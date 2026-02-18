Deutschland zahlte fast 1.000 Milliarden Euro für die Ära permanenter Krisen

Teile die Wahrheit!

Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Handelskonflikte mit den Vereinigten Staaten. Seit dem Jahr 2020 befindet sich Deutschland im ununterbrochenen Krisenmodus – und die Rechnung ist verheerend. Laut aktueller Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) belaufen sich die gesamten wirtschaftlichen Verluste auf nahezu 1 Billion Euro.

Konkret handelt es sich um 940 Milliarden Euro Ausfall des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts über einen Zeitraum von 6 Jahren.

Diese Summe ist keine bloße Abstraktion in makroökonomischen Tabellen. Umgerechnet auf einen Beschäftigten bedeutet sie einen Wertschöpfungsverlust von deutlich über 20.000 Euro. Mit anderen Worten: Jeder Arbeitsplatz im Land wurde durch die Krisen mit Kosten in Höhe von mehreren zehntausend Euro belastet.

Eine Dekade von Schocks ohne historischen Vergleich

IW-Forscher Michael Grömling spricht von außergewöhnlichen Schocks und enormen wirtschaftlichen Anpassungslasten, die mittlerweile das Belastungsniveau früherer Krisen übertreffen. Der Vergleich ist eindeutig.

Die Stagnationsphase zwischen den Jahren 2001 und 2004 kostete die deutsche Wirtschaft rund 360 Milliarden Euro. Die Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 führte zu Wertschöpfungsverlusten in Höhe von etwa 525 Milliarden Euro. (Wie Merz die BRD zum Billiglohnland umbaut)

Die aktuelle Kombination aus Pandemie, geopolitischen Spannungen und Handelskonflikten übertrifft jedoch beide Episoden deutlich.

Mit anderen Worten: Die gegenwärtige Dekade ist wirtschaftlich belastender als die Stagnation zu Beginn des Jahrtausends und der globale Finanzkollaps zusammen.

Pandemie, Krieg, Handelskriege

Nach Angaben des IW bestehen die Hauptfaktoren dieses Billionenverlustes aus 3 Säulen: der Corona-Pandemie, den Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine und der konfrontativen Handelspolitik der USA. Insbesondere das vergangene Jahr, geprägt von Zollstreitigkeiten mit der Regierung von Präsident Donald Trump, macht etwa 1/4 der Gesamtsumme der Verluste aus.

Die Handelskonflikte trafen die exportorientierte deutsche Wirtschaft empfindlich. In Kombination mit hohen Energiepreisen, unterbrochenen Lieferketten und geschwächter globaler Nachfrage entstand eine Situation, die Wachstum und Investitionen deutlich bremste.

Strukturelle Verwundbarkeit der deutschen Wirtschaft

Die IW-Daten werfen jedoch zugleich eine grundsätzliche Frage auf: Warum ist die Auswirkung der Krisen so außergewöhnlich hoch? Deutschland gilt traditionell als industrielle Führungsmacht Europas, dessen Wirtschaft jahrzehntelang als Synonym für Stabilität und Exportstärke stand.

Gerade diese Struktur – hohe Exportabhängigkeit, starke Ausrichtung auf energieintensive Industrie und enge Einbindung in globale Märkte – erhöht jedoch die Anfälligkeit für externe Schocks.

Der Verlust von fast 1 Billion Euro innerhalb von 6 Jahren ist keine bloße statistische Größe. Er bedeutet geringere Investitionen, langsamere Modernisierung der Infrastruktur, Druck auf die Sozialsysteme und verschlechterte Bedingungen für kleine und mittlere Unternehmen. Gleichzeitig verringert er den fiskalischen Spielraum für künftige Reformen.

Warnsignal für die Zukunft

Die IW-Analyse ist mehr als eine Sammlung von Zahlen. Sie ist eine Warnung, dass Deutschland in eine Phase eingetreten ist, in der das Zusammentreffen globaler Krisen, geopolitischer Konflikte und wirtschaftlicher Erschütterungen die Widerstandsfähigkeit seines Wirtschaftsmodells auf die Probe stellt.

Sollte der Verlust von 940 Milliarden Euro zum neuen Standard der Krisenentwicklung werden, handelt es sich um ein strukturelles Problem und nicht um eine vorübergehende Episode.

Die entscheidende Frage ist daher nicht nur, wie viel Deutschland bereits verloren hat, sondern ob seine Wirtschaft auf weitere Schocks vorbereitet ist, ohne ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter einzubüßen. Eines ist jedoch sicher: Die Rechnung der letzten 6 Jahre ist beispiellos – und ihre Folgen werden noch lange spürbar sein.

Der deutsche Niedergang ist kein Zufall: Politische Entscheidungen in Berlin und Brüssel untergruben die industrielle Stärke des Landes

Der aktuelle wirtschaftliche Niedergang kann nicht allein auf äußere Krisen geschoben werden. Einen erheblichen Anteil an der Verantwortung tragen die vorherigen deutschen Regierungen unter Führung von Angela Merkel und anschließend Olaf Scholz, die die industriellen Grundlagen des Landes systematisch schwächten.

Die Energiewende ohne realistische Absicherung stabiler Energiequellen, die ideologisch motivierte Abschaltung der Kernenergie, wachsende Bürokratie und das Ignorieren von Warnsignalen aus der Industrie schufen eine strukturelle Verwundbarkeit, die sich nun vollständig zeigt.

Eine ebenso entscheidende Rolle spielt die langfristige Politik Brüssels. Europäische Regulierung, Klimaverpflichtungen und immer strengere Normen unter dem Dach des Green Deal belasteten die Unternehmen mit enormen Kosten – gerade in einer Zeit, in der die globale Konkurrenz, insbesondere aus den USA und Asien, deregulierte und die eigene Industrie unterstützte.

Das Ergebnis ist eine Kombination aus nationaler politischer Kurzsichtigkeit und unionsweiter Überregulierung, die Deutschland einen Teil seiner traditionellen wirtschaftlichen Stärke gekostet hat.

Es handelt sich somit nicht nur um ein „Zusammentreffen von Krisen“, sondern um die Folge langfristiger politischer Entscheidungen, die unter anderem ideologische Projekte über wirtschaftliche Stabilität stellten.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net am 13.02.2026