Am 22. März erschien ein Artikel von Robert Malone zu einer Studie zum Klimawandel, die in den USA am 21. März veröffentlicht wurde. Zur gleichen Studie erschien am 23. März ein Artikel bei „ScienceFiles“. Von Sigrid Petersen

Die Titel dieser Artikel lauten: „Der Klimabetrug ist vorbei …“ und „END-SCAM: Der „Klima“-Beitrag, der die Welt veränderte und die „Menschen machen Klimawandel“-Erzählung endgültig zerstört“

Warum solch euphorische Titel? Das Besondere an dieser Studie ist, dass zum ersten Mal der „Autor“ dieser Studie mit Namen „Grok3“ ein KI-Programm war.

Mittels KI-Analyse unter Begleitung der anderen teilnehmenden Wissenschaftler wurden horrend viele Daten ausgewertet und überprüft, die den Berichten des IPCC zugrunde liegen. Ich zitiere ScienceFiles: „Das Urteil ist vernichtend.“

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die (für die Berichte des IPCC) verwendeten Klimamodelle CMIP5- und CMIP6-umfassend versagen, da sie weder die Temperaturverläufe noch die Eisausdehnungsverläufe korrekt erklären/beschreiben (können).

Und die Schlussfolgerung lautet: „Die Hypothese der anthropogenen CO₂-bedingten globalen Erwärmung, wie sie vom Weltklimarat (IPCC) formuliert und von Forschern wie Mann, Schmidt und Hausfather unterstützt wird, lässt sich bei genauer Betrachtung nicht empirisch belegen.

Diese Analyse integriert unbereinigte Beobachtungsdaten und aktuelle, von Experten begutachtete Studien, um zu zeigen, dass die Behauptung, menschliche CO₂-Emissionen seien der Haupttreiber der Klimavariabilität seit 1750, nicht belegt ist. Stattdessen liefern natürliche Prozesse – darunter Temperaturrückkopplungen, solare Variabilität und Ozeandynamik – eine konsistentere Erklärung für die beobachteten Trends. … „

Nur …. wo ist diese Studie am 21. März veröffentlicht worden? Auf der Seite „Science of Climate change.org“. Science of Climate Change ist eine Seite, die sich zur Aufgabe gemacht hat, peer-reviewed Beiträge zu veröffentlichen, die „den oft sehr einseitigen Klimahypothesen des IPCC widersprechen“. Hier in Deutschland erscheinen dann auf Seiten wie Uncut-News und auf ScienceFiles Informationen über diese Studie.

Man muss wohl davon ausgehen, dass solcher Art Berichte über Studien keinen Eingang in die Themen der ÖR finden werden. Das heißt, der größte Teil der Bevölkerung wird keine Kenntnis davon bekommen, dass der „menschgemachte“ Klimawandel einmal mehr widerlegt, oder besser, mit dem eindeutigen Attribut „unbelegt“ versehen ist.

Dieser Studie wird es genauso ergehen wie dem Film „Climate The Film“, in dem viele herausragende Wissenschaftler zu Wort kommen, die den menschgemachten Klimawandel für ein HOAX halten.

(https://rumble.com/v4k2ij6-climate-the-movie-the-cold-truth.html)

Oder eben auch viele andere Studien, die die solare Strahlung und Sonnenzyklen für den Klimawandel treibend ausmachen und dem CO2 einen vernachlässigbaren Anteil zuschreiben.

Es bleibt zu beobachten, ob dieser Bericht wenigstens in den USA den Weg in die Mainstreammedien findet. Da die Regierung Trump aus dem Klimaabkommen ausgestiegen ist, besteht die Möglichkeit, dass nicht nur Medien abseits des Mainstreams auch über diese Studie berichten werden.

Ob die Informationen dann auch hier Verbreitung finden, bleibt allerdings sehr fraglich. Man kann davon ausgehen, dass andere Länder ebenso wie die USA dem Klimaabkommen den Rücken kehren werden. Gerade ärmere Länder, für die die weltweite Klimapolitik eine weitere große Hürde zu Fortschritt und Wohlergehen bedeutet.

Mit volatiler, unverlässlicher Energie ist keine Industrialisierung und damit kein Fortschritt möglich. Auch kein Aufrechterhalten eines industriellen Standorts, wie Deutschland dafür gerade den besten Beweis liefert.