Hellsichtige Izabela liest in Tarotkarten die Zukunft der EU und der NATO (Video)

Teile die Wahrheit!

EU und NATO stehen vor einer Zerreisprobe. Mitgliedsland Rumänien bastelt gerade am schärfsten Zensurgesetz der Welt. Es stellt die Verbreitung von „Verschwörungstheorien“ und „Fake News“ unter Strafe.

Andere Mitgliedstaaten könnten sich Rumänien bald anschließen, gleichzeitig stecken sie Milliarden in die Rüstung rüsten, weil sie einen großen Krieg mit Russland fürchten. Wie steht um die Zukunft von EU und NATO? Izabela vom Kanal „Tarot by Izabela“ hat in die Karten geschaut. Von Frank Schwede

Was sogenannte Verschwörungstheoretiker schon immer wussten, scheint sich zu bestätigt, nämlich die Tatsache, dass die Europäische Union nie wirklich ein demokratisches Staatenbündnis war, dass immer nur um Macht und Kontrolle aus Brüssel ging.

Im Mitgliedsland Rumänien ist gerade das schärfste Zensurgesetz der Welt in Arbeit. Es stellt die Verbreitung sogenannter Verschwörungstheorien“ und „Fake News“ unter Strafe. Das zeigt der Entwurf einer, wie es wörtlich heißt, Notverordnung über die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz des Online-Umfelds.

Gemeint ist damit die „Manipulation“ der öffentlichen Meinung, insbesondere im Zusammenhang mit Wahlen. Alles deutet darauf hin, dass die Verordnung noch vor der anstehenden Wahlwiederholung Anfang Mai in Kraft tritt.

Ähnliche Gesetze und Maßnahmen könnten bald auch in anderen Mitgliedsstaaten der EU drohen. Dann hätte die EU das schärfste Zensurgesetz der Welt und würde anderen autoritären Staaten in nichts mehr nachstehen.

Auf der anderen Seite rüsten nahezu alle EU-Länder in den kommenden Jahren massiv auf, weil sie einen großen Krieg mit Russland fürchten. Schon jetzt ist klar, dass dieses Vorhaben Milliarden verschlingen wird.

Geld, das eigentlich den Bürgern zusteht, wird in sinnlose Rüstungsprojekte gesteckt. Die Gefahr, dass es tatsächlich zu einem Konflikt mit Russland kommt, ist nach Meinung von Experten gering, sollte der Stellvertreterkrieg in der Ukraine nicht eskalieren und in absehbarer Zeit beigelegt werden.

Macht und Kontrolle stellen EU und NATO auf die Zerreisprobe. Analysten fürchten, dass es angesichts dieser Spannungen bald zu einem Bruch beider Bündnisse kommen könnte. Auch das Medium Izabela von „Tarot by Izabela“ hat sich mit der Zukunft von EU und NATO beschäftigt und eine erstaunliche Prognose erhalten.

Zunächst legt Izabela die Karten für die Zukunft der EU. Die Tarotkarten zeigen das Ass der Schwerter, den Ritter der Münzen, den König der Kelche, Sechs der Münzen und Sieben der Kelche.

Die Orakelkarten sind der Kompass, Umwege/Perspektivwechsel, erkunden und verwandeln und schlechte Gesundgeit. Die Würfel zeigen Affe, Held, Schneemann und Vogel am Himmel.

300x250

Die Europäische Union kurz vor dem Zusammenbruch?

Daraus ergibt sich die Prognose, dass die EU aktuell versucht, alles zu kontrollieren und jedem Mitgliedsstaat in alle Richtungen Anweisungen erteilt. Doch das Ganze erweist nach Worten von Izabela als ein riesengroßes Affentheater.

Das heißt, die EU befindet sich allgemein in einem sehr schlechten „Gesundheits-Zustand“, weil sie auf viele Lügen aufgebaut wurde. Mittlerweile spüren das immer mehr Menschen. Sie fühlen sich gefangen und erkennen die große Lüge hinter der Fassade. Izabela sagt:

„Die Menschen wollen frei sein und sie werden künftig in eine andere Richtung gehen. Die EU wird sich in etwas anderes verwandeln. Ich glaube nicht, dass sie so bleiben wird, wie sie heute ist.

300x250 boxone

Es wird sich etwas ändern, so wie jetzt wird es nicht weitergehen, weil die Menschen anfangen zu begreifen, dass mit der EU etwas nicht stimmt. So wollen die Menschen nicht leben. Sie wollen ihrer Glückseligkeit folgen und frei sein.“