Neuheit: Gerber Freescape Camp Saw

Kompakte Sägeleistung für unterwegs und im Notfall
Wenn Brennholz benötigt wird oder zuverlässiges Werkzeug gefragt ist, zeigt die Gerber Freescape Camp Saw ihre Stärken. Entwickelt für Camping, Bushcraft, Trekking und Krisenvorsorge verbindet die robuste Klappsäge hohe Sägeleistung mit einem platzsparenden Transportmaß.
Platzsparend verstaut, schnell einsatzbereit
Dank des durchdachten Klappmechanismus verschwindet das Sägeblatt im geschlossenen Zustand sicher im Rahmen. Dadurch lässt sich die Säge kompakt im Rucksack, Fahrzeug oder in der Notfallausrüstung transportieren.
Mit wenigen Handgriffen ist die Freescape Camp Saw einsatzbereit und ermöglicht saubere, kraftvolle Schnitte bei Ästen und kleineren Holzstücken.
Effizient geführt, angenehm im Handling
Das stabile Rahmensystem sorgt für eine hohe Spannung des Sägeblatts und unterstützt eine effiziente Kraftübertragung mit reduziertem Kraftaufwand.
Gleichzeitig liegt der ergonomische, rutschfeste Griff auch bei längeren Einsätzen sicher in der Hand.
Gerade für Outdoor-Touren, autarke Abenteuer oder die Brennholzversorgung in Krisensituationen bietet die kompakte Säge eine zuverlässige Ergänzung der Ausrüstung.
- Robuste Klappsäge für Outdoor und Krisenvorsorge
- Platzsparendes Design mit sicherem Klappmechanismus
- Geeignet zum Sägen von Ästen und Brennholz
- Stabiles Rahmensystem für effiziente Kraftübertragung
- Ergonomischer rutschfester Griff
- Schnell und werkzeuglos einsatzbereit
- Ideal für Camping, Bushcraft, Survival und Trekking
Maße: ca. 36,5 × 4,5 × 2,8 cm
Gesamtlänge geöffnet: ca. 44 cm
Sägeblattlänge: ca. 30 cm
Gewicht: ca. 420–450 g
Material: beschichteter Stahl
Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff mit Gummierung
Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.06.2026