Die Nuklearmächte Indien und Pakistan geraten zunehmend in eine Eskalationsspirale.

Zwei Wochen nach einem tödlichen Angriff auf Touristen in der Region Kaschmir am 22. April hat Indien bekanntgegeben, eine “präzise und zurückhaltende” Reaktion auf sogenannte “Terrorlager” im benachbarten Pakistan durchgeführt zu haben. Pakistan erklärte wiederum, in einer Vergeltungsaktion fünf indische Jets abgeschossen zu haben.

Der Indien-Pakistan-Konflikt: Der Beginn

Sein Ursprung liegt im Jahr 1947 — als aus dem vormaligen Britisch-Indien in einer gewaltsamen und blutigen Teilung Indien und Pakistan wurden.

Seitdem liegen die beiden Länder im Streit und die Spannungen eskalierten gelegentlich in bewaffnete Konflikte. Im Mittelpunkt dessen steht Kaschmir — ein Gebiet im Himalaya, das beide Länder in seiner Gesamtheit für sich beanspruchen, während sie jeweils nur Teile davon regieren.

Warum misstrauen sich Indien und Pakistan?

Bei der Unabhängigkeit wurden die Länder entlang religiöser Grenzen geteilt. Pakistan wurde überwiegend muslimisch, während sich Indien für eine säkulare Demokratie für seine überwiegend hinduistische Bevölkerung entschied.

Die von den Briten gezogenen neuen Grenzen entwurzelten fast 14 Millionen Menschen und führten zu religiös motivierten Gewalttaten, bei denen bis zu eine Million Menschen ums Leben kamen.

Seitdem haben die beiden Länder Kriege geführt — zwei davon um Kaschmir, dazwischen gab es zahlreiche Gefechte. Pakistans Führung betrachtet Indien seit der Teilung als existenzielle Bedrohung. Manche glauben, Indien hege immer noch Hoffnung, die Teilung rückgängig zu machen.(Die Europäer werden auf einen Krieg mit Russland vorbereitet: „ein 72-Stunden-Überlebenspaket“)

Indische Geheimdienste bringen eine Reihe von Terroranschlägen zwischen 2001 und 2019 mit Pakistan in Verbindung. Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan kündigte an, militante Gruppen einzudämmen, scheiterte jedoch.

Die zivile Staatsführung hat wenig Einfluss auf die Außen- und Sicherheitspolitik, die weitgehend der Armee und dem zentralen Geheimdienst Inter-Services Intelligence vorbehalten ist.

Spannungen in Kaschmir eskalieren

Was ist das Besondere an Kaschmir? Zum Zeitpunkt der Teilung warben Indien und Pakistan um die verschiedenen Königreiche des Subkontinents (die nur indirekt von den Briten regiert wurden), sich ihren jungen Nationen anzuschließen.

Der hinduistische Herrscher des mehrheitlich muslimischen indischen Bundesstaates Jammu und Kaschmir — einer Region von etwa der Größe Großbritanniens mit heute rund 12 Millionen Einwohnern — zögerte. Pakistan unterstützte eine Invasion durch irreguläre Kämpfer, Indien intervenierte und die beiden Länder kämpften bis zur Pattsituation.

Heute stehen sie sich entlang einer 740 Kilometer langen De-facto-Grenze gegenüber, die als Kontrolllinie bekannt ist und zu den am stärksten militarisierten Zonen der Welt gehört. Zu der Region gehören auch zwei Gebiete, die von China kontrolliert und von Indien beansprucht werden.

Neu-Delhi wirft Islamabad vor, militante Kämpfer in Kaschmir zu unterstützen. Pakistan hingegen behauptet, die indische Regierung misshandle die Muslime in Kaschmir, und bezeichnet die militanten Kämpfer als Freiheitskämpfer. Die indische Regierung aber erklärt, dass sie vom pakistanischen Militär ausgebildet seien und finanziert würden und dass ihre Anführer weiterhin frei in Pakistan leben.