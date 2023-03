Angelina Jolie: „Ich war bei den Illuminaten, ich werde dir alles erzählen“ – schockierendes Exposé (Videos)

Es wird seit langem behauptet, Hollywoodstars und andere Berühmtheiten müssten sich den Illuminaten anschließen, um es an die Spitze der Unterhaltungsindustrie zu schaffen, aber nur wenige Menschen außerhalb des inneren Zirkels der Illuminaten verstehen, was das wirklich bedeutet.

Das hat sich zu ändern begonnen, als Prominente, die dem Gedankenkontrollsystem der Illuminaten ausgesetzt waren, zusammenbrechen und Insider-Informationen preisgeben, die das Innenleben von Hollywood und der Unterhaltungsindustrie enthüllen.

Britney ist nicht der einzige Star, der zusammenbricht und uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Kanye West tritt in die Fußstapfen von Michael Jackson, Prince und Muhammad Ali, indem er die riesige Kontrollmatrix der Illuminaten der Unterhaltungsindustrie aufdeckt.

Ende letzten Jahres machte Kanye die verblüffende Behauptung, dass seine Mutter als Teil eines Illuminati-Blutrituals von der Hollywood-Elite „geopfert“ wurde, bevor er andere Prominente nannte, die Opfer der Unterhaltungsindustrie wurden, weil sie ihren Deal mit dem Teufel gebrochen hatten.

Er entlarvte auch Harley Pasternak, den Hollywood-„Personal Trainer der Stars“, als MK Ultra-Handler.

Harley Pasternak, der sogenannte „Personal Trainer“, der Kanye einmal in eine Institution brachte – und dann damit drohte, es noch einmal zu tun und ihn unter Drogen zu setzen, bis er im Zombieland ist und ihm seine Kinder wegnimmt – war zuvor Wissenschaftler bei einem Psyop-orientierten Militär Forschungszentrum, dessen Arbeit sich auf Drogen konzentrierte. (Boom! Neuerscheinung: „Illuminatenblut 2“ Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!)

Für jeden, der sich für die Gedankenkontrolle von Prominenten und die Machtstrukturen interessiert, die über uns herrschen, ist dies ein Kaninchenloch, das es wert ist, untersucht zu werden.

Machen Sie keinen Fehler, die globalistische Elite hat eine riesige Kontrollstruktur geschaffen, um die Prominenten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu kontrollieren, die benutzt werden, um uns zu beeinflussen. Das ultimative Ziel ist die Versklavung der Menschheit.

Ein atemberaubendes Video ist aufgetaucht, in dem eine 23-jährige Angelina Jolie das wahre Innenleben Hollywoods enthüllt, während sie Freunden ihre Erfahrungen bei der Teilnahme an „geheimen Illuminati-Ritualen“ beschreibt.

Manchmal sieht Angelina verrückt und besessen aus, während sie ihre Erfahrungen mit dem Geheimbund der Illuminaten beschreibt. Sie erklärt, dass sie als Opfer eine Schlange getötet und als Teil des Initiationsrituals tätowiert oder gebrandmarkt wurde.

Das Video enthüllt auch, dass Jolie zuvor einem ihrer Freunde eine Aufzeichnung eines Illuminati-Rituals gezeigt hatte. Ihre Freundin, die mit gedämpfter Stimme spricht, beschreibt das Betrachten des Filmmaterials und sagt:

„ Ich habe nur diesen Film gesehen, den sie [Angelina] an diesem Abend gekauft hat. Leute, die dunkler sind … Es ist großartig, die Sexualität von jedem sehen zu können, aber es ist so seltsam, wenn man einfach … Ich habe die erstaunlichsten kompromittierenden Bilder von Menschen. ”

Das Video wurde jetzt online gestellt, wobei die Identität ihrer beiden Freunde zu ihrer Sicherheit redigiert wurde.

Nichts hat sich geändert, seit Angelina Jolie eine junge Frau war, die versuchte, in die Unterhaltungsindustrie einzudringen. Megan Fox hat sich kürzlich geäußert, dass sie an grausamen Blutritualen der Illuminaten teilnimmt.

Im Gespräch mit Glamour UK über ihre Beziehung zur Illuminati-Marionette Machine Gun Kelly sagte Fox:

„ Es sind nur ein paar Tropfen, aber ja, wir trinken gelegentlich das Blut des anderen, nur für rituelle Zwecke .“

„ Es wird aus einem bestimmten Grund verwendet und es wird kontrolliert.“

Was brauchen junge Stars, um es in Hollywood und der Unterhaltungsindustrie zu schaffen? Gutes Aussehen? Talent? Harte Arbeit? Nein. Sie müssen ihre Seele dem Teufel verkaufen. Und das ist keine Redewendung.

Betrachten wir zum Beispiel den Fall des englischen Popstars Charli XCX. Seit Jahren arbeitet Charli XCX unermüdlich daran, in der Musikbranche aufzusteigen. Seit 2013 veröffentlichte sie fünf Alben, die von der Kritik hoch gelobt wurden, und gewann Branchentrophäen. Trotz ihres relativen Erfolgs konnte Charlie XCX jedoch immer noch nicht als „großer Popstar“ bezeichnet werden.

Was fehlte also? Sie musste noch ihre Seele an den Teufel verkaufen und sich den Illuminaten anschließen.

Das änderte sich 2021 und CharlieXCX schoss an die Spitze der Charts und wurde zu einem „großen Popstar“.

In einem ziemlich plakativen Instagram-Post schrieb Charli „ Tipp für neue Künstler: Verkaufe deine Seele für Geld und Ruhm“. Zusammen mit dieser Bildunterschrift sind symbolische Bilder, einschließlich dieses satanischen G-Strings.

In einem anderen Beitrag schrieb Charli „ Babyblut “ mit einem Emoji, das ein Martiniglas darstellt – was impliziert, dass dieses Blut aufgenommen wird.

Dies ist eine Anspielung auf die Lieblingsbesessenheit der okkulten Elite: das Konsumieren von menschlichem Blut und Fleisch.

Kurz vor Halloween postete Charli ein Bild, das ein satanisches Blutritual zeigt. Denn das tun sie eigentlich um diese Jahreszeit.

Das Albumcover von Crash zeigt, wie Charli bei einem Autounfall „getötet“ wird. Das subtile Ein-Augen-Zeichen, das durch ihr strategisch platziertes Haar erzeugt wird, zeigt an, dass dies alles okkulte Symbolik ist.

In einem Beitrag, der ihren Erfolg feiert, postet Charli ein Bild von ihr, wie sie in einem Sarg liegt.

Aber lohnt es sich für diese Prominenten der Unterhaltungsindustrie? Wir lassen Charlis eigenen Instagram-Post diese Frage beantworten.

Die Überschrift dieses Beitrags lautet „ Tipp für neue Künstler: Es wird nur noch schlimmer“.

Die High Heels, die Kette und das Vorhängeschloss verweisen auf die sexuelle Sklaverei der Spielfiguren der Industrie.

…

