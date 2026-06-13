Präsident Trump bestätigt, dass er voraussichtlich morgen (Sonntag) das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran unterzeichnen wird , wodurch die Straße von Hormus für alle geöffnet wird.

Der pakistanische Premierminister bestätigt, dass die USA und der Iran dem endgültigen Text des Abkommens zugestimmt haben.

Die Revolutionsgarde wehrt sich weiterhin gegen das Abkommen.

Präsident Trump kündigt an, dass das Iran-Friedensabkommen am Sonntag unterzeichnet wird und die Meerenge für alle öffnen wird.

Präsident Trump sagte, dass ein lang erwartetes Abkommen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten voraussichtlich am Sonntag unterzeichnet werden soll und damit den Weg für die Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus ebnet. (Trump erklärt, Iran habe zugestimmt, niemals Atomwaffen zu besitzen; Teheran dementiert ein Abkommen)

In einer über Truth Social verbreiteten Erklärung griff Präsident Trump zunächst Präsident Obama an:

Barack Hussein Obamas Abkommen mit dem Iran, der JCPOA, war ein einfacher, schöner und reibungsloser Weg zu einer Atomwaffe, die der Iran schon vor sechs Jahren besessen und längst eingesetzt hätte.

Dann erklärte er, warum sein Angebot anders sei:

Mein Abkommen mit dem Iran ist genau das Gegenteil: Eine Mauer gegen Atomwaffen!

Tatsächlich wollen sie keine Atomwaffe mehr und werden auch keine besitzen, weder durch Kauf, Entwicklung noch durch irgendeine andere Form der Beschaffung.

Das Abkommen soll morgen unterzeichnet werden, und unmittelbar nach der Unterzeichnung ist die Straße von Hormuz für alle geöffnet.

Beziehungsaufbau:

Unsere Beziehung zum Iran ist eine ganz andere und bessere als die, die frühere Regierungen hatten.

Anders als bei Obamas Zahlungen in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar an sie, darunter 1,7 Milliarden Dollar in bar, wird kein Geld den Besitzer wechseln.

Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit dem Iran und dem gesamten Nahen Osten zusammenzuarbeiten.

Zum Thema Atomstaub:

Zum gegebenen Zeitpunkt, wenn Ruhe einkehrt, werden wir den tief unter den mächtigen, versunkenen Granitbergen begrabenen Atomstaub dank unserer wunderschönen B-2-Bomber und ihrer brillanten Piloten bergen und ihn entschärfen und vernichten, sei es im Iran oder in den Vereinigten Staaten.

…

Hoffentlich verläuft dieser Prozess schnell, einfach und reibungslos.

Falls das nicht klappt, haben wir die ultimative Alternative, die hoffentlich nie wieder zum Einsatz kommen wird!

Trumps Aussage stand jedoch im Widerspruch zu den Äußerungen des iranischen Außenministeriums, das laut staatlichen Medienberichten bereits am Vormittag erklärt hatte, dass das Abkommen am Sonntag nicht unterzeichnet werden würde.

Wir werden sehen…

Iran-Friedensabkommen innerhalb von 24 Stunden erwartet, technische Gespräche folgen, sagt Pakistans Sharif.

Nachdem am Freitag ein seltener Moment der Übereinstimmung zwischen Teheran und Washington stattgefunden hatte, in dem erklärt wurde, dass ein Friedensabkommen in Form einer Absichtserklärung (MoU) tatsächlich „sehr nahe“ sei, hat Pakistan nun weitere Details bekannt gegeben.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif sagte, die Vereinigten Staaten und der Iran hätten dem endgültigen Text des Abkommens zugestimmt, aber kurioserweise bereite sich Pakistan nun auf eine elektronische Unterzeichnung vor, die innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet werde .

Wird dies das erste per DocuSign unterzeichnete Friedensabkommen der Geschichte sein?

Sharif deutete ferner an, dass dieser Vertragsunterzeichnung in der kommenden Woche Gespräche auf technischer Ebene folgen werden – aber genau hier liegt der Teufel bekanntlich im Detail.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung soll Berichten zufolge eine Verlängerung des Waffenstillstands vom 7. April um 60 Tage beinhalten , in denen die Straße von Hormuz schrittweise wieder geöffnet werden soll – oder besser gesagt, dies ist zumindest die sehr optimistische Version der Dinge, da Teheran weiterhin darauf besteht, dass sein Militär die Kontrolle über die Straße hat, was das Pentagon kategorisch als Realität zurückweist .

Der Iran versucht also, an seinem offensichtlichen geografischen Einfluss festzuhalten, während die USA dies vehement bestreiten.

Ein weiterer interessanter möglicher Streitpunkt – der aber vorerst nur oberflächlich behandelt zu werden scheint – ist der Status des Nuklearprogramms, das seit langem ein Hauptstreitpunkt ist.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi stellte am Freitag klar, dass Iran davon ausgeht, die Bedingungen für das iranische Atomprogramm würden innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung des ersten Abkommens finalisiert .

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass Iran seinen Wunsch nach einer Verschiebung der Atomverhandlungen erst dann erfüllen kann, wenn der Konflikt eindeutig beendet ist. Iran hat lange versucht, die Frage eines endgültigen Kriegsendes von der Betrachtung seines Atomprogramms zu trennen.

Wichtig ist, dass Araghchi andeutete, beide Seiten könnten die 60-Tage-Frist verlängern, und dass in einer so langen Zwischenzeit vieles schiefgehen könnte.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass Washington – und ganz sicher die amerikanische Öffentlichkeit – kein Interesse an einer Eskalation hat, die zu einem Einsatz von Bodentruppen mit umfassenden Operationen zum Regimewechsel führen würde (und dies bedeutet nahezu unausweichlichen Nationbuilding).

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

CNN hatte zuvor die Möglichkeit einer offiziellen Friedenszeremonie in Genf ins Spiel gebracht . Der darauffolgende Bericht vom Samstag scheint dieses Szenario zu bestätigen :

Laut dem Außenministerium in Islamabad äußerten die Außenminister Pakistans und der Schweiz in einem Telefongespräch am Samstag die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Friedensverhandlungen zur Beendigung des Krieges der USA gegen den Iran.

Obwohl keine weiteren Details genannt wurden, erklärten die Seiten, sie hofften, dass die Bemühungen zu regionalem Frieden und Stabilität beitragen würden.

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar und der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis vereinbarten Berichten zufolge, im Vorfeld der Gespräche, die voraussichtlich vor dem bevorstehenden G7- Gipfel vom 15. bis 17. Juni im nahegelegenen Evian in Frankreich stattfinden werden, engen Kontakt zu halten .

Die Revolutionsgarde und die tiefen Gräben im Iran bleiben bestehen.

Das Wall Street Journal wiederholt unterdessen die bekannte US-Erzählung, wonach es im Iran tiefe Gräben darüber gibt, wie man auf die US-amerikanischen Abkommensbemühungen reagieren soll .

Die Frage ist, inwieweit die zivile Führung tatsächlich die Macht hat, endgültige Entscheidungen zu treffen, und wie stark der Einfluss der Revolutionsgarden auf diesen Prozess ist.

Iran’s Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said he discussed the draft MoU with the U.S. in a joint meeting with the Russian and Chinese ambassadors in Tehran. “The strategic partnership between Iran, China, and Russia, will continue with full strength,” Gharibabadi said. pic.twitter.com/8srDtnobyF — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 13, 2026

„Der Iran steht vor einem politischen Dilemma, wenn es darum geht, den Hardlinern der Islamischen Revolutionsgarde ein Abkommen zu verkaufen, die sich standhaft gegen Trumps Forderungen nach einer Begrenzung seines Atomprogramms wehren , insbesondere ohne sofortige Zugeständnisse aus Washington“, schreibt das WSJ .

„Doch die Schäden, die der Krieg und die US-Blockade des Persischen Golfs mit sich brachten, drängen Teheran zu einer Einigung.“

Unterdessen werden Frieden und rote Linien weiterhin heftig auf die Probe gestellt :

US-Streitkräfte haben mehrere iranische Einweg-Angriffsdrohnen abgeschossen, die auf die Straße von Hormus zusteuerten , sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Freitag gegenüber Reuters. Dies ist die jüngste militärische Eskalation, obwohl Washington und Teheran Fortschritte bei den Friedensgesprächen verzeichnen.

Die Quelle, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, sagte, die Drohnen hätten eine Bedrohung für den kommerziellen Verkehr dargestellt.

Präsident Donald Trump hatte Iran am Freitag zuvor davor gewarnt, weitere Drohnen auf Schiffe abzufeuern, die versuchen, die Straße von Hormus zu durchfahren, und gesagt, Teheran solle sich „besser beeilen, und zwar SCHNELL!“

Irans Strategie bestand darin, Blut zu riechen und daraus Kapital zu schlagen – man spürte eine gewisse Panik im Weißen Haus (je länger sich das hinzieht… ist „Sumpf“ ein gefürchtetes Schlüsselwort), und so hat man ein Interesse daran, den wirtschaftlichen Schmerz und den globalen Energieschock hinauszuzögern, um der Trump-Administration ein Pfund Fleisch abzuverlangen (vorausgesetzt, die Islamische Republik selbst kann die Pattsituation überstehen).

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 13.06.2026