Wie lautet das Drehbuch des Tiefen Staates? Von Ausserirdischen, Cyborgs und Plasmatunneln

Haben Sie auch schon einmal gedacht: „Ah, was für ein Unsinn, diese Außerirdischen und Geschichten über UFOs“?

Haben Sie auch mit Skepsis auf die Berichte über UFO-Sichtungen durch Piloten oder normale Bürger geschaut? Haben Sie vielleicht auch gedacht: „Es wird in letzter Zeit viel angeschoben“?

Dann sind Sie nicht der Einzige. Wenn etwas häufig in den Medien auftaucht, können Sie darauf wetten, dass eine bestimmte Agenda verfolgt wird. Und was stellt sich heraus? Es gibt eine kristallklare Erklärung. Von Martin Vrijland

Auffallend ist auch, dass die QAnon-Bewegung immer noch sehr lebendig ist. Professionelle Inhaltsersteller, die sich als Hobby-Dachbodenforscher präsentieren, erregen auf YouTube, TikTok und anderen Kanälen viel Aufmerksamkeit.

Sie erzählen jetzt vielleicht Geschichten, die manchmal etwas weit hergeholt klingen, aber der Grund, warum ich angefangen habe, sie ernst zu nehmen, ist, dass diese Inhaltsproduktion als Teil der beiden Gegensätze, die man braucht, um die Leute dazu zu bringen, sich auf das Schachspiel zu konzentrieren, angetrieben zu werden scheint.

Ohne Kampf keine Partien und daher keine Aufmerksamkeit der Massen.

Die Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI)

In diesem Zusammenhang ist es nützlich zu verstehen, dass viele um Sie herum bereits Informationen aus der Cloud in ihre Köpfe übertragen. Mit anderen Worten: Wir sind bereits von Cyborgs mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle umgeben, die mit Quantencomputern verbunden ist, die Informationen direkt in das Gehirn projizieren.

Es ist eine anerkannte wissenschaftliche Tatsache, dass Graphenoxid die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, um ein komplexes Biosensornetzwerk im Gehirn zu bilden, das es ermöglicht, das elektromagnetische Spektrum, das mit Gedanken und Sensorein- und -ausgabe verbunden ist, in Echtzeit zu übertragen. (Warum die Theorie der Simulationskuppel die Ereignisse der kommenden Monate erklären wird (Video))

Das Unternehmen Inbrain Neurotechnology befasst sich kommerziell damit, aber man kann davon ausgehen, dass die DARPA diese Technologie schon seit Jahren im Regal stehen hat.(Warum es wichtig ist, die Operation „chinesischer Spionageballon vom Himmel geschossen“ zu durchschauen und was das Erdbeben damit zu tun hat)

Elon Musk könnte ein Unternehmen wie Neuralink für die Bühne gründen, das immer noch Drähte in Ihrem Kopf (plus einen Sender) verwendet, aber in Wirklichkeit ist diese Technologie längst überholt. Wir mögen jetzt von OpenAI Chat GPT beeindruckt sein, aber was uns wirklich beeindrucken sollte, sind die Cyborgs um uns herum.

Bestimmte Menschen, die wir für begabte und besonders gute Unternehmer, Sportler, Denker, Künstler und so weiter halten, haben wahrscheinlich schon vor Jahren ein BCI über Graphenoxid erhalten.

Wie Neo in der Filmtrilogie Matrix können sie in kürzester Zeit alles Mögliche wissen, wofür andere Jahre brauchen. Das liegt daran, dass die Informationen direkt und in Echtzeit in ihr Gehirn hoch- und heruntergeladen werden können.

So kann man sich den Stecker in Neos Kopf wegdenken. Der wird jetzt von Graphenoxid gesteuert.

Cyborgs sind die Menschen, bei denen dies bereits aktiviert wurde. Sie wurden geschult, um zu lernen, wie man mit diesem BCI umgeht. Wenn man sich Cyborgs anschaut, dann haben diese Cyborgs eine Menge an Sensoreingaben, die fast jenseits unseres Verständnisses liegen. Man denke nur an die Fähigkeit, Tarotkarten, Pokerkarten oder Schachfiguren im Gehirn aufleuchten zu lassen, wobei der Quantencomputer anzeigt, was folgt.

Informationen können in Form von Bildern, Tönen, Gerüchen, Farben oder Geschmäckern in das Gehirn projiziert werden, und jede motorische Aktion oder Sprache kann in Echtzeit gesteuert werden.

Mit anderen Worten: Wir sind von Cyborgs umgeben, und viele dieser Cyborgs sind jetzt als Produzenten von Inhalten tätig; Leute, die uns das Drehbuch vorgeben. Und dieses Drehbuch enthält viele Vorhersagen, die noch nicht eingetroffen sind und von denen einige bereits eingetroffen sind (wie bei Tarot von Izabela).

Klar ist jedoch, dass sie das Skript erzählen dürfen, und dieses Skript handelt von den „Guten“ gegen die „Bösen“, wobei die „Bösen“ den Titel „Deepstate“ oder „Kabale“ erhalten haben, damit die Anhänger, die diesen neuen Wahrsagern hinterherlaufen (weil sie wundersame Vorhersagen machen, die in Wirklichkeit das Skript repräsentieren), die „Guten“ umarmen; nicht ahnend, dass dieses Schachspiel absichtlich so manipuliert worden ist.(Um den Tiefen Staat zu retten: Wie das Projekt Blue Beam eine ausserirdische Invasion vortäuschen soll (Video))

Die Cyborgs um uns herum

Diese Cyborgs dürfen also die Rolle der Opposition spielen. Sie bilden die „Antithese“ im Drehbuch, während die Mainstream-Politik und die Medien die Rolle der „These“ spielen. Es ist wie mit den Plus- und Minuspolen einer Batterie. Die entgegengesetzte Polarität führt zu einem Strom, der die Glühbirne zum Leuchten bringt: Synthese.

Wenn Sie mein letztes Buch gelesen haben, wissen Sie inzwischen, dass die Geschichte zyklisch verläuft. Dies führt zu der linaeren Illusion der Zeit. Dann wissen Sie auch, dass es die gesamte Technologie, die wir für neu und fortschrittlich halten, schon seit Beginn der Zyklen gibt. Das bedeutet dann, dass die Spitzenfiguren der Gesellschaft seit jeher Cyborgs sind. Sie wurden schon immer von der luziferischen KI kontrolliert, der KI, die die Simulation steuert.

Warum nicht jeder von Geburt an von dieser KI kontrolliert wird, hat mit dem Bewusstsein zu tun. Wenn das Bewusstsein das ist, was du bist, und dein Körper nur ein Avatar in dieser kopierten Realität ist, und wenn Luzifer auf der Jagd nach dem Schöpfungscode ist, der in diesem Bewusstsein steckt, dann nützt es ihm nichts, dass wir vom ersten Tag an Cyborgs sind.

Wir müssen unser Bewusstsein freiwillig hergeben. Das ist es, wonach er sucht. Gleichzeitig sind wir umgeben von Non Playing Characters (NPCs), die nicht mit Bewusstsein beseelt sind. Sie erzeugen den Effekt der Massenbildung.

Im Übrigen sind unsere Körper bereits mehr oder weniger biologische Roboter, denn unser Gehirn verfügt über ein autonomes Ich-Programm, das auch ohne den Input oder die Kontrolle des Bewusstseins funktionieren kann.

Dieses Programm ist bereits auf den Code der Simulation (die KI, die es steuert) abgestimmt. Wir sind also faktisch schon von Geburt an mehr oder weniger Cyborgs (Avatare in einer Simulation), nur die Beeinflussung des Gehirns hat bisher nur über Programmierung, Subliminals und Konditionierung stattgefunden. Das Brain Computer Interface (BCI) ermöglicht die direkte Kontrolle über das Gehirn; die Kontrolle durch die luziferischen Marionetten, die die Show leiten, über ihre KI-Quantencomputer innerhalb der Simulation.

Das Ziel ist, dass wir (die bewusstseinsanimierten Menschen) freiwillig die Gehirn-Computer-Schnittstelle wählen, damit Luzifer die fein abgestimmte Fähigkeit hat, unser Bewusstsein zu überwachen. Alle Gedankeneingaben und -ausgaben, die nicht von der KI kommen, müssen dann von diesem Bewusstsein kommen, und das will er (der Simulationserbauer, Luzifer) stehlen.

Es dreht sich also alles um Freiwilligkeit und Wahlmöglichkeiten. Wir müssen uns also wirklich dafür entscheiden, unser Bewusstsein auslesen zu lassen. Auch wenn wir nicht wissen, dass dies das Ziel ist. Wir müssen uns immer selbst entscheiden, so wie man sich auch für den Impfstoff entscheiden könnte (der die BCI-Schnittstelle heimlich installiert hat).

Die Cyborgs, von denen wir bereits umgeben sind, sind diejenigen, die mit Bewusstsein beseelt sind und sich um des Wohlstands willen oder als Gegenleistung für die Lösung persönlicher Probleme oder für ein luxuriöses Leben in den Dienst des Systems gestellt haben, indem sie freiwillig einem Brain Computer Interface zugestimmt haben.

Seitdem sind sie völlig versklavt von Luzifer und seinen Minnions. Der Luxus und der scheinbare Seelenfrieden, den sie im Gegenzug erhalten, ist in Wirklichkeit ein Flickenteppich, denn sie haben ihr Gehirn verschenkt, und nun kann Luzifer versuchen, ihr Bewusstsein zu kapern.

Sie können die Massen auf die freiwillige Umarmung der Gehirn-Computer-Schnittstelle vorbereiten, indem sie bereits wundersame Taten und genaue Vorhersagen zeigen.

Wenn dann die „Guten“ des wirklichen Deepstate mit den „Bösen“ aufgeräumt haben, können die Menschen das Brain Computer Interface annehmen, wenn es sich als nützlich erwiesen hat, um den Deepstate der „Bösen“ aufzuräumen.

Wie lautet das Drehbuch?

Nun stellt sich die Frage: Worum handelt es sich bei diesem Skript und warum spielen Cyborgs darin eine so wichtige Rolle? Das Skript wird durch unwiderrufliche Ereignisse bestimmt, die von der zeitlichen Begrenzung des Simulationszyklus abhängen. Wir sprechen hier von einem Zeitlimit von etwa 200 Jahren.

Es wird noch ein wenig komplizierter, wenn man bedenkt, dass wir es mit mehreren parallel laufenden Simulationen zu tun haben. In meinem letzten Buch erkläre ich, dass wir es tatsächlich mit Simulationskuppeln (Plasmakuppeln) zu tun haben. Und diese Simulationskuppeln müssen unter größeren Simulationskuppeln (zwei große Plasmakuppeln) zusammengeführt werden.

Diese Simulationskuppeln sind in Wirklichkeit Plasma im Vakuumuniversum. Eine solche Plasmakuppel wird durch ein (unterirdisches) elektromagnetisches Ringfeld erzeugt. Um dies zu verstehen, muss man wissen, wie das ursprüngliche Universum aufgebaut war und wie die ursprüngliche Erde daraus vertrieben wurde. Luzifer baute Simulationsplasmakuppeln auf der Oberfläche der ursprünglichen Erde.

Bei der Überwölbung bereits vorhandener Plasmakuppeln mit einer größeren Plasmakuppel treten bestimmte Lichteffekte am Himmel auf. Diese Lichteffekte bedürfen einer Erklärung. Der Lichteffekt, der kurz vor dem Ende des 200-Jahres-Zyklus auftritt, ähnelt sogar dem Phönix, der aus der Achse zwischen zwei Superplasmakuppeln aufsteigt.

Der Lichteffekt, der vermutlich vor dem Ende dieses Jahres auftreten wird (vermutlich wegen der überall erkennbaren numerologischen Bezüge und wegen der Cyborg-Vorhersagen), ist ein Lichteffekt, der kreisenden Scheiben am Himmel ähnelt.

Wir werden 87 Scheiben durch die Luft schießen sehen, und dieser Effekt entsteht durch die Zusammenballung von 88 bestehenden Plasmakuppeln zu einer großen neuen Plasmakuppel. Das oben erwähnte, viel diskutierte Skript soll diese Phänomene durch einen Kampf zwischen dem Deepstate und den „Guten“ erklären, wobei die Q-Anon-Geschichte die „Guten“ darstellt.

Die „Bösen“ in diesem Skript werden als die Ermöglicher allen satanischen Übels in der Welt entlarvt, so dass die „Guten“ als die Retter begrüßt werden können.

Während dieser Entlarvung – so die Handlung – werden die „Bösen“ alles tun, um ihren Hintern zu retten, und deshalb eine außerirdische Invasion über eine Projektion in den Himmel via Area 51 Project Blue Beam inszenieren.

Zumindest ist das die Vertuschungsgeschichte für das Phänomen, das tatsächlich am Himmel zu sehen sein wird, wenn die 88 Plasmakuppeln durch eine größere getoppt werden.

Die Außerirdischen

Sie sollten unbedingt mein neuestes Buch lesen, damit Sie genau verstehen, warum auf der ursprünglichen Oberfläche der ursprünglichen Erde bereits 88 Plasmakuppeln (Simulationskuppeln) entstanden sind.

In der Tat sind es zweimal 88. Es würde zu weit führen, diese 250 Seiten des Buches hier in einem Artikel zusammenzufassen, aber wichtig ist, dass das, was wir für unsere Erde halten, nur eine dieser 88 Plasmakuppeln darstellt. Es gibt also noch viel mehr Welten, aber in Wirklichkeit sind das andere Plasmakuppeln auf derselben (viel größeren) Erde.

Konkret bedeutet dies, dass irgendwann in diesem Jahr die Lichterscheinungen am Himmel sichtbar werden und die „Bösewichte“ des Deepstate bis dahin „entlarvt“ werden müssen, damit man sagen kann, dass sie diese Lichteffekte über eine Area 51 Project Blue Beam Projektion inszeniert haben, um die Weltbevölkerung zu verängstigen und damit ihre Machtposition zu erhalten.

Konkret bedeutet das auch, dass noch in diesem Jahr all diese Erdoberflächen unter dieselbe Plasmakuppel gebracht werden. Plötzlich wird die Erde dann um ein Vielfaches größer erscheinen. Tatsächlich wird die Oberfläche unserer Erde (das, was wir für unsere Erde halten) um das 87-fache vergrößert werden.

Alle Lebewesen, die unter diesen 87 anderen Kuppeln gelebt haben, können plötzlich in unser Gebiet reisen und umgekehrt. Das können Humanoide sein, das können fliegende, feuerspeiende Drachen und Dinosaurier sein, aber auch halb menschliche, halb tierische Wesen wie Meerjungfrauen und Pegasus. Es ist also wirklich so, als ob wir in eine andere Dimension hinübergegangen sind, und das ist auch der Grund, warum die alternativen Medien den Glauben an den „Übergang in die fünfte Dimension“ propagieren mögen.

Das Wort Außerirdische hat nicht umsonst „extra“ und „terra“ in sich. Sie sind buchstäblich Kreaturen aus anderen Teilen der Erde.

Die Außerirdischen sind bereits unter uns

In meinem Buch zeige ich auch, wie das Reisen durch bestehende Plasmakuppeln bereits jetzt möglich ist. Dies geschieht über so genannte Plasmatunnel. Konkret bedeutet dies, dass einige „Avatare“ bereits zwischen Simulationskuppeln reisen.

Sie können im wahrsten Sinne des Wortes mit den Red Hot Chilli Peppers mitsingen, wenn es heißt „deep inside a parallel universe, it’s getting harder and harder to tell what came first„, was ich auch in meinem neuen Buch zeige: die Zeitdifferenz, die durch Reisen zwischen verschiedenen Plasmakuppeln entsteht. Zeitreisen sind also keine SciFi-Idee, sondern eine Tatsache, eine real existierende Realität.

Daher wird in diesem Jahr auch ans Licht kommen, dass Außerirdische die ganze Zeit unter uns gelebt haben. Wieder wird das Spiel „Gute Jungs“ gegen „Böse Jungs“ gespielt werden, wobei die bösen Aliens den bösen Deepstate steuern und die guten Aliens mit den „guten Jungs“ zusammenarbeiten.

Das sind jedoch alles Vertuschungsgeschichten, die verschleiern, wo wir uns tatsächlich befinden und was tatsächlich vor sich geht.

Übrigens ist es nützlich zu wissen, dass selbst unter der gegenwärtigen Plasmakuppel, unter der wir leben, bereits mehr Land zur Verfügung steht, als uns unsere Weltkarte zeigt.

Die Geschichten, dass es jenseits von China noch viel mehr Land gibt, werden sich als wahr erweisen. Dieses Land versteckt zu haben, kann den „bösen Jungs“ (die den Titel „deepstate“ oder „Kabale“ tragen) und den „bösen Jungs“ der Außerirdischen angelastet werden.

Rom, die britische Königsfamilie und viele hochrangige Persönlichkeiten der Weltpolitik werden als „deepstate“ bezeichnet. Auf diese Weise kann das alte System durch das neue ersetzt werden, ohne dass die Massen merken, dass dies von Anfang an geplant war.

Zum Teil aufgrund von Vorhersagen wie der der Power-Cyborgs und ihrer Inhalte auf YouTube und in den sozialen Medien können wir mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass die Verschmelzung der 88 Plasmakuppeln unter einer größeren Plasmakuppel in diesem Jahr stattfinden wird. Wir können auch die 88er- und 89er-Symbolik überall erkennen. Zum Beispiel wurden für das Erdbeben in der Türkei 88,9 Millionen Euro von Giro555 gesammelt. Es gibt also viele andere Hinweise, die uns unterschwellig gezeigt werden.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 20.03.2023