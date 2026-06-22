Die Invasion der Killer-Rechenzentren

Wer kontrolliert welche Daten?

Laut Wikipedia ist ein Rechenzentrum „eine Einrichtung zur Unterbringung von Computersystemen und zugehörigen Komponenten wie Telekommunikations- und Speichersystemen. Rechenzentren sind eine kritische Infrastruktur für die Speicherung und Verarbeitung von Informationen und unterstützen das globale Finanzsystem … sowie künstliche Intelligenz.“

Rechenzentren werden derzeit in einem bisher nie dagewesenen Ausmaß errichtet. Diese großen, prächtigen Rechenzentren werden als „grundlegend für das Funktionieren der modernen Gesellschaft“ beschrieben. Und wie so viele andere fragwürdige Dinge gelten sie als unverzichtbar für die nationale Sicherheit.

Das ist dieselbe Gesellschaft, die sich so sehr um die nationale Sicherheit sorgt, dass sie die südliche Grenze jahrzehntelang völlig offen gelassen hat und nun mit Hochdruck daran arbeitet, unser Militär mit dem einer anderen Nation zusammenzulegen. Im Januar 2025 unterzeichnete unser geliebter ehemaliger Präsident Biden eine Durchführungsverordnung zur Förderung der Führungsrolle der Vereinigten Staaten im Bereich der Infrastruktur für künstliche Intelligenz, wobei ein deutlicher Schwerpunkt auf der zentralen Rolle der KI bei der Gestaltung der Wirtschaft und unserer nationalen Verteidigung lag.

Diese Verordnung löste die Entwicklung einer „inländischen KI-Infrastruktur“ aus, die sichtbar durch groß angelegte Rechenzentren repräsentiert wird. Schließlich müssen wir „die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der USA sichern“. Es ist ja nicht so, als ob der Bau von Fabriken und die Wiederbelebung der heimischen Industrie das bewirken würden.

Wer bezahlt also all diese Rechenzentren? Das ist, wie zu erwarten, etwas unklar. Wir wissen, dass Google allein in Texas 40 Milliarden Dollar in KI und neue Rechenzentren investiert hat. Einem Bericht zufolge plante Microsoft, im Jahr 2025 80 Milliarden Dollar für dasselbe auszugeben. Ein Unternehmen namens Digital Realty betreibt weltweit mehr als 300 Rechenzentren. Wir wissen nur, dass es sich um einen „Immobilieninvestmentfonds“ handelt. (Google, Bundesregierung und WHO arbeiten an einer globalen digitalen Identität – Russland: staatlich kontrolliertes VPN)

Ein Unternehmen, das einem Milliardär aus Dubai gehört, der mit Donald Trump befreundet ist, steuert 20 Milliarden Dollar bei. Die USA haben eine Art „Investitionsabkommen“ mit Saudi-Arabien ausgearbeitet, das sich auf 600 Milliarden Dollar beläuft. Die Steuerzahler werden über lukrative Subventionen für Rechenzentren im Unklaren gelassen, und eine Quelle behauptet, wir zahlten etwa 1 Million Dollar für jeden geschaffenen Arbeitsplatz in einem Rechenzentrum.

In Israel baut Larry Ellisons Oracle ein neues Rechenzentrum, das neun Stockwerke einnimmt. Unterirdisch. Aus „Sicherheitsgründen“. „Experten“ warnen, dass sich unter den Gegnern all dieser neuen Rechenzentren auch „anti-israelische Demonstranten“ befinden.

Wie immer ist die zionistische Verbindung offensichtlich. In einer bemerkenswert aufschlussreichen Rede vor kurzem sagte die „KI-Forscherin“ Dr. Maya Ackerman vor dem American Jewish Committee: „Anstatt zu versuchen, die ganze Welt zu kontrollieren und irgendwie zu steuern, was in diesem riesigen Brei aus Wikipedia und sozialen Medien geschieht, können wir direkt zu den Unternehmen gehen und klare technische und politische Lösungen anbieten. Zum ersten Mal gibt es einen Weg, die digitale Welt zu korrigieren.“

Ich bin sicherlich keine „KI-Forscherin“, aber ich glaube, die reizende Zionistin gesteht hier einen israelischen Wunsch nach Weltherrschaft ein. Stellen Sie sich nur vor, ein iranischer „KI-Forscher“ hätte das gesagt.

Oder ein russischer. Bari Weiss wäre auf die Barrikaden gegangen. Jerry Seinfeld würde beim nächsten Knicks-Spiel vielleicht etwas leiser jubeln. Offensichtlich gibt es ein mächtiges Konsortium, das auf diese Rechenzentren und eine Ausweitung der KI drängt. In meinem Bundesstaat Virginia wurden oder werden über 600 neue Rechenzentren gebaut. Die demokratische Gouverneurin Abigail Spanberger ist davon begeistert. Aber Trumpenstein und seine Anhängerschaft sind es auch.

Ich habe fast dreißig Jahre lang in der IT-Branche gearbeitet, in drei verschiedenen Rechenzentren. Mein Wissen über Rechenzentren beschränkt sich also darauf, was sie historisch gesehen waren. Unternehmen oder Regierungsbehörden nutzten ein Rechenzentrum, um die für ihr Unternehmen oder ihre Behörde spezifischen Daten zu speichern.

Daher verwirren mich diese plötzlichen Super-Rechenzentren. Eines in Utah soll angeblich doppelt so groß wie Manhattan werden. Was? Wie viele Server würde das erfordern? Und welche Daten werden in Utah gespeichert? Kein bestimmtes Unternehmen hat es gebaut. Keine spezielle Regierungsbehörde hat es getan. Was ist also sein Zweck? Was ist der Zweck der über 600 Rechenzentren, die in Virginia aus dem Boden schießen? War wirklich ein so großer Teil des Bundesstaates offline, dass 600 neue Rechenzentren erforderlich waren? Sollte nicht jemand diese Fragen stellen?

Wozu könnten sie sonst noch dienen, außer zur ruchlosen KI-Überwachung? Wenn sie nicht der Überwachung dienen, erklären Sie, wozu sie dienen. Wessen Daten speichern sie, und warum gibt es so viele davon? Wo befanden sich all diese Daten zuvor?

Während sich nur wenige unserer hochrangigen Politiker gegen diese orwellsche Ausweitung der KI-Technologie wehren, hat lokaler Widerstand im Jahr 2025 den Bau von rund 48 neuen Rechenzentren verhindert. Die berühmte Whistleblowerin Erin Brockovich hat neuen Schwung gewonnen und eine Karte veröffentlicht, auf der Rechenzentren im ganzen Land verzeichnet sind.

Die Gemeinden beklagen die Kosten für die Infrastruktur sowie den Verbrauch wichtiger Ressourcen wie Wasser und Strom. Im Jahr 2010 gab es landesweit 310 Rechenzentren. Bis 2024 hatte sich diese Zahl vervierfacht, und mittlerweile schießen sie überall wie Pilze aus dem Boden. Umweltaktivisten wie Greta Thunberg scheinen sich nicht um den massiven „CO2-Fußabdruck“ zu kümmern, den diese riesigen Rechenzentren hinterlassen werden.

Es bleibt abzuwarten, ob die Amerikaner ausnahmsweise einmal eine wirksame Basisbewegung ins Leben rufen können, um diese Rechenzentren zu stoppen, die keinem traditionellen IT-Zweck dienen. Es sind nicht nur „Verschwörungstheoretiker“, die verstehen, dass all diese neuen „Daten“ nur die persönlichen Informationen amerikanischer Bürger sein können.

Im vergangenen Juli unterzeichnete Präsident Trumpenstein eine Durchführungsverordnung, um den schnellen und effizienten Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur zu erleichtern.

Nun, zumindest interessiert er sich für irgendeine Art von Infrastruktur. An der Modernisierung unserer Straßen, Brücken und Stromnetze interessiert er sich sicher nicht. Trumpenstein begeisterte seine Anhänger, indem er Bidens DEI- und Klimavorgaben aufhob. Versprechen gehalten. Trump unterzeichnete 2019 seine erste Durchführungsverordnung zur KI, als er nationale KI-Forschungsinstitute gründete. Später unterzeichnete er eine weitere Durchführungsverordnung, um die KI-Ausbildung für Amerikas Jugend voranzutreiben.

Es ist für die Kinder. Trump lud seine Kumpanen aus der Tech-Branche ins Weiße Haus ein, um eine Verpflichtung zu unterzeichnen, ihre Rechenzentren selbst mit Strom zu versorgen. Trumps gebrochenes Versprechen, die Stromkosten zu halbieren, führte stattdessen zu einem durchschnittlichen Anstieg von 6 Prozent im Jahr 2025.

Doch die Details von Trumps „Deal“ bleiben geheim, selbst vor republikanischen Anhängern. Es ist so eine Sache nach dem Motto „Erst das Gesetz verabschieden, dann lesen wir es“, das würdest du nicht verstehen.

Da haben wir also Trumpenstein und die Republikaner, die sich vehement für diesen raschen Ausbau großer, schöner Rechenzentren einsetzen, während die Demokraten das von ganzem Herzen unterstützen. Stell dir das wie eine militärische Intervention in einem anderen Land vor. Eine Bankenrettung. Oder eine Gehaltserhöhung für den Kongress. Überparteilichkeit in ihrer schlimmsten Form. Trump, ganz der Mann des Volkes, der er ist, war bestrebt, die KI-Vorschriften zurückzufahren.

Es ist ja nicht so, als könnte KI für irgendwelche ruchlosen Zwecke genutzt werden. Es ist ja nicht so, als hätten unzählige Filme und Bücher die Handlung zum Thema, dass Roboter/künstliche Intelligenz die Macht übernehmen und die dummen, mit offenem Mund atmenden Menschen beherrschen. Niemand hat diesen Film schon einmal gesehen. Man könnte meinen, dass dieses Szenario angesichts des Erfolgs jahrzehntelanger Indoktrination viel Angst und Wut auslösen würde.

Die Öffentlichkeit sollte diese Handlung mittlerweile kennen. Es ist ja nicht so, als würde das jemals gut ausgehen. KI entpuppt sich nie als unser Freund. Vielleicht ist es genau das, was wir bei den lokalen Protesten sehen. Man könnte sie sogar als winzige Hoffnungsschimmer bezeichnen.

Umfragen scheinen zu zeigen, dass mehr als zwei Drittel der Menschen gegen diese potenziell freiheitsbedrohenden Rechenzentren sind. Die Menschen zeigen selten so viel gesunden Menschenverstand. Schließlich haben sie gerade Lindsey Graham wieder ins Amt gewählt. Also vielleicht eher winzige Hoffnungsschimmer.

Das Time-Magazin nannte es eine „populistische Gegenreaktion“. Ich würde gerne glauben, dass es eine populistische Gegenreaktion auf irgendeinen Teil all dieser Kriminalität und Korruption gab. So wie die politische Unterstützung für KI-Rechenzentren parteiübergreifend ist, so ist es auch der Widerstand seitens der Öffentlichkeit. Die New York Times bezeichnete es als „das parteiübergreifendste Thema seit Bier“.

Die Washington Post räumte ein, dass die Menschen über diese „energieverschlingenden Giganten“ wütend sind, versuchte aber, im Stil staatlich kontrollierter Medien die Kluft zwischen den „Vertretern“ und denen zu rationalisieren, die sie weiterhin irrational wählen.

Natürlich können sie das nicht tun, aber diese Zeitungen liest sowieso niemand mehr. Ohne eine freie Presse kann es keine „populistische Gegenreaktion“ geben. Und die haben wir offensichtlich nicht.

Zwei Politiker, die sich gegen die Rechenzentren gewehrt haben, sind Bernie Sanders und Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Nun traue ich keinem von beiden, aber ihr Widerstand in dieser Frage ist bemerkenswert. Die weltweiten Ausgaben für diese großen, prächtigen Rechenzentren sollen bis 2030 die 7-Billionen-Dollar-Marke überschreiten. Doch wie üblich hat die Elite einen Plan B. Nun werden auch winzige „Rechenzentren“ propagiert, die in einzelnen Haushalten installiert werden können. Hier stellen sich dieselben Fragen: Warum sollte ein Haushalt überhaupt ein winziges „Rechenzentrum“ benötigen, und um welche „Daten“ ginge es dabei genau?

Genauso wie niemand genau definiert, was die großen, schönen Rechenzentren tun werden – was derzeit auch nicht geschieht –, macht sich niemand die Mühe zu erklären, was ein „Rechenzentrum“ für einen einzelnen Hausbesitzer leisten würde. Was könnte es sonst tun, außer Einzelpersonen und Familien zu überwachen? Ein Haussicherheitssystem auf Steroiden. Die Verfolgung der Internetnutzung. Fernsehen. Musikhören. Telefongespräche. Persönliche Gespräche. Energieverbrauch. Ist das etwas, was irgendjemand wollen würde?

Diese großen, schönen Rechenzentren sind der Höhepunkt jahrzehntelanger Bemühungen der Regierung, unsere bürgerlichen Freiheiten zu zerstören. Kontrollpunkte für Trunkenheit am Steuer (d. h. verfassungswidrige Straßensperren) und Razzien von SWAT-Teams, die den vierten Verfassungszusatz zunichte gemacht haben. Der Patriot Act. Zonen der freien Meinungsäußerung. Hassrede, die ein Gedankenverbrechen ist.

Der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Polizei nicht verpflichtet ist, die Öffentlichkeit zu schützen. Er hat auch entschieden, dass die Polizei Unkenntnis des Gesetzes als Verteidigung geltend machen kann. Die Öffentlichkeit jedoch nicht. Denken Sie darüber nach – die „Strafverfolgungsbehörden“ müssen die Gesetze, die sie durchsetzen, nicht kennen. Als lebenslanger Gedankenverbrecher habe ich schon vor fast fünfzig Jahren über die von MADD inspirierten Straßensperren und die militarisierte Polizei geschimpft.

Nur sehr wenige haben zugehört. Wir haben das zugelassen. Wir haben das aufgebaut, um den geliebten Barack Obama zu paraphrasieren. Es ist schön zu sehen, dass einige Leute da draußen gegen die Rechenzentren protestieren, aber warum haben sie nicht gegen den Patriot Act protestiert? Sie waren zu sehr damit beschäftigt, die Flagge zu schwenken und „USA! USA!“ zu skandieren.

Die Linke protestiert gegen Wählerausweisgesetze und behauptet, sie seien „rassistisch“. Aber sie protestierte nicht, als der Patriot Act der Regierung den Zugriff auf viele ehemals geschützte private Informationen ermöglichte. Und nur sehr wenige unterstützten Edward Snowden, als er die umfassende Überwachung amerikanischer Bürger durch die NSA aufdeckte. Viele hielten ihn für einen Verräter, darunter auch Donald Trump, der lieber schwarze Rapper begnadigt, die ihn nie unterstützt haben.

Whistleblower wie Snowden, Chelsea Manning und Julian Assange wurden von der Mehrheit der Bevölkerung nicht unterstützt. Weniger bekannte Whistleblower verlieren ihren Job und manchmal auch ihre Familien, weil sie Korruption aufdecken. Ich habe viele von ihnen interviewt.

Die meisten Highschool-Schüler meiner Generation mussten in Englisch 1984 oder Brave New World lesen. Die Gesellschaft, deren Entstehung wir zugelassen haben, ist ein düsteres Zeugnis für ihren Mangel an Leseverständnis. Braucht die US-Bevölkerung buchstäbliche Plakate von Big Brother, um zu verstehen, was vor sich geht?

Wie ich schon oft gesagt habe, glauben nur wenige Amerikaner wirklich an die Meinungsfreiheit. Sie wollen nur die Meinungsäußerungen schützen, denen sie zustimmen, und haben kein Problem damit, diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die Dinge sagen, die sie „beleidigen“.

Noch weniger wissen überhaupt, was der Vierte Verfassungszusatz ist, und selbst wenn sie es wüssten, wäre es ihnen nicht wichtig genug, ihn zu schützen.

Es gibt viele Verfechter des Zweiten Verfassungszusatzes, aber wie der verfassungswidrige COVID-Lockdown gezeigt hat, sind sie nicht motiviert genug, ihn anzuwenden, wenn es die Situation erfordert. Lasst sie einfach Hirsche jagen und Zielschießen. Ihre Waffen sind für Tiere und Tontaubenschießen gedacht, nicht zum Schutz vor Tyrannei. Die ACLU kümmert sich nicht mehr um bürgerliche Freiheiten, und nur wenige andere haben das jemals getan.

Ich gehörte früher zur kleinsten Minderheit der Welt – den Trump-Agnostikern –, aber als Verfechter bürgerlicher Freiheiten befinde ich mich immer noch in sehr ausgewählter Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass wir ein durchschnittlich großes Wohnzimmer füllen könnten. Stellen Sie sich uns als eine von Hillary Clintons lächerlichen Wahlkampf-„Kundgebungen“ vor.

Was mich am meisten ärgert – und was alle Amerikaner ärgern sollte –, ist, wie schnell diese Rechenzentren aus dem Nichts aufgetaucht sind. Dass niemand erklärt hat, wozu sie dienen oder warum es seit meinem unspektakulären Abschied aus der IT-Welt im Jahr 2018 zu einer derart enormen Zunahme an „Daten“ gekommen ist. Sie sind einfach da. Sie sind groß und schön. Wir „brauchen“ sie. Zugegeben, früher „brauchten“ wir sie nicht, aber jetzt „brauchen“ wir sie wirklich. Wir werden Ihnen nicht sagen, warum wir sie „brauchen“. Vertrauen Sie uns.

Würden wir Sie etwa anlügen? Schauen Sie sich all die Werbespots zum Thema „Identitätsdiebstahl“ an. Wo sind die Werbespots, die vor dem wirklich massiven Identitätsdiebstahl warnen, der aus diesen KI-Rechenzentren resultieren wird? Die einzigen „Daten“, die sie überhaupt sammeln können, sind Ihre persönlichen Informationen.

Vielleicht berechnen sie so die Sozialkredit-Scores, die mit der neuen digitalen Währung einhergehen werden. Jeder, der dies liest, hat mit Sicherheit einen sehr, sehr niedrigen Sozialkredit-Score. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein großer Club, und wir werden alle darin sein. Ich bin sicher, mein Score wird es in die Hall of Fame schaffen.

Kein Politiker hat jemals mit dem Wahlversprechen angetreten, die bürgerlichen Freiheiten der Menschen wiederherzustellen und zu sichern. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir alle T-Shirts tragen sollten, auf denen steht: „Ich habe dem System vertraut und alles, was ich dafür bekam, war dieses lausige T-Shirt.“

Nur dass wir nicht einmal ein T-Shirt bekommen haben. Wie könnte man nicht misstrauisch sein, wenn überall gigantische KI-Rechenzentren aus dem Boden schießen? Wie könnte man an diesem Punkt nicht allem misstrauisch gegenüberstehen? Fragt eure Freunde und Familie, wozu all diese Rechenzentren ihrer Meinung nach gut sind.

Nur so zum Spaß. Habt ihr irgendwelche Proteste gehört, als überall auf den Straßen und vor jedem Geschäft Überwachungskameras auftauchten? Warum gab es keinen Widerstand gegen all die Rotlichtkameras, die die Verkehrsverstöße erfassen, die den Polizeistreifen entgangen sind? Sicher, ihr habt Schlaglöcher und veraltete Stromnetze.

Aber ihr habt SWAT-Teams. Und Straßensperren. Und Zonen für freie Meinungsäußerung. Und „Hassrede“. Und „Cancel Culture“. Aber keine Freiheit. Wir sind jetzt alle Winston Smith. 1984 ist da. Big Brother beobachtet dich.

Quellen: PublicDomain/donaldjeffries.substack.com am 20.06.2026