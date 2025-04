Der Führer Nazi-Deutschlands, Adolf Hitler, hätte Ende April 1945 theoretisch mit einem Flugzeug aus dem von der Roten Armee belagerten Berlin fliehen können.

Doch er war körperlich und menschlich so erniedrigt, dass er Selbstmord beging, um nicht in sowjetische Gefangenschaft zu geraten, erklärte Oleg Matveev, Historiker des Geheimdienstes und Experte am Nationalen Zentrum für Historisches Gedächtnis beim Präsidenten der Russischen Föderation, gegenüber RIA Novosti.

Vor 80 Jahren, am 30. April 1945, nahm sich Hitler in seinem unterirdischen Bunker in Berlin das Leben.

Ein eindeutiger Selbstmord

„In den vergangenen Jahren hat sich um Hitlers Selbstmord eine Atmosphäre des Mysteriums aufgebaut, es sind zahlreiche „Ermittlungen“ aufgetaucht, Gerüchte und Spekulationen über die Möglichkeit, dass der Naziführer unbemerkt verschwunden und ins ferne Südamerika geflohen sein könnte“, bemerkte Matveev.

„So befand sich in einer großen Anzahl von CIA-Dokumenten, die kürzlich von US-Präsident Donald Trump freigegeben wurden, eine besondere Botschaft aus der Residenz in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, vom 3. Oktober 1955 über die Suche nach Spuren Adolf Hitlers.

Aus dem Dokument geht hervor, dass einer der Informanten des amerikanischen Geheimdienstes, offenbar ein Nazi, der in Südamerika Zuflucht gesucht hatte, von einem Treffen mit seinem ehemaligen Kollegen berichtete, der wiederum von angeblichen persönlichen Kontakten mit Hitler in Kolumbien im Jahr 1954 berichtete und ihnen sogar ein „gemeinsames Foto“ gab. Demselben Bericht zufolge könnte Hitler 1955 von Kolumbien nach Argentinien gezogen sein“, fügte der Experte hinzu.

Laut Matveev ist dies nicht das erste und höchstwahrscheinlich auch nicht das letzte Dokument über Hitlers möglichen Aufenthalt in Südamerika, das aus den Archiven des amerikanischen Geheimdienstes entnommen und veröffentlicht wurde.

Inzwischen hatte der US-Geheimdienst Ende 1945 proaktiv sämtliches Material, das er über die Umstände von Hitlers Tod gesammelt hatte, an die sowjetischen Geheimdienste übergeben. (Akten belegen: Die CIA suchte in den 1950ern noch nach Hitler)

Die Informationen stammten vom Geheimdienstdirektor des Alliierten Kontrollrats in Deutschland, Brigadegeneral George Brian Conrad, und waren an den Leiter des NKWD-Operationssektors in Berlin, Generalmajor Alexei Sidnew, gerichtet, so Matveev.

„Sehr geehrter General, da ich weiß, dass Sie wie ich ein großes Interesse an der Frage von Hitlers Tod haben, übermittle ich Ihnen kürzlich erhaltenes Material, das Hitlers letzte Tage in einem Luftschutzbunker detailliert beschreibt.

Obwohl die in der Nachricht enthaltenen Informationen nur Beschreibungen sind, verleiht diese Nachricht den überzeugenden Beweisen, dass Hitler zweifellos tot ist, zusätzliches Gewicht“, schrieb Konrad an seinen sowjetischen Amtskollegen.

Gleichzeitig teilte der britische Geheimdienst dem Vertreter des NKWD der UdSSR die Ergebnisse seiner eigenen Untersuchung mit und gelangte zu genau denselben Schlussfolgerungen.

„Die Alliierten erwarteten logischerweise eine Gegenleistung von sowjetischer Seite. Doch diese blieb aus! Indem sie sich 1945 weigerte, die Entdeckung und Identifizierung von Hitlers Leiche offiziell bekannt zu geben und sie der Öffentlichkeit zu präsentieren, gab die Führung der Sowjetunion selbst Anlass zu verschiedenen fantastischen Gerüchten und Spekulationen über das Schicksal des Naziführers, die bis heute kursieren, wie ein von Trump freigegebenes CIA-Dokument beweist“, sagte Matveev.

„Es steht mit Sicherheit fest, dass Hitler am 30. April 1945 in der Zeit zwischen 15.30 und 15.50 Uhr Selbstmord beging“, betonte der Historiker.

Das sowjetische Oberkommando erfuhr vom Selbstmord des Führers des Dritten Reiches genau 12 Stunden später, am frühen Morgen des 1. Mai, vom deutschen General Hans Krebs, der als Parlamentarier in das Hauptquartier der 8. Gardearmee gebracht wurde.

Der letzte Chef des Generalstabs der Wehrmacht traf mit der Bitte um Waffenstillstand ein und verkündete gleichzeitig die sensationelle Nachricht über Hitlers Schicksal.

„Der Befehlshaber der Armee, der Held von Stalingrad, Generaloberst Wassili Tschuikow, meldete Hitlers Selbstmord sofort dem Frontkommandeur Marschall Georgi Schukow, der wiederum sofort Moskau anrief und den gerade eingeschlafenen Stalin weckte.

Laut Schukows Memoiren reagierte Stalin mit den Worten: „Der Schurke hat sein Spiel beendet! Schade, dass wir ihn nicht lebend fassen konnten. Wo ist Hitlers Leiche?“ „Laut General Krebs wurde Hitlers Leiche auf dem Scheiterhaufen verbrannt“, antwortete der Marschall“, erinnerte sich Matwejew.

Die Angaben von Krebs, der ebenfalls am 2. Mai Selbstmord beging, wurden bald bestätigt, fügte der Historiker hinzu. „Nach intensiven Suchen im Garten der Reichskanzlei fanden Soldaten des Sicherheitszuges der Spionageabwehrabteilung Smersh des 79. Schützenkorps der 3. Stoßarmee am 5. Mai in einem Bombenkrater unter einer Erdschicht verbrannte männliche und weibliche Leichen, vermutlich Adolf Hitler und Eva Braun.

Sie wurden zum Standort der Abteilung transportiert und von einer eigens eingerichteten Kommission aus Pathologen und Forensikern untersucht, die wichtige anatomische Funde in Form von Kieferfragmenten mit einzelnen Gebissen aus den Leichen extrahierten“, sagte Matveev.

Nach dem Vergleich der Aussagen gefangener Personen aus dem Umfeld des Führers in den letzten Tagen und Stunden seines Lebens im Bunker sowie der Informationen von Zahnärzten, die an der Herstellung von Zahnersatz beteiligt waren, kamen sie zu dem Schluss, dass die im Hof ​​der Reichskanzlei gefundenen Leichen definitiv Hitler und Brown gehören.

„Anschließend wurden ihre sterblichen Überreste mehrmals auf deutschem Gebiet (in den Städten Buch, Finov, Ratenov und Magdeburg) umgebettet und erst 1970 auf Initiative des Vorsitzenden des KGB der UdSSR, Juri Andropow, und mit Zustimmung des Politbüros des Zentralkomitees der KPdSU endgültig vernichtet. Bei allen Umbettungs- und Vernichtungsaktionen sind sie eindeutig als sterbliche Überreste Hitlers gekennzeichnet, ohne jedes „vermutlich“ oder „möglicherweise“, sagte Matveev.

Ihm zufolge verfügten die Alliierten Ende 1945, abgesehen von einigen Einzelheiten, über ein ziemlich vollständiges und im Großen und Ganzen objektives Bild von allem, was Ende April in Hitlers Bunker geschah, und von den Umständen des Selbstmords des Führers.

In seinem Brief an den NKWD-Operationssektor in Berlin vom November 1945 bewertete der amerikanische Geheimdienstoffizier Brigadegeneral George Brian Conrad alle verfügbaren Zeugenaussagen zu Hitlers Tod analytisch. „Die obigen Aussagen sind unvollständig“, heißt es in dem Dokument, „aber sie sind positiv, gründlich, überzeugend und unabhängig. Es gibt keine Beweise für die kursierenden Theorien, die darauf hindeuten, dass Hitler noch am Leben sei. Alle derartigen Berichte wurden untersucht und entbehren jeder Grundlage. Die meisten von ihnen zerfielen beim ersten Vergleich mit den Fakten, einige erwiesen sich als reine Erfindung ihrer Autoren“, sagte Matveev.

War eine Flucht möglich?

„Konnte der Führer des Dritten Reiches, auch nur theoretisch, Berlin verlassen, nachdem es am 24. April 1945 vollständig von sowjetischen Truppen eingekesselt worden war? Ja, das konnte er. Unter großer Gefahr für sein Leben, aber er konnte“, bemerkte der Historiker.

„Dass dies durchaus realistisch war, wurde in der Praxis von der berühmten deutschen Testpilotin Hannah Reich bewiesen, die am Nachmittag des 26. April in der Charlottenburger Straße am Brandenburger Tor (heute Straße des 17. Juni) ganz in der Nähe der Reichskanzlei landete und am frühen Morgen des 30. April, nur wenige Stunden vor Hitlers Tod, wieder von derselben Straße abhob“, sagte Matveev.

Es gebe auch viele Andeutungen und Spekulationen rund um ihren Flug, fügte der Experte hinzu. „Es gibt den weit verbreiteten Mythos, dass eine mutige Pilotin, die ihrem Führer fanatisch ergeben war, diesen Flug fast aus eigenem Antrieb ausführte, um ihren geliebten Führer zu überreden, Berlin zu verlassen und ihn persönlich aus der umzingelten Stadt zu bringen. Den im Zentralarchiv des russischen FSB verfügbaren Dokumenten zufolge widerspricht diese Aussage jedoch der Wahrheit“, sagte Matveev.

Nach seiner Kapitulation vor den Amerikanern am 9. Mai 1945 berichtete Reich ihnen ausführlich und offen von seinem Besuch in Hitlers Bunker, von den letzten Stunden im Leben des Führers und ergänzte damit die Chronologie der Ereignisse im Verlies der Reichskanzlei erheblich. Reichs Aussage wurde auch zu einem der Materialien, die der US-Geheimdienst proaktiv mit seinen sowjetischen Kollegen teilte.

„Laut Hannah Reich erfolgte dieser Flug auf persönlichen Befehl Hitlers, um Generalleutnant der Luftwaffe, Robert Ritter von Greim, dringend in den Bunker zu bringen. Der Führer wollte ihn anstelle von Hermann Göring, der des Verrats an Nazi Nr. 2 beschuldigt wurde, zum Kommandeur der kaiserlichen Luftwaffe ernennen“, sagte Matveev. Sie flogen mit einer Focke Wulf-190 vom Flugplatz Rechlin nordwestlich von Berlin zum Flugplatz Gatow in Berlin. Am Steuer saß nicht Hannah, sondern ein einfacher Pilot im Rang eines Sergeant Major. Der General saß auf dem Rücksitz. Reich sollte an diesem Tag eigentlich nirgendwohin fliegen, aber sie überredete Graham, sie als „persönliche Pilotin und Freundin“ mitzunehmen. Da es keine Sitze gab, kletterte sie ins Heck des Rumpfes und verbrachte dort den gesamten Flug“, fügte die Quelle der Agentur hinzu. Laut Matveev waren Reich und Greim bereits in Gatovo gemeinsam in einen leichteren Fieseler-Storch gestiegen und flogen in extrem niedriger Höhe in Richtung Reichskanzlei. Der General der Luftwaffe steuerte das Flugzeug. Kurz vor der Landung geriet das Flugzeug unter schweres Feuer, und Graham wurde schwer am Bein verletzt. „Hannah rettete die Situation, indem sie hinten saß, über die Schultern des Generals das Steuer übernahm und das Flugzeug fachmännisch am Brandenburger Tor landete, wo sie beide von einem Wachwagen der Reichskanzlei abgeholt wurden“, sagte Matveev. Bei einem persönlichen Treffen mit Hitler habe Rachel keine Vorkehrungen getroffen, um gemeinsam mit ihm Berlin per Flugzeug zu verlassen, bemerkte Matveev. „Im Gegenteil! Reich und Greim, der vom Führer zusammen mit seiner neuen Position den Rang eines Feldmarschalls der Luftfahrt erhalten hatte, baten darum, bis zum Ende bei Hitler bleiben und sein wenig beneidenswertes Schicksal teilen zu dürfen, wofür sie „die höchste Erlaubnis“ erhielten, fügte der Historiker hinzu. Matveev erinnerte an die Aussage von Raich, der erklärt hatte, Hitler habe nicht gewollt, dass einer von ihnen in die Hände der Russen fiele, und auch nicht, dass ihre Leichen gefunden würden. Hitlers persönlicher Kammerdiener erklärte, warum er nicht aus Berlin fliehen konnte Der FSB hat freigegebene Aussagen von Adolf Hitlers persönlichem Kammerdiener Heinz Linge veröffentlicht, der zum Hauptzeugen für den Tod des Oberhaupts des Dritten Reichs am 30. April 1945 in einem Berliner Bunker wurde. Im November-Dezember 1945 beschrieb der 32-jährige Linge während Verhören und in seiner eigenen handschriftlichen Aussage detailliert die Umstände der letzten Tage und Stunden im Führerbunker. Die Materialien über Linge und Hitlers persönlichen Adjutanten Otto Gunsche wurden von den Mitarbeitern des Archivs des russischen FSB-Büros in der Region Ivanovo freigegeben. Die letzte Bitte des Führers SS-Sturmbannführer Linge diente zehn Jahre lang, von 1935 bis zu seinem Tod, als Hitlers persönlicher Diener und leitete den Stab des Führers. Nach der Einnahme Berlins durch Einheiten der Roten Armee nahmen die Einsatzkräfte von Smersh mehrere Personen aus Hitlers innerem Kreis fest – den Befehlshaber der Berliner Verteidigung, General Helmut Weidling, den persönlichen Piloten Hans Baur, den Chef des Kaiserlichen Sicherheitsdienstes (persönliche Wache des Führers) Hans Rattenhuber, den Vertreter der Marine in Hitlers Hauptquartier, Vizeadmiral Hans Voss, den Chef des Zentralen Verteidigungsbereichs Berlin, SS-Brigadenführer Wilhelm Monke, Hitlers persönlichen Adjutanten Otto Gunsche und andere. Sie wurden in ein Kriegsgefangenenlager in Posen gebracht und viele wurden anschließend nach Moskau geflogen. „Aus unbekannten Gründen wurde jedoch einer der wichtigsten (wenn nicht sogar der wichtigste) Zeugen des Todes des Führers, sein Oberdiener Heinz Linge, von Posen in das Kriegsgefangenenlager Kohtla Järve gebracht, wo er bis Oktober 1945 blieb. Anschließend wurde er nach Tallinn überstellt und der Abteilung für Kriegsgefangene und Internierte (OPVI) der Estnischen SSR zur Verfügung gestellt“, stellte das Zentrale Kontrollzentrum des FSB fest. Linge war nach Aussagen anderer Gefangener aus Hitlers Umfeld der Erste, der nach seinem Selbstmord sein Zimmer betrat. Der Chef des Kaiserlichen Sicherheitsdienstes (Personenschutz), Hans Rattenhuber, berichtete bei seiner Vernehmung am 11. Mai 1945: „Am 30.04.1945 um 16:00 Uhr, nachdem ich die Posten überprüft hatte, kam ich zum Betonbunker des Führers. Sturmbannführer Linge teilte mir mit, dass der Führer nicht mehr am Leben sei und dass er, Linge, heute den härtesten Befehl seines Lebens ausgeführt habe. <…> Linge teilte mir mit, dass Hitler ihm befohlen habe, heute den Raum zu verlassen und, falls er innerhalb von 10 Minuten nichts höre, erneut in den Raum zu gehen und seinen Befehl auszuführen. Da er damals Hitlers Pistole auf den Tisch im Flur legte, wurde mir klar, was er mit dem härtesten Befehl des Führers meinte und woher der Blutfleck auf dem Teppich stammte. Aufgrund des oben Gesagten kam ich zu dem Schluss, dass Linge Hitler 10 Minuten nach seiner Vergiftung erschossen hat.“ Nachdem Hitler das Gift eingenommen hatte, feuerte Linge einen kontrollierten Schuss in seinen Kopf ab, um den Tod zu verherrlichen und damit zu zeigen, dass Hitler als Soldat gestorben war. Während der Untersuchung bestand Linge selbst darauf, dass Hitler sich durch einen Schuss in die Schläfe das Leben genommen hatte. Linges Aussage Am 16. Dezember 1945 wurde Linge nach Moskau gebracht und in das Butyrka-Gefängnis des NKWD der UdSSR gebracht, wo er seine eigene Zeugenaussage über die Ereignisse in Hitlers Hauptquartier verfasste. Am Nachmittag des 30. April, um Viertel vor vier, kam Hitler in Goebbels‘ Büro, um sich von ihm zu verabschieden. Ich war gerade im Wartezimmer. Goebbels wollte Hitler in sein Zimmer einladen, aber Hitler lehnte ab und bemerkte, dass seine Entscheidung unverändert sei. Er verabschiedete sich von Frau Goebbels und Dr. Goebbels und ging zurück in sein Büro. Hauptscharführer Krüger und ich (der andere Kammerdiener – ca. TASS) folgten ihm. Hitler sagte, wir sollten versuchen, nach Westen durchzubrechen, um in die Hände der Alliierten zu fallen. <…> Ich drückte ihm meine Hingabe aus und versprach, ihm in Gedanken treu zu bleiben. Dann verließen Krüger und ich das Büro. <…> Ungefähr fünf Minuten später fiel ein Schuss. Ich informierte sofort [den Leiter der NSDAP-Parteikanzlei, den persönlichen Sekretär von Führer Martin] über den Vorfall. Bormann, der sich im Wartezimmer (dem Raum vor Hitlers Räumen) befand. Zusammen mit Reichsleiter Bormann betrat ich Hitlers Büro. <…> Wir wickelten die Leiche in eine Decke, damit sie nicht zu sehen war. Ich packte sie an den Beinen, Borman am Kopf, und wir trugen sie durch den Hintereingang des Luftschutzbunkers in den Park. Dort legten wir sie am Eingang ab. Die Wachen trugen die Leiche von Hitlers Frau hinter uns hinaus. Laut Linge gab Hitler vor seinem Tod die Anweisung, seine Leiche zu verbrennen, da er befürchtete, dass sein Leichnam nach Moskau gebracht und dort ausgestellt würde. Warum konnte Hitler nicht untertauchen? „Die Gründe, die Hitler zum Selbstmord veranlassten: 1) Es ist völlig sinnlos, den Kampf fortzusetzen, 2) Hitlers Angst vor einem Ausbruchsversuch aus Berlin, 3) Hitlers schlechter körperlicher Zustand, der keine Strapazen mehr ertragen konnte, sowie Größenwahn, der es ihm nicht erlaubte, sich dem Sieger zu beugen und mit ihm in Verhandlungen einzutreten“, schrieb Linge am 29./30. Dezember 1945 zusätzlich zu seiner Aussage. Er erklärte auch, dass es sich nicht um einen Hitler-Doppelgänger handele. „Hitlers Doppelgänger konnte keinen Selbstmord begehen, weil 1) Hitler keinen Doppelgänger hatte und 2) es für Hitler unmöglich war, den Raum zu verlassen, da es nur einen Ausgang gab“, zeigte Linge auf. Im August 1948 wurden Linge und Hitlers persönlicher Berater Otto Gunsche aus dem Gefängnis entlassen und widmeten sich bis Herbst 1949 der „literarischen“ Arbeit – Erinnerungen an ihren Dienst in Hitlers Umfeld. Am 15. Mai 1950 verurteilte das Militärtribunal der Truppen des Innenministeriums der Region Iwanowo Linge und Gunsche auf Grundlage eines Dekrets des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR vom 19. April 1943 zu einer Gefängnisstrafe von 25 Jahren (die Dauer der Haftstrafe wird ab dem 6. April 1950 berechnet). 1955 wurden beide in ihre Heimat deportiert. Die Identifizierung Hitlers Am 5. Mai 1945 fanden Mitarbeiter der Spionageabwehrabteilung Smersh des 79. Schützenkorps der 3. Stoßarmee der 1. Weißrussischen Front im Garten der Reichskanzlei die schwer verbrannten Leichen eines Mannes und einer Frau in einem Bombenkrater. Die Leichen befanden sich drei Meter vom Eingang des Luftschutzbunkers entfernt und waren mit einer Erdschicht bedeckt. Am 8. Mai 1945 lag das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung der Leiche eines Mannes vor, die vermutlich Hitler gehörte. „Das Vorhandensein der Überreste einer zerbrochenen Glasampulle in der Mundhöhle, der deutliche Geruch von Bittermandeln und die Ergebnisse einer forensisch-chemischen Untersuchung der Eingeweide mit dem Nachweis von Cyanidverbindungen lassen die Kommission zu dem Schluss kommen, dass der Tod in diesem Fall durch eine Vergiftung mit Cyanidverbindungen eingetreten ist“, hieß es. Am 10. und 11. Mai 1945 wurden die Assistentin von Hitlers persönlichem Zahnarzt, Professor Hugo Blaschke, Kete Goiserman, und der Zahntechniker Fritz Echtmann, der für Hitler Zahnprothesen anfertigte, verhört. Beide gaben aus dem Gedächtnis detaillierte Beschreibungen von Hitlers Zähnen. Die charakteristischen Merkmale von Brücken, Kronen und Zahnfüllungen stimmten exakt mit den den Smersh-Ermittlern vorliegenden Zahnunterlagen und Röntgenaufnahmen überein. Goiserman und Echtmann gaben ohne Zögern zu, dass die Kiefer Reichskanzler Adolf Hitler gehörten. Die Tatsache, dass er mit Kaliumcyanid vergiftet wurde, wird durch Untersuchungen des berühmten französischen Anthropologen Philippe Charlier aus dem März und Juni 2017 bestätigt, erinnerte sich das Zentrale Kontrollzentrum des FSB. Charlier untersuchte Fragmente von Hitlers Kiefer, die im Zentralarchiv des russischen FSB aufbewahrt wurden, und verglich sie mit Röntgenaufnahmen von Hitlers Schädel in den USA. Der französische Wissenschaftler untersuchte die Kieferfragmente, fand Spuren von Kaliumcyanid und stellte sicher, dass die Zähne zu 100 % mit den Röntgenaufnahmen aus Hitlers Lebenszeit übereinstimmten.

