Keine Unfälle: Die ahnungslosen Massen haben keine Ahnung, dass sie durch eine Reihe geplanter Katastrophen systematisch vernichtet werden

naturalnews.com berichtet:

Die von Regierungsbehörden im US-Bundesstaat Ohio gezündete Gasbombe mit chemischen Waffen war natürlich sowohl ein Akt vorsätzlichen Terrorismus als auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Umwelt.

Ich sprach mit einem akkreditierten Notfallexperten für gefährliche Materialien, der mir sagte, dass diese Chemikalien niemals von den Behörden hätten angezündet werden dürfen.

Ich interviewe diesen Experten später am Abend und hoffe, Ihnen das Audio-Interview morgen für alle Einzelheiten bringen zu können.

Das Verbrennen von Vinylchlorid setzt natürlich Phosgen frei, eine chemische Waffe aus dem Ersten Weltkrieg, die biologische Wesen bei Kontakt verstümmelt oder tötet.(Admiral: „NATO bereit für direkte Konfrontation mit Russland“ – Deutschland ist das schwächste Glied auf dem NATO-Kriegskurs)

Das Zugunglück bot die perfekte Tarngeschichte für völkermörderische Regierungsagenten, um im Wesentlichen eine Bombe mit chemischen Waffen über erstklassigem Ackerland, nicht weit von dicht besiedelten Städten, zur Detonation zu bringen.

Das gesamte Einzugsgebiet des Ohio River wird in den kommenden Jahren von den Folgen betroffen sein, wobei bereits massives Absterben gemeldet wird und sowohl Böden als auch Laub von tatsächlichem saurem Regen (Salzsäure) betroffen sein werden, der als Verbrennungsprodukte von Vinylchlorid entsteht und sich mit Wasserdampf in der Luft verbinden.

Die Medien schweigen zu all dem weitgehend und tun so, als sei Kohlendioxid die wahre Bedrohung für die Menschheit.

Es überrascht nicht, dass die meisten Menschen glauben, dass dies alles ein Unfall war. Genauso wie sie auch glauben, dass das Covid-„Laborleck“ ein Unfall war. Und die Impfverletzungen sind ein Unfall. (Hat der Dritte Weltkrieg begonnen?)

Beim weltweiten Völkermord gibt es keine Unfälle. All diese Dinge werden absichtlich mit dem festen Ziel des globalen Völkermords und der Entvölkerung getan .

Erst vor einem Monat explodierte eine große Chemiefabrik in La Salle, Illinois (in der Nähe von Chicago), und setzte eine riesige giftige Wolke aus Kaliumpermanganat frei.

Dieses Muster chemischer „Unfälle“ ähnelt allmählich der Sabotage der Lebensmittelinfrastruktur, bei der in den letzten 18 Monaten mehr als 100 Lebensmitteleinrichtungen niedergebrannt sind, die eindeutig von Regierungsbeamten ins Visier genommen wurden, so wie Dr. Andrew Huff mich kürzlich in einem kürzlich geführten Interview gewarnt hat.

Und er weiß es, da er früher mit DHS an der Infrastruktur für Lebensmittelsicherheit gearbeitet hat.

Die Massenvernichtung der Menschheit ist im Gange … und die meisten Menschen sind blind für das, was passiert.

Die Sabotage der Nahrungsmittelversorgung … die Provokation der NATO und der USA in den Dritten Weltkrieg … der vorsätzliche Abbau der Energieinfrastruktur … die Entvölkerung von Biowaffen in den Impfungen … all dies wird durchgeführt, um die menschliche Rasse auszurotten und die menschliche Zivilisation zu zerstören.

Dennoch bleiben 99 % derer, die ausgerottet werden, weiterhin blind gegenüber dem, was passiert, und viele von ihnen unterstützen die Kammerjäger aktiv!

Video:

Französischer Historiker: Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen

„Wir befinden uns jetzt in einem endlosen Krieg“.

Ein französischer Historiker, der den Zusammenbruch der Sowjetunion mehr als ein Jahrzehnt im Voraus genau vorausgesagt hat, ist der Meinung, dass der Dritte Weltkrieg aufgrund des Konflikts in der Ukraine bereits begonnen hat.

Dies sagte Emmanuel Todd, einer der führenden Intellektuellen Frankreichs, in einem Interview mit der Zeitung „Le Figaro“.

„Es ist offensichtlich, dass der Konflikt, der ursprünglich ein begrenzter Territorialkrieg war, sich zu einer globalen wirtschaftlichen Konfrontation zwischen dem gesamten Westen auf der einen Seite und Russland, unterstützt von China, auf der anderen Seite entwickelt hat. Er ist zu einem Weltkrieg geworden“, sagte Todd.

Todd fügte hinzu, dass „der Widerstand der russischen Wirtschaft das imperiale System der USA in den Abgrund treibt“ und dass Biden sich „beeilen“ müsse, um ein „fragiles“ Amerika zu retten.

Nach Ansicht des Historikers ist die Kontrolle der USA über das Weltfinanzsystem in Gefahr, weil der Widerstand der russischen Wirtschaft gegen die Sanktionen „das amerikanische imperiale System“ an den Abgrund drängt, während Russland immer noch in der Lage ist, sich auf China als Geldgeber zu verlassen.

Todd sagt, Amerika könne sich nicht aus dem Konflikt zurückziehen, es könne nicht loslassen, weil es keine Ausstiegsstrategie habe und der Einsatz zu hoch sei.

„Deshalb befinden wir uns jetzt in einem endlosen Krieg, in einer Konfrontation, deren Ergebnis der Zusammenbruch des einen oder des anderen sein muss“, so der Intellektuelle.

Todd ist eine weithin anerkannte Persönlichkeit, da er den Zusammenbruch der Sowjetunion 14 Jahre vor dessen Eintreten genau voraussagte.

Wie wir im letzten Monat hervorgehoben haben, warnte das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, dass jeder Versuch, Russland durch „Verrückte“ zu zerstören, die versuchen, ihre Werte durchzusetzen, zum „Ende der Welt“ führen wird.

„Wir beten zum Herrn, dass er diese Verrückten erleuchtet und ihnen hilft zu verstehen, dass jeder Wunsch, Russland zu zerstören, das Ende der Welt bedeuten wird“, sagte Patriarch Kirill.

Auch Elon Musk warnte kürzlich, dass „die meisten die Gefahr“ eines neuen globalen Konflikts nicht erkennen würden.

Auch Donald Trump warnte kürzlich: „Wir stehen am Rande des Dritten Weltkriegs“, und in einem Wahlkampfvideo von letzter Woche erklärte er: „Wenn ich Präsident wäre, hätte es den Russland-Ukraine-Krieg nie gegeben … nicht in einer Million Jahren.“

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com/summit.news am 16.02.2023