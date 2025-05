Hologramme, Doppelgänger & Co.: Der weiße, der graue und der schwarze Papst und die Macht der Jesuiten (Video)

Mit seinem Tod im Alter von 88 Jahren ist nicht nur Papst Franziskus (Jorge Bergoglio) von der Weltbühne verschwunden, sondern auch Klaus Schwab, der in sein 88. Lebensjahr geht, ist kürzlich von seinem Amt als Vorsitzender des Weltwirtschaftsforums zurückgetreten. (Enthüllt: Trumps Meme-Botschaft: Wie der Tiefe Staat und Vatikan den Thron und sein Gold verloren)

Ihr Abgang ist ein Symbol für die großen Veränderungen in der Machtstruktur auf der Weltbühne. Am Freitag, dem 25. April 2025, sprach ich mit Steven Walker, dem Maestro von Steven’s Real News Corner , darüber, wer in der Welt wirklich die Macht hat.

Der Papst ist am Ostermontag abgereist. Am Ostersonntag besuchte JD Vance den Papst, eine hochkarätige Audienz, denn der Papst und der amerikanische Vizepräsident seien keine Freunde, lautete die Schlagzeile der AD . Angesichts der üblichen Kleiderordnung , die Schwarz mit grauen oder schwarz-weißen Akzenten vorsieht, fällt seine gold-gelbe Krawatte auf. Symbolisiert dies den Beginn des versprochenen goldenen Zeitalters?

So wie die Zahl 88 für Erneuerung und Transformation steht. In der buddhistischen Tradition stellt die Zahl 88 den Weg zur Erleuchtung dar und in der chinesischen Kultur ist sie ein Symbol für Wohlstand und Reichtum.

In der christlichen Tradition wird die Zahl 8 mit Neuanfang und Auferstehung assoziiert. An Ostern feiern Christen die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und daher ist Ostern ein Fest der Befreiung und des Sieges.

Vieles deutet darauf hin, dass der Papst schon viel früher verstorben ist und sein Amt in den letzten Jahren von einem Doppelgänger übernommen wurde.

Während sich Gesicht und Haltung mit dem Alter verändern, veränderte sich das Aussehen von Papst Franziskus in seinen letzten Jahren so sehr, dass er wie ein völlig anderer Mensch wirkte.

300x250

Der Einsatz von Doppelgängern oder Schauspielern für politische Führer, Mitglieder des Königshauses oder andere Berühmtheiten ist eine gängige Praxis, die mindestens bis in die 1960er Jahre zurückreicht.

1967 wurde der berühmteste Popkünstler durch einen Doppelgänger ersetzt. Es handelt sich um die Verwechslung mit Paul McCartney . Laut John Coleman – einem Whistleblower des britischen Geheimdienstes (MI6), der auch für die CIA arbeitete – waren die Beatles ein Experiment des Tavistock Institute .

300x250 boxone

Ein auf Social Engineering und die Beeinflussung menschlicher Beziehungen spezialisiertes Institut . In den 1960er Jahren trugen sie dazu bei, junge Menschen durch Popmusik zu ermutigen, mit traditionellen Familienwerten zu brechen.

Bevor Jorge Bergoglio zum Papst gewählt wurde, war er ein einflussreicher Bischof und später Kardinal in Argentinien. Im Jahr 2008 spendete Prinzessin Máxima monatlich 15.000 Dollar und insgesamt 200.000 Dollar an Bergoglios katholischen Fernsehsender.

Der Vatikan und die katholische Kirche sind ein globaler Geheimdienstapparat, der aus der Konfession hervorgegangen ist. „Die Malteserritter sind der größte Geheimdienst des Vatikans“, sagt Leo Zagami , ein Jesuit, Illuminaten-Mitglied und Whistleblower über die Vorgänge hinter den Kulissen des Vatikans.

Diese Geheimgesellschaft genießt nicht nur diplomatische Immunität und internationale Souveränität, der Großmeister der Malteserritter ist auch als Beschützer des Papstes vereidigt.

„Zu diesen Mitgliedern gehören der Chef des MI6, der Chef der CIA und der Chef der NSA. Das ‚Top Cosmic Secret‘ (die höchste Geheimhaltungsstufe) ist für sie das Geheimste im Vatikan-Hauptquartier“, sagt Leo Zagami .

Sogar der römische Kaiser stand im Römischen Reich unter dem Papst, stellt Zagami fest . „Wenn also der Kaiser heute Präsident der Vereinigten Staaten ist, fällt dies immer noch in die Zuständigkeit des Papstes, da der geistliche Segen vom Papst kommt.“

Nach Trumps Staatsbesuch im Vatikan wurde das Gold von 650 Flugzeugen abgeholt

Darüber hinaus spielt die Vatikanbank eine wichtige Rolle in der Finanzwelt, da ein großer Teil der Goldreserven beim Vatikan gelagert wird.

Die Rothschilds waren die Bankiers des Vatikans, die im 19. Jahrhundert die Macht übernahmen, indem sie die Zentralbanken in der City of London und die private Federal Reserve in den USA gründeten. Von diesem Zeitpunkt an wurden in Amerika Einkommenssteuern erhoben und über die private Steuerbehörde IRS (Internal Revenue Service) an die Federal Reserve weitergeleitet, die diese wiederum an den IWF und die UNO weiterleitete, die wiederum vom Crown Temple kontrolliert werden, der wiederum Befehle vom Papst und dem Vatikan entgegennimmt.

Die US-Regierung lieh sich Geld von der Federal Reserve, das mit Zinsen zurückgezahlt werden musste. Infolgedessen hat sich eine enorme Staatsverschuldung angehäuft.

Mit dem Amtsantritt von Präsident Trump wurden diese Rollen vertauscht, so Dr. Jan Halper-Hayes, der während einer Live- Übertragung von GBNews im Jahr 2023 sagte , dass Donald Trump den Papst während seines Staatsbesuchs im Vatikan im Jahr 2018 darüber informiert habe, dass er den Washingtoner Vertrag kündigen werde.

Dieser Vertrag stellte sicher, dass die Vereinigten Staaten von Amerika als Unternehmen im Londoner Handelsregister eingetragen wurden . Das Unternehmen The United States of America Corporation.ltd wurde am 25. Juli 2023 für insolvent erklärt .

Von dem Moment an, als die USA als britisches Unternehmen gegründet wurden, wurde der District of Columbia als souveräner Staat gegründet, um von einem separaten Stadtstaat mit einer Fläche von 10 Quadratmeilen aus die Bundespolitik der USA zu bestimmen.

Die Bank war die Vatikanbank und offenbar landeten einige der US-Goldreserven dort. Trump sagte während des Staatsbesuchs, er sei gekommen, um den Goldvorrat abzuholen, und laut Dr. Jan Halper-Hayes, der für die Space Force arbeitet, einem militärischen Zweig des US-Verteidigungsministeriums, waren 650 Flugzeuge nötig, um das Gold nach Amerika zu bringen. Hören Sie sich das Fragment hier an .

Der weiße, graue und schwarze Papst

Doch der öffentliche „Weiße Papst“, der meist weiß gekleidet ist, ist nicht der mächtigste Mann im Vatikan. Der „Schwarze Papst“ ist der höchste Generalobere innerhalb der Gesellschaft Jesu, dem militärischen Geheimdienstapparat des Vatikans. Bis Ende 2016 war dies der Niederländer Peter-Hans Kolvenbach und seit seinem Tod 2016 der Venezolaner Arturo Sosa .

Kolvenbach sagte vor seinem Tod, er sei der Drahtzieher hinter den False-Flag-Anschlägen 9/11 und 3/11 (Fukushima), sagt der Journalist Benjamin Fulford .

Er gilt außerdem als der Hauptinitiator des Syrien-Konflikts und verbrachte die letzten Jahre seines Lebens im Libanon, nahe der syrischen Grenze. „Kolvenbach ist der einzige Mann, der zwischen Freiheit und Menschlichkeit steht“, schrieb Fulford 2011.

Doch der American Media Group zufolge ist es der Graue Papst, der an der Spitze der Machtpyramide steht : „An der Spitze dieser Pyramide sitzt ein Mann, dessen Name all jenen Angst einflößt, die es wagen, seine Autorität in Frage zu stellen: Pepe Orsini , auch bekannt als der Graue Papst. Bekannt unter vielen Decknamen, darunter Prinz Domenico Napoleone Orsini und Herzog von Gravina , ist Pepe Orsini ein Name, der all jenen Angst einflößt, die es wagen, in die Tiefen des globalen Einflusses vorzudringen.

Hinter verschlossenen Türen übt er unvorstellbare Macht aus und zieht wie ein meisterhafter Puppenspieler die Fäden der einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt.“

Der schwarze Adel und die Jesuiten

Die Familie Orsini hat im Laufe der Geschichte drei Päpste und zahlreiche Kardinäle oder andere hochrangige Geistliche hervorgebracht. Die Rolle des schwarz-grauen Papstes war schon immer den Jesuiten vorbehalten, die Mitglieder der Geheimgesellschaft P2 sind.

„Diese Leute erzählten mir, als ich die P2-Loge in Italien besuchte, dass sie ihre Befehle von der ‚Schwarzen Sonne‘ erhalten“, schrieb Fulford im Jahr 2014.

Die mächtigsten Menschen der Erde sind unbekannt und haben keine öffentliche Plattform. Sowohl der Schwarze als auch der Graue Papst kontrollieren das Weltgeschehen aus dem Verborgenen.

Die wahre Macht hinter dem Vatikan liegt in den Händen des schwarzen Adels und von Familien wie Orsini, Farnese, Medici, Borgia, Pallavicini, Massimo, Borghese, Aldobrandini, Colonna, Pacelli, Odescalchi, Ortolani und Luzzatti.

Sie gehören zu den päpstlichen Blutlinien, die seit Tausenden von Jahren an der Macht sind. Sie gründeten die Gesellschaft Jesu, die Jesuitenorganisation. Ihr Ziel besteht darin, andere Religionen und Regierungen zu infiltrieren, um eine faschistische Weltregierung und Ideologie auf Grundlage des Satanismus zu bilden, der die Schwarze Sonne anbetet.

Die Jesuiten hatten großen Einfluss auf die Bildung. Weltweit gibt es Hunderte von jesuitischen Bildungseinrichtungen . Auch Adam Weishaupt besuchte eine Jesuitenschule und -universität.

Später schlossen sich eingeweihte Jesuiten der Illuminatenbewegung von Adam Weishaupt an , obwohl sich die Eingeweihten selbst „Die Olympier“ nannten , auch bekannt als das Komitee der 300 . Donald Trump besuchte auch die Jesuitenuniversität Fordham University im New Yorker Stadtteil Bronx.

Rolle von Präsident Trump und dem Militärbündnis

Donald Trumps frühere Verbindungen nähren Spekulationen, dass er insgeheim derselben politischen Kabale angehört wie der Tiefe Staat, den er angeblich bekämpft. „Ich war Teil ihres Geheimclubs“, sagte Präsident Trump selbst.

Aber ist er ein White Hat oder ein Black Hat? Vielleicht ist es nicht so schwarz und weiß. Tatsache ist, dass auch Donald Trump mehrere Doppelgänger hat. „Trump“ ist eine Figur, die von mehreren Schauspielern gespielt wird. Laut Fulford steht einer dieser Doppelgänger unter der Kontrolle der Black Hats.

Riccardo Bosi, ein ehemaliger Oberstleutnant der australischen Spezialkräfte, sagte, die White Hats müssten sich als Black Hats ausgeben. „White Hats arbeiteten verdeckt. Und Undercover ist ein schmutziges Geschäft, denn man muss schmutzige Dinge mit schmutzigen Leuten tun, um zu beweisen, dass man vertrauenswürdig ist.“ Bosi sagte über die White Hats: „Eine Gruppe militärischer Führer, die die Black Hats zum richtigen Zeitpunkt untergraben.“

Diese Gruppe ist seit Ende 2017 über Q sichtbar. „Sie haben Trump rekrutiert“, sagte Bosi, und „die Q-Botschaften sind von grundlegender Bedeutung für den Erfolg der Operation.“

Zum militärischen Plan sagte Bosi: „Der Plan sah vor, Doppelgänger einzusetzen, um alle zu verwirren.“ Diese Doppelgänger und Lookalikes kommen von Modelagenturen oder sind Schauspieler, die hyperrealistische Masken tragen, die aus dem „Diguise Lab“ des CIA-Hauptquartiers in Langley stammen und es ihnen ermöglichen, die Identität einer anderen Person anzunehmen.

Aus diesem Grund spricht Präsident Trump immer wieder von „Central Casting“ und „einen Film machen“. „Sie sehen einen Drehbuchfilm“, heißt es in den Q-Nachrichten. Nichts ist, wie es scheint, auch nicht das Todesdatum des Papstes.