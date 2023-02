Alle Politiker lügen – Sie müssen lügen

Teile die Wahrheit!

Datum: 31. Februar, 2023. Ort des Geschehens: Hamburg, Tagesschau Studio. Drei Hundertschaften der GSG 9 haben das Gelände weiträumig gesichert. Um genau 20.00 Uhr beginnt, wie am jedem Abend, die Tagesschau.

Der Sprecher wirkt ein wenig nervös, räuspert sich und spricht dann, von vermummten, schwer bewaffneten Sicherheitskräften umgeben, wie in Trance: “Meine Damen und Herren…, meine Damen und Herren, wir werden heute das Programm ein wenig ändern… Es spricht jetzt der Bundeskanzler zu Ihnen.” Von Hans-Jürgen Geese

Schwenk. Dann zeigt die Kamera Bundeskanzler Olaf Scholz vor einem Pult im gleichen Studio. Sekunden des Schweigens. Man spürt die Improvisation, die Aufgeregtheit und Spannung, die über dem Studio liegt.

“Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger”, sagt der Bundeskanzler leise und unsicher. Dann hebt er den Blick. Er scheint nicht von einem Blatt abzulesen. Und auch nicht von einem Teleprompter. Scholz schliesst kurz die Augen, zur letzten Konzentration, atmet tief durch und redet dann mit fester Stimme.

“Heute, an diesem Tag, sind wir endlich an die Stunde der Wahrheit angelangt. Ich muss Ihnen leider sagen, was viele bereits seit Jahren vermuteten oder gar wussten, dass Deutschland kein freies Land ist. Die deutsche Armee hat nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit den Amerikanern einen Waffenstillstand abgeschlossen. Einen Waffenstillstand. Keinen Friedensvertrag. Es gibt bis auf den heutigen Tag keinen Friedensvertrag.

Daher nehmen sich die Amerikaner das Recht heraus, in unserem Vaterland walten und schalten zu können, wie es ihnen beliebt. Wir sind keine freien Menschen. Wir sind Sklaven der Amerikaner.

Wir wissen heute, dass die Detonationen an den Nord Stream Röhren durch die Amerikaner erfolgten, um unseren Wettbewerbsvorteil des billigen Gases aus Russland und unsere Freundschaft mit Russland ein für allemal zu zerstören und unsere Abhängigkeit von dem viel teureren amerikanischen Gas zu erzwingen. Die Sprengung einer lebenswichtigen Ader unserer Energieversorgung ist ein Kriegsakt. Dementsprechend erkläre ich hiermit das Waffenstillstandsabkommen für hinfällig und rufe das deutsche Volk zum passiven Widerstand gegen die amerikanischen Besatzer auf.

Ich werde morgen früh den amerikanischen Botschafter auffordern, unser Land zu verlassen und nur noch eine Notbesetzung in der Botschaft zulassen. Außerdem verlange ich, dass sämtliche amerikanische Thinktanks umgehend aufgelöst werden und deren ausländisches Personal Deutschland verlässt. Weitere Aktivitäten dieser Thinktanks betrachten wir als kriegerischen Akt. Des weiteren werde ich Präsident Biden auffordern, sämtliche amerikanische Truppen und ihre Waffen so schnell wie möglich aus Deutschland abzuziehen.

Was ich sage mag wie ein Schock über die meisten Deutschen kommen. Diese Deutschen haben über viele Jahre in Ignoranz und Blindheit gelebt. Es ist unsere Aufgabe, über die nächsten Tage die Wahrheit zu verbreiten. (Die Lüge vom reichen Land: Warum wir Deutsche für alles bezahlen sollen)

Deutschland wird ab sofort ein neutrales Land sein. Wir kündigen unsere Mitgliedschaft in der NATO. Wir hätten der NATO nie beitreten dürfen. Wir wollen in Frieden und Freundschaft mit allen Völkern leben.

Zum Schluss möchte ich mich bei unseren russischen Freunden entschuldigen. Wir waren feige. Wir haben Dinge getan, die wir nie hätten tun dürfen. MNE JAL.

Freunde, erhebt auf keinen Fall die Waffen. Sollten die Amerikaner unsere Wünsche nicht respektieren, dann werden wir durch passiven Widerstand unsere Freiheit wiedererlangen. Ruhe und Ordnung und Frieden sind dieses mal wirklich die ersten Bürgerpflichten.”

Lange Pause.

“Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich spreche sicherlich in eurem Namen, wenn ich Gott um Beistand in dieser Stunde der Not bitte.

Heute ist ein grosser Tag. Wir schulden es der Geschichte unseres Volkes, wir schulden es unseren Vätern, und wir schulden es uns selbst, endlich wieder die Freiheit einzufordern. Freiheit für Deutschland. Freiheit für alle Deutschen.”

Das europäische Pearl Harbour

Sollten Sie nicht verfolgen, was in der Welt geschieht, dann lassen Sie mich berichten: Die Welt ist in Schock über die Nord Stream Enthüllungen und kann einfach nicht verstehen, warum die Deutschen schweigen. “Was ist mit den Deutschen los?” fragt sich die Welt. “Warum schreien die Deutschen nicht auf? Warum klagen sie nicht an? Warum lassen die sich das alles gefallen?”

Nichts kommt. Die Deutschen sehen einfach zu, wie ihr Land zerstört wird. Sie wehren sich nicht. Sie lassen mit sich geschehen. Die Amis machen mit ihnen, was sie wollen. Daher ist meine Einführung leider pure Fiktion.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Unteroffizier Scholz sich ein Herz nimmt und bereit ist, sein erbärmliches Leben in einem grossen Augenblick zum Triumph werden zu lassen, diese Wahrscheinlichkeit tendiert gegen Null. Er ist ein Feigling. Wie die meisten Deutschen heute Feiglinge sind. Für ihr bisschen Wohlstand würden Sie ihre Seele verkaufen. Keinen Stolz, keine Würde, keine Ehre. Ein Sklavenvolk. Mit einem Sklavenführer, der ihrer würdig ist. Wie der Herr so das Gescherr. Und für diesen Haufen von Wohlstandsidioten haben unsere Vorfahren gelebt.

Pearl Harbour wurde von den Amerikanern provoziert. Sie wussten natürlich von dem von ihnen selbst “angezettelten”, bevorstehenden Angriff. Sie wollten diesen Angriff. Wir müssen leider davon ausgehen, dass auch die deutsche Bundesregierung von der Sprengung von Nord Stream gewusst hat. Wahrscheinlich hat sie diesem Verbrechen sogar zugestimmt.

Damit die Amerikaner sich rechtlich reinwaschen können. Und wenn Scholz nicht davon wusste, dann wahrscheinlich Baerböckchen. Der Frau würde ich jede Schweinerei zutrauen. Sie brauchen diese Frau nur einmal zu beobachten. Sie hat kein Rückgrat, fühlt sich aber stark, da sie weiss, dass die Amerikaner sie decken werden. Daher ihre grosse Schnauze. Auf sich allein gestellt würde sie zusammenschrumpfen auf die erbarmungswürdige Erbärmlichkeit, die sie in Wahrheit ist. (Deutschland spielt wieder den Schulmeister für die Welt)

Die verfluchte Weiberwirtschaft

Ich wuchs in einer Zeit auf, in der Feminismus eine ganz grosse Rolle spielte. Berechtigterweise. Ich höre es noch in den Ohren klingen: “Wenn die Frauen in Zukunft die Politik beherrschen, dann wird es keine Kriege mehr geben. Dann werden wir uns um die Menschen richtig kümmern. Die Männerwirtschaft hat doch nur Not und Elend über die Welt gebracht. Und all diese Kriege.”

Der liebe Gott erhörte die Wünsche der Frauen. Ich nenne nur mal ein paar Namen: Margaret Thatcher (führte Krieg gegen Argentinien); Ursula von der Leichen; Killary Clinton; Jacinda Ardern (nebst zwei weiteren Premierministerinnen in Neuseeland in neuerer Zeit, Diktatorin der hinterhältigsten Sorte); Golda Meir; Victoria Nuland (“fuck the EU”); Giorgia Meloni (unterstützt den Krieg in der Ukraine); Madeleine Albright war der Meinung, dass 500.000 tote Kinder kein zu grosser Preis für ihren Krieg im Irak waren; Condoleezza Rice lüstert geradezu nach Krieg; Ine Erikson Soreide in Norwegen hat uns vor kurzem den Krieg erklärt; Liz Truss (ihre Botschaft an Blinken: “it’s done”); Nicola Sturgeon, Schottlands Politiksuperstar, erlaubte, dass kriminelle Männer, die sich als Frauen ausgaben, in Frauengefängnissen untergebracht wurden.

Nach den ersten Vergewaltigungen trat sie zurück. Die Aussenministerin Penelope Ying-Yen Wong ist Australiens Pendant zu Annalena Baerbock. Sie und ihre Regierung unterstützen den Ukrainekrieg massiv. Die finnische Premierministerin Sanna Marin will jetzt auch dem Totengräberklub NATO beitreten. Und so weiter und so weiter. Schauen Sie mal bei Wikipedia nach. Ganze Heerscharen von wunderbaren, hoch kompetenten Frauen regierten und regieren die Welt. Und? Herrscht jetzt Frieden? Geht es der Welt heute besser, dank all der Frauen?

Eine weitere grosse Hoffnung für die Menschheit, die sich leider als Enttäuschung herausstellte. Bitte nennen Sie mir eine einzige Politikerin in der Welt heute, die Sie für ihre hervorragenden Leistungen loben würden. Na? Die Frauen in der Politik sind nichts weiter als eine billige Kopie von Männern in der Politik.

Ich würde sogar behaupten, dass es heute eine richtige Inflation von Frauen in der Politik in der westlichen Welt gibt, weil die einfacher zu manipulieren und zu kontrollieren sind. Der derzeitige Superstar, als Beweis, ist unsere liebe Annalena. Mein Gott, beinahe hätte ich doch das Baerböckchen vergessen, das Aushängeschild der Feministinnen dieser Welt.

Eine Frau, die gnadenlos von Putin fordert, dass er sich um 360 Grad wendet/ändert. Eine Frau, die sich den Amerikanern anbiedert, jede Schweinerei mitmacht und sogar öffentlich ihren Wählerinnen und Wählern um die Ohren haut, was sie von denen hält. Eine Frau, die von Kompetenz und Menschlichkeit unbelastet ihren blutigen Karriereweg geht.

Selbstverständlich entschuldige ich mich bei allen “child bearing” Menschen auf der Stelle. Sollte ich unrecht haben (was ich inständig hoffe), dann nichts für ungut. Aber ich fürchte, dass die Frauen lediglich als Waffe für die Verbrecherkaste unserer Zeit benutzt werden. Es ist kein Zufall, dass die Familien im Westen vor die Hunde gehen. Und damit die Gesellschaften im Westen. Man hat euch nur verarscht und benutzt. Gebracht hat es der Gemeinschaft nichts. Im Gegenteil.

Erinnert ihr euch noch an die Frauenhäuser, die es wahrscheinlich heute noch gibt? Dort gab und gibt es Frauen, die in ihrer Beziehung missbraucht wurden und werden. Das ist heute das Verhältnis von Frauen und Politik in den oberen Etagen. Und sie merken es nicht einmal. Sie scheinen es sogar zu geniessen. Kein Psychologe, keine Psychologin schreit auf. Das da sind doch kranke Menschen!

Es geht immer um den Schutz des Systems

Wir leben in einem System mit Namen Kapitalismus. Im Kapitalismus beutet eine kleine Minderheit die Mehrheit aus. Das ist das Spiel.

Da die Mehrheit die physische Übermacht darstellt und mit Leichtigkeit die kleine Minderheit der Ausbeuter ausschalten könnte, musste sich die Minderheit ein System entwickeln, das Schutz vor Revolution oder Aufruhr oder Umsturz bietet. Das System, das den besten Schutz bietet, heisst “Demokratie”, wobei unsere Art von Demokratie erfunden wurde, um wahre Demokratie zu verhindern.

Über die Jahre hat das System eine ganze Batterie von hinterhältigen Tricks, Täuschungen und Manipulationen entwickelt, um das Volk in demokratischer Trance einzulullen. Mit einer Mischung aus Unterhaltung und Hoffnung und Angst. Denn, so das Werbeversprechen, bei der nächsten Wahl könnte man doch eine Alternative wählen, und die Welt wird sich bessern für das Volk. Ja, ja.

Doch, doch. Diese Hoffnung ist eine hohle Hoffnung. Sie hat keine Substanz. Sie ist nichts weiter als getarnter Betrug. Aber die Menschen kleben an der Hoffnung, die Besserung verspricht, ohne dass sie sich ändern müssen, ohne dass sie ein Opfer bringen müssen. Letztendlich hoffen sie auf ein Wunder.

Da sie selbst nicht willig sind, Verantwortung im Land zu übernehmen, war es den Herrschern stets ein Leichtes, an ihrer Stelle Sklavenhalter einzustellen, die ihr System der Macht am Laufen halten. Mit Hilfe von unbegrenzter Verfügungsgewalt über das Geld. Sie kauften alle Bausteine, die man für ein nationales Gefängnis braucht: Die Justiz, die Universitäten, die Medizin, die Schulen, die Medien und natürlich die Politiker. Die meisten Menschen sind käuflich.

Politiker sind nicht mehr als gehorsame Befehlsempfänger

Allerdings nehmen die Politiker keine Befehle von Ihnen entgegen. Haben Sie es schon einmal erlebt, dass sich das Volk zusammengerauft hat, um einen von ihm hochgelobten Kandidaten für die Wahl ins Parlament zu unterstützen? Das wird nicht geschehen. Denn die Kandidaten sind zwar tatsächlich im voraus ausgewählt. Aber eben nicht von Ihnen. Sie wurden von der Partei ausgewählt.

Olaf Scholz ist seit Beginn seines Erwachsenenalters Politiker. Das hätte nie passieren dürfen, dass ein Mann fast sein ganzes Leben in der Politik verbringt. Das ist ungesund für ihn. Das ist aber vor allem ungesund für das Gemeinwesen. Je länger ein Mensch in politischen Ämtern verweilt, desto anfälliger ist er für Korruption aller Art.

Wie sonst konnte es passieren, dass Scholz dereinst gegen die “aggressive, imperialistische Politik der NATO” auftrat und heute den Laden unterstützt? Politik wurde zu seinem Beruf, sicherte sein Ein- und Auskommen und wurde daher für ihn und seine Familie mit der Zeit immer wichtiger und unerlässlicher. Ein Politiker muss aber frei sein und frei bleiben.

Er darf keiner Abhängigkeit unterworfen werden. Wohingegen heute genau das Gegenteil der Fall ist. Ein Berufspolitiker ist ein Widerspruch in sich. Wenn Politik zu einem Beruf wird, kann der Politiker kein Politiker mehr sein. Er wandelt sich im Laufe der Zeit zum Erfüllungsgehilfen der Mächtigen und Reichen. Siehe Olaf Scholz.

Da seine Partei auf die Unterstützung von Mäzenen angewiesen ist, muss der Politiker sich entsprechend verhalten. Er darf nicht Dinge sagen und tun, die den Interessen der Mäzenen entgegenstehen. Er lernt, Kompromisse zu machen. Und bald besteht er nur noch aus Kompromissen. Er hat eines Tages nicht nur sich selbst verloren, sondern vor allem seinen Kontakt zum wahren Leben. Um in diesem Widerspruch zu bestehen, muss der Politiker lügen, früher oder später, denn anders kann er gar nicht überleben.

Er hat keine Kontrolle mehr über sein Leben. Er wird gelebt. Und wenn seine Vorgabe darin besteht, zu lügen, dann wird er eben lügen. Und da das alle um ihn herum machen, wird es bald so zur Gewohnheit, dass er es gar nicht mehr merkt oder das Lügen dermassen verinnerlicht hat, dass es für ihn gar zur Wahrheit geworden ist.

Daher können Sie die Politiker als Hampelmänner bezeichnen. Oder als tragische Figuren. Man könnte sie auch als Verbrecher bezeichnen, denn sie entscheiden über Leben und Tod. Der Krieg in der Ukraine, die Verstrickung der Deutschen in diesen Krieg, bedeutet, dass sie Blut an den Händen haben. Schuldig. Schuldig sind sie. Aber sie würden das entsetzt von sich weisen, würden Sie mit dieser Anschuldigung an sie herantreten. Daher: “Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.”

Eine deutsche Partei mit Namen Alternative fur Deutschland (AfD)

Nach den Enthüllungen um Nord Stream habe ich mich eifrig aufgemacht, um herauszufinden, wer denn nun in Deutschland im Bundestag die Wahrheit in die Welt tragen wird. Es war klar, dass von den alt eingesessenen Parteien nichts zu erwarten war. Es blieben nur Die Linke und die AfD.

Geradezu angewidert habe ich mich nach kurzer Zeit wieder aus dem digitalen Deutschland verabschiedet. Man kann einfach nicht glauben, was da an Schwachsinn kolportiert wird. Da fragt zum Beispiel der Journalist Tilo Jung eine Sprecherin der Bundesregierung: “Würde es uns die Bundesregierung mitteilen, falls es die Amerikaner waren?”

Die Regierungssprecherin in geistiger Umnachtung: “Das ist eine komplett hypothetische, weit von der Realität entfernte Frage, deshalb würde ich die sicher nicht beantworten an dieser Stelle.” Wirklich? Warum nicht? Ich bin sicher, die Frau hat das Abitur mit Auszeichnung bestanden.

Aber: Da spricht doch kein Mensch! Und die Frau hat Angst, sich auf Logik einzulassen. Was wird diese geistig und seelisch arme Frau für ein Leben leben?

Ich bin mir bewusst, dass manche Menschen in Deutschland die Partei “Alternative für Deutschland” für eine Alternative halten. Hier war und ist der Moment gekommen, wo die AfD das beweisen muss. Und? Nun, gestern (21.2.) hat endlich die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag zumindest eine “Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses aufgrund der Enthüllungen des weltbekannten US-amerikanischen Journalisten Seymour Hersh zur Sprengung von Nord Stream beantragt.” Ich bezweifle, dass die AfD sich mit den Amis anlegen wird.

Sie müssen davon ausgehen, dass alle führenden Politiker in der westlichen Welt erpressbar sind. Sie müssen davon ausgehen, dass (fast) alle führenden Politiker in der westlichen Welt Psychopathen und/oder käuflich sind. Das sind unerlässliche Kriterien, die Sie aufweisen müssen, sollten Sie denn den Ehrgeiz haben, in diese Zirkel aufgenommen zu werden. Es ist ein verruchtes, verkommenes System, mit Menschen, die niemals in diese Führungspositionen hätten gelangen dürfen.

Denn sie sind auf keinen Fall Vertreter des Volkes und haben nicht im Geringsten die Absicht, die Interessen des Volkes zu vertreten. Diese Politiker haben ihre Menschlichkeit aufgegeben, ihre Scham und ihren Selbstrespekt. Sie sind nichts weiter als Automaten, die sich für jedes Verbrechen hergeben. Wir können momentan nichts weiter tun, als sie mit tiefster Verachtung zu bestrafen.

Ich übertreibe? Dann sagen Sie mir doch mal, was Angela Merkel in 16 Jahren (16 Jahren!!!) Gutes für das deutsche Volk geschaffen hat? Na? Schauen Sie sich doch diesen Saustall an, den sie hinterlassen hat. Ein Volk von Sklaven. Genau wie es von ihr verlangt wurde. Sie hat ihren Auftrag der Amis gewissenlos ausgeführt. Haben Sie der Frau mal in die Augen geschaut? Ein Monster.

Wenn die derzeitigen Politiker Menschen mit Courage wären, dann bräuchten sie doch nichts weiter zu tun, als aus Protest zu kündigen und nach Hause zu gehen. Aber selbst dazu sind diese Wesen nicht mehr in der Lage. Hunderttausende, Millionen sterben durch ihre Schuld, und es rührt sie nicht an. Sie machen einfach weiter. Die nächste Krise, der nächste Krieg, der nächste Schrecken, absichtlich herbeigeführt, um das Volk in Angst und Unterdrückung zu halten. Immer und immer wieder. Was wollen Sie noch von solchen Unwesen erwarten?

Demokratie gab es tatsächlich dereinst

Am 11. Juni 1929 entschied das amerikanische Repräsentantenhaus, dass die Anzahl der Abgeordneten 435 betragen muss. Obwohl diese Entscheidung gegen die Verfassung verstiess, die vorsah, dass für je 30.000 Amerikaner ein Abgeordneter im Kongress sein muss. Warum? Weil die Gründerväter etwas besassen, was den späteren Generationen abhanden kommen sollte: Gesunden Menschenverstand.

Erstens war dadurch sichergestellt, dass Amerika sich nicht in eine Oligarchie verwandeln würde und zweitens konnte man davon ausgehen, dass es sich bei 30.000 Menschen pro Abgeordnetem noch immer um eine richtige Gemeinschaft handeln würde. Und ein Wahlkampf würde kein Vermögen kosten.

Alles war recht transparent und übersichtlich und nicht von finsteren Mächten zu kontrollieren. Richtige Demokratie. Das durfte natürlich nicht sein.

Heute vertritt ein Abgeordneter 750.000 Amerikaner anstatt dereinst 30.000. Das ist über 24 mal mehr als George Washington 1789 vorgeschlagen hatte. Würden die Amerikaner heute auf George Washington hören, dann wären im amerikanischen Kongress etwa 11.000 Abgeordnete. So sollte es sein.

Jetzt kommen wir zum deutschen Bundestag. Nehmen wir mal die Zahl von 700 Abgeordneten. Bei einer Bevölkerung von 83 Millionen. Dann entfallen auf jeden Abgeordneten derzeit etwa 120.000 Bürger. Bei 30.000 Bürgern pro Abgeordnetem bräuchten wir insgesamt etwa 2.800 Abgeordnete. So sollte es sein. Mindestens 2.800. Und wichtig, sehr, sehr wichtig: Keiner darf länger als zwei Legislaturperioden im Bundestag sein. Höchstens. Der Klüngel würde über Nacht verschwinden. Ein frischer demokratischer Wind würde durch Berlin blasen, dass es eine reine Freude wäre.

Die Frage der Parteien würde sich erübrigen. Die Bürger wählen keine Parteien mehr. Sie wählen einen Mann, eine Frau, den/die sie für kompetent halten, ihre Interessen zu vertreten. Ich wiederhole: Der Laden in Berlin würde brummen, dass es eine reine Freude wäre. Dank George Washington. Thank you, George.

Zum Schluss

Lassen Sie mich mit einem Zitat des amerikanischen Autors Michael Hopf enden: “Harte Zeiten schaffen starke Männer. Starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer. Und schwache Männer schaffen harte Zeiten.”

Ihr braucht nicht auf Unteroffizier Scholz zu warten. Der Scholz ist ein schwacher Mann. Dass der sein Leben in Ordnung bringt ist unwahrscheinlich. Aber ihr könnt selbst, ohne seine Zustimmung, die Zusammenarbeit verweigern. Friedlich und höflich. Und den Amerikanern höflich sagen, sie sollen doch bitte nach Hause gehen. Es ist höchste Zeit. Schweigen = Zustimmung. Schweigen = Zustimmung.

