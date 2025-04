Studie mit 85 Millionen Menschen bestätigt, dass Covid-„Impfstoffe“ einen weltweiten Anstieg von Schlaganfällen, Herzinfarkten und plötzlichen Todesfällen verursacht haben

Eine bahnbrechende neue, von Experten begutachtete Studie mit sage und schreibe 85 Millionen Teilnehmern hat bestätigt, dass die Covid-„Impfstoffe“ zu einem rasanten Anstieg der Zahl plötzlicher Todesfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkte, koronarer Herzkrankheiten und anderer tödlicher chronischer Leiden geführt haben, die epidemische Ausmaße angenommen haben.

Die Studie, eine der bislang umfangreichsten veröffentlichten Übersichtsarbeiten, kam zu dem Ergebnis, dass mRNA- und virale Vektor-Covid-„Impfstoffe“ für die steigende Zahl an Meldungen über tödliche kardiovaskuläre Ereignisse verantwortlich sind.

Im Rahmen der groß angelegten Analyse bestätigte die Studie, dass Covid-mRNA- und virale Vektorinjektionen weltweit zu folgenden Spitzenwerten führten:

Die Studie wurde von Raheleh Karimi von der Abteilung für Biostatistik und Epidemiologie der Isfahan University of Medical Sciences im Iran geleitet .

Während der großen Studie koordinierte Karimi ein Team internationaler Forscher, darunter führende Wissenschaftler aus Spanien und Portugal.

Der Studienartikel wurde in der neuesten Ausgabe des renommierten International Journal of Preventive Medicine veröffentlicht .

Diese umfassende bayesianische multivariate Metaanalyse umfasste 15 Studien. (Das schockierende MAC-Adress-Mysterium: Sind geimpfte Menschen jetzt Bluetooth-Sender einer versteckten Nanotech-Agenda?)

Grundlage der Primäranalyse waren 11 kontrollierte Beobachtungsstudien.

Insgesamt wurden im Rahmen der Analyse über 85 Millionen Personen ausgewertet.

Unter den Teilnehmern befanden sich fast 46 Millionen „geimpfte“ Personen und fast 40 Millionen ungeimpfte oder Kontrollteilnehmer.

Die „geimpften“ Personen hatten die erste, zweite oder dritte Dosis der Covid-Impfung erhalten.

Zu den untersuchten „Impfstoffen“ gehörten mRNA-Impfungen von Pfizer und Moderna sowie die viralen Vektorinjektionen von AstraZeneca.

Die eingehende Analyse erstreckte sich auf mehrere Länder in Asien, Europa und Nordamerika.

Moderna (mRNA) spielte in den primären Risikoschätzungen jedoch keine herausragende Rolle.

Dies lag an der begrenzten Verfügbarkeit kontrollierter Studien, die sich speziell mit den kardiovaskulären Auswirkungen befassten.

Daher konzentrieren sich die wichtigsten Messgrößen auf Ergebnisse im Zusammenhang mit Pfizer, AstraZeneca und dosisspezifischen gepoolten Daten.

Im Vergleich zur ungeimpften Gruppe stellten die Forscher fest, dass die Zahl tödlicher kardiovaskulärer Ereignisse bei Personen, die auch nur eine einzige Dosis eines Covid-„Impfstoffs“ erhalten hatten, dramatisch anstieg.

Die Forscher fassen ihre Ergebnisse im Studienpapier zusammen:

Koronare Herzkrankheit (KHK)

Insgesamt : 70 % erhöhtes Risiko – OR 1,70 ( 95 % CrI: 1,11–2,57 )

: OR 1,70 ( ) Pfizer : 64 % erhöhtes Risiko – OR 1,64 ( 95 % CrI: 1,06–2,55 )

: OR 1,64 ( ) Zweite Dosis (alle Impfstoffe) : 244 % erhöhtes Risiko – OR 3,44 ( 95 % CrI: 1,99–5,98)

Myokardinfarkt (MI)

Zweite Dosis (alle Impfstoffe): 286 % erhöhtes Risiko – OR 3,86 (95 % CrI: 2,28–6,60 )

OR 3,86 ) Pfizer : 87 % erhöhtes Risiko – OR 1,87 ( 95 % CrI: 1,22–2,89 )

: OR 1,87 ( ) Zweite Dosis Pfizer : 284 % erhöhtes Risiko – OR 3,84 ( 95 % CrI: 2,21–6,66 )

Schlaganfall

Pfizer insgesamt : 109 % erhöhtes Risiko – OR 2,09 ( 95 % CrI: 1,36–3,21)

: OR 2,09 ( Erste Dosis Pfizer : 269 % erhöhtes Risiko – OR 3,69 ( 95 % CrI: 2,13–6,37 )

: OR 3,69 ( ) Erste Dosis (jeder Impfstoff) : 240 % erhöhtes Risiko – OR 3,40 ( 95 % CrI: 1,98–5,86)

Arrhythmie

Erste Dosis (jeder Impfstoff) : 199 % erhöhtes Risiko – OR 2,99 ( 95 % CrI: 1,20–7,44 )

: OR 2,99 ( ) AstraZeneca insgesamt: 711 % erhöhtes Risiko OR 8,11 95 % CrI: 3,67–17,99 )

OR 8,11 ) Erste Dosis AstraZeneca : 389 % erhöhtes Risiko – OR 4,89 ( 95 % CrI: 1,21–19,38 )

Diese groß angelegte Analyse von über 85 Millionen Personen beweist, dass die Covid-„Impfstoffe“ zu einem sprunghaften Anstieg der Zahl von Schlaganfällen, Herzinfarkten, koronarer Herzkrankheit, Herzrhythmusstörungen und den damit verbundenen plötzlichen Todesfällen geführt haben.

Insbesondere die mRNA-Impfungen von Pfizer wurden mit einem erheblichen Anstieg von Schlaganfällen, Herzinfarkten und koronarer Herzkrankheit in Verbindung gebracht.

Das Risiko der Pfizer-Impfungen war nach der ersten und zweiten Dosis besonders hoch.

Nach der ersten Dosis eines jeden „Impfstoffs“ war das Arrhythmierisiko erhöht.

Für den stärksten Anstieg der Herzrhythmusstörungen waren die viralen Vektor-„Impfstoffe“ von AstraZeneca verantwortlich.

Dies ist jedoch nur die jüngste große Studie, die den schwerwiegenden Schaden aufdeckt, der durch die genetischen Gegenmaßnahmen gegen COVID-19 verursacht wird.

Wie Slay News bereits berichtete , hat ein weltbekannter europäischer Immunologe gerade eine erschreckende Warnung an die Welt gerichtet, nachdem seine von Experten begutachtete Studie bestätigt hatte, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ einen erschreckenden Anstieg der Herzinsuffizienz um 115.100 % verursacht haben.

Die umwerfende Entdeckung wurde in einer umfassenden, von Experten begutachteten Studie von Dr. János Szebeni enthüllt , einem Professor an der Semmelweis-Universität und der Sungkyunkwan-Universität in Ungarn und einem führenden Immuntoxikologie-Forscher bei SeroScience .

Dr. Szebeni fordert eine kritische Neubewertung der Einstufung von mRNA-Injektionen als „Impfstoffe“.

Szebeni argumentiert, dass die Spritzen aufgrund des dramatisch zunehmenden Profils unerwünschter Ereignisse (UE) nicht als „Impfstoffe“ betrachtet werden können.

Er weist außerdem auf die Untererfassung von Nebenwirkungen in offiziellen Statistiken und die systemischen biologischen Risiken hin, die der „Impfstoff“-Plattform innewohnen. Die Studie ergab, dass Covid-Impfungen bei den mRNA-Geimpften zu einem erschreckenden Anstieg der Herzinsuffizienz um 115.100 % führten. Unterdessen schlägt einer der weltweit führenden Onkologen Alarm , nachdem er die „globale Epidemie erschreckend aggressiver Krebsarten“ mit dem Spike-Protein der Covid-mRNA-„Impfstoffe“ in Verbindung gebracht hat. Dr. Patrick Soon-Shiong, ein Chirurg, der mit der Erfindung von Krebsmedikamenten Milliarden verdient hat, ließ in einem neuen Interview mit Tucker Carlson die Bombe platzen. Soon-Shiong erklärte, dass die Zahl der sich schnell entwickelnden aggressiven Krebsarten während der Pandemie sprunghaft anstieg. Er beschrieb Carlson, wie das Spike-Protein von COVID-19 – und die mRNA-„Impfstoffe“, die es stoppen sollen – in jede Blutzelle des menschlichen Körpers eindringt und Krebs verursacht. Carlson stellte alarmierend fest, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten hätten. Dr. Soon-Shiong antwortete, dass dieser Gedanke „mich nachts wach hält“. „Es macht mir eine Heidenangst“, fügte er hinzu. Soon-Shiong sagte, er glaube, dass der Anstieg der Krebserkrankungen eine der größten Gesundheitskrisen in der Geschichte der Menschheit sein könnte. Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 09.04.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

