Neuheit: Gerber Freescape Camp Saw

Kompakte Sägeleistung für unterwegs und im Notfall

Wenn Brennholz benötigt wird oder zuverlässiges Werkzeug gefragt ist, zeigt die Gerber Freescape Camp Saw ihre Stärken. Entwickelt für Camping, Bushcraft, Trekking und Krisenvorsorge verbindet die robuste Klappsäge hohe Sägeleistung mit einem platzsparenden Transportmaß.

Platzsparend verstaut, schnell einsatzbereit

Dank des durchdachten Klappmechanismus verschwindet das Sägeblatt im geschlossenen Zustand sicher im Rahmen. Dadurch lässt sich die Säge kompakt im Rucksack, Fahrzeug oder in der Notfallausrüstung transportieren.

Mit wenigen Handgriffen ist die Freescape Camp Saw einsatzbereit und ermöglicht saubere, kraftvolle Schnitte bei Ästen und kleineren Holzstücken.

Effizient geführt, angenehm im Handling

Das stabile Rahmensystem sorgt für eine hohe Spannung des Sägeblatts und unterstützt eine effiziente Kraftübertragung mit reduziertem Kraftaufwand.

Gleichzeitig liegt der ergonomische, rutschfeste Griff auch bei längeren Einsätzen sicher in der Hand.

Gerade für Outdoor-Touren, autarke Abenteuer oder die Brennholzversorgung in Krisensituationen bietet die kompakte Säge eine zuverlässige Ergänzung der Ausrüstung.

Robuste Klappsäge für Outdoor und Krisenvorsorge

Platzsparendes Design mit sicherem Klappmechanismus

Geeignet zum Sägen von Ästen und Brennholz

Stabiles Rahmensystem für effiziente Kraftübertragung

Ergonomischer rutschfester Griff

Schnell und werkzeuglos einsatzbereit

Ideal für Camping, Bushcraft, Survival und Trekking

Maße: ca. 36,5 × 4,5 × 2,8 cm

Gesamtlänge geöffnet: ca. 44 cm

Sägeblattlänge: ca. 30 cm

Gewicht: ca. 420–450 g

Material: beschichteter Stahl

Griffmaterial: glasfaserverstärkter Kunststoff mit Gummierung

Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 10.06.2026