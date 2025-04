WHO-Insider warnt: WHO und Gates vor der Planung der „Katastrophalen Ansteckung“ bei Kindern (Video)

Teile die Wahrheit!

Bill Gates und seine Kumpane bei der Weltgesundheitsorganisation wurden auf frischer Tat ertappt, als sie es auf die Schwächsten abgesehen hatten: unsere Kinder, unsere jungen Leute.

Es handelt sich um eine sogenannte zweitägige „Bereitschaftsübung“, die direkt aus einem dystopischen Albtraum stammt.

Gates dachte, er könnte die Sache unter den Teppich kehren und die Lecks vertuschen, doch der Damm ist gebrochen. Mutige Whistleblower – Helden im Verborgenen – treten vor und riskieren alles, um dieses Übel ans Licht zu bringen.

Was verbergen sie? Was ist so verwerflich, dass sie die Übung diesmal geheim halten wollten? Bleiben Sie dran, denn das ist erst der Anfang – und die Wahrheit wird Sie bis ins Mark erschüttern.

Folgendes müssen Sie wissen: Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade die Übung „Polaris“ durchgeführt . Klingt harmlos, oder? Falsch . Es handelte sich um eine zweitägige globale Simulation: 15 Länder, 350 Experten, alle spielten Kriegsspiele mit einem fiktiven Virus. (Übung Polaris: Die WHO bereitet sich auf die totale globale Übernahme vor – ihr nächstes Virus ist bereit!)

Wenn Sie noch nicht wach sind, ist dies Ihr Wecker.

Lassen Sie uns das genauer betrachten. Die WHO testet derzeit ihr brandneues Global Health Emergency Corps – kurz GHEC. Sie bezeichnet es als „Koordinationsmechanismus“, um sogenannte „Surge Teams“ und Virenexperten grenzüberschreitend einzusetzen, wenn die nächste Pandemie ausbricht.

Sie wissen schon, der, von dem Bill Gates sagte, dass er dieses Mal die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird … und von dem uns der angeblich im Ruhestand befindliche Anthony Fauci immer wieder erzählt.

Nennen wir es beim Namen: eine Generalprobe für den Pandemie-Vertrag. Kennen Sie diesen fragwürdigen Vertrag, mit dem sie Staaten ihre Souveränität nehmen wollen? Die Welt hat ihn durchschaut und gesagt: „Auf keinen Fall!“, aber die Elite – Gates, die WHO, die üblichen Verdächtigen – lässt ihn nicht sterben.

Allein in dieser Woche führten über 20 Gesundheitsbehörden – vom Africa CDC bis zu UNICEF – unter ihrem Kommando im Gleichschritt eine Simulation eines Virusausbruchs durch, der sich gegen junge Menschen richtete.

Es ist vorerst Fiktion, aber wir haben diesen Film schon einmal gesehen.

Sie haben das Drehbuch parat, um uns erneut in Panik zu versetzen, und sie legen gerade richtig los. Aber verlassen Sie sich nicht auf mein Wort, das kommt direkt aus der Quelle. Bleiben Sie dran; wir werden die Bombe gleich enthüllen.

Doch zunächst ein kurzer Rückblick auf Event 201 – eine raffinierte „fiktive“ Coronavirus-Pandemie-Übung, die Gates, das Weltwirtschaftsforum und ihre Elite-Kumpel 2019 ausgeheckt hatten. Alle wichtigen Akteure waren da und spielten alles durch. Und dann – zack – landet COVID, genau nach Plan.

Zufall? Nicht, wenn man aufgepasst hat. Schau dir das Filmmaterial aus diesem Jahr an und sag mir, dass es nicht ihre Blaupause war.

Bedenken Sie, dass das gesamte Filmmaterial im Jahr 2019 gedreht wurde, Monate vor der Covid-Pandemie.