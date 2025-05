Teile die Wahrheit!

Hollywood ist eine Maschine, die auf Traumata aufbaut – ein krankes Fließband, das Kinder zerkaut und Marionetten für die globale Elite ausspuckt. Und immer wieder bricht eine dieser Marionetten das Drehbuch und lässt etwas fallen, das den Deckel aufreißt.

Genau das hat Ariana Grande gerade getan, als sie als Kinderstar bei Nickelodeon zugab, dass sie als Kinderprostituierte für die Elite der Branche gearbeitet habe.

Ihr Kurzfilm „Better Days Ahead“ ist kein Kunstwerk. Er ist ein Geständnis. Er ist ein Beweis . Ein roher, verstörender Hilferuf von jemandem, der seit seiner Kindheit benutzt, programmiert und vorgeführt wurde.

Vollgepackt mit Monarch-Gedankenkontroll-Elementen, MK-Ultra-Symbolik und vielschichtigen okkulten Botschaften, lässt dieser Film nichts ahnen – er schreit geradezu. Schmetterlinge, Schachbrettmuster, zerbrochene Spiegel, Identitätsverlust – es ist die komplette Trauma-Blaupause, mit der Hollywood seine Stars aufbaut und bricht. Und Ariana legt alles offen.

Es ist nicht subtil. Es ist keine Fiktion. Es ist eine direkte Verbindung zur Missbrauchskette, die von Nickelodeon zu den Grammys, von Kinder-Castings zu Kinder-Auktionen führt.

Die Betreuer, die Programmierung, die Rituale – alles ist da.

Wir werden es Bild für Bild aufschlüsseln und genau enthüllen, wie „ Brighter Days Ahead“ den Vorhang vor der satanischen Maschinerie lüftet, die ganz offen vor unseren Augen agiert hat. (Kurzfilm mit Hollywood-Star zeigt MKUltra Programmierung und widerliche Pädo-Kunst (Video))

Um es ganz offen zu sagen: Grande war – wie andere Kinderstars auch – von einer Horde Pädophiler umgeben. Dann machte sie ihren Abschluss und wurde zu einem sexualisierten Popstar, der auch als Erwachsene noch immer streng von der Branche kontrolliert wird. Und nicht anders als bei anderen ehemaligen Kinderstars ist alles rund um ihre Auftritte voller Bilder traumabasierter Gedankenkontrolle.

Während diese ehemaligen Kinderstars jahrelang gesund und munter wirken, zeigen sich oft ab etwa 30 Jahren erste Risse. Vergangene und gegenwärtige Traumata lassen sich nur schwer verbergen, während der Drogenmissbrauch – eine Form der Bewältigung des Systems – seinen Tribut fordert. Schließlich brechen Prominente wie Britney Spears und Amanda Bynes völlig zusammen.

Seitdem Ariana eine bizarre Beziehung mit ihrer „Wicked “-Co-Darstellerin Cynthia Erivo (die eine starke Hexen-Aura ausstrahlt) begonnen hat, scheint alles an ihr „merkwürdig“.

Ein TikTok-Video fasst den bizarren (und unnötigen) Gewichtsverlust der „Wicked “-Stars zusammen. Grandes jüngster Skelettverlust bereitete den Fans ernsthafte Sorgen.

Dies ist keine Unterhaltung. Dies ist eine Warnung.

Kinderstars werden in Hollywood nicht nur gepflegt – sie werden systematisch missbraucht und wie Handelsware herumgereicht. Das ist ein offenes Geheimnis, das jeder in der Branche kennt, aber nicht an die Öffentlichkeit bringen will.

Ariana Grande geht denselben dunklen Weg wie Britney Spears, Justin Bieber, Miley Cyrus und andere Kinderstars, die von der Maschinerie geformt, vom System zermürbt und sich unter ständiger Überwachung selbst neu erfinden mussten.

Manche schaffen es lebend heraus. Die meisten nicht.