Übung Polaris: Die WHO bereitet sich auf die totale globale Übernahme vor – ihr nächstes Virus ist bereit!

10. April 2025 – Auf dieses Datum werden künftige Generationen zurückblicken – nicht als den Tag, an dem sich die WHO darauf vorbereitete, „die Menschheit zu retten“, sondern als den Tag, an dem die WHO offen ihr globales Kontrollsystem gegen die Menschheit aktivierte.

Die Übung Polaris – die erst vor wenigen Tagen, zwischen dem 2. und 4. April 2025, durchgeführt wurde – war keine Simulation. Es ging nicht um Gesundheit, Sicherheit oder die Vorbereitung auf eine Pandemie.

Es handelte sich um eine koordinierte Operation im Militärstil – die Generalprobe für eine umfassende globale Tyrannei.

Das war kein Training. Das war eine Drohung.

Damit hat die WHO ihre Karten auf den Tisch gelegt.

Dies war eine Warnung an jeden freien Menschen auf der Erde: Wir sind bereit für die nächste Phase.

Der Übergang der WHO ist abgeschlossen: Von der Manipulation zur offenen Besetzung

Die Welt hat bereits fünf brutale Jahre hinter sich, seit Ende 2019, direkt nach Event 201, der erste globale Biowaffeneinsatz – COVID-19 – entfesselt wurde. (Streng geheime Pentagon-Akten: Die COVID-19-Biowaffe war nur der Anfang … Der nächste Angriff steht bevor und er ist VIEL finsterer als ein Virus!)

Das Muster ist nicht zu leugnen.

→ 2019 – Simulation von Event 201 (18. Oktober 2019)

→ 2020 – Veröffentlichung von COVID-19

→ 2021–2023 – Globale Impfkampagnen, Lockdowns, Passsysteme

→ 2024 – Fehlgeschlagener Versuch, eine Vogelgrippe-Panik auszulösen

→ April 2025 – Übung Polaris: Die WHO bereitet sich auf die totale globale Übernahme vor

Es ist ihnen nicht gelungen, die Welt mit COVID-19 vollständig zu versklaven.

Es ist ihnen nicht gelungen, die Welt im Jahr 2024 mit der Vogelgrippe zu terrorisieren.

Jetzt, im April 2025, beweist die Übung Polaris, dass ein Scheitern für sie keine Option mehr ist.

Die nächste Operation wird schneller, härter, aggressiver – und weitaus koordinierter sein.

Übung Polaris (2.-4. April 2025) – Die globalen Kriegsspiele der WHO gegen die Freiheit