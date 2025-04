Tag der Befreiung? Trumps Zollschockwelle erschüttert den Globalismus und löst eine neue goldene Ära aus

Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten entschuldigt sich Amerika nicht dafür, die Kontrolle auszuüben. Es steht dazu.

GOLD, SILBER, BLOCKCHAIN ​​– DAS ERWACHEN WAHRER WERTE

Als das Fiat-System zu wanken begann, wankten auch die Illusionen, die es stützten. Investoren, Regierungen und Bürger wandten sich gleichermaßen realen Wertaufbewahrungsmitteln zu – und reagierten sofort. Gold stieg rasant, Silber folgte, und dezentrale Systeme wie Blockchain tauchten auf allen Finanzplattformen auf. Dies waren keine spekulativen Ausschläge.

Es waren Signale – Indikatoren dafür, dass das künstliche Gerüst der Weltwirtschaft an Legitimität verlor.

Trump hat keinen Crash ausgelöst. Er hat eine Kurskorrektur eingeleitet. Zum ersten Mal in der modernen Geschichte beginnt echter Wert wieder an Bedeutung zu gewinnen. Und das erschreckt diejenigen, die Imperien auf dem Nichts aufgebaut haben.

DAS IST KEINE RICHTLINIE. ES IST DER BEGINN EINER NEUEN ÄRA.

Dies als Zollreform zu bezeichnen, wäre eine Beleidigung . Was am 2. April geschah, war ein ideologischer Wandel – eine Erklärung, dass Amerika nicht mehr nach den Regeln ausländischer Banker, korrupter NGOs und nicht gewählter globaler „Gremien“ spielt. Bei Trumps Schritt ging es nicht um Prozentsätze oder Ausnahmen. Es ging darum, die Machtverhältnisse neu zu definieren.

Und das ist nicht nur vorübergehend. Es ist kein politischer Trick. Es ist die Blaupause für ein neues Goldenes Zeitalter, das nicht auf Manipulation, sondern auf Produktion aufbaut. Nicht auf Gehorsam, sondern auf Mut. Nicht auf globaler Verschuldung, sondern auf nationalem Wohlstand.

Während die Medien von einer Störung sprechen, bezeichnet die Geschichte es als den Moment, in dem das Kräfteverhältnis kippte – und sich nie wieder erholte.

Das Datum war nicht zufällig gewählt. Der Zeitpunkt war kein Zufall.

Manche werden sagen, dies sei nur ein wirtschaftlicher Schachzug gewesen, der auf politische Wirkung getrimmt war. Sie werden die Reaktion des Marktes als Zufall abtun. Doch aufmerksame Patrioten wissen es besser. Der 2. April ist nicht einfach so passiert. Er war geplant, positioniert und perfekt synchronisiert mit einer tieferen Welle des Wandels – einer, die sich weder vortäuschen noch aufhalten lässt.

Das war kein Zufall. Es war göttliche Fügung.

Und genau in dieser Wahrheit liegt der Grund, warum sie ihn so sehr fürchten. Trump gewinnt nicht nur Wahlen. Er verschiebt auch die Zeitlinien.

LETZTE AUSWIRKUNG – WIR NENNEN IHN TAG DER BEFREIUNG

Der 2. April wird nicht wegen der Charts oder Schlagzeilen in Erinnerung bleiben, sondern wegen dem, was er wirklich war: der Tag, an dem Amerika sich daran erinnerte, wie Macht wirklich aussieht. Keine Unruhen. Keine Kriege. Nur ein kalkulierter Schlag gegen ein kaputtes System – und die Wiedergeburt von etwas Stärkerem.

Es war der Tag, an dem Gold und Silber lauter brüllten als Fiatgeld.

Der Tag, an dem Souveränität die Unterwerfung besiegte.

Der Tag, an dem Trump die Fackel entzündete – und das Volk sie weitertrug.

Die Welt soll es Zufall nennen.

Wir wissen es besser.

Wir nennen ihn den Tag der Befreiung.

Das war ein Text für die Trump-Fanboys und Q-Anhänger.

Die Realität sind doch etwas anders aus:

Händler und Strategen an der Wall Street waren geschockt, als Donald Trump seine Drohung wahr machte, die moderne Handelsordnung auf den Kopf zu stellen. Die von US-Präsident Trump angekündigten „reziproken“ Zölle fielen teilweise höher aus als befürchtet, was die Aktienmärkte weiter unter Druck setzte und die Nachfrage nach sicheren Häfen wie Gold erhöhte.

Für viele Anleger gilt Bitcoin als alternative Anlageklasse, doch anders als Gold oder Anleihen bietet die Kryptowährung keinen sicheren Hafen. Das hat sich gestern Abend wieder einmal gezeigt. Wie andere Risikoanlagen brach auch der Bitcoin ein, nachdem US-Präsident Donald Trump die reziproken Zölle angekündigt hatte, die deutlich aggressiver ausfielen, als die Märkte erwartet hatten.

Bitcoin und andere wichtige Kryptowährungen sind gefallen, nachdem Präsident Donald Trump Zölle gegen US-Handelspartner weltweit verhängt und damit einen Einbruch bei Risikoanlagen ausgelöst hat.

Der größte digitale Vermögenswert fiel am Donnerstagmorgen in Singapur um bis zu 4 Prozent auf rund 82.000 US-Dollar, bevor er einen kleinen Teil seiner Verluste eindämmen konnte, während andere Kryptos wie Ether und XRP ebenfalls nachgaben. Solana hatte zeitweise mehr als 9 % an Wert verloren.

An der Wall Street ist man nun besorgt, dass die Abwärtsrisiken für die US-Wirtschaft zunehmen. Die Zölle sind kurzfristig negativ für das Wachstum und positiv für die Inflation, es droht also eine Stagflation.

Als größte Umwälzung des grenzüberschreitenden Handels seit Jahrzehnten angekündigt, verhängte der US-Präsident am Mittwoch weitreichende reziproke Zölle von mindestens 10 % auf alle Exporte in die USA. Wie Bloomberg berichtet, wird die Europäische Union mit Zöllen in Höhe von 20 % belegt, Japan mit 24 Prozent und China mit noch höheren Zöllen in Höhe von 34 %, so dass sich der Gesamtzollsatz für das Reich der Mitte auf 54 % beläuft.

Im nachbörslichen Handel stürzten die globalen Aktienmärkte ab, während sichere Anlagen wie Gold stiegen und der Ölpreis aufgrund von Nachfragerestriktionen fiel, da die Weltmärkte erneut unter Volatilität litten.

Die Strategen und Vermögensverwalter an der Wall Street beschäftigen sich nun mit dem Kleingedruckten der bevorstehenden Importzölle. Da sich die Handelsgespräche in die Länge ziehen und sich die US-Wirtschaftsdaten bereits verschlechtern, bleiben die Gründe für die Korrektur risikobehafteter Aktien auf kurze Sicht intakt.

Es gibt aber auch eine bullishe Sichtweise, die das bärische Szenario komplett auf den Kopf stellt: Dip Käufer haben nach Trumps Ankündigung nun mehr Klarheit über die Handelspolitik und könnten daher dazu übergehen ihre Engagements an den gebeutelten Aktienmärkten wieder aufzustocken.

Lesen Sie im Folgenden, wie Strategen und Investoren auf die Zölle von Donald Trump reagieren:

Michael O’Rourke, Chef-Marktstratege bei JonesTrading Institutional Services:

„Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob dies unter dem Strich schlimmer sein wird als die erwarteten 20%-Pauschalzölle. Betrachtet man alle US-Produkte, die in Asien hergestellt werden, sind diese Zollsätze von 20% bis 34% happig. Ich sehe, dass Trump Taiwan mit 32 Prozent belegt, was den Halbleitersektor einschränken wird.

Das dürfte den Handel verlangsamen und die Inflation in die Höhe treiben, was wiederum die Gewinnspannen der Unternehmen schmälert. Das wird die sich verlangsamende Wirtschaft weiter bremsen, weil es zu Reibungen und Verzerrungen im Welthandel führt. Ich denke, wir müssen mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen, die wahrscheinlich zu einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt führen werden.

Matt Maley, Chief Market Strategist bei Miller Tabak + Co:

„Es gab nicht die Art von Erleichterung in letzter Minute, auf die einige Investoren in letzter Zeit gehofft hatten. Es sieht so aus, als würde sich die Trump-Regierung keine Sorgen über die kurzfristigen Auswirkungen dieser Zollpolitik auf die Kredit- und Aktienmärkte machen. Dies bedeutet, dass die Gewinnprognosen in den kommenden Wochen im Mittelpunkt des Interesses stehen werden. Sollten die Gewinnschätzungen weiter sinken, wird dies zu noch stärkerem Gegenwind für die Aktienmärkte führen“.

Priya Misra, Portfoliomanagerin bei JPMorgan Asset Management:

„Wir haben uns für den ‚Tag der Befreiung“ positioniert, indem wir qualitativ hochwertige Anleihen halten und Duration im mittleren Bereich gekauft haben, um uns für den Fall abzusichern, dass sich die harten Wirtschaftsdaten abschwächen.

Mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten am Freitag halten wir an dieser Position fest. Es gibt einen Stagflationsimpuls mit Zöllen, der die Fed zwingen wird, hinter der Kurve zu bleiben.“

Silberstreif am Horizont?

Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer bei Northlight Asset Management:

„Wenn es einen Silberstreif am Horizont gibt – und das bleibt abzuwarten – dann sind diese Zölle hoffentlich nur der Anfang von Verhandlungen, die zu Zollsenkungen auf breiter Front führen.“

Steve Chiavarone, Leiter der Multi-Asset-Gruppe bei Federated Hermes:

„Wenn die heutige Ankündigung die drakonischsten Zölle markiert – und der Nachrichtenfluss von hier aus zeigt, wie die Länder über eine Senkung dieser Zölle verhandeln – könnte das gut für die Aktienmärkte sein. Zwar könnte dies in den nächsten Tagen zu einem Ausverkauf an der Wall Street führen, aber dann auch eine gute Kaufgelegenheit bietet.

Der schlimmste Fall wären wohl niedrigere Zölle mit der Gefahr einer Eskalation gewesen. Im Moment bevorzuge ich höhere Zölle mit dem Potenzial einer Deeskalation.“

Abwärtsrisiken für US-Wirtschaft

Die Wirtschaft und die Aktienmärkte sind mit vielen verschiedenen Querströmungen konfrontiert, die Abwärtsrisiken für das Wachstum bergen:

1) Zölle (die eine Steuer für Verbraucher und/oder Unternehmen darstellen)

2) Kürzung der Staatsausgaben durch DOGE

3) Unsicherheit. Die größte Sorge bereitet mir die Unsicherheit, die sich auf Unternehmen und Verbraucher auswirkt. Wenn die nächsten Monate oder Quartale mit Handelsgesprächen verbracht werden, wird diese Unsicherheit groß bleiben. Ich befürchte, dass ein Teil des Schadens bereits angerichtet ist, und bin daher besorgt über die Auswirkungen auf das Wachstum.

Ed Al-Hussainy, Zinsstratege bei Columbia Threadneedle:

„Es handelt sich eindeutig um einen konkreten negativen Schock für die Wirtschaft. Es ist klar, dass wir diesen negativen Schock vollständig einpreisen müssen. Letzten Endes handelt es sich um eine Steuer – wer sie bezahlen wird, ist ungewiss -, aber ich glaube nicht, dass sie in irgendeiner Weise als wachstumsfördernd angesehen werden kann. Kurzfristig ist sie negativ für das Wachstum und positiv für die Inflation.

Max Gokhman, stellvertretender Chief Investment Officer bei Franklin Templeton Investment Solutions:

„Die größte Frage ist, ob es für die Länder genauso einfach sein wird, sich gegenseitig mit Zöllen zu überziehen wie in der Vergangenheit. Sollte ein echter Handelskrieg die Welt verschlingen, ist eine Stagflation wahrscheinlich, bei der es nur geprellte Verlierer gibt. Da dies jedoch eine große Unbekannte bleibt, ändern wir unsere Positionierung vorerst nicht und bleiben in allen Regionen und Sektoren neutral.“

Liz Ann Sonders, Chefanlagestrategin bei Charles Schwab:

„Ich denke, dass wir bald eine Neueinschätzung der Rezessionswahrscheinlichkeit sehen werden. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie nach oben korrigiert wird. Zumindest werden die Schätzungen für die Profitabilität der Unternehmen bis 2025 weiter nach unten korrigiert. Der Weg des geringsten Widerstandes für die Gewinne zeigt von hier aus deutlich nach unten“.

Die anstehende Berichtssaison wird erste Hinweise liefern und zeigen, wie die Wall Street damit umgeht.

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 03.04.2025