Warum die Theorie der Simulationskuppel die Ereignisse der kommenden Monate erklären wird (Video)

Es mag schwer vorstellbar sein, aber wenn Sie das Video sehen, werden Sie verstehen, wie Plasmakuppeln durch ein elektromagnetisches Ringfeld erzeugt werden können.

Rotierende Ringmagnete erzeugen eine kugelförmige Plasmakuppel. In meinem Buch zeige ich, wie das funktioniert und wie eine solche Plasmakuppel tatsächlich den „Bildschirm“ der Simulation bildet. Von Martin Vrijland

Nun wird es bald Phänomene am Himmel geben, die mit der Verschmelzung mehrerer Plasmakuppeln zusammenhängen. Dies ist eine Vorhersage, die mit der bevorstehenden Entlarvung des Tiefen Staates zu tun hat, wie in diesem Artikel erläutert.

Wenn der tiefe Staat kurz vor der Enttarnung steht, wird er (zumindest wird die Geschichte so aussehen) eine Invasion von Außerirdischen inszenieren. Ich gehe davon aus, dass dies in den kommenden Monaten geschehen wird.

Lesen Sie daher diesen Artikel noch einmal. Im vorliegenden Artikel will ich Ihnen vor allem einen visuellen Eindruck zur Theorie meines Buches vermitteln, damit Sie sich vorstellen können, wie das ungefähr aussehen muss. (Warum es wichtig ist, die Operation „chinesischer Spionageballon vom Himmel geschossen“ zu durchschauen und was das Erdbeben damit zu tun hat)

Der erste Kunsteindruck vermittelt einen Eindruck davon, wie sich mehrere Plasmakuppeln auf der Oberfläche der verbrannten ursprünglichen Erde befinden.

Derzeit gibt es 2 x 88 solcher Plasmakuppeln oder Plasmabildschirme. Es handelt sich um 88 so genannte Lilith-XX-Systeme und 88 Satan-XY-Systeme. Ich beziehe mich auf das „Betriebssystem“ der Simulationsplasmakuppeln (den Simulationsbildschirm).

Falls das in Ihren Ohren seltsam klingt, verstehe ich das. Es handelt sich um eine Theorie, die in einem 250-seitigen Buch erläutert wird. Hier gebe ich nur einige zusätzliche künstlerische Eindrücke wieder, um das Buch zu unterstützen.

Sie haben also zwei mal 88 Systeme. Eine Gruppe von 88 Kuppeln wird mit einer neuen Plasmakuppel gekrönt, genau wie die andere Gruppe von 88 Kuppeln.

Dann haben Sie also 88 Lilith XX-Systeme unter einer großen neuen Kuppel und zusätzlich 88 Satan XY-Systeme unter einer großen Kuppel.

Der Grund dafür wird Ihnen im Buch ebenfalls klar werden, und er hat alles mit dem XX- und XY-Chromosom und der Gender-Ideologie zu tun.

Wie man sich die Verschmelzung von 88 Plasmabildschirmen unter einem neuen vorstellen kann, habe ich in dem untenstehenden Kunstdruck dargestellt, nur habe ich die Zahl 88 nicht umrissen (weil das zu unübersichtlich aussehen würde), sondern eine kleinere Zahl gewählt.(Um den Tiefen Staat zu retten: Wie das Projekt Blue Beam eine ausserirdische Invasion vortäuschen soll (Video))

Wenn der neue Bildschirm über ein elektromagnetisches Ringfeld in Betrieb genommen wird, ist diese Inbetriebnahme von den kleineren Kuppeln aus sichtbar.

Die Kuppel beginnt an der Unterkante und steigt sozusagen bis zum Kamm hinauf. Dies geschieht mit Hilfe eines zirkulierenden elektromagnetischen Feldes.

Solange die Plasmakuppel nicht stabil an ihrem Platz ist, rotiert das Plasma. Man hat also einen immer größer werdenden Spiegel, der sich so lange dreht, bis das Plasma an der Kante vollständig gewachsen ist.

Bis dahin wird von jeder kleineren Plasmakuppel aus die Spiegelung dieser anderen Kuppeln in der (anlaufenden und rotierenden) größeren Kuppel sichtbar sein.

Das sieht dann so ähnlich aus wie sich drehende Scheiben, wie in der Abbildung unten dargestellt. Der Grund, warum Sie Prinzessin Diana auf diesem Bild sehen, hat mit ihrer erwarteten Rückkehr zu tun, wie in diesem Artikel erklärt wird.

Während der Inbetriebnahme dieser neuen, größeren Plasmakuppel wird es zu einer starken elektromagnetischen Wechselwirkung zwischen den kleinen Plasmakuppeln und der großen Plasmakuppel kommen.

Das führt zu Plasmablitzen und einer Menge Nordlicht-ähnlicher Effekte. Die Scheiben schießen immer wieder um dich herum in den Himmel. Das sind die Reflexionen von den anderen Kuppeln in dem sich noch drehenden Plasmaspiegel (die größere Plasmakuppel beim Start).

Irgendwann kommen diese Scheiben dann zum Stillstand und verschwinden wieder. Dieses Verschwinden tritt auf, wenn die kleineren Plasmakuppeln ausgedehnt werden.

Aufgrund des Druckunterschieds zwischen der großen und der kleinen Kuppel wird dies von einer Stoßwelle begleitet.

Während der Inbetriebnahme der großen Kuppel entsteht ein enorm starkes elektromagnetisches Feld. Wir werden das in unserem Körper spüren, aber es wird auch spürbar sein, weil alles, was mit Strom läuft, ausfallen wird.

Die Elektrizitätsnetze werden nicht mehr funktionieren. Computersysteme, Haushaltsgeräte, das Internet, Banken, Unternehmen – alles wird unwiderruflich schwarz werden.

Um all diese Ereignisse zu erklären, wird eine globale PsyOp inszeniert. In dieser PsyOp wird der dunkle, satanische, kindermissbrauchende und kinderhandelstreibende Deepstate (auch verantwortlich für viele Anschläge und Kriege und verantwortlich für Impfstoffe als Biowaffe) aufgerollt werden.

In seinen letzten Zuckungen (um seine Macht zu erhalten) wird dieser absichtlich geschaffene Tiefenstaat eine Area 51 Project Blue Beam-Projektion einschalten, um den Eindruck einer außerirdischen Invasion zu erwecken.

Diese Geschichte wurde jedoch nur zur Tarnung der Phänomene geschaffen, die bei der Inbetriebnahme der neuen Plasmakuppel auftreten werden.

Wenig später werden auch die beiden neuen größeren Kuppeln wieder zusammengeführt, aber das wird einige Zeit dauern. Dann werden wir am Ende des Ouroborus-Zyklus angelangt sein, dessen wahre Bedeutung ich in meinem Buch erkläre.

Notieren Sie sich dies im Voraus, damit Sie wissen, was Sie erwartet.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 11.02.2023