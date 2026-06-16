Trotz anhaltender Gebietsverluste und steigender Opferzahlen ist Russland in Kostjantyniwka in der Oblast Donezk, einer wichtigen ukrainischen Hochburg im sogenannten „Festungsgürtel“ der Ostukraine, vorgerückt. Analysten zufolge könnte der Verlust der Stadt Russland einen erneuten Vorstoß in die gesamte Donbass-Region ermöglichen.

Trotz anhaltender Gebietsverluste und steigender Opferzahlen hat Russland im „Festungsgürtel“ der Ostukraine Fortschritte erzielt.

Russland hat seine Infiltration der Stadt Kostjantyniwka in der Provinz Donezk, einer wichtigen Hochburg im „Festungsgürtel“ in der Ostukraine, fortgesetzt.

Auch wenn die russischen Berichte über Erfolge in Kostjantyniwka als übertrieben gelten, behaupten ukrainische Beamte, dass etwa 100 bis 150 russische Soldaten in die Stadt eingedrungen seien, und das Institut für Kriegsstudien (ISW) stellte fest, dass sich die taktische Lage der Ukraine in Kostjantyniwka verschlechtert.

Die Einschätzung des ISW betonte jedoch, dass die russischen Behauptungen die mögliche zukünftige Einnahme von Kostiantynivka fälschlicherweise als Vorbote der sofortigen Einnahme des gesamten Festungsgürtels und des restlichen Gebiets Donezk darstellen.

Analysten vertreten jedoch die Ansicht, dass der Verlust der Stadt Russland die Möglichkeit geben könnte, einen erneuten Vorstoß in die gesamte Donbass-Region zu unternehmen. (Putin stellt die entscheidende Frage: Warum sollte Russland angreifen?)

Diese Entwicklung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Russland seine Luftangriffe in der Ukraine verstärkt hat, insbesondere auf zivile Siedlungen und kulturelle Stätten in Großstädten, da es auf dem Schlachtfeld keine Geländegewinne erzielen konnte.

In der Nacht von Sonntag auf Montag bombardierte Russland den 1000 Jahre alten Klosterkomplex des Kiewer Höhlenklosters , die heiligste christliche Stätte Osteuropas, nachdem es in den vergangenen Tagen bereits das Nationale Kunstmuseum, das Kiewer Opernhaus, das Ukrainische Haus, das Valeriy-Lobanovskyi-Dynamo-Stadion und das Tschernobyl-Museum angegriffen hatte.

Doch wie in Kostjantyniwka zu sehen war, konnte Russland dank seiner neuen Taktiken auf dem Schlachtfeld in einigen Gebieten vorrücken. Anders als die rücksichtslosen Angriffe, die die russische Kriegsführung in den ersten drei Jahren prägten, hat Russland seine Strategie im vergangenen Jahr verfeinert.

Russland infiltriert nun ukrainisch kontrolliertes Gebiet, führt dort Aufstände durch oder fordert Drohnen- und Artillerieangriffe an und weitet dann langsam seine Präsenz aus, während es gleichzeitig immer mehr Truppen in immer größeren Wellen nachrücken lässt. Offenbar verfolgt Russland in Kostjantyniwka dieselbe Strategie.

Insgesamt hat Russland jedoch weiterhin Gebiete verloren. Daten deuten darauf hin, dass die Ukraine drei Monate in Folge mehr Gebiete zurückgewonnen als verloren hat.

Jeglicher russische Vormarsch in Kostjantyniwka dürfte den Planern in Kiew Sorgen bereiten, da die Stadt neben Slowjansk, Kramatorsk und Druschkiwka eine der vier Festungen des Festungsgürtels bildet. Sie gilt als Rückgrat der ukrainischen Verteidigungslinien in der Ostukraine.

NEW: Russian forces conducted another devastating large-scale drone and missile strike series against Ukraine on the night of June 14 to 15, heavily targeting Kyiv, Dnipro, and Kharkiv cities. More Keytakeaways: Russian forces continue to adapt their strike tactics to maximize… pic.twitter.com/iLrZWVU0RU — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) June 16, 2026

Krim de facto als russisch anerkannt? – Ukraine verliert Rechtsstreit vor UN-Schiedsgericht

Ein juristischer Sieg für Russland mit großen Auswirkungen: Das nach der UN-Seerechtskonvention eingerichtete Schiedsgericht hat eine Klage der Ukraine gegen Russland zurückgewiesen, mit der Kiew faktisch seine Ansprüche auf die Halbinsel Krim durchsetzen wollte.

Wie das russische Außenministerium bekanntgab, hat das nach der UN-Seerechtskonvention eingesetzte Schiedsgericht unter Verwaltung des Ständigen Schiedshofs (PCA) in Den Haag am Montag das endgültige Urteil in einem seit zehn Jahren andauernden Schiedsverfahren zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine verkündet. In dem Streit ging es um Rechte eines Anrainerstaates in der Straße von Kertsch, im Asowschen Meer und in den Gewässern des Schwarzen Meeres rund um die Krim.

Das Schiedsgericht, bestehend aus fünf unabhängigen Schiedsrichtern aus Algerien, Großbritannien, Mexiko, Russland und der Republik Korea, fällte eine einstimmige Entscheidung. Der Fall, der eine große geopolitische, völkerrechtliche und historische Dimension hat, endete mit einem überzeugenden Sieg der Russischen Föderation.

Zahlreiche Forderungen der Ukraine, die Russland den Verstoß gegen Dutzende von Artikeln des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vorgeworfen hatte, wurden zurückgewiesen.

Das Schiedsgericht habe, heißt es in der Pressemitteilung des Außenministeriums in Moskau weiter, die Forderung Kiews zurückgewiesen, die Erklärung der Souveränität der Russischen Föderation über das gesamte Asowsche Meer infolge des Beitritts der Regionen Donbass, Saporoschje und Cherson zu Russland als Verstoß gegen das Völkerrecht in Form einer „Verschärfung des Streits“ zu qualifizieren.

Nichts in der Entscheidung hindere die Russische Föderation daran, ihre Souveränität, ihre Hoheitsrechte und ihre Gerichtsbarkeit in den Meeresgebieten auszuüben, die an die Krimhalbinsel, das Asowsche Meer und die Asow-Kertsch-Gewässer angrenzen.

Die Forderung der Ukraine, die Krimbrücke zu demontieren, wurde ebenfalls zurückgewiesen. Dazu heißt es in der Pressemitteilung:

„Schon die bloße Äußerung dieser von vornherein unerfüllbaren Forderung hat das unmenschliche Wesen des Kiewer Regimes offenbart, das bis heute bestrebt ist, die Krimbewohner für ihre Entscheidung zugunsten Russlands zu ‚bestrafen‘. Die Behauptungen der ukrainischen Seite, die Krimbrücke behindere angeblich die Schifffahrt in den genannten Gewässern, wurden als unbegründet zurückgewiesen.“

Die russische Seite sei mit dem Ergebnis des Verfahrens zufrieden, betont das russische Außenministerium. Das Schiedsurteil sei „eine bedeutende Niederlage für die Ukraine und den Westen in dem von ihnen gegen Russland entfesselten juristischen Krieg“.

Ob allerdings dieser Sieg auch darauf hinausläuft, dass die Krim von diesem Spruchkörper „short of recognition“ („ohne formelle Anerkennung“) de facto als russisch anerkannt wurde, wie einige russische Rechtsexperten bereits feiern, wird erst beurteilt werden können, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt.

Quellen: PublicDomain/firstpost.com am 16.06.2026