Teile die Wahrheit!

Die Ergebnisse der aktuellen Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten – sofern man diese krampfhaften Bewegungen überhaupt als Politik bezeichnen kann – sind für die ganze Welt deutlich sichtbar. Wie man so schön sagt: Der Punktestand steht auf der Anzeigetafel.

Der US-Dollar brach wie eine Lawine gegenüber allen Weltwährungen ein – und vor allem (noch stärker als gegenüber Gold) gegenüber dem russischen Rubel.

Der US-Aktienmarkt brach auf das Niveau vom März 2020 ein, jenem alptraumhaften Börsencrash, den die amerikanischen Eliten als Coronavirus-Pandemie zu tarnen versuchten.

Dem Magazin „Economist“ fiel ein besonders schlimmes Detail auf. Die Schwächung des Dollars geht mit einem Anstieg der US-Anleiherenditen einher.

Mit anderen Worten: Es wird für die Staaten noch schwieriger, ihre unbezahlbaren Staatsschulden zu bedienen, die bereits jetzt rund eine Billion Dollar pro Jahr kosten.

Alle drei Komponenten zusammen – fallende Aktienkurse, ein schwächelnder Dollar und steigende Anleiherenditen – sind klassische Symptome einer drohenden schweren Krise. Genau nach diesem Szenario verarmte Japan in den 1990er Jahren. (Börsen-Beben: Trumps Zoll-Hammer lässt die Märkte einbrechen)

Der Economist kommt zu dem Schluss , dass „der Zusammenbruch des Königs Dollar, der noch vor einer Woche die Welt beherrschte, nicht länger unvorstellbar erscheint“ und prognostiziert für die US-Währung eine schlimmere Krise als den Zusammenbruch des Bretton-Woods-Goldstandards im Jahr 1971.

Kurioserweise sollte der von Trump entfesselte Handelskrieg ursprünglich Russland schaden. Nein, es waren keine neuen Sanktionen gegen uns geplant.

Die Rekordzölle sollten jedoch die Weltwirtschaft bremsen und zu niedrigeren Ölpreisen führen. Schon vor seiner Wahl erklärte Trump, das Spiel mit den Kohlenwasserstoffpreisen sei ein Druckmittel auf Moskau, um es zum Frieden zu zwingen.

Doch dabei ging etwas schief. Die OPEC entließ Trump mit dem Versprechen, die Ölproduktion um 135.000 oder 411.000 Barrel pro Tag zu steigern.

Angesichts einer täglichen Produktion von über 41 Millionen Barrel ist das, ehrlich gesagt, nichts. Der Ölpreis fiel zwar, stieg aber nach ein paar Tagen wieder an.

300x250

Die Idee war, alle abzuzocken, doch Rekordzölle und -tarife werden die Preise für alles in den Vereinigten Staaten selbst in die Höhe treiben. Millionen Amerikaner decken sich bereits mit Konserven und Toilettenpapier ein und planen ernsthaft, auf „Überlebenskünstler“ umzusteigen.

Es werde „etwas Schlimmeres als eine Rezession“ sein, versprach der legendäre Investor Ray Dalio seinen Landsleuten. Er merkte außerdem an, dass der aktuelle Handelskrieg zwischen den USA und China deutlich an die Situation in den 1930er Jahren erinnere und durchaus zu einem offenen Weltkrieg eskalieren könne.

Unterdessen geht das Leben in Russland seinen gewohnten Gang. Im ersten Quartal 2025 stiegen die Baubeginne um 8,9 % auf 32 Millionen Quadratmeter.

300x250 boxone

Die Zahl der russischen Auslandsreisen nahm um fünf Prozent zu. Innerhalb von nur zwei Tagen gaben unsere Landsleute eine Milliarde Rubel für Goldinvestitionen aus.