dass die „Geographie“ eines Gebiets auf mehreren Ebenen modelliert wird, darunter Stadt, Bundesland, Land, ausgewählte Interessensgebiete und natürlich global. Einige Modellkategorien umfassen militärische, politische, soziale, wirtschaftliche, informationelle und infrastrukturelle Knotenpunkte.

Nach der Veröffentlichung seines Konzeptpapiers im Jahr 2006 dauerte es nicht lange, bis das Projekt einsatzbereit war. Bis 2007 hatte das SWS bereits in 62 der 195 Länder der Erde enorme Datenmengen gesammelt.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich beim SWS um ein Projekt handelt, das vom US Joint Forces Command initiiert wurde .

Manche glauben, darunter auch die bekannte Futuristin Dr. Rebecca Hardcastle Wright, dass sich das SWS in den 15 Jahren seit 2007 weit über 62 Länder hinaus entwickelt hat und nun die meisten wichtigen Gebiete des Planeten umfasst und den Großteil der acht Milliarden Menschen umfassenden Weltbevölkerung erfasst.

Es ist noch nicht ganz „Matrix“, aber …

Lassen Sie mich nun klarstellen, dass Ihr Avatar im SWS (wahrscheinlich noch nicht) hinsichtlich Bild und Aussehen ein vollständiges Duplikat von Ihnen selbst ist und nicht über ein selbstbewusstes Verhalten wie Neo und seine Freunde in [dem Film von 1999] „ Matrix“ verfügt .

Es ist wichtig zu beachten, dass das SWS-Team von Purdue behauptet, es habe „kein identisches Abbild Ihres Körpers geschaffen“, sondern stattdessen ein „entpersonalisiertes Abbild“ verwendet. Sie sagen außerdem, dieses entpersonalisierte Abbild sei „nicht sofort identifizierbar“ und „nicht reproduzierbar“.

Dennoch finden es viele möglicherweise ebenso beunruhigend, dass jeder Avatar im virtuellen Realitätsuniversum von SWS ein ausführliches Aktivitätsprofil darüber darstellt, wer Sie sind und was Sie in der realen Welt tun.

Das liegt daran, dass Sie Ihren Avatar wahrscheinlich jeden Tag „füttern“, ob Sie es wissen oder nicht.

Dies geschieht durch die Teilnahme an der digitalen Welt. Jedes Mal, wenn Sie im Cyberspace interagieren, saugt das SWS diesen Datenpunkt auf und fügt ihn dem Profil Ihres Avatars hinzu.

Wenn Sie beispielsweise einen Einkauf bei Amazon tätigen, bei Google nach etwas suchen, Ihre Steuererklärung online einreichen, einem Freund eine SMS schreiben, eine Stromrechnung bezahlen oder mit einer Debitkarte für eine Mahlzeit in einem Restaurant bezahlen, werden diese Informationen an das SWS weitergeleitet und Ihr Avatar wird aktualisiert, um Ihren aktuellen Lebensstil widerzuspiegeln.

Dadurch wird ein „Vorhersagemodell“ von Ihnen erstellt und den SWS-Betreibern mitgeteilt, wie Sie in bestimmten Situationen wahrscheinlich reagieren und wie Sie sich in einer gruppendynamischen Situation verhalten oder verhalten werden.

Warum wurde die Sentient World Simulation erstellt?

Also …

Erinnern Sie sich, als der ehemalige Computerberater der NSA [National Security Agency] Edward Snowden im Jahr 2013 auf eigene Faust handelte und zusammen mit einer Schatztruhe streng geheimer Geheimdienstakten über das massive globale Überwachungsprogramm der NSA nach Hongkong und dann in die Russische Föderation floh?

Dieses Überwachungsprogramm umfasste im Wesentlichen das Abhören und Überwachen von Millionen, wenn nicht Milliarden von Telefon- und Internetverbindungen. Der offensichtliche Grund für die Einführung dieses Programms war die Terrorismusbekämpfung.

Angeblich wollte die NSA terroristische Kommunikation über die gesamte Bandbreite der Telekommunikations- und Cybernetzwerke hinweg identifizieren, um mögliche größere Angriffe auf amerikanische Interessen zu erkennen und zu vereiteln.

Snowden flüchtete, weil die NSA die Möglichkeit hat, Privatpersonen und ganz normale unschuldige Amerikaner abzuhören und zu überwachen. Dies sei ein fundamentaler Eingriff in die Privatsphäre, verfassungswidrig und der Beginn eines echten „Big Brother“-Alptraumstaates.

Nun, man könnte das SWS als den nächsten logischen Schritt betrachten. Es ist die Abhörmaßnahme der NSA auf Steroiden.

Mit diesem neuen System kann die Informationsbeschaffung über alle Bürger der Welt weit über das Abhören ihrer Telefongespräche, SMS-Nachrichten oder E-Mails hinausgehen.

Vielmehr werden zahlreiche Datenpunkte gesammelt, die im Wesentlichen ein vollständiges Profil jeder Person erstellen, einschließlich ihrer Aktivitäten, Vorlieben, ihres Verhaltens in bestimmten Situationen und so weiter.

Wenn alle diese Informationen in eine riesige Datenbank – in diesem Fall ein echtes Simulationsprogramm – übertragen werden, verfügen Sie nicht nur über Echtzeitdaten zu jedem Menschen in jedem Land der Erde, sondern können die Daten jetzt auch auf unzählige nützliche Arten bearbeiten.

Dazu gehört auch die Durchführung von Spielesimulationen, um herauszufinden, wie große Bevölkerungsgruppen auf bestimmte Situationen reagieren.

Nehmen wir beispielsweise an, das US-Verteidigungsministerium („DoD“) möchte wissen, wie die Bevölkerung der Ostküste reagieren würde, wenn sie wüsste, dass ein Feind ein tödliches Virus in das U-Bahn-System von New York City freigesetzt hätte.

Die Leute vom Verteidigungsministerium würden gern das Szenario eines Biowaffenangriffs durchspielen, bevor dieser stattfindet, damit sie mit einem hohen Grad an Sicherheit wissen, wie große Teile der Bevölkerung reagieren würden, und so eine wirksame Antwort formulieren können.

Wie Dr. Chaturvedi in seinem Konzeptpapier schreibt:

Die Fähigkeit eines synthetischen Modells der realen Welt, reale Ereignisse zu erfassen, sich anzupassen und darauf zu reagieren, unterscheidet SWS vom traditionellen Ansatz, eine Simulation zur Veranschaulichung eines Phänomens zu konstruieren. Verhaltensweisen entstehen in der SWS-Spiegelwelt und werden ähnlich wie in der realen Welt beobachtet.

Wer verwendet SWS-Daten?

Wie zu erwarten, hat der SWS keinen Mangel an eifrigen Kunden, darunter mächtige Regierungsbehörden, private Unternehmen und Fortune 500-Unternehmen. Eine kurze (und bei weitem nicht vollständige) Liste umfasst:

Das US-Verteidigungsministerium

Das US-Justizministerium

Eli Lilly

Lockheed Martin

Das US-Heimatschutzministerium

Darüber hinaus hat SWS Kunden in allen Bereichen gefunden, von Banken und Finanzinstituten, die es zum Testen psychologischer Operationen verwenden, bis hin zu Hollywood-Studios, die die Reaktionen des Publikums auf vorgeschlagene Drehbücher und Ideen durchspielen möchten.

Das Obige stammt aus Hardcastle Wrights Buch „ Exoconscious Humans “ aus dem Jahr 2021. Sie sagte auch, dass das SWS verwendet wurde, um die Ausbreitung eines Hustens in einem Flugzeug während des Höhepunkts der Covid-Pandemie zu simulieren. („ Exoconscious Humans “, Seite 160).

Gibt es öffentliche Empörung?

Es gibt einige, aber soweit ich das beurteilen kann, sind die Leute, die wegen der Aufdringlichkeit des SWS Alarm schlagen, sehr dünn gesät.

Einer, der sich über die Existenz des SWS ärgert, ist der Softwarespezialist und Kryptowährungs-Befürworter Alireza Beikverdi . Er schrieb 2015 in einem Artikel für Cointelegraph.com:

„Das Projekt ist so gefährlich und aufdringlich, dass einer seiner Forscher sogar ausgestiegen ist, weil er Bedenken äußerte, eine so gefährliche Waffe an eine streng geheime Agentur mit geringer Rechenschaftspflicht zu übergeben.“ ( Quelle )

Beikverdi fügte hinzu:

Dies ist nicht nur ein Eingriff in unsere Privatsphäre, sondern kann auch der Gesellschaft schweren Schaden zufügen. Das Wissen, dass es in der virtuellen Welt eine Kopie von jedem von uns gibt, die wie wir denken und handeln kann und deren Handlungen von den Behörden vorhergesagt werden können, ist ein weitaus einschüchternderer Eingriff. Dies wird sich negativ auf die Gesellschaft auswirken, indem es das Vertrauen zwischen Bürgern und Regierung sowie zwischen den Menschen untereinander schwächt – und das normale menschliche Verhalten verändert, da die Bevölkerung sich bewusst wird, dass es in der virtuellen Welt eine Kopie von ihnen ohne ihre Zustimmung gibt. Quelle )

Andere schimpfen über den SWS, äußern aber auch ein Gefühl der Unvermeidlichkeit. Ein Beispiel dafür sind die Kommentatoren des Webcasts „ Everywhere You Go is Bullsh*t“ . In diesem Video erklären sie:

Da sich unser Leben online verlagert, ist dies (das SWS) ein unvermeidlicher Teil davon. Wir alle wünschen uns dieses Gefühl der Sicherheit, und so etwas bietet uns … und wir haben es zugelassen. Ich denke, je mehr Menschen sich dieser Realität dieser massiven Datenschutzverletzung bewusst werden, desto mehr werden wir sie akzeptieren, und es wird schlimmer – oder es wird eine Art Rebellion dagegen geben, und das wird eine ziemlich interessante Zukunft.“

Nur an der Oberfläche gekratzt

Sicherlich hat die Existenz des Sentient World Simulation-Projekts an der Purdue University an sich schon tiefgreifende Auswirkungen. Bei der Recherche für diese Geschichte geriet ich jedoch schnell in ein viel tieferes und komplexeres Kaninchenloch.

Wenn man das SWS in den Kontext anderer aktueller Facetten stellt, die andere Arten des technologischen Determinismus vorantreiben – etwa das Rennen um eine vollständig selbstbewusste KI, die kybernetische Manipulation oder Transformation des menschlichen Körpers und die Transhumanismus-Bewegung im Allgemeinen – wird deutlich, dass das SWS nur ein Aspekt einer sich rasch entwickelnden menschlichen Sphäre grundlegender Transformationen ist.

Selbst wenn Sie die Idee des SWS verabscheuen und soziale und/oder politische Anstrengungen unternehmen möchten, um es zu verlangsamen oder zu beenden, werden Sie mit einer Reihe technologischer oder sozialer Initiativen von tiefgreifender Tragweite, Art, Vielfalt und Zielsetzung konfrontiert sein.

Kann irgendjemand es stoppen oder sich sogar davon abmelden? Das wird nicht einfach sein.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 19.04.2025