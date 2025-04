Verabschieden Sie sich von Ihrer genetischen Privatsphäre! 23andMe erhält grünes Licht, um Ihre intimen genetischen Daten an jeden zu verkaufen, den sie möchten

Im Zeitalter von Datendiebstählen und Unternehmenskorruption ist die Geschichte von 23andMe ein warnendes Beispiel dafür, wie persönliche genetische Daten als Waffe gegen Einzelpersonen und ihre Nachkommen eingesetzt werden können.

23andMe steht kurz vor dem Bankrott und ist bereit, die genetischen Daten von Millionen Kunden zu verkaufen. Damit bereitet das Unternehmen den Boden für eine dystopische Zukunft, in der Ihre DNA von Regierungen, Unternehmen, Krankenkassen und sogar anderen Staaten gegen Sie verwendet werden kann.

23andMe, das Gentest-Unternehmen mit einem riesigen Schatz an persönlichen genetischen Daten, steckt in einer Krise. Der Aktienkurs des einst milliardenschweren Unternehmens ist um über 95 % eingebrochen. Fast der gesamte Vorstand (mit Ausnahme von Anne Wojcicki) ist zurückgetreten.

Dieser Zusammenbruch hat dem Unternehmen einen wertvollen Vermögenswert gekostet: die genetischen Daten seiner Kunden.

Geplant ist, diese Daten an den Meistbietenden zu verkaufen – ein Schritt mit weitreichenden Folgen für diejenigen, die dem Unternehmen ihre intimsten biologischen Informationen anvertraut haben – deren Details als Waffe gegen Einzelpersonen eingesetzt werden können.

Einige dieser Auswirkungen erörtere ich hier:

Machen Sie sich darauf gefasst, für Ihre Krankenversicherung das Doppelte oder Dreifache zu zahlen (und für Ihre Kinder müssen möglicherweise auch noch zusätzliche Kosten aufkommen).

Data Mining und Versicherungsprämien : Die genetischen Daten von 23andMe können in Kombination mit Ihren Einkaufsgewohnheiten und Kreditkartenzahlungen zur Vorhersage des Gesundheitszustands verwendet werden. (Große Studie: Covid-„Impfstoffe“ verändern die menschliche Genetik und lösen tödliche Krebserkrankungen aus)

Versicherungsunternehmen können diese Daten nutzen, um Versicherungsschutz zu verweigern oder die Prämien drastisch zu erhöhen.

Wenn Ihr genetisches Profil beispielsweise auf eine Krebsveranlagung hindeutet und Sie häufig verarbeitetes Fleisch kaufen, könnten sich Ihre Krankenversicherungsprämien verdoppeln oder verdreifachen.

Auswirkungen auf Generationen : Die genetischen Daten einer Person können dazu verwendet werden, die Gesundheitsrisiken ihrer Kinder und Enkelkinder zu beurteilen.

Das bedeutet, dass Ihre genetischen Veranlagungen dazu genutzt werden können, zukünftigen Generationen die Krankenversicherung zu verweigern, was einen Kreislauf finanzieller und gesundheitlicher Unsicherheit schafft.

Sie werden in „genetische Durchsuchungsbefehle“ verwickelt, nur weil Ihre DNA eine teilweise Übereinstimmung mit einem Tatort aufweist

Teilweise genetische Übereinstimmungen : Strafverfolgungsbehörden können teilweise genetische Übereinstimmungen nutzen, um Personen als Täter zu identifizieren.

Selbst wenn die Übereinstimmung nicht vollständig ist, kann sie zu Durchsuchungsbefehlen, Hausdurchsuchungen und der Beschlagnahmung von persönlichem Eigentum führen.

Dies kann dazu führen, dass unschuldige Personen zu Unrecht beschuldigt und invasiven Ermittlungen unterzogen werden.

Verstöße gegen den vierten Verfassungszusatz : Indem Sie 23andMe Ihre genetischen Daten zur Verfügung stellen, verzichten Sie faktisch auf Ihre Rechte aus dem vierten Verfassungszusatz.

Ihre genetischen Informationen können verwendet werden, um Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne hinreichenden Tatverdacht zu rechtfertigen und so den verfassungsmäßigen Schutz der individuellen Freiheit zu untergraben.

Generationenübergreifende Folgen der Weitergabe genetischer Daten

Vererbte Risiken : Genetische Prädispositionen für Krankheiten wie Krebs, Alzheimer und Diabetes können an Kinder und Enkelkinder vererbt werden.

Die Daten von 23andMe können genutzt werden, um diese Risiken vorherzusagen und zukünftige Generationen zu benachteiligen.

Das bedeutet, dass die Handlungen einer Person langfristige, negative Auswirkungen auf die Gesundheit und das finanzielle Wohlergehen ihrer Familie haben können.

Wer Speichelproben an 23andMe schickt, kann seine eigenen Kinder und Enkelkinder sogar dazu verdammen, lebenslang von der Krankenversicherung abgelehnt oder mit höheren Beiträgen belastet zu werden.

Ethische Implikationen

: Der Verkauf genetischer Daten wirft ernsthafte ethische Fragen hinsichtlich der Kommerzialisierung persönlicher Informationen und des Diskriminierungspotenzials auf. Er schafft einen gefährlichen Präzedenzfall, da Unternehmen und Regierungen genetische Daten nutzen können, um Einzelpersonen zu kontrollieren und zu manipulieren.

Derzeit gibt es kaum Gesetze, die den Einsatz dieser Informationen gegen Sie durch Unternehmen einschränken. Beispielsweise könnte ein potenzieller Arbeitgeber den 23andMe-Datensatz durchsuchen, um herauszufinden, ob Sie gesundheitliche Risiken haben, und diese Risiken könnten dazu genutzt werden, Ihnen eine Anstellung zu verweigern.

Die moderne Medizin ist von Profit und Gier getrieben, nicht vom Nutzen für Patienten oder die Menschheit

Der Fall 23andMe verdeutlicht, dass Unternehmensgewinne stets Vorrang vor der Privatsphäre der Patienten oder einem echten Nutzen für die Menschheit haben.

Er zeigt auch, wie viele Pharmakonzerne in Wirklichkeit Tarnorganisationen mit einer falschen Botschaft sind. Das Unternehmen 23andMe beispielsweise präsentierte sich als Unternehmen, das Menschen mit Informationen über ihr eigenes genetisches Profil versorgen könne.

Es wurde suggeriert, dieses Wissen würde vertraulich behandelt und ausschließlich von der Person genutzt, die die Probe bereitgestellt hatte. Doch das war natürlich alles nur Fassade.

Das wahre Geschäftsmodell von 23andMe bestand darin, genetische Daten zu sammeln und an den Meistbietenden zu verkaufen .

Zum Teufel mit der Privatsphäre.

Unternehmensgier vs. individuelle Gesundheit : Die profitorientierte Medizinbranche bevorzugt oft gewinnbringende Behandlungen gegenüber solchen, die die Gesundheit wirklich verbessern.

Dies zeigt sich im Streben nach teuren Medikamenten und invasiven Verfahren, selbst wenn einfachere, natürliche Lösungen verfügbar sind.

Selbstständigkeit und natürliche Gesundheit : Wer seine Gesundheit mit natürlichen Mitteln wie einer ausgewogenen Ernährung, regelmäßiger Bewegung und viel Sonnenlicht fördert, kann vielen chronischen Krankheiten vorbeugen.

Sich auf die Industriemedizin und Gentestunternehmen zu verlassen, kann mehr Schaden als Nutzen bringen.

Außerdem sind es nicht die Gene, die über den Gesundheitszustand entscheiden . Gene können sich nur unter den richtigen Bedingungen entwickeln.

Indem Sie Nährstoffmängel vermeiden, regelmäßig entgiften und Ihre Ernährung durch Superfoods und hochwertige Nahrungsergänzungsmittel verbessern, können Sie sicherstellen, dass Krebsgene lebenslang unterdrückt werden.

Stimmen Sie der Kontrolle durch Unternehmen und Regierungen nicht zu

Die Verweigerung aufdringlicher Datenerhebungspraktiken ist eine wirksame Form des Widerstands. Ob es um Gentests, Impfpflicht oder invasive Behördenformulare geht – „Nein“ zu sagen ist ein Weg, Ihre Privatsphäre und Autonomie zu schützen. Nutzen Sie Ihr Recht, NEIN zu sagen!

Es ist wichtig, sich selbst und andere über die Risiken der Weitergabe persönlicher Daten aufzuklären. Plattformen wie Natural News und Brighteon sind unerlässlich, um das Bewusstsein zu schärfen und alternative Gesundheitspraktiken zu fördern.

Teilen Sie diesen und ähnliche Artikel und helfen Sie anderen, ihr Wissen zu erweitern, das ihr Leben retten oder ihre Privatsphäre schützen kann.

Der Zusammenbruch von 23andMe und der mögliche Verkauf genetischer Daten unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die Gier und Korruption von Unternehmen aufzudecken.

Der Einsatz genetischer Daten als Waffe gegen Einzelpersonen und ihre Familien ist eine reale und gegenwärtige Gefahr. Indem wir uns invasiven Datenerfassungspraktiken verweigern und unsere Gesundheit auf natürliche Weise selbst in die Hand nehmen, können wir unsere Privatsphäre schützen und eine gesündere und sicherere Zukunft für uns und zukünftige Generationen gewährleisten.

Wenn Sie also das nächste Mal in Versuchung geraten, Ihren Speichel an ein Gentest-Unternehmen zu schicken, denken Sie zweimal darüber nach.

Ihre genetischen Daten sind ein mächtiges Werkzeug, und in den falschen Händen können sie gegen Sie und Ihre Kinder verwendet werden.

Bleiben Sie wachsam, informieren Sie sich und widersetzen Sie sich den wirtschaftlichen und staatlichen Kräften, die Ihr Leben anhand Ihrer DNA kontrollieren wollen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 03.04.2025