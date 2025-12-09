Disney Weihnachtsspezial: Kinderdarsteller halten Schilder mit der Aufschrift „Wir lieben dich, Satan“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine Szene aus Disneys Weihnachtskomödie „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ (auf Disney+ verfügbar) ging viral, nachdem Zuschauern etwas Beunruhigendes aufgefallen war:

Eine Gruppe als Elfen verkleideter Kinder marschiert herein und hält große Schilder mit der Aufschrift „WIR LIEBEN DICH, SATAN“.

Die Schilder werden mehrere Sekunden lang hochgehalten und sind gut sichtbar. Erst als der Weihnachtsmann das Wort „Buchstabieren“ sagt, schreien die Kinder auf, bringen die Buchstaben durcheinander und ordnen sie zu dem gewünschten „Wir lieben dich, Weihnachtsmann“ neu an.

Der Moment wird als kindlicher Fehler und kurzer Lacher abgetan.

Doch diejenigen, die den unterschwelligen Zauber durchschauen, den Disney ausübt, lachen nicht.

Der Originalclip, der diese Woche von Nutzer @MAVERIC68078049 auf X wieder aufgetaucht ist, wurde bereits Hunderttausende Male angesehen.

Der Verfasser schrieb:

„Der Disney Channel hat gerade eine Weihnachtskomödie ausgestrahlt, in der Kinder ein Schild mit der Aufschrift ‚Wir lieben dich, Satan‘ anstelle von ‚Wir lieben dich, Weihnachtsmann‘ hochhalten.

Es ist so subtil, dass es nicht einmal lustig ist. Und es ist kein Zufall, dass dafür Kinder eingesetzt wurden. Ist Ihnen jetzt klarer, in welcher Phase des abartigen, morbiden Wahnsinns wir uns befinden?“

Diese einfache Frage hat einen wunden Punkt getroffen. (Hollywood, Satan, Disney und der Kampf um unsere Kinder – was die Bibel dazu sagt)

Die Tatsache, dass sich die „korrekte“ Version nur durch einen Buchstaben von der schockierenden unterscheidet – und dass die falsche Version zuerst deutlich gezeigt und von Kindern gehalten wird – hat viele zu der Annahme geführt, dass es sich um gezielte unterschwellige Botschaften handelt.

Selbst wenn die Szene als Witz gedacht war, empfinden immer mehr Eltern die Entscheidung, Kinder während einer weihnachtlichen Familienshow „Wir lieben dich, Satan“ zeigen zu lassen, als weit jenseits des Akzeptablen.

Warum sollte man Kindern genau diese Worte in die Hand geben, und sei es auch nur für ein paar Sekunden? Warum sollte man riskieren, dieses Bild in der Weihnachtszeit in Millionen junger Köpfe einzupflanzen?

Wie auch immer die offizielle Erklärung lauten mag („Es war nur ein Scherz“), das Bild existiert, die Worte wurden formuliert, und die Kinder präsentierten sie stolz vor der Kamera.

Für diejenigen, die Augen haben zu sehen, wurde ein Zauber gewirkt – kurz, unabstreitbar und direkt auf das Unterbewusstsein einer ganzen Generation von Kindern gerichtet.

Der Clip spricht für sich. Schauen Sie ihn sich an, halten Sie ihn an und entscheiden Sie selbst.

Disney hat sich zu der erneut aufgekommenen Empörung nicht geäußert, doch die Frage bleibt bestehen:

Ab wann überschreitet „subtil“ die Grenze zu etwas weitaus Düstererem?

The Disney channel just aired a Christmas comedy in which children hold the sign „We Love You Satan“ instead of We Love You Santa It’s so subtle it’s NOT even funny, also no coincidence they used children to do this Is it now clearer to you what stage of deviant morbid… pic.twitter.com/1fYx8WkvbK — MAVERICK X (@MAVERIC68078049) December 2, 2025

FBI-Pädophilie-Symbole in Disneys „It’s a Small World“-Attraktion enthüllt – Verhöhnt man uns etwa ganz offen?

Disney hat gerade die renovierte Attraktion „It’s a Small World“ im Disneyland wiedereröffnet, und das vom FBI als Pädophilensymbol eingestufte ineinandergreifende Spiraldreieck, bekannt als „BLogo“ (Boy Lover Logo), prangt nun gut sichtbar auf der gesamten Attraktion.

Auf online aufgetauchten Fotos und Videos von Augenzeugen ist zu sehen, wie das exakte Dreieck-im-Dreieck-Spiralmuster aus dem FBI-Dokument über Pädophilie-Symbole von 2007 in Wandmalereien, Bodenmustern und Dekorationselementen der gesamten Attraktion wiederholt wird.

Das ist kein Zufall, keine optische Täuschung und keine abstrakte Kunst. Es ist dasselbe Symbol, mit dem sich Kinderschänder erkennen – und das nun täglich Tausende von Kindern in der vermeintlich harmlosesten Attraktion der Welt anstarrt. Sie versuchen nicht einmal mehr, es zu verbergen. Sie verhöhnen jeden, der es weiß. Seht selbst:

Für alle, die eine kurze Auffrischung der „roten Pille“ benötigen: Im Jahr 2007 veröffentlichte WikiLeaks FBI-Akten, in denen Symbole detailliert beschrieben wurden, die von Kinderschändern verwendet wurden, um einander ihre Verkommenheit zu signalisieren.

Ganz oben auf der Liste? Das „Little Boy Lover“-Logo – ein kleines Dreieck in einem größeren Dreieck, oft als ineinander verschlungene Spiralen stilisiert. Das FBI nannte es das „BLogo“ (Boy Lover Logo), ein geheimes Erkennungszeichen für Verbrecher, die im Verborgenen agieren. Diese Symbole tauchten bei Razzien weltweit auf Schmuck, Tattoos und sogar Kinderspielzeug auf.

Und jetzt? Angeblich sind sie in einer der harmlosesten und familienfreundlichsten Attraktionen der Welt eingebettet – im glücklichsten Ort der Welt.

Aber warum gerade jetzt? Warum Disney? Und warum ausgerechnet diese Attraktion?

„It’s a Small World“ stand schon immer für „globale Einheit“ und Kinder aus aller Welt, die harmonisch zusammen singen. An sich schon unheimlich genug, wenn man bedenkt, wie sehr die Eliten von einer Weltregierung besessen sind. Aber ausgerechnet dort, in einem bis zum Bersten mit Kleinkindern gefüllten Fahrgeschäft, pädophile Anspielungen zu platzieren? Das ist kein Zufall. Das ist ein Ritual. Das ist die Verschwörung, die diejenigen verhöhnt, die Bescheid wissen .

Das machen sie schon seit Jahren: die Spiralmotive in Epsteins Tempel, die versteckten Dreiecke in Hollywood-Logos, die endlosen „Pizza“- und „Hotdog“-Anspielungen in durchgesickerten E-Mails (erinnern Sie sich an Podestas „Käsepizza“-Karte, die nach Walnusssauce schmeckt?).

Disney hat seine eigene dunkle Geschichte – von angeblichen unterirdischen Tunneln in den Parks bis hin zu jahrzehntelangen Whistleblower-Aufträgen über VIP-„Grooming-Lounges“. Und jetzt, da die Modernisierung der Attraktion perfekt auf bestimmte Aufsehen erregende „Selbstmorde“ und versiegelte Anklagen abgestimmt ist, reiben sie uns das förmlich unter die Nase.

Apropos: Quellen innerhalb des Parks berichten, dass die neu gestalteten Souvenirläden und Imbissstände in der Nähe von „It’s a Small World“ einige… interessante Gerichte anbieten. Gourmet-„Käsepizza“-Stücke? Klar. Rindfleisch-„Hotdogs“ mit spezieller „Walnusssauce“? Aber sicher – stehen direkt auf der Tafel und sind ein Augenzwinkern für alle, die sich mit den berüchtigten WikiLeaks-Veröffentlichungen auskennen. Zufall? Oder ein versteckter Hinweis (Wortspiel beabsichtigt) an Eingeweihte?

Disneys offizielle Reaktion? Bisher Funkstille, abgesehen von einer vagen Pressemitteilung, in der es heißt, man feiere „Vielfalt mit frischen künstlerischen Akzenten“. Ja, klar. Auf die dreieckigen Designs angesprochen, sollen die Darsteller diese als „moderne Geometrie“ abgetan haben.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Es ist dieselbe Manipulationstaktik, die angewendet wurde, als die Leute das phallische Schloss auf dem Original-VHS-Cover von „Die kleine Meerjungfrau“ oder die „SEX“-Staubwolke in „Der König der Löwen“ bemerkten.

Hier geht es nicht darum, „die Magie der Kindheit zu zerstören“. Es geht darum, die wahre Quelle dieser Magie aufzudecken. Die Maus ist nicht harmlos – sie ist nur eine Tarnung.

Und sie werden immer dreister, weil sie glauben, wir hätten wieder geschlafen.

Mehr über Hollywood und seine Agenda lesen Sie in „Der Hollywood-Code“ und „Der Hollywood-Code 2„.