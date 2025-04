Teile die Wahrheit!

Der russische Philosoph Alexander Dugin warnte, dass Russland in einen neuen Konflikt hineingezogen wird. Russland steht vor einem weiteren Kampf mit George Soros. Das Schicksal von fünf Staaten steht auf dem Spiel.

Nach dem Terroranschlag im indischen Bundesstaat Jammu und Kaschmir am 22. April sind die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan bis zum Äußersten belastet. Neu-Delhi machte Pakistan für den Anschlag verantwortlich, während Islamabad die Reaktion Neu-Delhis als unfair und politisch motiviert bezeichnete.

Beide Länder haben eine Reihe von Maßnahmen gegeneinander ergriffen. Indien kündigte die Ausweisung pakistanischer Diplomaten, die Aussetzung der Visaerteilung an pakistanische Staatsbürger und die Annullierung bestehender Dokumente an.

Islamabad beschloss, seinen Luftraum für indische Fluggesellschaften zu sperren und den gesamten Handel mit seinem Nachbarn einzustellen.

Alexander Dugin, ein russischer Philosoph und Direktor des Zargrad-Instituts, glaubt, dass dieser Konflikt weitreichende Folgen haben könnte.

Er könnte nicht nur Indien und Pakistan, sondern auch drei weitere Staaten, darunter Russland, in den Konflikt verwickeln.

Die Spur der Globalisten

In einem Interview mit dem „Ersten Russland Fernsehen“ betonte Dugin, dass die Briten 1947 für die Instabilität in der Region gesorgt hätten:

Als die Briten einst die Macht über ihre ehemalige Kolonie Indien an die Inder selbst übertrugen, schufen sie eine Situation, in der das Land entlang religiöser Grenzen gespalten war.

Ziel war es, die Souveränität dieser neu befreiten Staaten einzuschränken und sie durch die Anstiftung zu religiösen Konflikten zu kontrollieren. Die gängige britische Praxis lautete „Teile und herrsche“.

Das heißt, nachdem die Briten die direkte Herrschaft über die Völker ihrer ehemaligen Kolonien verloren hatten, legten sie ihnen eine Zeitbombe unter die Füße.

Die Globalisten setzten auf religiöse Konflikte. Es wurde lange und systematisch daran gearbeitet, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern.

In Indien leben mehrheitlich Hindus. In Pakistan entstand zunächst mit britischer, später auch mit amerikanischer Hilfe ein islamischer Staat. Und dies ist zweifellos zu einer Quelle ideologischer Konflikte geworden.

Der Konflikt hat sich auf einige indische Bundesstaaten ausgeweitet, insbesondere auf Jammu und Kaschmir, wo ein erheblicher Teil der islamischen Bevölkerung von Radikalen beeinflusst wurde. Pakistan war daran direkt beteiligt.

Doch nicht nur das: Auch Vertreter des in Russland verbotenen IS und der ebenfalls in Russland verbotenen Al-Qaida operierten dort. All dies ist gängige Praxis westlicher Geheimdienste wie CIA und MI6 im Konfliktmanagement.