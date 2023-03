„Außergewöhnliche“ Treffen mit den Staats- und Regierungschefs in der Schweiz: „Das Spiel ist aus!“

John Mappin, Besitzer des Camelot Castle Hotels, ist in Gstaad in der Schweiz, wo er sich in der vergangenen Woche mit führenden Politikern aus Europa und dem Rest der Welt getroffen hat. Einige dieser Treffen waren „außergewöhnlich“, verrät er.

Fast jeder hier ist sich bewusst, dass die Injektionen, die den Menschen in verschiedenen Ländern verabreicht wurden, tödlich sind und Millionen von Menschen verstümmelt haben. Die Menschen hier sind sehr besorgt, dass ihre Familienmitglieder vergiftet wurden, sagte Mappin.

BERICHT AUS DER SCHWEIZ „Das Spiel ist aus. Die Führer unserer Welt wissen jetzt, dass die Injektionen tödlich sind und Millionen von Menschen verstümmelt haben. – Sie sind äußerst besorgt darüber, dass ihre eigenen Familien vergiftet und verstümmelt wurden. Es besteht Einigkeit darüber, dass der Gerechtigkeit Genüge getan werden muss.“

Die geimpften Menschen, mit denen wir gesprochen haben, bereuen es zutiefst, dieses giftige Gebräu bekommen zu haben, sagt er. Big Pharma hat es geschafft, viele Millionen Menschen davon zu überzeugen, dieses Medikament in ihren Körper zu bekommen.

„Das Blatt hat sich gewendet“, unterstreicht Mappin. „Die Menschen trauen den Medien nicht mehr. In der Schweiz sprechen sie ständig miteinander darüber“.

Den Menschen, die schon immer wussten, dass die Injektionen giftig sind, sagt er: „Sie haben Recht bekommen. Sie sind tatsächlich giftig. Sie sind in der Tat tödlich. Sie sollten sofort vom Markt genommen werden.“

Er rät geimpften Menschen, ihren Körper zu entgiften. „Es ist die Mühe wert.“ (Kardiologe erklärt, man könne Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper bekommen)

Mappin wird vom australischen Abgeordneten Craig Kelly unterstützt. „Das Spiel ist tatsächlich vorbei.“ Er fügt hinzu, dass unsere Politiker und Medien für einen der größten Fehler der Menschheitsgeschichte verantwortlich sind.

