RFK Jr.: Biden hat Kindersexhandel und „Sklaverei“ gefördert (Video)

„Ohne die Möglichkeit, den Aufenthaltsort und den Status unbegleiteter Minderjähriger zu überwachen, kann ICE keine Gerichtstermine ermöglichen und hat keine Garantie dafür, dass unbegleitete Minderjährige vor Menschenhandel, Ausbeutung, Zwangsarbeit oder der Beteiligung an kriminellen Aktivitäten sicher sind, die eine Gefahr für die örtliche Bevölkerung darstellen könnten“, heißt es in dem Bericht.

Seit Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt ist und eine strenge Grenzpolitik wieder eingeführt hat, ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte auf ein Rekordtief gesunken.

Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen, die die Grenze überqueren, ist unter Biden von über 11.000 pro Monat auf weniger als 700 pro Monat gesunken .

Unter Minister Kennedy verschärft das HHS die Überprüfungsstandards und führt Änderungen wie die obligatorische Abnahme von Fingerabdrücken ein, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.

„Wir haben dem HHS ein Ende gesetzt, seiner Rolle als Überträger – dem Hauptüberträger des Kinderhandels in diesem Land“, sagte Kennedy.

„Während der Biden-Regierung wurde das HHS zum Kollaborateur beim Kinderhandel zum Zwecke der Sexarbeit und der Sklaverei.

„Und wir haben dem ein Ende gesetzt und versuchen nun mit aller Kraft, diese Kinder zu finden – 300.000 Kinder, die durch die Biden-Regierung verloren gegangen sind.“

“During the Biden administration, HHS became a collaborator in child trafficking and for s*x and for slavery” – RFK Jr

HOLY SHLIT pic.twitter.com/3ApHHRt3LS

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) April 30, 2025