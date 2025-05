Gesundheit: Kollagen für die Haut – was ist Kollagen und wie wirkt es?

Teile die Wahrheit!

Ohne Kollagen könnte unser Körper nicht funktionieren: Das lebenswichtige Protein ist Hauptbestandteil des Bindegewebes und dient als stützendes Gerüst.

Es festigt Muskeln, Knochen, Gelenke, Knorpel, Sehnen und Bänder. Der Körper produziert Kollagen selbst. Mit steigenden Lebensjahren baut der Körper mehr Kollagen ab als er produziert: Falten und schlaffer werdende Haut sind die Folge.

Hilft hier Kollagen? Und wenn ja, in welcher Form?

Was ist Kollagen?

Kollagen ist ein Strukturprotein, das in der Dermis, der mittleren Hautschicht, hergestellt wird. Es hat eine faserartige Beschaffenheit und bildet nicht nur ein stabiles Grundgerüst für unsere Zellen, sondern ist auch reich an Aminosäuren, die unser Körper zum Funktionieren braucht.

Man unterscheidet 28 verschiedene Typen von Kollagen, die im Körper unterschiedliche Aufgaben erfüllen.

Ein großer Teil unseres Stütz- und Bindegewebes besteht aus Kollagen: Seine Fasern machen es widerstandsfähig, so dass es Dehnungen standhalten kann. In der Haut macht der Kollagenanteil in jungen Lebensjahren etwa 80 % aus.

Wie wirkt Kollagen im Körper?

Durch seine Fähigkeit Wasser zu binden, schenkt Kollagen der Haut Volumen und Stabilität. Zusammen mit dehnbaren Elastinfasern bilden die Kollagenproteine ein festes Netz und sorgen so für ein straffes und pralles Hautbild. Auch für die Elastizität unserer Blutgefäße spielt Kollagen eine wichtige Rolle.

Es trägt dazu bei, Verletzungen wie zum Beispiel Risse an Bändern, Sehnen oder Knochen zu verhindern und kann Reparaturprozesse unterstützen.

Kollagen ist also nicht nur maßgeblich für unser jugendliches Aussehen verantwortlich, sondern auch für die Funktion der Organe und des gesamten Bewegungsapparates.

300x250

Kollagen und das Alter

Etwa ab dem 25. Lebensjahr vermindert sich die körpereigene Kollagenproduktion jährlich um ein bis zwei Prozent. Dieser Prozess wird durch hormonelle Veränderungen häufig noch beschleunigt – zum Beispiel während einer Schwangerschaft oder in den Wechseljahren.

Eine Folge des Kollagenabbaus ist ein Stabilitätsverlust in der Haut, der zum Beispiel mit der Entstehung von Falten einhergeht. Auch in Muskeln und Gelenken zeigt ein Kollagendefizit negative Auswirkungen.

Zusätzlich verliert Kollagen auch mehr und mehr seine Fähigkeit, Wasser zu speichern. Die Haut zeigt einen zunehmenden Volumenverlust, der sich im höheren Lebensalter besonders in den Wangen bemerkbar macht.

300x250 boxone

Weitere Faktoren für Kollagenabbau