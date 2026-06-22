Keanu Reeves über Hollywood: „Manche dieser Typen tragen Flaschen mit Blut bei sich. Sie nennen es ‚Rotwein‘. Aber sie verheimlichen es nicht“ (Video)

Brisantes Videomaterial ist aufgetaucht. Keanu Reeves meldet sich zu Wort und bestätigt, was wir schon lange vermutet haben: Hollywood ist zutiefst kompromittiert, und im Jahr 2026 leben viele der größten A-Promis in absoluter Angst.

Sie fürchten sich davor, dass ihre Verbrechen im Zusammenhang mit Epstein und Diddy bald ans Licht kommen werden. Und wenn dieser Tag kommt, wird das nicht nur ihre Karrieren zerstören. Es wird Hollywood in Schutt und Asche legen.

Das sind Verbrechen, die die Öffentlichkeit niemals verzeihen wird. Keine Entschuldigungen. Keine Wiedergutmachung. Keine Gnade.

Das Reich der Illusionen bricht in tausend Stücke. Und diesmal werden die Folgen biblischen Ausmaßes sein.

Bleibt dran… denn wie Keanu warnt, ist das Finale da.

Keanu war uns immer einen Schritt voraus – er warnte uns leise vor dem, was wirklich hinter den Kulissen vor sich ging und was uns am Horizont bevorstand.

Seine brisante Enthüllung folgt gleich. Aber zuerst… (Johnny Depp enthüllt: Heath Ledger wurde von elitären Hollywood-Kannibalen „wie Jesus geopfert“ (Video))

Seine neue Filmrolle führt ihn direkt ins Verderben. In „Outcome“ spielt Keanu Reeves einen Hollywood-Star, der mit einem Erpressungsvideo aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird – einem Video, das brutal genug ist, um seine gesamte Karriere zu zerstören.

Eine rabenschwarze Komödie über Kompromat, verborgene Sünden und den Kampf um die Spitze im satanischen Hollywood-System? Das ist kein Zufall.

Ein Film über einen A-Promi, der denjenigen jagt, der sein Erpressungsvideo besitzt? In der heutigen Zeit? Kein Zufall. Keanu hält uns den Spiegel vor.

Die Veröffentlichung neuer Epstein-Akten lässt Namen, Flüge, Nachrichten und Verbindungen erneut in Hollywood die Runde machen – Führungskräfte, Agenten, Stars – und hält die Branche damit im vollen Krisenmanagementmodus.

Keanu fordert die Öffentlichkeit heraus, direkt in den Abgrund zu blicken … und die Wahrheit darin zu erkennen. Die Elite hat Angst. Die Aufnahmen kommen. Hollywoods Kartenhaus steht kurz vor dem Zusammenbruch.

Der neue Film wirft ernste Fragen auf. Ist das Kunst, die das Leben imitiert… oder schickt Hollywood die Aufräumtruppe?

Versteckt sich Jonah Feldstein etwa als Rabbi Shmuley?

Wir werden die Absichten der Beteiligten wohl nie erfahren. Doch Keanu hat im Rahmen der Promotion für eine kommende Fernsehserie einen deutlichen Hinweis auf seine persönlichen Absichten gegeben.

Keanu verließ Hollywood vor Jahrzehnten unter dem Deckmantel der Geheimniskrämerei, als er auf dem Höhepunkt seiner Karriere stand. Er deutete vor Jahren an, dass es einen triftigen Grund dafür gibt, warum er nie in einem Steven-Spielberg-Film mitgespielt oder an der Seite von Tom Hanks eine Rolle übernommen hat.

Während er seine neue Fernsehsendung „Hooligans“ über seine Leidenschaft für Motorradrennen bewarb, ließ er bei einem Fan eine Bombe platzen.

„ Die Enthüllungen, die jetzt aus Hollywood ans Licht kommen“, sagte Keanu, „sind nur die Spitze des Eisbergs .“

Wir haben das exklusive Filmmaterial.

Seit Jahren warnt Keanu diejenigen, die ihm zuhören wollen.

Keanus jüngere Schwester litt an Leukämie, und er spendete 70 % seiner Einnahmen aus den Matrix-Filmen an Krankenhäuser, die krebskranke Kinder behandeln. 2017 äußerte er sich schließlich und sagte, er finde es „ unvorstellbar “, dass jemand „ so egoistisch sein könne, das Leben eines jungen Menschen für sein eigenes Vergnügen zu zerstören“.

„ Aber genau solche Leute regieren Hollywood “, sagte er. „ Diese Leute sind Soziopathen, ganz einfach .“

„Sie sehen es als den ultimativen Rausch. Sie sagen, es gebe ihnen Leben. Je mehr das Kind gelitten hat, je mehr Angst und Adrenalin sich zum Zeitpunkt des Todes in seinem Körper befanden, desto stärker ist die Wirkung auf die Menschen, die dieses Blut trinken. Sie leben für dieses Zeug. “

Um es klarzustellen: Er sagte das im Jahr 2017. Vor neun Jahren. Und die Welt weigerte sich, ihm zuzuhören.

Er führte weiter aus, dass die Zahl der Hollywood-Eliten, die sich des rituellen Kindesmissbrauchs und des Bluttrinkens schuldig machen, nicht unerheblich sei. Es handele sich nicht um eine Randgruppe, sondern um gängige Praxis.

„Manche dieser Typen tragen Flaschen mit Blut bei sich. Sie nennen es ‚Rotwein‘. Aber sie verheimlichen es nicht. “

„ Soweit ich weiß, gibt es eine Lieferkette, die regelmäßig Kleinkinder liefert. Ich habe gehört, wie sie von Zeiten der Hungersnot und Zeiten des Überflusses sprachen. “

„ Lange Zeit dachte ich, es sei ein Witz oder eine verschlüsselte Botschaft. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es das sein könnte , was es zu sein schien“, sagte Reeves und erklärte: „ Aber dann wurde ich in die Villa eines bekannten Moguls eingeladen, und er hatte zwei tote Babys in seinem Kühlschrank. Ein weißes und ein braunes. Ich bin total ausgerastet, habe seine Sachen kaputt gemacht und ihm die Nase gebrochen.“

„Ich habe die Polizei gerufen, und die meinten, ich klänge verrückt. “

Obwohl er einer der kassenträchtigsten Hollywood-Stars ist, blieb Reeves ein Außenseiter und spendete oft riesige Summen an wohltätige Zwecke oder an Bedürftige.

Sein bester Freund, River Phoenix, starb jung, nachdem er im Hollywood-System Schrecken erlebt hatte. Seine Frau, Jennifer Symes, brachte 1999 ein totes Kind zur Welt und starb 18 Monate später.

Er hat in seinem Leben genug Tod gesehen. Er will sich nicht am Tod von Babys ergötzen oder an den kranken Ritualen der Hollywood-Elite teilnehmen.

Wenn Keanu spricht, sollte die Welt zuhören. Glaub mir, du willst nicht ausrechnen, wie viel du heute wert wärst, wenn du Bitcoin und Ethereum gekauft hättest, als er es dir geraten hat .

Und dann ließ Keanu die eigentliche rote Pille fallen .

Während die Elite hartnäckig an ihrer Macht festhält, befreit sich die Menschheit endlich aus der Matrix. Er sagte es deutlich. Er sagte es mit Überzeugung. Die Ketten brechen. Die Illusionen zerplatzen. Und kein Erpressungsmaterial, kein Kontrollsystem und kein Hollywood-Gerede können das Kommende aufhalten.

„ Die Menschheit ist seit Jahrtausenden versklavt “, sagte Keanu Reeves während der Dreharbeiten in der Mojave-Wüste und erklärte: „ Wir werden von geheimnisvollen Eliten und Geheimgesellschaften in einem mentalen Gefängnis gehalten, die alles getan haben, um uns zu unterdrücken und uns daran zu hindern, unser volles Potenzial auszuschöpfen .“

Was ist die Matrix?

Keanu sagt, die Matrix sei ein holographisches Universum, das uns von denen projiziert werde, die die totale Kontrolle über die Menschheit ausüben wollen.

Die Menschheit wird seit Jahrtausenden auf diese Weise unterdrückt und kontrolliert. Wir halten es für real, doch in Wirklichkeit ist es nur ein Film, der dem kollektiven Bewusstsein vorgespielt wird und sich als „Realität“ präsentiert.

Keanu erklärte, er habe alte Texte wie den Vedanta und die Upanishaden studiert und sich mit der Natur der Realität auseinandergesetzt, und sagte: „ Ja, klar, es gibt immer noch viele Leute, die nur daran interessiert sind, mit den Kardashians mitzuhalten, aber ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung ist aufgewacht.“

„Am wichtigsten ist jedoch, dass derzeit ein spiritueller Krieg zwischen unseren herrschenden Herren und denen, die uns befreien wollen, ausgetragen wird. “

Einige der reichsten und einflussreichsten Menschen der Welt sind überzeugt, dass wir in einer Computersimulation leben. Mindestens zwei Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley investieren Unsummen in Bestrebungen, die Menschheit aus dieser Simulation zu befreien, in der wir ihrer Ansicht nach gefangen sind.

Elon Musk glaubt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in einer Computersimulation im Matrix-Stil leben, liege bei „ Milliarden zu eins “.

Tad Friend schreibt im New Yorker : „ Viele Menschen im Silicon Valley sind von der Simulationshypothese besessen . Zwei Tech-Milliardäre sind sogar so weit gegangen, Wissenschaftler heimlich damit zu beauftragen, uns aus der Simulation zu befreien .“

Keanu meint jedoch, die Silicon-Valley-Leute lägen falsch, wenn es darum gehe, sich aus der Matrix zu befreien. Er hat einen Ratschlag für die Milliardäre.

„ Steckt eure Geldbörsen wieder in die Taschen. Das hat nichts mit Geld oder Computern zu tun. Es geht um einen spirituellen Wandel, der stattfinden muss, nicht um einen ‚Hack‘. “

Laut Keanu muss dieser spirituelle Wandel dringend stattfinden.

Weil die Elite Babys isst und dabei immer schamloser wird. Hier ist Sam Harris, der in den Epstein-Akten erwähnt wird, und er fragt sich, warum er keine Babys essen darf.

In der heutigen Zeit werden Kinder mit neuen Methoden geopfert, und Hollywood hat die Aufgabe, Propaganda zu verbreiten, um diesen Schrecken zu normalisieren.

Fragen Sie einfach den Oscar-prämierten Drehbuchautor und Regisseur Roger Avary.

Er sprach auch über die dunkelsten Aspekte der Epstein-Akten … und enthüllte, dass Keanu Reeves nicht der einzige Hollywood-Insider ist, der das luziferische Projekt zur Versklavung der Menschheit versteht.

Die Verehrung von Moloch, Baal, Sukkoth Benoth, Nergal, Ashima, Nibhaz, Tartak, Adrammelek und Anammelek endete nie wirklich.

Der 9.000 Jahre alte Pädophilenring muss zerschlagen werden.

Diese okkulte Religion hat Hollywood vollständig erobert. Sie hat jedes Studio, jede Agentur, jeden roten Teppich infiziert. Und sie muss von der Erde verschwinden. Wenn der Schleier endlich gelüftet ist und ihre Verbrechen vollständig aufgedeckt werden, dürfen sie nicht wieder auferstehen.

Keine Comebacks. Keine Fortsetzungen. Kein Rebranding. Keine Vergebung.

Diese Krankheit hat jetzt ein Ende – oder sie wird alles vernichten. Die Säuberung steht bevor.

Mehr über Menschenjagden und blutige Rituale der Elite lesen Sie in den Büchern „Illuminatenblut“ und „Illuminatenblut 2„.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 22.06.2026