Propheten, Nomaden und eine vierte Wende, die sich auf einen blutigen Höhepunkt zubeschleunigt

Teile die Wahrheit!

Rückblickend mag der Funke so bedrohlich wie ein Finanzcrash, so alltäglich wie eine nationale Wahl oder so trivial wie eine Tea-Party-Aktion erscheinen. Der Auslöser wird sich gemäß einer grundlegenden Krisendynamik entfalten, die all diesen Szenarien zugrunde liegt: Ein erster Funke löst eine Kettenreaktion unnachgiebiger Reaktionen und weiterer Notfälle aus.

Die Kernelemente dieser Szenarien (Schulden, gesellschaftlicher Verfall, globale Unordnung) werden wichtiger sein als die Details, die der Auslöser auf unvorhersehbare Weise gegenüberstellen und verknüpfen wird. Sollten auch ausländische Gesellschaften in eine vierte Wende eintreten, könnte dies die Kettenreaktion beschleunigen.

Im In- und Ausland werden diese Ereignisse die Zerrissenheit des gesellschaftlichen Gefüges an Stellen extremer Verwundbarkeit widerspiegeln – Problembereiche, in denen Amerika notwendige Maßnahmen vernachlässigt, verweigert oder verzögert hat. – The Fourth Turning – Strauss & Howe

Glauben Sie nicht, Sie könnten der vierten Wende so entgehen, wie Sie sich heute von Nachrichten, Politik oder Steuern distanzieren, die Sie nicht zahlen möchten. Die Geschichte lehrt uns, dass eine Krise das grundlegende soziale und wirtschaftliche Umfeld, das Sie heute als selbstverständlich betrachten, verändern wird. Die vierte Wende erfordert den Tod und die Wiedergeburt der sozialen Ordnung. Sie ist der ultimative Übergangsritus für ein ganzes Volk und erfordert einen Zustand des puren Chaos, dessen Art und Dauer niemand vorhersagen kann. – Strauss & Howe – Die vierte Wende

In meinem letzten Artikel über die vierte Wende , wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, erklärte ich, Trump würde haushoch gewinnen, es sei denn, der Tiefe Staat würde sich mit einem unerhörten Trick den Sieg sichern, wie 2020. Ihre Betrugsmaschinen waren nicht in der Lage, den Demenz-Attrappen-Effekt zu überwinden und einen geistlosen, kichernden, schwachsinnigen DEI-Kandidaten als Trumps Gegner aufzustellen.

Ich dachte auch, die etablierte Opposition würde all ihre enormen, unrechtmäßig erworbenen finanziellen Mittel für gewalttätige Proteste einsetzen, sollte Trump gewinnen. Die Kürzung der USAID hat die inländischen Terroristen finanziell entkräftet und ihre Proteste erbärmlich gemacht.

Trumps überwältigender Wahlsieg und die Niederlage der illegalen Lawfare-Angriffe seiner Feinde aus dem Deep State entschärften deren Fähigkeit, seine Amtseinführung zu verhindern. Und er legte einen Blitzstart hin. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Seine ersten sieben Amtswochen waren geprägt von einem Wirbelsturm aus Executive Orders, schockierend mutigen Kabinettswahlen, Massenentlassungen von Regierungsdrohnen, Abschiebungen von Illegalen, Zollkriegen, Drohungen, Grönland und Kanada zu übernehmen, Konfrontationen mit führenden Politikern der Welt, Krieg gegen DEI und woke-bullshit-Politik innerhalb der Regierung und an staatlich finanzierten Universitäten sowie dem Hetzen von Musk und seinem DOGE-Team auf die Bundesbürokratie.

Die Dynamik dieser vierten Wende hat sich in meinem Kopf herauskristallisiert, seit Trump wieder die mächtigste Position der Welt bestiegen hat und nun bereit ist, seine Macht in einem weitaus größeren Ausmaß auszuüben als in seiner ersten Amtszeit.

Die beiden vorherigen Präsidenten der vierten Wende – während der Großen Depression/des Zweiten Weltkriegs und während der vierten Wende des Bürgerkriegs – verhielten sich wie Diktatoren, übten ihre autoritäre Macht aus und nutzten den Krieg als Vorwand, um ihre verfassungsmäßig verliehene Autorität zu überschreiten.

Die Herrschaft per Dekret ist mittlerweile alltäglich geworden, da unsere Republik zu einem korporativ-faschistischen totalitären Staat verkommen ist, in dem die Beute unter den wenigen Privilegierten aufgeteilt wird, während der Rest von uns durch Propaganda zu Unterwerfung, Verderbtheit, Verschuldung und Erniedrigung getrieben wird.

300x250

Trump hat eine diktatorische Haltung eingenommen, mit der Begründung, er müsse dies tun, um die bösen Mächte des Tiefen Staates zu besiegen , und mehr als 50 % der Bevölkerung unterstützen diese Haltung begeistert.

Bei Donald Trump gibt es grundsätzlich keinen Mittelweg. Entweder man verachtet ihn und schreit, er sei buchstäblich Hitler, oder man verehrt ihn als Retter Amerikas, der uns zu einer glorreichen Renaissance führt. Persönlich befinde ich mich in der Mitte, basierend auf dem, was er getan hat, nicht auf dem, was er sagt.

Ich war von seiner ersten Amtszeit enttäuscht, obwohl er eine Menge Gutes getan hat. Seine Personalentscheidungen waren furchtbar, Barrett an den Obersten Gerichtshof zu berufen war eine schreckliche Wahl, und die Abriegelung des Landes, während er gleichzeitig einen Pakt mit dem Teufel ( Fauci & Pfizer ) schloss, um einen giftigen Impfstoff zu produzieren, der dazu bestimmt ist, weit mehr Menschen zu töten als zu retten, ist nach wie vor ein massiver Makel in seiner Bilanz.

300x250 boxone

Aber was getan ist, ist getan. Selbst der skeptischste Zyniker muss zugeben, dass es in Trumps zweiter Amtszeit mehrere positive Entwicklungen gab.

Das Thema, das Trumps Wahlsieg maßgeblich beeinflusste, war die Grenze und der Plan der Demokraten, Amerika durch die Finanzierung der Invasion durch Dritte-Welt-Abschaum zu zerstören .

Der demente Präsident bekam von seinen Obama-Betreuern Eiscreme und wurde zum Abstandhalten aufgefordert, während Millionen von Unterschichtlern über unsere Südgrenze strömten. Trumps Wahl von Tom Homan zum Grenzzaren war brillant, und die bisherigen Maßnahmen zur Sicherung der Grenze haben dramatische Ergebnisse gebracht. Wir brauchen Millionen weitere Abschiebungen, aber wir haben einen guten Start hingelegt.

Trump hat seine Lektion aus seiner ersten Amtszeit gelernt, als er sich mit Hinterhältigen des Deep State umgab, während er es versäumte, seine Ministerien von seinen Feinden zu säubern. Er hat die meisten Schlüsselpositionen im Kabinett mit hochkompetenten Außenseitern besetzt.

Die Bürokratie in Washington wird gerade ausgedünnt, wenn nicht von seinen Beauftragten, dann von Musk und seiner DOGE-Armee. Die Säuberung des Sumpfes seiner bürokratischen Feinde ist unerlässlich, um Fortschritte zu erzielen. Als Nächstes muss die Justiz von linksradikalen Apparatschiks auf Soros ‘ Gehaltsliste gesäubert werden.

Es gibt tatsächlich 2 Billionen Dollar an Ausgaben, die gekürzt werden könnten. Ziel sollte es sein, auf das Ausgabenniveau von 2019 zurückzukehren, also vor den „Covid-Notausgaben“.

Das Ausmaß an Korruption, Bestechung und Betrug innerhalb der Bundesregierung ist astronomisch, und Musk und seine DOGE-Einheit verdienen Anerkennung dafür, dass sie die Steine ​​aus dem Weg geräumt und diese Maden ans Licht gebracht haben. DOGE behauptet, bisher 130 Milliarden Dollar eingespart zu haben.

Das klingt nach viel, und das ist es auch. Doch ein Blick auf die Realität wird die wahre Natur unserer misslichen Lage offenbaren.

Die Bundesregierung gibt durchschnittlich 130 Milliarden Dollar pro Woche aus. Wir erhöhen die Staatsverschuldung täglich um über 5 Milliarden Dollar. Dieser Tsunami der Defizitausgaben ist eine fortwährende, von allen Parteien unterstützte Maschine. Die von Trump und seinen Anhängern durchgepeitschte Resolution erhöht die Ausgaben. DOGE ist eine hervorragende PR für Trumps Armee und der perfekte Schreckgespenst für seine Feinde.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es unseren Kurs wesentlich ändern wird. Die Staatsverschuldung betrug 36,2 Billionen Dollar, als Trump die Macht übernahm. Es besteht kein Zweifel, dass sie bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt 44 Billionen Dollar übersteigen wird.

In den USA gibt es 135 Millionen Vollzeitbeschäftigte, davon etwa 18 Millionen für den Staat. Viele weitere Millionen in der Privatwirtschaft sind auf staatliche Aufträge angewiesen. Ich bin voll und ganz für den Abbau staatlicher Bürokratie.

Doch das wird Konsequenzen haben. Daten aus Washington D.C. zeigen bereits einen Einbruch der Immobilienpreise und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Kombination aus Entlassungen, reduzierten Staatsausgaben und Zöllen wird uns 2025 wahrscheinlich in eine Rezession stürzen.

Trumps Strategie könnte darin bestehen, im ersten Jahr seiner Amtszeit die Belastungen zu ertragen, da in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit eine starke Erholung erwartet wird.

Die Frage ist, ob die Rezession die Blase – Aktien, Anleihen, Immobilien und Kryptowährungen – zum Platzen bringt oder nur ein Hindernis auf dem Weg zu langfristigem Wohlstand darstellt. Angesichts der horrenden Bewertungen aller Anlageklassen erwarte ich eine deutliche Korrektur auf breiter Front. Ob aus einer Rezession und Korrektur eine Depression und ein Crash werden, hängt vom Verhalten unserer Politiker ab.

An jedem dieser großen Tore der Geschichte, im Abstand von 80 bis 100 Jahren, entfaltete sich ein ähnliches Generationendrama. Vier Archetypen, in derselben Reihenfolge – älterer Prophet, Nomade mittleren Alters, junger Held, Künstlerkind – schufen gemeinsam die beständigsten Legenden unserer Geschichte. Jedes Erscheinen des Grauen Champions markierte einen Moment der „Dunkelheit, des Unglücks und der Gefahr“, den Höhepunkt der vierten Wende des Saeculums. – Die vierte Wende – Strauss & Howe

Seit Trump 2015 die Rolltreppe in den Trump Towers hinunterfuhr, wurde viel darüber diskutiert, ob er einer der grauen Champions dieser vierten Wende war. Ich hatte meine Zweifel, nachdem die Wahl 2020 gestohlen wurde, aber seine Wiedereroberung 2025 lässt keinen Zweifel daran, dass er der Blitzableiter für das ist, was in der Endphase dieser Krisenperiode geschehen wird. Trump, Putin und Xi Jinping stammen alle aus der Prophetengeneration und haben die Rolle der grauen Champions für ihre Nationen übernommen. Das Zusammenspiel dieser Männer in den nächsten Jahren wird den Verlauf dieser vierten Wende bestimmen. Bisher hielten sich die Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten in Grenzen. Die Höhepunkte dieser vierten Wende waren historisch blutig und verheerend. Sollte China in Taiwan einmarschieren, Nordkorea in Südkorea oder die EU Putin zu weit drängen, würde dies mit Sicherheit zu Massenvernichtung und zahlreichen Opfern führen. Und da die Nukleartechnologie seit dem Zweiten Weltkrieg deutlich fortgeschrittener ist, ist die Möglichkeit einer globalen Zerstörung nicht ausgeschlossen. Vierte Wendepunkte können mehrere Regenerationen mit sich bringen. Die erste war die künstliche Stützung des Finanzsystems durch die Fed und das Finanzministerium im Jahr 2009. Dadurch wurde es langfristig deutlich instabiler und bereitete den Boden für den großen Zusammenbruch. Die Regeneration lässt sich nicht immer auf ein einzelnes Ereignis zurückführen. Sie muss jedoch den Beginn einer Zunahme zentralisierter Autorität und entschlossener Führung in einer Zeit großer Gefahr und Dringlichkeit markieren. Trumps Handeln in den ersten sieben Wochen nach seiner Rückkehr im Amt kann zweifellos als eine Art Erneuerung bezeichnet werden. Er erließ Dekrete, Mandate und entschlossene Maßnahmen, um die unter Biden angerichtete Zerstörung rückgängig zu machen. Die Reaktion seiner Feinde, die mit juristischen Mitteln, ihren medialen Sprachrohren und juristischen Blockaden reagierten, hat die Wut und den Hass im Land bis zum Siedepunkt getrieben. Die Folgen der Trump/Musk-Agenda – der Abbau aufgeblähter Bundesmittel, die Entlassung staatlicher Drohnenbürokraten, die Zerschlagung korrupter, verräterischer Organisationen, die sich in der Bundesbürokratie verstecken ( USAID ), die Auflösung ineffektiver Ministerien wie des Bildungsministeriums und der Kampf gegen Korruption und Verschwendung – waren erwartungsgemäß heftig. Die Brandstiftung bei Tesla-Händlern, koordinierte Anti-Musk-Botschaften der vereinnahmten Mainstream-Medien und künstliche Proteste im ganzen Land werden alle von Soros und seinesgleichen finanziert, genau wie die gefälschten BLM- Proteste dazu benutzt wurden, Trumps erste Amtszeit zu zerstören. Jeder Erlass, der die absichtlich herbeigeführte Grenzinvasion beenden, Verschwendung, Betrug und Korruption in der Bundesregierung eindämmen und die Behörden von seinen Feinden säubern sollte, stieß auf juristische Blockade durch Richter, die von Soros und der von Obama und seinen Gefolgsleuten geschaffenen Lawfare-Armee in Machtpositionen gebracht wurden. Der Begriff Verfassungskrise wurde überstrapaziert, aber ich glaube, wir steuern auf einen Konflikt zu, der sich durch das bestehende Rechtssystem nicht von selbst lösen lässt. Von der Justiz kann nicht länger erwartet werden, dass sie das Gesetz auf Grundlage der Verfassung unvoreingenommen auslegt. Was passiert, wenn Trump beschließt, die Urteile dieser Vielzahl korrupter Richter zu ignorieren? Die sogenannten Richter, die Trumps Pläne auf Schritt und Tritt durchkreuzen, interpretieren nicht das Gesetz, sondern üben aktivistische politische Vorrechte aus, für deren Förderung sie von Soros und seinen Lawfare-Organisationen bezahlt wurden. Aus meiner Sicht ist die Welt seit Trumps Wahl täglich chaotischer und verwirrender geworden. Aus Sicht der vierten Wende ist das zu erwarten. Die Krise löst sich nie durch Kompromisse oder eine friedliche Einigung. Die sich zu einer immer stärkeren Implosion des Vertrauens in Institutionen, Politiker, Medienvertreter, Konzerne und Zentralbanker entwickelnde Krise führt das Land und die Welt in einen katastrophalen Schuldenkollaps, der die Welt in eine globale Depression stürzen wird. Ob dies von den herrschenden Oligarchen im Voraus geplant wurde, um die Große Enteignung , die neue Weltordnung und CBDCs heraufzubeschwören , ist für mich immer noch eine Frage. Ist Trump ein williger Teilnehmer dieses teuflischen Plans oder ein wohlmeinender Sündenbock, den sie mit seiner MAGA-Armee manipulieren, um sicherzustellen, dass ihr Plan reibungslos verläuft? Für mich ist klar: Die herrschende Elite der globalistischen Kabale versucht, Trumps und Putins Friedensbemühungen zur Lösung des Ukraine-Krieges zu vereiteln. Sie nutzen jede Gelegenheit, um Putin zu provozieren und ihn zu einem dritten Weltkrieg mit der NATO zu drängen und die USA zur Einhaltung ihrer Vertragsverpflichtungen zu zwingen. Ihre Verzweiflung ist offensichtlich, denn die diskreditierten und höchst unpopulären Marionetten in Frankreich, Großbritannien, Kanada und Deutschland geben täglich irrwitzige Erklärungen ab und drohen mit Krieg gegen Russland. Putin ist der einzige Staatsmann, der rational vorgeht und versucht, einen vernünftigen Ausgang des Konflikts auszuhandeln, der 2014 von den US-Neokonservativen begonnen wurde . Diese globale Krise wird durch die sich anbahnende Verfassungskrise, die von den Agenten des Tiefen Staates und ihren juristischen Machenschaften ausgelöst wird, nur noch verschärft. Ihr Ziel ist es, Trump zu einer gewaltsamen Reaktion auf Soros und seine gekauften, verräterischen Justizkumpanen zu zwingen. Trumps Rhetorik von einer glorreichen neuen Ära wirtschaftlichen Nirwanas, basierend auf Zöllen, niedrigeren Steuern und Energieunabhängigkeit, klingt zwar großartig, ist aber nichts weiter als Luftschloss. Es ist zu spät. Das Gerede vom Haushaltsausgleich ist nichts weiter als schwadronierender Blödsinn. Trump und seine Wirtschaftsgurus haben nicht die Absicht, den Haushalt auszugleichen, denn das würde zur schlimmsten Depression der Geschichte führen. Dieses ganze Ponzi-Kartenspiel basiert auf der Ausgabe von 6 Milliarden Dollar Schulden pro Tag. Unsere gefälschten positiven BIP-Wachstumsdaten basieren darauf, dass die Regierung jährlich 5 Billionen Dollar gedrucktes Fiatgeld (17 % des BIP) für Kriege, Sozialleistungen und Verschwendung ausgibt, während die ignorante, gehirngewaschene Masse 19 Billionen Dollar Geld, das sie nicht hat (mit Kreditkarten), für unnötigen Mist ausgibt – das entspricht 68 % des gesamten BIP. Gleichzeitig notieren die Finanzmärkte auf einem historischen Höchststand (und gefährlich), die Immobilienpreise sind auf einem historischen Höchststand, die reale Inflation liegt seit fünf Jahren bei über 10 %, die Kreditkarten-, Auto- und Studienkreditschulden sind auf Rekordniveau, und vor allem erreicht der Goldpreis täglich neue Höchststände. Der Aktienmarkt taumelt, wie er es normalerweise als Vorbote eines Crashs tut. Die Immobilienverkäufe sind auf einem Zehnjahrestief, da exorbitante Preise und höhere Hypothekenzinsen den meisten Menschen den Kauf eines Eigenheims unmöglich machen. Die Zahl der Zahlungsrückstände bei Kreditkarten und Autokrediten steigt sprunghaft an. Millionen von Menschen, die seit Jahren keine Studienkredite mehr abbezahlt haben, müssen nun zahlen. Ihre Kreditwürdigkeit sinkt aufgrund der Zahlungsausfälle. Der Goldpreis steigt, wenn das Finanzsystem Anzeichen eines Zusammenbruchs zeigt. Alle Zutaten für eine katastrophale Explosion sind vorhanden und warten nur noch auf einen Funken, der die explosive Mischung entzündet. Das Finanzsystem ist mittlerweile so instabil und fragil, dass jedes noch so unbedeutende Sandkorn, das hinzugefügt wird, den Zusammenbruch auslösen könnte. Ich glaube, dass Chaos, Verwirrung, Konflikte und Vertrauensverlust eine anhaltende Phase der Zwietracht ankündigen, während diese vierte Wende ihrem Ende entgegensteuert. Die zahlreichen neokonservativen Kräfte in der EU und den USA, die versuchen, den Ukraine-Konflikt zu verlängern und auszuweiten, sowie die zionistischen Bemühungen, einen Krieg mit dem Iran zu provozieren, haben die Welt an den Rand eines neuen globalen Konflikts gebracht. Alle vorherigen vierten Wendepunkte wurden durch einen blutigen Krieg entschieden, und dieser dürfte ein ähnlich tragisches Ergebnis haben. Die milliardenschweren Oligarchen haben gezielt Chaos und Aufruhr geschaffen, um ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle über die Politiker zu vergrößern, die sie zur Umsetzung ihrer Agenda einer neuen Weltordnung eingesetzt haben. Die Zunahme von Attentaten und Mordversuchen ist ein Zeichen für die zunehmende Feindseligkeit gegenüber denjenigen, die von ihren Feinden als böse und entbehrlich angesehen werden. Die Ermordung von Unternehmensmanagern, die Anschläge auf Trump und die vereitelten Pläne gegen einen Richter des Obersten Gerichtshofs und Musk markieren eine neue gewaltsame Wendung in dieser vierten Wende. Wird jemand versuchen, einige dieser linken Richter auszuschalten, die im Namen ihrer linken Milliardärs-Quislinge den Willen des Volkes behindern? Werden die Ukraine und die EU versuchen, Putin zu ermorden, wie sie es bereits mit zahlreichen anderen russischen Politikern getan haben? Was ich weiß, ist, dass eine mächtige Fraktion im Rahmen ihrer Agenda für eine neue Weltordnung einen globalen Krieg anzetteln will. Es genügt, wenn irgendjemand irgendwo eine Dummheit begeht, und schon wird es schlimm enden – mit mehr Tod und Zerstörung, als sich ein vernünftiger Amerikaner nach Jahrzehnten in seiner trügerischen Sicherheitsblase vorstellen kann. Sobald die Dominosteine ​​fallen, gibt es kein Halten mehr. „Bei so viel Chaos wird irgendjemand etwas Dummes tun. Und wenn das passiert, wird es schlimm.“ – Inspektor Finch – V wie Vendetta Die brennenden Tesla-Showrooms, gehirngewaschene Idioten, die Vandalismus begehen, und die von Soros finanzierten Scheinproteste im ganzen Land machen die Normalbürger nur wütend und treiben uns dem Chaos immer näher. Russland wirft Frankreich und Großbritannien zu Recht Kriegshandlungen gegen Energiestandorte in Russland vor, Trumps Wut über Putins mangelnde Kooperation, während er den Jemen auf Anweisung Israels bombardiert, hat den drohenden globalen Konflikt weiter angeheizt. Die beiden Blitzableiter der Prophetengeneration für den kommenden Konflikt, Trump und Putin, mit Bill Gates und RFK Jr. als Nebenfiguren, werden die Entscheidungen treffen, die den zukünftigen Lauf dieser Welt bestimmen. In den beiden vorangegangenen vierten Wendepunkten mussten die Förderer der Nomadengeneration von Lincolns und Roosevelts Strategie – Grant , Sherman , Eisenhower und Patton – unbeirrt Hunderttausende Männer in den Tod schicken. Trumps Agent des Wandels in der Nomadengeneration – Elon Musk – hat sich darauf konzentriert, Betrug, Verschwendung und Ineffizienz in der Bundesregierung auszumerzen, Gewalt zu provozieren und die verräterischen Handlanger in der Justiz und die von Soros finanzierten NGOs zu entlarven. Putins wichtigste rechte Hand in der Nomadengeneration – Dmitri Medwedew – ist ein Bombenwerfer, der Konflikte liebt. Diese Krisenperiode beschleunigt und verschärft sich täglich, während Trump, Putin, Xi und eine Vielzahl anderer Staats- und Regierungschefs sich gegenseitig provozieren, in Pose treten und bedrohen, wobei alle Anzeichen auf einen militärischen Konflikt hindeuten. Die Propagandamedien, allen voran die New York Times, geben nun zu, dass wir uns seit 2014 im Krieg mit Russland befinden. Der gesamte Konflikt seit 2022 wurde mit US-Technologie, Waffen und Personal finanziert und geführt. Über 200 Milliarden Dollar wurden für einen weiteren verlorenen Krieg verschwendet. Wir in den alternativen Medien haben die Wahrheit über diesen Stellvertreterkrieg schon vor Jahren aufgedeckt. Da Selenskyj den Anweisungen seiner EU-Gönner folgt, sind die ersten Friedensbemühungen von Trump und Putin zum Scheitern verurteilt. Das anhaltende Blutbad im Nahen Osten, das heftige Säbelrasseln angesichts des US-Angriffs auf den Iran im Namen Israels und die Erklärung der USA, China sei ihre größte militärische Bedrohung im Hinblick auf die mögliche Übernahme Taiwans, münden in einem großen globalen Konflikt, von dessen Anbruch die bewusst abgelenkten und verdummten Massen keine Ahnung haben. Die Anführer der Babyboomer-Generation sind unnachgiebig, strafend, autoritär gesinnt und bereit, die Zerstörung des Planeten zu riskieren, um das zu erreichen, was ihnen die globalistischen Oligarchen, die das Sagen haben, aufgetragen haben. Strauss & Howe sagten 1997 die Gefahren voraus, denen wir uns auf dem Höhepunkt dieser vierten Wende stellen würden. Das Katastrophenrisiko wird sehr hoch sein. Das Land könnte in Aufstände oder zivile Gewalt ausbrechen, geografisch zerbrechen oder einer autoritären Herrschaft erliegen. Sollte es zu einem Krieg kommen, wäre dieser wahrscheinlich mit maximalem Risiko und Aufwand verbunden – mit anderen Worten: ein totaler Krieg. Jede vierte Wende hat einen Anstieg der Zerstörungstechnologie und der Bereitschaft der Menschheit, sie einzusetzen, verzeichnet. – Strauss & Howe – Die vierte Wende Die Geschichte bietet keine Garantien. Natürlich könnte alles schrecklich schiefgehen – die Möglichkeiten reichen von einem Atomkrieg bis hin zu unheilbaren Seuchen, von terroristischer Anarchie bis hin zu einer Hightech-Diktatur. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass die Vorsehung unsere Nation immer vor den unumkehrbaren Tragödien bewahren wird, die so viele andere ereilt haben: nicht nur vorübergehende Not, sondern Erniedrigung und völligen Ruin. Eine Niederlage in der nächsten vierten Wende könnte etwas noch Schlimmeres bedeuten. Es könnte eine dauerhafte Niederlage bedeuten, von der sich unsere nationale Unschuld – vielleicht sogar unsere Nation – nie erholen könnte. – Strauss & Howe – Die vierte Wende Gold- und Ölpreise steigen rasant, Gold erreichte täglich neue Höchststände und legte im letzten Jahr um 38 % zu. Das deutet darauf hin, dass nicht alles in Ordnung ist auf dieser Welt. Die Vereinigten Staaten sind seit zweieinhalb Jahrhunderten eine Nation und erst in den letzten hundert Jahren zu einem Imperium geworden. Trump kann zwar dozieren, er wolle Amerika einen neuen Morgen bescheren, doch es ist zu spät. Denn die Dunkelheit senkt sich über die Republik, die von starken, mutigen Männern geschaffen, aber langsam von schwachen, feigen Männern, Geldinteressen, korrupten Politikern, verräterischen, globalistischen Milliardären und einer Bevölkerung zerstört wurde, die zu sehr von technologischem Wohlstand und Spielen verdummt und abgelenkt ist, um sich um zukünftige Generationen zu kümmern. 1785 hatten die Amerikaner den Unabhängigkeitskrieg gewonnen, aber in der Endphase der ersten amerikanischen Wende noch weder die Verfassung geschrieben noch einen Präsidenten gewählt. Genau 80 Jahre später, 1865, fand die vierte Wende des amerikanischen Bürgerkriegs ihr blutiges Ende. Genau 80 Jahre später, 1945, wurde der Zweite Weltkrieg nach dem Verlust von 65 Millionen Menschenleben gewonnen. Wir befinden uns nun, genau 80 Jahre später, im Jahr 2025, bereit, ein weiteres dramatisches Kapitel in den Annalen der Geschichte zu schreiben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Amerika der siegreiche Held mit der goldenen Krone, ignorierte aber die Warnung aller früheren Imperien – aller Ruhm ist vergänglich. Wenn wir uns unserer Begegnung mit dem Schicksal nähern, bedenken wir, wie in der Bibel beschrieben, dass die Geschichte zyklisch verläuft und alles seine Zeit hat. Ich denke, jeder muss verstehen, dass wir in eine Zeit des Krieges, des Hasses, des Tötens und des Sterbens eintreten. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber die Zyklen der Geschichte lügen nicht. Quellen: PublicDomain/theburningplatform.com am 05.04.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309