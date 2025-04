Veralberung des deutschen Michels durch CDU und SPD: „Wir verstehen deine Sorgen, aber machen weiter wie bisher!“

Teile die Wahrheit!

Warum rafft sich der deutsche Bürger alle vier Jahre auf, um in der Wahlkabine ein Kreuz auf dem Stimmzettel zu setzen? Tatsächlich scheint es in einer Zeit, in der die Entfremdung zwischen Basis und Obrigkeit immer weiter zunimmt, nicht selten auch ein Ausdruck von Unzufriedenheit und Frustration, der uns möglicherweise nach Dekaden fester Verbundenheit mit einer bestimmten Partei plötzlich in ein anderes Lager wechseln lässt.

Doch greift es nicht etwas zu kurz, Menschen allein das Motiv des Protests zu unterstellen, wenn sie sich trotz vieler Anfeindungen, Denunziation und Brandmarkung in der Öffentlichkeit zu einem Wechsel aus dem Kartell in Richtung der kritischen Opposition aufmachen?

Carsten Linnemann ist immer wieder darum bemüht, die Seele der Deutschen zu erkunden und für ihre Verärgerung über die bestehenden Zustände Verständnis zu zeigen.

Doch über ein bisweilen populistisches Ankündigen von einem Kurswechsel und der schlichten Benennung der momentanen Herausforderungen kommt er in der Regel nicht hinaus.

Denn einerseits ist sein Chef im Konrad-Adenauer-Haus nicht erst seit dieser Woche schockverliebt in die Grünen und findet Gefallen an der Wärmepumpe, der Transformation und dem Heizungsgesetz – welches man doch gänzlich rückgängig, statt nur in neuer Form auflegen wollte, sollte man in Verantwortung kommen. (Bis zu 2500 Euro Strafe bei falscher Mülltrennung – KI kontrolliert Biomüll ab Mai – Mülltüten-Verbot ab Mai in Deutschland)

Aber was interessiert das Geschwätz von gestern, wenn der Reiz der Macht jegliche Vernunft außer Kraft setzt. Zwar dürfte es innerhalb der Christdemokratie erheblichen Widerstand geben, sich im Sinne des neuen Koalitionsvertrages auf ein transformatorisches Kontinuum des Robert Habeck einzulassen.

Doch da man sich aufgrund des völlig widersinnigen Instruments der Brandmauer gegenüber der AfD bis auf das Äußerste von jenen abgegrenzt hat, die bei einer schlichten Betrachtung der Programmatik eigentlich der weltanschaulich am nächsten liegende Weggefährte wären, engte man sich selbst in der Auswahl von möglichen Bündnispartnern innerhalb des Kartells allein auf die SPD ein.

Zu bemitleidenswerten Schafen degradiert

Und so mag sich der Generalsekretär noch so sehr in die Entwicklung eines typischen, subtilen und vereinfachten Psychogramms über die Sympathisanten der Alternative für Deutschland versteigen:

Wer ihre Unterstützer kurzerhand zu einem Sammelsurium von Enttäuschten und Trotzigen erklärt, die ihr Votum nicht etwa aus einer unverhohlenen Zustimmung für die Forderungen, Konzepte und Lösungen der Blauen abgeben, sondern sich lediglich aus Verzweiflung von den etablierten Kräften abwenden, der degradiert sie zu bemitleidenswerten, infantilen und verlorengegangenen Schafen, die man wieder auf den Weg der Einebnung zurückholen möchte.

Doch so simpel, wie man sich dieses Manöver vorstellt, ist es nun einmal nicht. Verfolgt man die Befragungen durch die Meinungsforschungsinstitute, so fällt die Entscheidung einer wachsenden Zahl an Anhängern des so ungeliebten Konkurrenten aus bewusster Überzeugung, Fürsprache und Rückhalt für die Herangehensweise aus, welche man für den Fall einer Regierungsbeteiligung in Aussicht stellt.

Der Anteil der Stammwähler verfestigt sich nach und nach, was ein Abwerben in den kanalisierten Strom der naiven und verblendeten Mitläufer eines „Weiter so“ immer schwieriger werden lässt.

Denn nicht zuletzt der Umstand, dass der Patriotismus in diesem Land trotz der Androhung einer repressiven und gängelnden Moralkeule durch den Verfassungsschutz und die gesellschaftliche Diffamierung von Freunden, Nachbarn oder Kollegen mit einer Affinität zur AfD eine Renaissance erlebt, bringt mittlerweile sogar diejenigen ins Grübeln, die aus dem Dornröschenschlaf der Harmonie, Toleranz und Vielfalt erwachen – und als bisherige Couch Potatoes nun doch auf die Idee kommen, dass die Wirklichkeit aus dem ÖRR offenbar nur noch wenig mit der tatsächlichen Realität zu tun hat.

Weil die Probleme nicht mehr diffus und weit entfernt sind, sondern jeden Tag mit aller Deutlichkeit in den Alltag der Menschen hineinbrechen, verschmähen sie denjenigen, der mit einigen veränderten Stellschrauben am Kurs von Angela Merkel prinzipiell festhalten will.

