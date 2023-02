Hungersnot und Chemieunfälle: Globalisten gegen die Menschheit – Tarngeschichten für eine Terraforming-Operation? (Video)

Teile die Wahrheit!

naturalnews.com berichtet:

Der ehemalige Soldat der Special Forces und Kriegsberichterstatter Michael Yon glaubt, dass dieses Muster von Industrieunfällen, Sabotage der Lebensmittelinfrastruktur und Energieknappheit kein Zufall ist … es ist alles Teil eines globalen Krieges, der von den Regierungen der Welt gegen die Menschheit geführt wird.

Er kam gestern für ein alarmierendes Interview mit mir ins Brighteon.com- Studio, in dem wir über Hungersnöte, Düngemittelknappheit, Russland, Weltkrieg, Sabotageaktionen und Entvölkerung berichteten.

Der KRIEG um die Nahrungsmittelversorgung tobt weiter, angeführt vom Biden-Regime und milliardenschweren Globalisten, die eine andere „Neue Weltordnung“ (NATO) anstreben

Die meisten Menschen, die Nachrichten lesen, können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.

Auf den ersten Blick könnten Schlagzeilen über Inflation, Covid, den „Krieg gegen die Ukraine“ oder chinesische „Spionage“-Ballons berichten, aber gefälschte Nachrichten sprechen niemals über den Krieg gegen die Ernährung, der von unserer eigenen Regierung geführt wird und gerade jetzt stattfindet .

Lesen Sie unabhängige Wahrheitsnachrichten und Sie sehen die überwältigende Berichterstattung darüber im ganzen Land, wo fast alle natürlichen Lebensmittel dezimiert werden, von Saatgut, Erde und Dünger bis hin zu Transport- und Verarbeitungsanlagen.

Das Zugunglück in Ohio und die geplante chemische Verbrennung sind nichts weniger als eine Miniaturversion der Nuklearkatastrophe von Fukushima auf amerikanischem Boden.

Dieser lebende Albtraum wird den gesamten Staat und möglicherweise die umliegenden Staaten für die kommenden Jahrzehnte verschmutzen und Farmen, Wildtiere und Menschenleben dezimieren.

Es ist nur ein weiteres massives, zerstörerisches Ereignis in einer langen Reihe von GEPLANTEN Zerstörungen durch die Verwaltungen und Unternehmen, die die Lebensmittelversorgungskette von A bis Z steuern.

Die kommunistische Verschwörung zur Zerstörung Amerikas beginnt und endet mit giftiger Nahrung und giftiger „Medizin“

Für die Mehrheit der Amerikaner brennt ihre Kerze an beiden Enden. Sie essen giftige Lebensmittel und nehmen dann giftige Medikamente, einschließlich Impfungen (die Definition von Impfung besagt, dass es „Medizin“ ist).

Die meisten Lebensmittel sind bereits verarbeitet, genetisch verändert, enthalten viel zugesetzten Zucker und giftige Samenöle.

Verschreibungspflichtige Medikamente haben schlimmere Nebenwirkungen als die behandelten Erkrankungen. Dies alles ist ein Rezept für die Zerstörung der Gesundheit, und jetzt wird die Lebensmittelversorgung an allen Fronten lahmgelegt.

Düngemittelzüge entgleisen. In Lebensmittelverarbeitungsbetrieben in den USA brechen Brände und Explosionen aus. Züge mit giftigen Chemikalien stürzen ab, und dann führen die „Machthaber“ kontrollierte Verbrennungen durch, um die gesamte Region mit tödlichen Giftstoffen zu dezimieren.

Hühnerbauern wird Hühnerfutter verkauft, das die Hühner unfruchtbar macht. Eier werden verbrannt, um die Preise in die Höhe zu treiben. Tiere werden geschlachtet und alles wird der Vogelgrippe angelastet (eine große Tarngeschichte für ein kleines Problem).

Nicht nur, dass die ganzen Gräueltaten der chemischen Brandverbrennung durch das Zugunglück in Ohio völlig vermeidbar waren, sondern es wurde auch ein Film darüber gedreht, BEVOR es passierte, namens White Noise , der auf Netflix ausgestrahlt wurde , wo Bewohner von Little East Palestine inszenierte Schauspieler waren, die vorgaben, zu versuchen, den zu evakuieren Bereich nach einem Zugunglück, bei dem Chemikalien verbrannten und den gesamten Bereich kontaminierten, zu verlassen.

Das kann man sich einfach nicht ausdenken. Hier ist der Trailer zum Film über die chemische Verbrennung des Zugunglücks in Ohio, der gerade passiert, außer dass dieser Film gedreht wurde, bevor es passierte. Stelle dir das vor:

Außerdem, um die Dinge noch mehr nach „Illuminaten“ erscheinen zu lassen, war Little East Palestine zufällig das Epizentrum eines PILOTPROGRAMMS, um auf eine Notsituation zu reagieren, in der die Menschen einer Stadt „Schwierigkeiten beim Atmen“ haben und in der die Regierung digitale biometrische IDs an die Bewohner ausgab, um dieses lebensbedrohliche „Phänomen“ zu verfolgen, das nur EINE Woche später eintreten sollte.

Zufall? Wo Rauch ist, ist Feuer, und in diesem Fall viel Feuer, das die tödlichsten Gifte der Welt enthält, die im Ersten Weltkrieg gegen Menschen eingesetzt wurden.

Ist der Krieg gegen die Bewohner der Erde ein KOSMISCHER Krieg?

Im heutigen Situation Update-Podcast gehe ich nicht nur auf die Enthüllungen von Michael Yon ein, sondern auch auf die Frage der Außerirdischen in einem zweiten Interview mit dem Autor und Forscher Timothy Alberino.

Er erklärt, dass eine nichtmenschliche Kraft aktiv versucht, die Menschheit in einer ethnischen Säuberungsoperation von planetarischem Ausmaß auszurotten und dann den Planeten Erde und alle seine Ressourcen zu besetzen und zu kontrollieren. (Siehe seine Website unter TimothyAlberino.com )

Darüber hinaus ist der gesamte Klimawandel-Betrug nichts weiter als eine Tarngeschichte für eine außerirdische Terraforming-Operation, um die Erdatmosphäre zu verändern und sie für eine nichtmenschliche Besatzer-Spezies, die die Macht übernehmen will, zu einem Krankenhaus zu machen, erklärt Alberino.

Dies ist tatsächlich sinnvoll, da kein informierter Mensch versuchen würde, Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre zu entfernen – eine gefährliche, wahnsinnige Aktion, die die Biosphäre der Erde zum Einsturz bringen würde, da die gesamte Photosynthese von Kohlendioxid abhängt…

Alberino schreibt auf seiner Wegseite:

DIE KOMMENDE POSTHUMANE APOKALYPSE UND DIE USURPATION VON ADAMS HERRSCHAFT AUF DEM PLANETEN ERDE

Die Erde und ferne außerirdische Welten taumeln im Kielwasser von Krieg und Zerstörung. Ein mächtiger, aufsässiger Prinz, verkörpert als Drache, Teufel und Satan, hat einen erfolglosen Aufstand gegen das Himmelreich in einer Schlacht unvorstellbarer Zerstörung geführt.

Die Planeten in unserem Sonnensystem, die einst voller Leben waren, wurden verwüstet und verlassen, um in ihren Umlaufbahnen tohu va-bohu – öde und leer – zu kreisen.

Nach unzähligen Äonen überschwemmter Vergessenheit ist die Zeit endlich gekommen, das irdische Reich wiederherzustellen und einen neuen Regenten zu ernennen, der es regiert – Adam, den ersten Menschen.

Dies ist die Präambel der Geschichte der Menschheit. Die Nachkommen Adams haben vergessen, wer sie sind. Angesichts der Auslöschung durch einen außerirdischen Gegner ist es an der Zeit, sich zu erinnern.

In diesem revolutionären Buch geht Timothy Alberino die Seiten zurück und enthüllt die Geheimnisse der größten Geschichte, die je erzählt wurde, der Geschichte, in die wir alle unausweichlich verwickelt sind.

Von der galaktischen Rebellion in der voradamischen Vergangenheit bis zur Erschaffung der Menschheit auf dem Planeten Erde; der Sturz der Wächter in der Welt vor der Sintflut durch die Machenschaften der luziferischen Mächte in der Neuzeit; die Enthüllung der außerirdischen Präsenz in der letzten Schlacht bei Harmagedon; Alberino packt die Synchronizität dieser Ereignisse mit wissenschaftlicher Präzision aus und lässt Sie atemlos am Rande einer posthumanen Apokalypse zurück.

…

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 23.02.2023