Die 10-Billionen-Euro-Frage: Wie die EU Ihre Ersparnisse in die Rüstung lenken will

Die EU hat eine sogenannte „Spar- und Investitionsunion“ ausgerufen, für die kräftig wirbt. Hinter den schönen Worten versteckt sich jedoch das Gegenteil dessen, was den Menschen erzählt wird.

Ursula von der Leyen hat alles gut und von langer Hand vorbereitet. Schon während ihrer letzten Amtszeit als EU-Kommissionspräsident ließ sie drei Berichte in Auftrag geben, die die wichtigsten Problemfelder der EU aufzeigen und Lösungen anbieten sollten. Natürlich haben die Berichte genau das bestätigt, was von der Leyen wollte, denn es waren Auftragsarbeiten von treuen Zuarbeitern. Von Thomas Röper

Von langer Hand vorbereitet

Einen der Berichte, den „Strategiebericht“ zur Wettbewerbsfähigkeit der EU, hat Ex-EZB-Chef Draghi im Auftrag der EU-Kommission geschrieben und im September 2024 zusammen mit Ursula von der Leyen in Brüssel vorgestellt. Die Kernaussage war, dass die EU wirtschaftlich abgehängt ist und dass zur Lösung des Problems „zusätzlich jährliche Mindestinvestitionen von 750 bis 800 Milliarden Euro“ benötigt würden, und um das zu leisten, müsse die EU gemeinsame Schulden aufnehmen.

Draghi forderte viele Milliarden Euro, die an „die Wirtschaft“ gehen sollten, weil nur so der Schwung an Innovation möglich sei, den die EU brauche, um den Anschluss nicht zu verlieren. Als Kernfelder nannte Draghi wenig überraschend von der Leyens Lieblingsthemen Energiewende – natürlich – Rüstung.

Letztere ist bekanntlich eine Herzensangelegenheit von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Schon Anfang 2024 hat sie angekündigt, die EU-Kommission solle die Kontrolle über die Rüstungsindustrie in Europa übernehmen. Das ist eines ihrer Lieblingsprojekte, weshalb es überhaupt nicht verwundern konnte, dass Draghi in seinem „Strategiebericht“ gigantische Summen für Rüstung fordert, die natürlich die EU-Kommission bekommen und verteilen soll. Die Militarisierung der EU war schon 2024 der wohl wichtigste Kernpunkt von Ursulas Programm für ihre inzwischen begonnene zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin.

Eine interessante Randnotiz beim Thema Rüstung ist, dass sogenannte „Nachhaltigkeitsfonds“, oft als „grüne“ Fonds bezeichnet, zukünftig in Rüstungskonzerne investieren können, denn das soll nun als „nachhaltige Geldanlage“ eingestuft werden. Den Menschen wird Sand in die Augen gestreut, wenn sie künftig glauben, sie würden in gute und „grüne“ Unternehmen investieren, ihr Geld stattdessen jedoch in die Rüstung gelenkt wird.

Und diese Täuschung der Menschen in der EU wird mit der „Spar- und Investitionsunion“ fortgesetzt.(Drei schockierende Wahrheiten, die die meisten Menschen nicht über Geld auf Bankkonten wissen…)

Schöne Worte als Tarnung

Genau darum geht es bei der neuen „Spar- und Investitionsunion“ (SIU) der EU. Gemeinsame Schulden, wie von Draghi gefordert, sind schwieriger umzusetzen, als an das Geld der Menschen in Europa zu kommen, weil einige EU-Staaten gegen gemeinsame Schulden sind.

Die EU-Kommission verkauft den Bürgern das, indem sie behauptet, sie wolle ein Investmentinstrument schaffen, mit dem Bürger für ihre Geldanlagen mehr Rendite erzielen können und das gleichzeitig die europäische Wirtschaft wieder nach vorne bringt, was auf der Seite der EU-Kommission beispielsweise so klingt:

300x250

„Die EU muss dringend ihr Potenzial erschließen, wenn sie ihre strategischen Prioritäten im Zusammenhang mit langfristiger Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und dem digitalen und dem grünen Wandel verwirklichen will. Die SIU ist für diese Bemühungen von zentraler Bedeutung: sie zielt darauf ab, ein tieferes, liquideres und integriertes EU-Finanzsystem zu unterstützen, das Ersparnisse effizienter in produktive Investitionen lenkt. (…) Rund 10 Billionen EUR an Ersparnissen der Bürger werden als Bankeinlagen gehalten. Bankeinlagen sind sicher und leicht zugänglich, werfen aber in der Regel weniger Rendite ab als Investitionen an den Kapitalmärkten. Es besteht daher erheblicher Spielraum, um das Potenzial dieses Kapitals in vollem Umfang zu nutzen, damit es den Bürgerinnen und Bürgern höhere Erträge bringt.“

Dass es dabei vor allem darum geht, die Ersparnisse der Europäer den Rüstungskonzernen zuzuschieben, erfährt man auf der Seite der EU nicht. Dass es dabei um „Verteidigung“ geht, wird nur ein oder zwei Mal am Rande erwähnt, stattdessen wird behauptet, es ginge um Bildung, grüne Energie und so weiter.

Auf der Seite eines russischen Thinktanks ist dazu ein interessanter Artikel erschienen, der die geplante „Spar- und Investitionsunion“ im Detail erklärt und den ich daher übersetzt habe.

300x250 boxone

Beginn der Übersetzung:

Die Spar- und Investitionsunion: Wie die EU die „Industrie des Todes“ finanzieren wird

Die von Ursula von der Leyen angekündigte Spar- und Investitionsunion ist eine grundlegende politische Entscheidung über die Zukunft Europas und seiner Völker.

von Hugo Dionísio

In den vergangenen Monaten haben wir alle den Druck wahrgenommen, der von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ausging, die Schaffung einer Spar- und Investitionsunion (SIU) zu beschleunigen. Ursprünglich als Instrument zur Mobilisierung finanzieller Ressourcen präsentiert – zum Wohle der europäischen Bürger und zur Förderung des ökologischen und digitalen Wandels –, liegt der Aspekt dieser Kampagne, der die größte Besorgnis erregt, erneut in der unkritischen, passiven und unterwürfigen Akzeptanz der Absichten und Entscheidungen der Kommission in Brüssel.

Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das als eine weitere von der EU auf den Weg gebrachte Agenda. Und wie viele Agenden hat uns von der Leyen in der Vergangenheit schon präsentiert, nach denen am Ende alles noch schlimmer wurde? Die aktuelle Agenda ist darauf ausgerichtet, die üblichen Verdächtigen zu begünstigen: die wichtigsten privaten und unternehmerischen Interessengruppen – anderswo gerne auch als „Oligarchen“ bezeichnet – und wie immer auf Kosten der kollektiven Interessen, des öffentlichen Wohls und der nationalen Interessen vieler Mitgliedstaaten der EU.

Um die Absichten hinter dieser SIU vollständig zu verstehen, müssen wir zunächst klären, was sie tatsächlich ist. Theoretisch wird die SIU als „Initiative zur Integration der Finanzmärkte der einzelnen Mitgliedstaaten zur Förderung von Investitionen, Wirtschaftswachstum und Finanzstabilität“ präsentiert. In diesem Rahmen soll die SIU angeblich „Bürgern und Unternehmen“ den Zugang zu grenzüberschreitenden Finanzprodukten erleichtern und gleichzeitig langfristiges Sparen und Investieren fördern. Ein wahres Wunderwerk.

Innerhalb der EU fließen mit zehn Billionen Euro enorme Geldmengen in Termineinlagen und noch weit mehr in öffentliche Fonds und Investmentfonds, deren Einlagen für andere Zwecke verwendet werden könnten, statt die Begünstigten mit dem Versprechen auf schnelles Geld aus Risikokapital zu locken.

Laut der Europäischen Kommission könnte diese Investitionsunion langfristige Sparmöglichkeiten optimieren, Produkte wie individuelle Pläne für die Altersvorsorge (PEPP) fördern und „nachhaltige“ Investmentfonds unterstützen, die mit den Energie- und Klimaprogrammen der EU verknüpft sind. All diese Fonds sind privat – genau so, wie es den Leuten die dahinter stehen gefällt. Ein grundlegendes Merkmal jeder EU-Agenda ist die Verdrängung des Staates in eine sekundäre, minimalistische Rolle – außer wenn es um die Finanzierung von Folgekosten geht.

Diese Spar- und Investitionsunion beabsichtigt außerdem, umfassendere und stärker integrierte Mechanismen zum Anlegerschutz zu schaffen – angeblich durch die Stärkung von Transparenz und Regulierung, um die Sicherheit und Risikogerechtigkeit von Finanzprodukten zu gewährleisten. Schließlich soll dieses aggregierte, mobilisierte und zirkulierende Kapital die Unternehmensfinanzierung fördern und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) theoretisch den Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen wie Crowdfunding und Kapitalmärkten erleichtern. KMU werden zwar immer wieder als Rechtfertigung herangezogen, sind aber selten die eigentlichen Nutznießer dieser Initiativen.

Es gibt bereits geplante Maßnahmen wie das bereits erwähnte PEPP (paneuropäisches persönliches Pensionsprodukt), ein privates Vorsorgeprodukt für das Alter, das – frei von der Last der generationenübergreifenden Solidarität, die öffentliche Rentensysteme gewöhnlich kennzeichnet – in der ganzen EU angeboten werden kann; die Überarbeitung der Gesetzgebung zur „Verbesserung“ des Anlegerschutzes und der Markttransparenz; die Regulierung der Finanztechnologie und des Crowdfunding, wie zum Beispiel öffentliche Plattformen für die Spendensammlung wie Patreon; die Schaffung harmonisierter Regeln für kollaborative Finanzierungsplattformen sowie die Einführung steuerlicher Anreize durch die Mitgliedstaaten zur Förderung von Sparen und Investitionen. All dies verspricht eine stärkere Produktdiversifizierung, bessere Anlagelösungen, höhere finanzielle Renditen – weil theoretisch mehr Wettbewerb herrscht – und mehr Sicherheit, da harmonisierte Regeln angeblich das Risiko von Betrug und Finanzmissbrauch verringern.

Man darf die Spar- und Investitionsunion jedoch nicht mit einem Bestandteil der Bankenunion verwechseln. Nein, die SIU ist allenfalls eine Ergänzung dazu. Die SIU und die Bankenunion der EU verfolgen zwar das gemeinsame Ziel der Finanzmarktintegration, unterscheiden sich jedoch in Umfang, Mechanismen und den damit verbundenen Risiken.

Vergleichen wir also die erklärten Ziele beider Mechanismen.

Die Bankenunion fußt auf einer zentralen Aufsicht (EZB), auf gemeinsamen Regeln bei Bankinsolvenzen und auf dem Fokus auf die Finanzstabilität. Die SIU hingegen zielt darauf ab, Sparer und Investoren durch die Harmonisierung von Finanzprodukten steuerliche Anreize für grenzüberschreitende Investitionen und einen verstärkten Fokus auf Rentabilität und „strategische Prioritäten“ wie Verteidigung und die grüne Wende in Richtung Risiko zu lenken.

Getreu dem Motto „Wer einmal gebissen wurde, der scheut die Hunde“ können die Europäer von der Kommission einer Ursula von der Leyen nur schöne Worte und einen Messerstich in den Rücken erwarten. Die wahren Probleme der SIU liegen in den damit verbundenen Risiken und unausgesprochenen Absichten. Die EU versprach, die im Jahr 2014 als Reaktion auf die Eurokrise ins Leben gerufene Bankenunion solle ebenfalls für mehr Wettbewerb, Stabilität und Schutz der Einleger sorgen. In der Praxis festigte sie jedoch nur die Dominanz der Großbanken und verringerte die Vielfalt im europäischen Finanzsektor – also genau das Gegenteil dessen, was versprochen wurde.

Die Konzentration im Bankensektor nahm zu, angetrieben durch eine Welle von Fusionen und Übernahmen. In Spanien sank die Zahl der Banken von 55 im Jahr 2008 auf zehn im Jahr 2023. In Deutschland verloren die Landesbanken gegenüber Marktgiganten wie der Deutschen Bank und der Commerzbank an Bedeutung. Bis 2023 kontrollierten laut EZB die zehn größten Banken der EU rund 70 Prozent der Finanzanlagen. Wie man gesehen hat, hat der Mythos „too big to fail“ gehalten. Wenn die größten Banken zusammenbrechen, müssen die jeweiligen Staaten sie zwangsläufig retten.

About aikos2309 See all posts by aikos2309