Warum es wichtig ist, die Operation „chinesischer Spionageballon vom Himmel geschossen“ zu durchschauen und was das Erdbeben damit zu tun hat

Es findet in den Medien große Beachtung und wird dadurch automatisch glaubwürdig: der chinesische Spionageballon, der vor wenigen Tagen schließlich abgeschossen wurde.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine F22 den Ballon mit einer AIM-9 Sidewinder vom Himmel schießt und der Ballon dann herunterfällt. Bilder überzeugen die Menschen schnell, aber es ist immer noch nützlich zu wissen, wie man alle Bilder durch KI (Computer-Generated Imagery) herstellen kann. Von Martin Vrijland

Gehen wir einmal davon aus, dass der Ballon wirklich über die USA geflogen ist und abgeschossen wurde. Was für ein Spektakel!

Wir stehen am Vorabend von Enthüllungen über internationalen Kinderhandel und pädophile Netzwerke, bei denen der viel zitierte „Deep State“ entlarvt werden soll. Das ist eine Q Anon-Position, aber aus Q Anon wird ersichtlich, wer dahinter steckt. Q Anon ist Teil der psychologischen Operation (PsyOp) zur Säuberung des Deepstate.

Die „Säuberung des Deepstate“ ist eine PsyOp, um die Massen davon zu überzeugen, dass alles Böse aus der Welt geschafft wurde, woraufhin sie die neue politische Garde als Retter willkommen heißen.

All dies habe ich in dem folgenden Video vom 26. Januar 2023 zusammengefasst (lesen Sie danach weiter).

Ich habe bereits erklärt, dass dies seit langem vorbereitet wurde und alles damit zu tun hat, dass Prinzessin Diana und John F. Kennedy junior sich als lebendig herausstellten.

Die Enthüllungen über diese pädophilen Netzwerke werden vermutlich aus der Türkei kommen. Und Donald Trump wird eine wichtige Rolle als „großer Retter“ spielen. Die Vorzeichen, dass die Türkei mit großen, aufschlussreichen Neuigkeiten aufwarten wird, zeichnen sich bereits ab. (Hobby-Forscher sagte Erdbeben fast punktgenau voraus (Video))

Sehen Sie sich zum Beispiel diesen Ausschnitt an, in dem der türkische Innenminister Soylu dem US-Botschafter in Ankara gestern sagt: „Lassen Sie Ihre schmutzigen Hände von der Türkei!“ (lesen Sie mehr unter dem Clip)

In Dutzenden von Tweets, die zur sozialen Einheit und zu Hilfsmaßnahmen aufriefen, war der Hashtag #HAARP heute mehr als 13 Stunden lang in aller Munde, wobei zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels mehr als 102.000 Tweets gepostet wurden. HAARP ist die Abkürzung für das „High Frequency Active Auroral Research Program“, ein US-Forschungsprojekt, das seit Anfang der 1990er Jahre läuft.

Seit Jahren gibt es Gerüchte über die HAARP-Technik, dass sie zur Steuerung von Wirbelstürmen, zur Wettermanipulation und zur Auslösung von Vulkanausbrüchen oder Erdbeben eingesetzt werden könnte. Diese Erdbeben könnten wiederum Tsunamis auslösen. (Erdbeben in der Türkei von unterstützten HAARP-Angriff verursacht? Seltsamer blauer Blitz der Sekunden vor dem ersten Beben am Himmel zu sehen ist (Video))

Nun ist es an sich schon bemerkenswert, dass dieses Erdbeben genau am 06.02.2023 stattfindet. Joe Biden ist in den letzten Wochen stark unter Druck geraten, weil er vertrauliche Dokumente herumliegen ließ, wegen des Hunter-Biden-Laptops, der Wirtschaftskatastrophe, der Inflation, der von ihm ausgerufenen Lebensmittelknappheit im Land und der Waffenlieferungen an die Ukraine.

Wir befinden uns mit überwältigender Mehrheit im Umbruch zum geplanten Sturz des Deep State. Wer das noch nicht erkannt hat, hat wirklich nicht aufgepasst. Seit 2015 sage ich voraus, dass die Türkei der neue Machtblock in Europa werden wird.

Kürzlich wurde hinzugefügt, dass ein Teil des Drehbuchs darin besteht, dass die Türkei bald mit großen Enthüllungen herauskommen wird; sehr dunkle Enthüllungen über diesen angeblichen tiefen Staat. Es ist sinnvoll, dies im vorherigen Artikel über den chinesischen Spionageballon noch einmal nachzulesen. Schließlich ist alles miteinander verbunden.

Wenn HAARP tatsächlich in der Lage ist, Erdbeben auszulösen, dann ist es zumindest sehr gut getimt. Die gestrigen Worte des türkischen Innenministers Soylu an den US-Botschafter in Ankara: „Lassen Sie Ihre schmutzigen Hände von der Türkei“, könnten als Signal gewertet werden, dass die Türkei im Begriff war, diese dunklen Enthüllungen zu verbreiten.

In diesen Enthüllungen wird der Weltbevölkerung die Rolle des Tiefen Staates kristallklar vor Augen geführt werden. Ein ausgelöstes Erdbeben gibt dann etwas Spielraum, um Zeit zu schinden.

Erdogan kann kaum noch im Fernsehen mit einer Rede über den Tiefen Staat auftreten. Jetzt muss es um die Erdbebenopfer und die Hilfsmaßnahmen gehen. Man könnte also argumentieren, dass dieses Erdbeben dem Tiefen Staat etwas zusätzliche Zeit verschafft.

Sowohl der chinesische Spionageballon als auch der mögliche HAARP-Einsatz kommen der Regierung Biden also sehr gelegen. Das schwächt die Türkei vorübergehend und gibt Joe Biden die Gelegenheit, aus gutem Willen militärische Hilfe anzubieten (ein bekannter Trick). Jeder, der den Film Wag the Dog von 1997 gesehen hat, kann nachvollziehen, wie das funktioniert. Nur haben wir es dieses Mal mit einem sehr ausgeklügelten Doppelboden zu tun. Geplant ist nämlich die Säuberung des Deep State. Ja, wirklich…

Man muss die Geschichte vom „chinesischen Spionageballon“ in einem größeren Zusammenhang sehen. Ich werde es erklären. Meiner Erwartung nach ist alles sorgfältig geplant, um wichtige Ereignisse am Firmament zu verschleiern.

Nach der Theorie der Simulationskuppeln werden wir in der Tat eine neue, größere Plasmakuppel entstehen sehen. Diese Plasmakuppel wird mehrere Gebiete auf der größeren Erde (viel größer als wir denken) unter einer neuen Plasmakuppel zusammenfassen.

Es handelt sich also um zusätzliche Terra-Stücke, und auf diesen zusätzlichen Terra-Stücken leben Außerirdische (andere menschliche und tierische Spezies unter ihrer eigenen individuellen Plasmakuppel).

Die politische Agenda ist auf den Zeitplan abgestimmt, in dem sich diese Entwicklung vollzieht. Das heißt, die Damen und Herren an der Spitze sind sich dieses Vorgangs bewusst. Vor dem Einsatz der kleineren Plasmakuppeln (die unter einer neuen großen Plasmakuppel zusammengefasst werden) wird zunächst die neue Plasmakuppel in Betrieb genommen.

Dies wird von einer enormen Plasma-Interaktion am Himmel begleitet, so dass Sie viele Lichteffekte ähnlich dem Nordlicht sehen werden, sowie eine Menge elektromagnetischer Plasma-Entladungen zwischen den kleineren Kuppeln und der größeren Startkuppel.

Außerdem werden die Reflexionen der 88 Plasmakuppeln (die zu einer großen neuen Plasmakuppel zusammengeführt werden) am Himmel sichtbar werden. Dies wird sich zunächst in Scheiben äußern, die mit hoher Geschwindigkeit kreisen (aufgrund der Inbetriebnahme der großen Plasmakuppel über ein rotierendes kreisförmiges elektromagnetisches Feld) und irgendwann zum Stillstand kommen. Dann wird die neue, größere Plasmakuppel fertiggestellt und fest installiert sein.

In diesem Moment wird es zu einer großen globalen elektromagnetischen Überlastung aller elektronischen und Computersysteme kommen. Auch die Stromnetze werden komplett ausfallen. Dies ist auf das unterirdische elektromagnetische rotierende Ringfeld zurückzuführen, das erforderlich ist, um eine Plasmakuppel in Gang zu setzen, und diese neue Plasmakuppel enthält 88 andere Plasmakuppeln (von denen unsere Plasmakuppel, von der wir glauben, dass sie die einzige bewohnbare Erde ist, eine ist).

Diese neuen, viel größeren und 88 Plasmakuppeln, die ein elektromagnetisches Ringfeld umfassen (eine Art unterirdisches CERN-System), erzeugen ein gigantisches elektromagnetisches Feld zusätzlich zu dem Feld der bestehenden Plasmakuppel, in der wir uns befinden.

All diese Ereignisse werden durch die Q Anon PsyOp „Rolling up the deep state“ erklärt, bei der im Nachhinein festgestellt wird, dass es sich bei den am Himmel hin und her blinkenden Scheiben und dem Moment, in dem sie zum Stillstand kommen, um eine Projekt Blue Beam-Projektion am Himmel handelt.

Project Blue Beam ist eine Art Projektor am Himmel, der sich in der Area 51 in den USA befinden soll. Das ist sehr geheimnisvoll, und in den alternativen Medien ist viel darüber geschrieben worden, aber das liegt daran, dass der Eindruck erhalten bleiben muss, dass der „deep state“ dort einen geheimen Projektor hat, der Projektionen in den Himmel ermöglicht.

Die Reflexionen der 87 anderen Plasmakuppeln (88 minus unsere sind 87) in der einen größeren neuen Kuppel werden auf einen Versuch des Deepstate abzielen, eine „außerirdische Invasion“ durch den Einsatz von Projekt Blue Beam als letztes Mittel zu inszenieren. Dies sollte die Weltbevölkerung und die Streitkräfte davon überzeugen, dass sie hoffnungslos verloren sind, weil die „Außerirdischen kommen, um uns anzugreifen“.

Dies ist die Q Anon PsyOp-Vertuschungsgeschichte, die uns glauben machen soll, dass wir mit einer Project Blue Beam-Projektion von Area 51 hereingelegt wurden, während in Wirklichkeit eine neue größere Plasmakuppel in Betrieb genommen wurde. Es ist wichtig, dies zu verstehen.

Die Deep-State-Geschichte wird also dringend benötigt, um dieses neue Phänomen zu erklären. Ohne das Narrativ von der „Säuberung des Staates“ sind die Scheiben am Himmel nicht zu erklären. Und das wird überall auf der Welt zu sehen sein. Wir müssen es also mit einem globalen Deepstate zu tun haben und mit einem sehr geheimen Projekt wie Area 51 Project Blue Beam.

Das geheimnisvolle Projekt Blue Beam gibt es natürlich nicht, aber es ist notwendig, um das, was passieren wird, gut zu vertuschen.„Es war der Deepstate, der das getan hat, um sich selbst vor dem Untergang zu retten!„

Die Geschichte mit dem Spionageballon hat alles damit zu tun. Warum? Weil es eine Projekt Blue Beam Projektion war? Nein, denn es ist eine erfundene Geschichte. Es könnte ein echter Ballon sein, es könnte eine KI-Videoproduktion sein. Das spielt keine Rolle.

Das Ding hätte wirklich dorthin fliegen können und es hätte wirklich abgeschossen werden können. Es könnte sich auch um eine Fake-News-Produktion handeln. Das ist in der Tat nicht wichtig. Wichtig ist, dass man in diesem Zusammenhang sagen kann, dass die Spionageballon-Nachrichten eine Aktion des chinesischen Geheimdienstes in Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst waren.

Zu welchem Zweck? Es dient als Ablenkung vom Hunter-Biden-Laptop-Skandal, als Ablenkung von der katastrophalen Wirtschaftslage unter Joe Biden, als Ablenkung von all den Enthüllungen, die noch kommen werden.

Der angebliche Abschuss des Ballons sorgt für Nachrichten, auf die sich die Aufmerksamkeit richtet, und zumindest geht es dabei nicht um den Laptop oder die Waffenlieferungen an die Ukraine oder die vertraulichen Akten, die Joe Biden überall herumliegen lässt, und so weiter und so fort.

Der angebliche Tiefe Staat steht also kurz vor der Entlarvung. Dies ist komplett inszeniert und jahrzehntelang vorbereitet, denn der wirkliche Deep State weiß, dass der Moment für den Start einer neuen, größeren Plasmakuppel nahe ist. Sie brauchen also unwiderruflich diesen globalen so genannten Staatsfeind, um die Phänomene am Himmel (die sehr nah sind) zu erklären.

Die Geschichte wird also lauten, dass dieser so genannte Tiefe Staat (der auf diese Weise geopfert – sprich aus dem sichtbaren Bereich genommen – wird) eine Invasion von Außerirdischen über das (nicht existierende) Area 51 Projekt Blue Beam inszenieren wird. (Wenn die pädophilen Netzwerke und der Tiefe Staat gesäubert sind, öffnet sich die 5. Dimension (Videos))

Um zu verstehen, was in den kommenden Monaten passieren wird, muss man wissen, was Plasmakuppeln sind. In meinem Buch erkläre ich, dass wir uns unter einer Plasmakuppel auf der Oberfläche der ursprünglichen Erde befinden. Ich zeige auch, dass es sogar zweimal 88 solcher Kuppeln gibt. Wir stehen kurz davor, dass diese 88 Kuppeln durch eine neue Plasmakuppel gekrönt werden.

Man erhält also zwei große Plasmakuppeln, in denen die 88 kleineren Plasmakuppeln (von denen unsere sichtbare Erde eine ist) enthalten sind. Wenn Sie das Filmmaterial im Buch sehen, werden Sie verstehen, was vor sich geht. Dann werden Sie auch verstehen, was vor Ihnen liegt. Warten Sie nicht auf den Augenblick, denn Sie müssen sich bewusst sein, was auf Sie zukommt.

Wenn Sie bald blinkende Scheiben am Himmel sehen werden und dann der Moment kommt, in dem es scheint, als würden neue Planeten um die Erde schweben, ist es wichtig, dass Sie verstehen, was auf Sie zukommt. Dann stehen wir kurz vor dem Moment, in dem all dies plötzlich wieder verschwinden wird. Plötzlich wird alles, was Sie am Himmel gesehen haben, verschwunden sein. Puff!

In diesem Moment befinden Sie sich unter der neuen Plasmakuppel, unter der 88 kleinere soeben verschmolzen sind und von der aus sich die einzelnen Plasmakuppeln ausgedehnt haben, so dass die Reflexion dieser Kuppeln in der größeren neuen Plasmakuppel verschwindet und auch die „Planeten“ (oder Scheiben, die sich zunächst hin und her drehten und dann stationär wurden) wieder verschwinden.

Sie werden dann wissen, dass Sie keine „Deep State Area 51 Project Blue Beam Projektion“ gesehen haben (die „abgeschaltet ist, nachdem die Retter den Deep State aufgerollt haben“), sondern Sie werden wissen, dass die neue Plasmakuppel in Betrieb genommen wurde und dass wir kurz vor dem Moment stehen, in dem die beiden neuen größeren Plasmakuppeln (die jeweils 88 kleinere enthalten, deren Plasmakuppeln abgeschaltet wurden) zu einer allumfassenden Plasmakuppel verschmolzen werden. (Um den Tiefen Staat zu retten: Wie das Projekt Blue Beam eine ausserirdische Invasion vortäuschen soll (Video))

Zu diesem Zeitpunkt ist das Ende des Ouroborus-Zeitzyklus nahe, und es folgt der Moment, in dem die allumfassende Plasmakuppel aufgrund des Zerstörungsmoments, das in den Blaupausencode des Simulationskuppelzyklus eingebrannt ist, entfaltet werden muss.

Diejenigen, deren Körper nicht mit der neuen allumfassenden Plasmakuppel kompatibel sind, werden zu diesem Zeitpunkt zum Original (zur ursprünglichen Schöpfungsquelle) zurückkehren können.

Dies wird zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der allumfassenden Simulationsplasmakuppel geschehen. Dieser Moment steht also unmittelbar bevor. Deshalb ist es wichtig, diese Geschichte jetzt wirklich auf den Punkt zu bringen, damit Sie nicht in Angst und Schrecken geraten, wenn das alles passiert, sondern wissen: Wir sind fast am Ziel!

