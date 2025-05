Studie: 78 % der plötzlichen Todesfälle bei Säuglingen ereignen sich innerhalb weniger Tage nach der Impfung

Darüber hinaus ist zwei Tage nach der Impfung ein 69-facher Anstieg der Todesfälle im Vergleich zu den Basiserwartungen zu verzeichnen.

Die Ergebnisse wurden in sechs separaten, von Experten begutachteten Studien bestätigt.

Die Studie wurde von Dr. Neil Z. Miller vom Institute of Medical and Scientific Inquiry in Santa Fe, New Mexico, geleitet. (Niederländische Wissenschaftler enthüllen gefälschte Daten zur Sterberate unter Covid-Geimpften)

Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Toxicology Reports veröffentlicht .

Die Studie analysierte 2.605 Todesfälle von Säuglingen, die zwischen 1990 und 2019 an VAERS gemeldet wurden.

„Die Überzahl an Todesfällen in diesen frühen Zeiträumen nach der Impfung war statistisch signifikant“, schlussfolgerten die Forscher.

Obwohl die Untersuchung bereits im Jahr 2021 durchgeführt wurde, erlangte die Studie neue Aufmerksamkeit, nachdem sie vom führenden amerikanischen Kinderarzt Dr. Paul Thomas hervorgehoben wurde .

Dr. Thomas ist ein staatlich geprüftes Mitglied der American Academy of Pediatrics und Diplomat des American Board of Addiction Medicine.

Thomas hob die Ergebnisse in einem neuen Interview mit Children’s Health Defense hervor, der gemeinnützigen Organisation, die von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. gegründet wurde.

„Diese Impfstoffe töten Säuglinge“, sagte Thomas, der Autor von Vax Facts .