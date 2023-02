Türkisches Erdbeben, Vinylchlorid-Gasexplosion in den USA – verborgene Hand des Tiefen Staats beim Superbowl-Ritual?

Die schreckliche Erdbebenkatastrophe in der Türkei wird angesichts der sichtbaren Anzeichen immer deutlicher zu einer tiefgreifenden Staatsaktion. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf über 33 Tausend angestiegen, und die Bilder sind geradezu herzzerreißend.

Eine riesige Zahl! Von Martin Vrijland

Die Diskussion über den Einsatz von HAARP ist nun nicht mehr aufzuhalten, und eine rumänische Abgeordnete, Senatorin Diana Sosonaca, hielt eine Rede, in der sie den westlichen (tiefstaatlichen) Einsatz von HAARP mit diesem Erdbeben in Verbindung brachte.

Roemenië 🇷🇴 Senator Diana Lovanovici spreekt in het parlement over het gebruik van HAARP-technologie in Turkije! pic.twitter.com/S7OyztFutf — Martin Vrijland (@MartinVrijland) February 11, 2023

Am 12. Februar dann eine Gasexplosion in Ohio bei einem Zugunglück, bei der ein Atompilz entstand und krebserregendes Vinylchlorid freigesetzt wurde. Auf TikTok lief dieser Clip darüber, in dem der Macher des Clips erklärt, wie giftig die 33 Tausend Gallonen Gas tatsächlich sind.

Zuvor hatte ich den Verdacht geäußert, dass der SuperBowl für ein Ritual genutzt werden könnte. Dabei dachte ich zunächst an einen möglichen Terroranschlag auf der Bühne selbst, aber das wäre vielleicht ein wenig zu auffällig gewesen.

Könnte es sein, dass das türkische Erdbeben und diese Gasexplosion, die beide die Zahl 33 des höchsten freimaurerischen Ranges zeigen, das eigentliche Ritual waren?

Die Katastrophe in Ohio wird derzeit als geringfügig abgetan, aber wenn der Macher des Videos Recht hat, zieht nun eine tödliche Giftwolke über Teile der USA. (Warum es wichtig ist, die Operation „chinesischer Spionageballon vom Himmel geschossen“ zu durchschauen und was das Erdbeben damit zu tun hat)

Wohlgemerkt, ich sage nicht, dass der Staat genau weiß, dass 33.000 Menschen sterben werden, wenn er ein Erdbeben auslöst, indem er das große HAARP über die Schallreflexion in der Plasmakuppel abspielt, aber es könnte sein, dass die Medien in ihren Händen die Zahl so anpassen, dass ihre Handschrift sichtbar wird.

Und wenn es sich um einen rituellen Opferring handelt, sollte diese Signatur sichtbar sein.

Wir haben es hier mit dem echten Tiefen Staat zu tun, der das Erdbeben dem vermeintlichen Tiefen Staat in die Schuhe schieben kann, um diesen Tiefen Staat offen als Verursacher des großen Übels in der Welt hinstellen zu können.

Das große Übel wird sein, dass sie das Wetter manipulieren, mit ihrer Lieblingsharfe HAARP Erdbeben, Vulkane und Tsunamis auslösen können, dass sie Terroranschläge unter falscher Flagge und Stellvertreterkriege inszenieren, wo immer sie es für richtig halten, und dass sie sich an zwielichtigen Praktiken wie Kinderhandel und Kindesmissbrauch beteiligen, und so weiter.

Sobald dieser sichtbare Tiefe Staat gesäubert ist, kann der wahre Tiefe Staat die Führung übernehmen und sich als Retter feiern lassen.

Was hat das alles mit American Football und dem Super Bowl in Phoenix zu tun?

Nun, der SuperBowl ist wie das Nest, aus dem der mythologische Phönix aufsteigt. Das Lichtphänomen, das am Himmel auftritt, wenn die beiden großen Plasmakuppeln zu einer Superkuppel verschmelzen, ähnelt dem Flügelschlag eines feurigen Vogels.

Dies lässt sich einfach durch die Plasmawechselwirkung zwischen zwei Plasmakuppeln erklären, die unter eine neue Kuppel gebracht werden.

Man könnte sie sogar in einem Labor simulieren.

In diesem Artikel erkläre ich, wie der Super Dome entstehen wird. Zunächst werden zwei größere Plasmakuppeln in Betrieb genommen, und dann werden diese beiden Systeme in einer Super-Kuppel zusammengeführt.

Lesen Sie vor allem noch einmal, wie das genau funktioniert. Das Wichtigste ist, zu verstehen, dass der Phönix-Mythos kein Mythos ist, sondern ein tatsächliches Ereignis, das alle (etwa) 200 Jahre stattfindet.

Das hat mit der zyklischen Zeit zu tun, dem Ouroborus, wie in meinem neuen Buch erklärt. Es ist sehr wichtig, dass Sie dieses Grundwissen mitnehmen, damit Sie die Ereignisse im Hier und Jetzt verstehen, aber auch wissen, was vor Ihnen liegt.

Der SuperBowl 2023 in Phoenix hatte die ganze Symbolik in sich, in der man den Hinweis auf die Inbetriebnahme des Super Dome erkennen kann.

Die Tatsache, dass es kurz vor und während dieser rituellen Zusammenkunft, die sich hinter einem Sportspektakel verbarg, viele Opfer bei dem Erdbeben in der Türkei und möglicherweise noch viele weitere durch die Giftgaswolke in Ohio gab, könnte sich nur um das drehen, was das niederländische Wort „Opfer“ wörtlich bedeutet:

-das Abschlachten von Opfern zu Ehren des Phoenix-Moments und damit vor allem zu Ehren des Simulationskuppelbauers: Luzifer.

Daher muss dieser Tiefenstaat seine „verborgene Hand“ in diesen Ritualen des Abschlachtens zu Ehren Luzifers durch seine Signatur zeigen: die Zahl 33.

Damit zeigen sie ihre Loyalität gegenüber Luzifer.

Wir müssen abwarten, bis die Berichte auftauchen, dass der Tiefe Staat hinter all dem Bösen in der Welt steckt.

Dabei wird der oben erwähnte Tiefe Staat im sichtbaren Bereich („die Bösen“) von „den Guten“ gesäubert, die als Retter begrüßt werden.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 15.02.2023