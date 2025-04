Der „Great Reset“ abgeblasen? Klaus Schwab tritt zurück und König Charles soll sich von wichtigen königlichen Pflichten zurückzuziehen

Teile die Wahrheit!

Für die beiden Männer, die am stärksten mit dem „Great Reset“ in Verbindung gebracht werden, wendet sich das Blatt .

Innerhalb weniger Tage wurde bekannt gegeben, dass Klaus Schwab von seinem Vorsitz im Kuratorium des Weltwirtschaftsforums zurücktritt, und König Charles III. wird aufgefordert, von „zentralen königlichen Pflichten“ zurückzutreten.

Am 3. Juni 2020 startete der damalige Prinz Charles auf seiner offiziellen Website eine neue globale Initiative namens „The Great Reset“ .

Am selben Tag veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum („ WEF “) ein Video zum Start von „The Great Reset“. Eines der Ziele von „The Great Reset“ lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Sie werden nichts besitzen. Und Sie werden glücklich sein.“

Am 9. Juli 2020 veröffentlichte ein weiterer lautstarker Befürworter der Great Reset-Agenda, der WEF-Gründer Klaus Schwab , das Buch „ COVID-19: The Great Reset “. (Der sich abzeichnende Zusammenbruch der globalistischen Weltordnung)

Klaus Schwab tritt zurück

Gestern berichtete die Financial Times , dass Schwab, der 87-jährige Gründer des WEF, den „Prozess“ seines Rücktritts als Vorsitzender des Kuratoriums einleiten werde, nur wenige Wochen nachdem die Organisation nach einer Untersuchung wegen Diskriminierung am Arbeitsplatz eine Umstrukturierung versprochen hatte.

In einem Brief schrieb Schwab, das WEF müsse nach einer Zeit der Turbulenzen sein „Sinn für seine Mission“ wiederfinden.

„Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das Forum im heutigen besonderen Kontext wichtiger und relevanter ist als je zuvor“, sagte er. „Außerdem ist es finanziell sehr gut aufgestellt.“

„Nach den Turbulenzen der letzten Monate ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, unseren Sinn für unsere Mission wiederzuerlangen“, sagte er, ohne zu spezifizieren, ob die Unruhen, auf die er sich bezog, eine Reaktion auf die zweite Amtszeit von Donald Trump als Präsident oder die Ermittlungen des WEF waren .

Schwab sagte, die Ankündigung am 1. April habe eine besondere Bedeutung, da er genau an diesem Tag vor 55 Jahren mit der Entwicklung des Konzepts eines „globalen Dorfes“ begonnen habe.

Er nannte keinen Zeitplan für seinen Austritt aus dem WEF, sagte aber, der Prozess solle bis Januar 2027 abgeschlossen sein. Er werde sich nun auf das Schreiben seiner Memoiren konzentrieren.

Vor einem Jahr kündigte Schwab seinen Rücktritt als WEF-Vorsitzender an, nachdem er mehr als ein halbes Jahrhundert an der Spitze der weltweit berüchtigtsten Wirtschaftskonferenz gestanden hatte.

Zuvor hatte es monatelang Rücktrittsforderungen und Spekulationen über die Nachfolge gegeben. Sein Nachfolger wurde Børge Brende, der Vorsitzender und Geschäftsführer des Verwaltungsrats wurde, während Schwab den Vorsitz des WEF-Kuratoriums übernahm.

Einige Wochen vor Schwabs Ankündigung für 2024 wurde Charles „The Great Reset“ King zum König des Vereinigten Königreichs und der anderen 14 Commonwealth-Staaten gekrönt.

König Charles wird aufgefordert, von wichtigen königlichen Pflichten zurückzutreten

Am Mittwoch, einen Tag vor der Veröffentlichung der Nachricht über Schwabs Rücktritt aus dem Kuratorium des WEF, wurde berichtet, dass König Charles III. aufgefordert worden sei, von wichtigen königlichen Pflichten zurückzutreten, um seine Gesundheit zu schützen, nachdem er kürzlich aufgrund von Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung ins Krankenhaus eingeliefert worden war.

Charles leidet seit über einem Jahr an Krebs, und manche meinen, er sollte kürzertreten. Den König jedoch davon zu überzeugen, weniger zu arbeiten, war schon immer eine notorisch schwierige Aufgabe.

Ein königlicher Berater sagte kürzlich gegenüber Newsweek , Königin Camilla sei die einzige gewesen, die den König erfolgreich zum Kürzerwerden auffordern konnte.

Zu denjenigen, die der Ansicht sind, der Monarch solle seinen vollgepackten Arbeitsplan etwas langsamer angehen, gehört Ingrid Seward, Autorin des königlichen Buches „ Meine Mutter und ich“ .

Seward sagte gegenüber Newsweek , der Monarch solle einen Teil seiner Aufgaben, darunter auch die Investiturzeremonien, anderen Mitgliedern des Königshauses übertragen.

„Er könnte sich von den Investituren zurückziehen. Ich denke, das wäre eine gute Idee“, sagte sie .

Der 76-jährige Monarch trat am Donnerstag, dem 27. März, seine wöchentliche Behandlung an, erlitt jedoch Nebenwirkungen, die eine Beobachtungszeit in der Privatklinik The London Clinic erforderlich machten, obwohl er nicht über Nacht bleiben musste.

Charles war am Dienstag, dem 1. April, wieder im Dienst und führte eine lange Amtseinführungszeremonie durch, bei der er Dutzende von Menschen zum Ritter schlug oder ihnen Auszeichnungen überreichte.

Eine Investiturzeremonie ist eine formelle Veranstaltung, bei der Personen Ehrungen erhalten oder in eine Führungsposition eingeführt werden.

Im Vereinigten Königreich finden Investituren im Buckingham Palace, auf Schloss Windsor oder im Holyroodhouse Palace statt, wo die Empfänger ihre Ehrungen von einem Mitglied der königlichen Familie entgegennehmen.

Zu diesen Ehrungen gehören Ritterwürden, MBEs (Member of the Order of the British Empire), OBEs (Officer of the Order of the British Empire) und andere Auszeichnungen.

Eine Möglichkeit wäre, dass Prinz William weitere Investiturzeremonien wie die von Karl III. am Dienstag durchführt, die sich stundenlang hinziehen können.

