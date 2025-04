Teile die Wahrheit!

Ostern gilt als das wichtigste Fest im Christentum. Es feiert die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und steht für Hoffnung, Neubeginn und ewiges Leben.

Doch hinter den bunten Eiern, dem Osterhasen und der Frühlingssymbolik verbirgt sich weit mehr: Ostern hat tiefe Wurzeln in antiken, mythologischen Traditionen, die lange vor dem Christentum gefeiert wurden. Von Guido Grandt

Dieser Beitrag beleuchtet die spirituelle Tiefe von Ostern – zwischen Theologie und Mythos.

Die christliche Bedeutung: Sieg über den Tod

Im Zentrum der christlichen Osterfeier steht die Passion Jesu: Am Karfreitag stirbt er am Kreuz, am Ostersonntag feiern Gläubige seine Auferstehung.

Diese Ereignisse sind zentral für den christlichen Glauben, denn sie symbolisieren den Sieg über den Tod und die Hoffnung auf das ewige Leben. (Steht ein KI-Gott kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen?)

Ostern ist somit das Fest der Erlösung, der Vergebung und des Lichts nach der Dunkelheit.

Der Ablauf der heiligen Tage:

Karfreitag : Gedenken an das Leiden und den Tod Jesu

: Gedenken an das Leiden und den Tod Jesu Karsamstag : Tag der Stille und Grabesruhe

: Tag der Stille und Grabesruhe Ostersonntag : Feier der Auferstehung

: Feier der Auferstehung Ostermontag: Erinnerung an die Begegnungen mit dem Auferstandenen

Vorchristliche Parallelen: Frühling, Fruchtbarkeit und Wiedergeburt

Die äußeren Symbole von Ostern – das Ei, der Hase, das Erwachen der Natur – stammen nicht aus der Bibel, sondern gehen auf heidnische Frühlingsrituale zurück.

Schon in vorchristlichen Kulturen wurde die Überwindung des Winters und der Beginn neuen Lebens gefeiert.

Ostara – Die vergessene Frühlingsgöttin

Die germanisch-angelsächsische Göttin Ostara (auch Eostre genannt) war eine Fruchtbarkeits- und Lichtgöttin.

Ihr waren Hase und Ei heilig – beides Symbole für neues Leben.

Der Name „Easter“ (Ostern) im Englischen soll sich auf sie zurückführen lassen.

Ihre Verehrung war eng mit der Tagundnachtgleiche im Frühling verknüpft.

