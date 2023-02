Putin: Die westlichen Eliten wollen einen lokalen Konflikt in einen globalen verwandeln

Teile die Wahrheit!

Es war der Westen, der den Konflikt in der Ukraine begonnen hat, und jetzt versucht der Westen, den Krieg global zu machen. Das sagt der russische Präsident Wladimir Putin am heutigen Dienstag in einer aufsehenerregenden Rede.

»Das Ziel des Westens ist grenzenlose Macht. Es seien die westlichen Länder, die den Geist aus der Flasche gelassen hätten«, sagte Putin während seiner Rede. Laut dem Präsidenten nutzt die »Elite der westlichen Welt« die Ukraine als Mauer gegen Russland.

»Je fortschrittlichere westliche Systeme in die Ukraine kommen, desto mehr müssen wir unsere Grenzen verteidigen.«

»Es ist eine schwierige Situation in unserem Land«, sagt Putin. Russland sei von den »Landsleuten im Donbas zur Rettung und Befreiung von der Unterdrückung der Ukraine gerufen worden«. Die Ukraine sei ein »hasserfüllter Neonazi-Staat, der die russischsprachige Bevölkerung im Land unterdrückt.«

Er spricht auch über die Haltung des Westens gegenüber Russland und die Erweiterungspläne der Nato. Putin wirft den westlichen Ländern Kriegstreiberei vor, die ihre Bevölkerung belüge und eine »blutige Operation« im Donbas plane.

Russland kämpfe nicht gegen das ukrainische Volk, fuhr Putin fort. »Die westliche Elite verbirgt ihre Ziele nicht. Sie wollen uns ein für alle Mal erledigen. Sie planen, einen lokalen Konflikt in einen globalen zu verwandeln«, sagte Putin.

Weitere Auszüge der Rede:

»Die Vereinigten Staaten und die NATO verlegten ihre Armeestützpunkte und geheimen biologischen Labors schnell an die Grenzen unseres Landes, beherrschten den Schauplatz zukünftiger Militäroperationen im Zuge von Manövern, bereiteten das ihnen unterstellte Kiewer Regime, die von ihnen versklavte Ukraine, auf einen großen Krieg vor.

Die Rede des russischen Präsidenten kommt wenige Tage vor dem Jahrestag des Vormarsches der russischen Armee in die Donbas-Republiken. In der Rede kündigte Putin auch an, dass Russland das Atomabrüstungsabkommen mit den USA aussetzt. .. (Putin warnt: Russland wird reagieren – „Sie bedrohen uns wieder mit deutschen Panzern, die ein Kreuz auf ihrer Seite haben“)

Und heute geben sie es zu – sie geben es öffentlich zu, offen, ohne Zögern. Sie scheinen stolz zu sein, schwelgen in ihrem Verrat und nennen sowohl die Minsker Vereinbarungen als auch das Normandie-Format eine diplomatische Leistung, einen Bluff. Es stellt sich heraus, dass die ganze Zeit, als der Donbass brannte, als Blut vergossen wurde, als Russland aufrichtig – ich möchte das betonen – aufrichtig nach einer friedlichen Lösung strebte, sie mit dem Leben der Menschen spielten, sie spielten, und zwar, wie man in bekannten Kreisen sagt, mit markierten Karten.

Diese ekelhafte Methode der Täuschung wurde schon oft versucht. Sie haben sich genauso schamlos und doppelzüngig verhalten und Jugoslawien, Irak, Libyen, Syrien zerstört. Von dieser Schande werden sie nie abgewaschen. Die Begriffe Ehre, Vertrauen, Anstand sind nichts für sie.

Über die langen Jahrhunderte von Kolonialismus, Diktat, Hegemonie haben sie sich daran gewöhnt, alles erlaubt zu sein, haben sich daran gewöhnt, auf die ganze Welt zu spucken. ..

Tatsächlich sind die westlichen Eliten zu einem Symbol totaler prinzipienloser Lügen geworden.

Wir verteidigen entschieden nicht nur unsere Interessen, sondern auch unsere Position, dass es in der modernen Welt keine Spaltung in die sogenannten zivilisierten Länder und alle anderen geben darf, dass es einer ehrlichen Partnerschaft bedarf, die grundsätzlich jede Ausschließlichkeit verweigert, besonders aggressiv …

Ich möchte betonen, ja, es ist tatsächlich allen bekannt: Kein einziges Land der Welt hat so viele Militärstützpunkte im Ausland wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gibt Hunderte von ihnen, ich möchte das betonen, Hunderte von Basen auf der ganzen Welt, der ganze Planet ist übersät, man muss nur auf die Karte schauen. …

Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Westen in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts den Nazis den Weg zur Macht in Deutschland geebnet hat. Und in unserer Zeit begannen sie, aus der Ukraine ein „Anti-Russland“ zu machen. Das Projekt ist eigentlich nicht neu.

Menschen, die zumindest ein wenig in die Geschichte eingetaucht sind, wissen es ganz genau: Dieses Projekt geht auf das 19. Jahrhundert zurück, es wurde in der österreichisch-ungarischen Monarchie, in Polen und anderen Ländern mit einem Ziel kultiviert – diese historischen Gebiete abzureißen , die heute Ukraine genannt werden, aus unserem Land. Das ist dieses Ziel. Es gibt nichts Neues, nichts Neues, alles wiederholt sich.

Der Westen beschleunigte heute die Umsetzung dieses Projekts, indem er den Putsch von 2014 unterstützte. Immerhin ist der Putsch blutig, staatsfeindlich, verfassungsfeindlich – als wäre nichts passiert, als wäre es nötig, haben sie sogar berichtet, wie viel Geld sie dafür ausgegeben haben. Russophobie, extrem aggressiver Nationalismus, wurde in die ideologische Basis gelegt. …

Das „Anti-Russland“-Projekt ist in der Tat Teil einer revanchistischen Politik gegenüber unserem Land, um Brutstätten der Instabilität und Konflikte direkt an unseren Grenzen zu schaffen. Und dann, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, und jetzt ist der Plan derselbe – die Aggression nach Osten zu lenken, einen Krieg in Europa zu entfachen, Konkurrenten durch Stellvertreter zu eliminieren.

Wir befinden uns nicht im Krieg mit den Menschen in der Ukraine, darüber habe ich schon oft gesprochen. Das ukrainische Volk wurde selbst zu einer Geisel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren, die dieses Land tatsächlich im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Sinne besetzten, die ukrainische Industrie jahrzehntelang zerstörten und natürliche Ressourcen plünderten.

Das natürliche Ergebnis war soziale Degradation, eine kolossale Zunahme von Armut und Ungleichheit. Und unter solchen Bedingungen ist es natürlich einfach, Material für militärische Operationen zu schöpfen. Niemand dachte an Menschen, sie wurden zum Schlachten vorbereitet und schließlich zu Verbrauchsgütern verarbeitet. Es ist traurig, es ist einfach beängstigend, darüber zu sprechen, aber es ist eine Tatsache.

Die Verantwortung für das Schüren des ukrainischen Konflikts, für die Eskalation, für die Zunahme der Zahl seiner Opfer liegt ausschließlich bei den westlichen Eliten und natürlich beim derzeitigen Kiewer Regime, dem das ukrainische Volk eigentlich fremd ist. Das derzeitige ukrainische Regime dient nicht nationalen Interessen, sondern den Interessen von Drittstaaten.

Der Westen benutzt die Ukraine sowohl als Rammbock gegen Russland als auch als Übungsplatz. Ich werde jetzt nicht weiter auf die Versuche des Westens eingehen, das Blatt der Feindseligkeiten zu wenden, auf seine Pläne, die militärische Versorgung zu erhöhen – das ist sich bereits jeder bewusst. Aber ein Umstand sollte allen klar sein: Je mehr weitreichende westliche Systeme in die Ukraine kommen, desto weiter werden wir gezwungen sein, die Bedrohung von unseren Grenzen wegzurücken. Es ist natürlich.

Die Eliten des Westens machen kein Geheimnis aus ihrem Ziel: „Russland strategisch zu besiegen“ …«

Putin kündigt Aussetzung des New-START-Vertrags an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag bei seiner Rede zur Lage der Nation angekündigt, den Vertrag New START auszusetzen, der die Atomwaffenarsenale Russlands und der USA begrenzt.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Aussetzung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrages mit den USA angekündigt. Es handele sich nicht um einen Ausstieg, sondern um eine Aussetzung, betonte er am Dienstag bei seiner Ansprache an die Föderale Versammlung.

„Ich bin gezwungen, heute zu verkünden, dass Russland seine Teilnahme am Vertrag zur Verringerung der strategischen Nuklearwaffen aussetzen wird. Ich wiederhole: Russland zieht sich nicht aus dem Vertrag zurück, nein, es setzt seine Teilnahme aus“.

Putin zufolge denke man in Washington über Atomwaffentests nach. Sollte es tatsächlich dazu kommen, würde auch Moskau solche Tests durchführen. Das russische Verteidigungsministerium und die russische Atomenergie-Gesellschaft Rosatom sollten darauf vorbereitet sein, wenn die USA diesen Schritt zuerst wagen.

„Wir werden sicherlich nicht die Ersten sein, die das tun, aber wenn die USA einen Test durchführen, werden wir es auch tun“, fügte er hinzu.

Der Abrüstungsvertrag „New START“ ist das einzige noch verbliebene große Abkommen zur Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland. Der Vertrag begrenzt die Atomwaffenarsenale beider Länder auf je 800 Trägersysteme und je 1.550 einsatzbereite Sprengköpfe.

Der Vertrag wurde im Jahr 2010 von Dmitri Medwedew und Barack Obama für die kommenden zehn Jahre unterzeichnet, mit der Möglichkeit einer Verlängerung. Er trat im Jahr 2011 in Kraft. Im Februar 2021 hatten sich Joe Biden und Wladimir Putin auf eine Verlängerung bis 2026 geeinigt.

Aus Moskau gab es bereits zuvor Zweifel an der Fortsetzung des Abrüstungsvertrags. Vize-Außenminister Sergei Rjabkow hatte ein Auslaufen des Abkommens kürzlich als „sehr mögliches Szenario“ bezeichnet.

Was passiert, wenn der Krieg mit Atomwaffen eskaliert wird?

Nichts ist so geheim wie die Nuklear-Pläne der beiden Supermächte USA und Russland. Doch der Journalist Fred Kaplan hat mit 160 Experten gesprochen und so ein realistisches Bild zu den möglichen Szenarios bekommen.

In einem Interview mit der »Welt« berichtet der US-Journalist Fred Kaplan über seine Recherchen zu mögliche Nuklear-Kriegs-Szenarien. Dazu hat er rund 160 Experten weltweit befragt, um ein möglichst realistisches Bild zu bekommen und die Szenarien einschätzen zu können.

Demnach ist es wohl seit dem Kalten Krieg klar, dass die Abschreckung durch das Nuklear-Waffen-Potential der USA und Russlands wirke. Sonst hätte die NATO längst militärisch direkt in den Ukraine-Krieg eingegriffen.

Doch sowohl in Moskau als auch in Washington weiß man, dass eine totaler Nuklearkrieg das absolute Ende der Menschheit sei. Auch Wladimir Putin und Joe Biden haben das so ausgedrückt, dass ein solcher Krieg eigentlich nicht denkbar sei.

Im Kalten Krieg hatte die NATO rund 16.000 Atomwaffen auf Ziele des Warschauer Paktes gerichtet, allein 700 Sprengköpfe waren auf Moskau ausgerichtet. Zwar ist die Zahl der Sprengköpfe heute kleiner, aber sie reicht immer noch aus, um die Welt zu zerstören.

Quellen: PublicDomain/freiewelt.net/de.rt.com am 21.02.2023