Joe Bidens großes Verschwinden kurz vor oder während eines möglichen Terroranschlags unter falscher Flagge beim Superbowl

Wenn man sich das Gebäude des American Football Superbowl ansieht, sieht es aus wie eine gewundene Schlange. Darin können Sie die Acht des Ouroborus erkennen.

Das englische Wort bowl ist auch interessant, wenn man es in der Bedeutung von „Kuppel“ einsetzt. Und ist der Phönix nicht das feurige, geflügelte Tier, das sich aus der Asche erheben wird?

Könnte das die Plasma-Interaktion sein, die entsteht, wenn die Super-Plasma-Kuppel in Betrieb geht, die Entladung zwischen den 88 bestehenden Kuppeln und der einen großen Super-Kuppel? Hm? Wie? Von Martin Vrijland

Okay, ich verstehe, dass Sie sich bei einer solchen Einleitung fragen: „Wovon zum Teufel redet er?„

Nun, es geht um die Plasmakuppeln, die kurz vor der Verschmelzung stehen, was zu Phänomenen am Himmel führen wird. Das ist noch nicht der Fall, aber es wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten passieren.

Und um diese Phänomene zu erklären, wird man sagen, dass es einen globalen bösen Tiefen Staat gibt, der versucht, seine Haut zu retten, indem er eine außerirdische Invasion über eine Area 51-Projektion in den Himmel inszeniert (vortäuscht), über das Projekt Blue Beam.

Diese Phänomene werden dadurch verursacht, dass wir unter einer Plasmakuppel leben (so erkläre ich es in meinem Buch). Das liegt daran, dass das, was wir für unsere Erde halten, in Wirklichkeit nur ein kleines Stück der Oberfläche der ursprünglichen (viel größeren) Erde ist, die sich unter einer solchen Plasmakuppel befindet.

Es gibt zwei mal 88 dieser Plasmakuppeln. Diese nenne ich ‚extra terra‘. In diesen Plasmakuppeln leben auch Kreaturen, Humanoide, Tierarten, Fische, Vögel und so weiter.

Wir sehen sie nicht und sie sehen uns nicht, weil es sich um einen abgeschirmten Bereich handelt (weil jeder von uns in seiner eigenen Plasmakuppel lebt).

Nun wird die Zeit kommen, in der diese 88 Kuppeln von einer einzigen Kuppel überragt werden (mit einer neuen großen Plasmakuppel). Sie haben dann zwei Superkuppeln, die jeweils 88 kleinere Kuppeln enthalten. (Wenn die pädophilen Netzwerke und der Tiefe Staat gesäubert sind, öffnet sich die 5. Dimension (Videos))

Sobald die größeren Kuppeln in Betrieb sind, können die kleineren abgeschaltet werden. Der Start einer solchen größeren Plasmakuppel, die von den 88 Kuppeln aus gesehen wird, führt zu einer enormen Plasmawechselwirkung zwischen der Startkuppel und den kleineren Plasmakuppeln.

Dadurch werden Nordlichteffekte, Blitzplasma und sich drehende Scheiben am Himmel erzeugt (wobei die Scheiben Spiegelungen der anderen Kuppeln in der neuen, größeren Kuppel sind).

Diese sich drehenden Scheiben kommen irgendwann zum Stillstand. Die wahren Herrscher dieser Erde (unserer Plasmakuppel, die eine dieser 88 ist) müssen also eine Geschichte haben, um die Phänomene zu erklären, die beim Start dieser großen Plasmakuppel auftreten.

Dafür haben sie sich einen bösen Tiefen Staat ausgedacht, der aufgerollt werden soll.

Dieser böse Tiefe Staat wird dann entlarvt werden (mit Pädophilie-Skandalen und mit der Entlarvung des Impfstoffs als Biowaffe), und um dieser Entlarvung entgegenzuwirken, wird dieser Tiefe Staat dann versuchen, der Menschheit Angst zu machen.(Um den Tiefen Staat zu retten: Wie das Projekt Blue Beam eine ausserirdische Invasion vortäuschen soll (Video))

Zumindest ist das die Geschichte. Die Phänomene am Himmel können dann dem Versuch zugeschrieben werden, eine außerirdische Invasion über das mysteriöse Area 51-Projekt Blue Beam zu inszenieren.

Auf diese Weise gelingt es dem wahren Tiefen Staat, die Massen davon zu überzeugen, dass das Phänomen am Himmel eine Projektion war, damit sie nicht entdecken, dass sie unter einer Plasmakuppel leben.

Das Drehbuch besagt nun, dass Joe Biden (wie viele andere Eliteführer weltweit) zum Tiefen Staat gehört und daher mit diesem Netzwerk für Kindesmissbrauch in Verbindung gebracht wird.

Auch die britische Königsfamilie wird sich als Teil davon erweisen. Es wird sich nämlich herausstellen, dass alles mit dem Krieg in der Ukraine und mit Zelensky zu tun hat. Die Massen müssen wütend werden, und die Massen müssen richtig wütend werden.

Und vom Tiefen Staat muss der Eindruck entstehen, dass er in seinen letzten Zuckungen alles tun wird, um seinen Sturz zu verhindern. Und so kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt sagen:

„Was ihr am Himmel gesehen habt, war ein Versuch des entlarvten Deepstate, die Weltbevölkerung und die Armeen in Angst und Schrecken zu versetzen, um eine außerirdische Invasion zu starten, aber wir – eure Retter, die guten Elemente der Regierung und die guten Elemente des Militärs – sind in Area 51 eingedrungen und haben die Projektion ausgeschaltet„.

Was hat das alles mit dem Superbowl zu tun?

Nun, wenn der Tiefe Staat wirklich in Panik ist (sprich: wirklich in Panik sein muss), kann er eine falsche Flagge von 9/11er Ausmaßen inszenieren. Wenn chinesische Spionageballons und ein Erdbeben in der Türkei nicht ausreichen, dann lieber ein Angriff unter falscher Flagge auf heimischem Boden, damit man Putin die Schuld geben kann.

Der Superbowl wäre eine hervorragende Gelegenheit dazu.

Nicht nur, weil es in der Stadt Phoenix stattfindet und das feurige Phoenix eine Anspielung auf die feurigen Effekte ist, die auftreten, wenn eine neue Plasmakuppel in Betrieb genommen wird; nicht nur wegen der umgangssprachlichen Anspielung auf den Ouroborus des Stadions, sondern auch, weil das Ereignis die ganze Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht und Millionen von Amerikanern vor dem Fernseher sitzen werden. (Warum es wichtig ist, die Operation „chinesischer Spionageballon vom Himmel geschossen“ zu durchschauen und was das Erdbeben damit zu tun hat)

Es ist eine schöne rituelle Hommage an Luzifer und die bevorstehende Inbetriebnahme der neuen Plasmakuppel.

Dieser Superbowl findet am 12. Februar 2023 statt und wird in der christlichen Welt mit den biblischen Prophezeiungen in Verbindung gebracht (siehe Video unten), ohne zu wissen, dass in diesen Prophezeiungen auch von den Auswirkungen der Plasmakuppel die Rede ist, wenn man sie genau liest.

Ich werde hier keine Übersetzung dieser Bibeltexte wiedergeben, aber es genügt zu sagen, dass alles, was wir in der Bibel finden, auch mit der Plasmakuppeltheorie erklärt werden kann.

Wenn Sie jedoch verstehen wollen, was in den kommenden Monaten geschehen wird und was sich bereits jetzt entwickelt, sollten Sie sich zunächst mit der zugrunde liegenden Theorie vertraut machen.

…

am 10.02.2023