Die erste Weltrevolution, die die Menschheit befreien wird?

Was jetzt geschieht, hat es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben. Wir sind Zeugen der allerersten Weltrevolution. Die Unruhen in Frankreich, der militärische Ungehorsam des falschen Präsidenten Joe Biden in den USA, die Vereinigung der muslimischen Völker, der Zusammenbruch der Credit Suisse und viele weitere Ereignisse auf der ganzen Welt sind alle miteinander verbundene Zeichen dafür. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Sie alle sind Teil des Sturzes einer verborgenen herrschenden Klasse, die den Planeten seit Tausenden, wenn nicht Zehntausenden von Jahren beherrscht. Das Endergebnis wird sowohl verblüffend als auch befreiend für die Menschheit und das irdische Leben im Allgemeinen sein.

Bevor wir uns jedoch mit all den Ereignissen befassen, die sich entfalten, sollten wir versuchen, das große Ganze zu erfassen. Mein ehemaliger Professor Sa’adullah Ghausy – der vor dem Einmarsch der Russen in sein Land Botschafter Afghanistans in Japan war – sagte, dass man internationale Beziehungen am besten versteht, wenn man sich Länder als einzelne Menschen vorstellt. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf, hier das große Bild:

Ein Afrikaner, ein Chinese, ein Europäer, ein Inder und ein Chasarier sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Der Chasarier sagt zu dem Afrikaner: „Du gehst los und sammelst Nahrung, Feuerholz und andere Ressourcen.“ Zu dem Chinesen sagt er: „Du stellst Werkzeuge her und baust Unterkünfte und Möbel für uns.“ Zum Inder sagt er: „Du kochst und putzt und kümmerst dich um die verschiedenen Aufgaben.“

Zum Europäer sagt er: „Du verprügelst den Afrikaner, den Chinesen und den Inder, wenn sie nicht gehorchen.“ Zu allen sagt er: „Wenn ihr eure Aufgaben erledigt habt, geht Muscheln und glänzende Steine für mich sammeln.“ Dann sagt er zu der Gruppe: „Nachdem ihr alles vorbereitet habt, werde ich das beste Essen und die bequemsten Möbel nehmen und euch das geben, was übrig ist.“

Eines Nachts, als der Chasarier schläft, kommen die anderen zusammen und sagen: „Der Chasarier tut nichts, warum sollten wir für ihn arbeiten?“ Zu dem Europäer sagen die anderen: „Er hält dich unter Drogen und Gift, damit du ihm gehorchst; wenn du mit uns zusammenarbeitest, helfen wir dir bei der Entgiftung, geben dir seine Muschelsammlung und sorgen dafür, dass du einen größeren Anteil am Essen bekommst.“

Am nächsten Morgen sagen die anderen dem Chasaren, dass er arbeiten muss, wenn er weiter essen und die Insel mit den anderen teilen will. Als er den Europäer auffordert, die anderen zu verprügeln, wird er abgewiesen. Daraufhin droht er, alle zu vergiften, die Insel in die Luft zu jagen usw., aber es ist ein Bluff, und im Grunde muss er entweder arbeiten oder den Haien zum Fraß vorgeworfen werden.

Das ist im Wesentlichen das, was jetzt in der Welt passiert.

Im Nahen Osten zum Beispiel haben die verschiedenen Länder der Region, darunter Ägypten, die Türkei, der Iran und Saudi-Arabien, beschlossen, ihr Öl nicht mehr an die khasarische Mafia im Austausch gegen Zahlen auf Bankcomputern zu liefern. Deshalb hat sich der falsche Präsident Joe Biden gezwungen gesehen, die strategische Ölreserve zu leeren.

Kein Wunder, dass Moussa Ibrahim, ehemaliger Sprecher von Muammar Gaddafi: „Was sich zwischen Saudi-Arabien und dem Iran unter chinesischer Kontrolle abspielt, ist keine Kleinigkeit, es ist ein internationaler Machtwechsel.“

(Siehe beiliegendes gut gemachtes kurzes Interview-Video)

Dasselbe geschieht mit China und anderen asiatischen Ländern, die jetzt von den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern Zahlungen in realen Dingen wie Gold und physischen Produkten verlangen.

In Afrika hat eine große Gruppe von Ländern um russische Hilfe gebeten, um die französischen Rothschilds usw. davon abzuhalten, ihre Ressourcen zu stehlen.

Diese Allianz zwischen dem globalen Süden, dem globalen Osten und den westlichen Weißmännern führt zu einer Implosion des westlichen Finanzsystems und zu einem Regimewechsel in einer Vielzahl von Ländern.

Der Zusammenbruch der Credit Suisse ist ein Spiegelbild davon. Es fällt auf, dass in keinem der so genannten Mainstream-Nachrichtenartikel über die Credit Suisse der wahre Grund für ihren Zusammenbruch genannt wird und warum die Übernahme durch die UBS und eine Rettungsaktion der Schweizer Regierung scheitern wird. Es besteht kein Zweifel, sie wird scheitern und mit ihr das Federal Reserve Board, die BIZ, den IWF, die Weltbank, die UNO usw. zu Fall bringen.

Die wirkliche Geschichte kann man nur bruchstückhaft aus Nachrichtenartikeln erfahren. Wie wir in einem früheren Bericht feststellten, wurde beispielsweise die Perth Mint dabei erwischt, wie sie 100 Tonnen unreines Gold an die Chinesen verkaufte.

Jetzt hat die Londoner Metallbörse in einem Lagerhaus in Rotterdam Säcke mit Steinen anstelle des Nickels entdeckt, das ihren Verträgen zugrunde liegt. Dies ist nur die jüngste Enthüllung, die das Vertrauen in die angeschlagene Börse erschüttert.

https://www.mining.com/web/lme-finds-some-nickel-underlying-its-contracts-is-missing/#:~:text=Die%20London%20Metal%20Exchange%20hat%20Säcke%20entdeckt,ein%20weiter%20Schlag%20zum%20Vertrauen%20in%20die%20umkämpfte%20Börse

In der Schweiz wird der in Genf ansässige Rohstoffhändler Trafigura Group in der ersten Hälfte des Jahres 2023 eine Belastung von fast einer halben Milliarde Dollar hinnehmen müssen, nachdem entdeckt wurde, dass einige von ihm gekaufte Nickelladungen nicht das Metall enthielten, für das sie bestimmt waren.

https://www.mining.com/trafigura-faces-577-million-loss-on-alleged-nickel-fraud/

Die jüngste Entdeckung durch die LME und die Schweiz, dass Steine statt Nickel enthalten waren, sollte nur ein weiterer Weckruf sein, dass das Angebot an physischem Metall extrem knapp ist. Würden die Anleger die gleiche Due-Diligence-Prüfung an der Comex durchführen, würden sie ein noch schlimmeres fraktionales Reservesystem auf dem Metallmarkt vorfinden. Man beachte, dass fast die Hälfte des registrierten Silbers in den Tresoren von JP Morgan lagert… höchstwahrscheinlich aus optischen Gründen.

Glauben Sie also nicht, wenn die Fed sagt, sie werde weitere 2 Billionen Dollar schaffen, um den Hunderten von Banken zu helfen, die auf massiven nicht realisierten Verlusten sitzen.

Angeblich um zu verhindern, dass diese Banken untergehen, hat die Fed eine neue Fazilität erfunden, die sie „Bank Term Funding Program“ oder BTFP nennt. „Das BTFP ist in Wirklichkeit nur eine außergewöhnliche Lüge, die den Eindruck erwecken soll, dass das Bankensystem sicher ist. Sie hätten es genauso gut ‚Glaubt diese Fiktion, Leute‘ nennen können“, sagt eine Mossad-Quelle.

„Die Federal Reserve ist technisch gesehen bankrott. Im Jahr 2023 wird die Fed zum ersten Mal seit 1915 einen jährlichen Betriebsverlust von 80 Milliarden Dollar ausweisen. Sie wird ein negatives Kapital von 38 Milliarden Dollar haben. In diesem Verlust sind die nicht realisierten Verluste von 1,3 Billionen Dollar aus ihrem Portfolio nicht enthalten“, so die CIA-Quelle.

Jetzt haben die Zentralbanken Kanadas, Englands, der Schweiz und der EU angekündigt, dass „die Dollar-Swaps von wöchentlich auf täglich erhöht werden“.

https://finance.yahoo.com/news/fed-five-central-banks-announce-210200117.html

Das bedeutet, dass die großen Zentralbanken der khasarischen Mafia alle täglich Dollars ausgeben werden. Mit anderen Worten, die US CORPORATION und ihre FRB beabsichtigen, die Zentralbanken der EU, der Schweiz, Kanadas und Englands mit in den Abgrund zu ziehen.

Wie der Autor von Creature from Jekyll Island über die FRB bemerkt: „Es ist ein Kartell. Sie ist keine Regierungsbehörde, aber sie hat den Anschein, eine Regierungsbehörde zu sein.“

Die UBS-Rettung ist nicht nur ein Versuch, das Fallen von Dominosteinen zu verhindern, bis das ganze System zusammenbricht, sondern auch, um andere Verbrechen zu vertuschen, sagt der Chef des MI6. Die „KM bei Rothschild in Zug hat die Credit Suisse nicht so sehr aus Stabilitätsgründen ausgeschlachtet, sondern um die Konten der Geldwäsche der Europäischen Union (DVD Dachau) zu absorbieren – dies bezieht sich auf die Bestechung im Zusammenhang mit allen britischen Premierministern, die ich für die Königin gefeuert habe.“ Die Bestechung erstreckt sich auch auf die meisten anderen sogenannten westlichen Führer.

Übrigens ist der Chef der Credit Suisse geschlechtsneutral und teilt seine Zeit bei der Arbeit „fifty-fifty“ zwischen Pippa und Philip auf. Der Bankdirektor als Philip (rechts) und als Pippa (links).

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6195853/Credit-Suisse-boss-dresses-woman-slammed-appearing-100-women-list.html

Eine hochrangige Quelle der White Hat Alliance sagt, diese Finanzkrise sei das, was er mit den Iden des März meinte. „Das ist es, und es breitet sich in der ganzen Welt aus. Die Federal Reserve soll bereits im Juni-Juli geschlossen werden und ein neuer US-Dollar, der vom Finanzministerium ausgegeben wird, wird der Ersatz sein. Er wird durch Gold, Silber, Öl und natürliche Ressourcen gedeckt sein… Erwarten Sie, dass die Hyperinflation sehr bald beginnt.“

Die Finanzkrise führt in vielen Ländern zu einer politischen Krise, angeführt von den Franzosen, dicht gefolgt von den Niederländern und den Israelis.

In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron das Parlament umgangen, um das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre zu erhöhen, obwohl Meinungsumfragen darauf hindeuten, dass zwischen zwei Drittel und drei Viertel der französischen Bevölkerung dagegen sind.

https://www.aljazeera.com/news/2023/3/16/macron-forces-through-pension-reform-shunning-parliament

Was nicht gesagt wird, ist, dass Macron gezwungen ist, Geld aus dem französischen Volk herauszuquetschen, um seine Rothschild-Herren vor dem Bankrott zu bewahren.

Allerdings haben die Franzosen das herausgefunden. Paris steht gerade in Flammen, und ähnliche Demonstrationen finden im ganzen Land statt.

Außerdem streiken die Pariser Müllmänner seit zwei Wochen, und in der französischen Hauptstadt türmen sich täglich Berge von übel riechendem Müll.

Ein Zeichen dafür, dass die Franzosen sensibilisiert sind, ist die Tatsache, dass in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehsendung über Dinge wie die Verwendung von Adrenochrom durch die Elite gesprochen wurde. Der Autor Gérard Fauré hat über massiven Drogenkonsum (hauptsächlich Kokain), sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Pädophilie, Kindesmissbrauch, Kinderhandel, Morde und Attentate durch die Elite geschrieben. Im Fernsehen behauptete Fauré, dass mehrere Prominente regelmäßig Adrenochrom konsumieren und nannte Celine Dion als Paradebeispiel. Als Fauré den Namen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron erwähnte, wurde das Fernsehinterview abgebrochen.

https://newspunch.com/exposed-hollywood-elites-adrenochrome-rituals-revealed-on-french-tv-media-blackout/

Doch nun skandieren französische Demonstranten: „Wir haben König Lousi XVI. geköpft, wir können es auch mit Macron tun.“ Es besteht kein Zweifel, dass eine weitere französische Revolution im Gange ist.

In den Niederlanden hat die Protestpartei der Landwirte die niederländische Politik in Erstaunen versetzt, indem sie bei den Provinzwahlen Sitze gewann und die größte Partei im Oberhaus des Parlaments wurde.

Dies ist eine schwere Niederlage für Mark Rutte und seine Marionettenmeister vom Weltwirtschaftsforum.

Ähnliches ist bei anderen WEF-Marionettenführern zu beobachten. In Kanada kann der Verräter Justin Castrudeau keinen öffentlichen Auftritt machen, ohne einen wütenden Mob auf sich zu ziehen. (Dies ist ein sehr gutes Video).

In Israel kämpfen Mossad-Mitarbeiter und Eliteoffiziere und -soldaten, die sich freiwillig in der Abteilung für Sondereinsätze des Militärgeheimdienstes und in Cyberwar-Einheiten melden, gegen den Versuch von Benyamin Netanyahu, das Land in eine satanische Theokratie zu verwandeln.

https://www.timesofisrael.com/mossad-workers-reportedly-permitted-to-take-part-in-anti-overhaul-protests/

https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-elite-idf-reservists-stop-showing-up-for-duty-over-judicial-overhaul/

Dan Halutz, der ehemalige Generalstabschef der IDF, gehört zu denjenigen, die zu einem „Befreiungskrieg für den Staat Israel“ aufrufen. Oppositionsführer Yair Lapid tweetete: „Die Aufhetzung der Regierung gegen die Proteste hat dies verursacht. Gewalttätige Schläger haben sich im ganzen Land wild benommen.“ Das jüdische Volk steht kurz vor der Befreiung aus Jahrtausenden babylonischer Sklaverei.

In den USA kann der falsche Joe Biden inzwischen nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten, ohne dass „Let’s go Brandon“ gerufen wird.

Der legendäre Investor Carl Icahn spiegelte die Ansichten vieler Experten wider, als er kürzlich in einem Fernsehinterview sagte: „Unser System bricht zusammen, ich denke, die gesamte Wirtschaft… bricht zusammen… Das Nettovermögen des Durchschnittshaushalts ist im Grunde nichts.“

https://news.grabien.com/story-carl-icahn-our-system-is-breaking-down-we-absolutely-have-a-major-prob

Als jüngstes Zeichen des gesellschaftlichen Zusammenbruchs wurde ein CNN-Reporter Opfer eines Raubüberfalls, als er über die „grassierende Straßenkriminalität“ in San Francisco berichtete.

https://www.zerohedge.com/political/cnn-reporter-robbed-while-covering-rampant-street-crime-san-francisco

Das nachstehende Video über Bill Gates – mit über einer Million Aufrufe – zeigt, wohin sich die öffentliche Meinung in Amerika entwickelt.

Die Situation ist so, dass der hoch angesehene Colonel Doug McGregor sagt, er wäre überrascht, wenn Biden in 90 Tagen noch im Weißen Haus wäre.

Erzbischof Carlo Vigano, der ehemalige Botschafter des Vatikans in Washington DC, spiegelt mit seinen jüngsten Kommentaren eine christliche Revolte gegen die westliche herrschende Klasse wider:

Die gegenwärtige Krise zeigt uns den Zusammenbruch eines korrupten Westens… Die Russische Föderation stellt unbestreitbar die letzte Bastion der Zivilisation gegen die Barbarei dar und versammelt all jene Nationen um sich, die nicht beabsichtigen, sich der Kolonisierung der NATO, der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und jenes Haufens von Stiftungen zu unterwerfen, deren Ziel die Indoktrination der Massen, die Manipulation von Informationen, die Schaffung von „farbigen Quellen“ ist, um rechtmäßig gewählte Regierungen zu destabilisieren und Chaos, Kriege und Elend als instrumentum regni zu säen.

Die Theoretiker dieses Coups haben Namen und Gesichter, angefangen bei George Soros, Klaus Schwab und Bill Gates. Es ist das Reich des Antichristen.

Die Whitehats im Militär und in den Behörden werden jetzt wirklich aktiv.

Das FBI, das Department of the Army Criminal Investigation Division (CID) und der US Marshals Service arbeiten daran, Anklage gegen Ralph Baric, Anthony Fauci und Peter Daszak zu erheben, die zusammenarbeiteten, um die globale Pandemie „Covid19“, den Völkermord und die Biowaffe gegen die gesamte Menschheit zu bringen. Über 14 Millionen Tote durch die Biowaffen-Impfstoffe. Sie haben ein Erkältungs-Coronavirus zur Waffe gemacht, das seit Tausenden von Jahren existiert. Sie kreuzten es mit einem HIV-Gen und machten es dadurch hochvirulent, hochgiftig und hochschädlich.

Auf die vollständig Geimpften entfielen mehr als 9 von 10 Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus, und die Sterblichkeitsraten pro 100.000 waren bei den Ungeimpften am niedrigsten und bei den Geimpften in jeder Altersgruppe am höchsten.

https://www.henrymakow.com/

https://expose-news.com/2023/03/16/emails-blow-the-covid-pcr-test-scam-out-of-the-water/

Der Grund, warum China plötzlich seine „Null-Covid“-Politik beendet hat, ist, dass man herausgefunden hat, dass die PCR-Tests ein Betrug und ein gigantisches Bestechungsschema waren, um die Regierung zu destabilisieren. Was für China gilt, gilt auch für den Rest der Welt.

Die in die Enge getriebenen KM-Ratten kämpfen verzweifelt darum, dem Gefängnis oder Schlimmerem zu entgehen, indem sie Drohungen ausstoßen und versuchen, in alle Richtungen zu meucheln.

https://decode39.com/6139/russia-bounty-italy-minister-defence-crosetto/

So berichtet beispielsweise der Leiter des MI6: „Der Raum, in dem ich normalerweise lese, wurde in die Luft gesprengt, das ganze Haus in Stücke. Ich musste die ganze eingestürzte Decke wegtragen. Es war ein Bombenfundort. Der MI6 wird entsprechend mit vollem thermonuklearen Einsatz reagieren. Alle Ecken des Landes werden involviert sein.“

Jetzt droht das Pentagon mit Terroranschlägen gegen Europa und Asien, wie dieser Bericht zeigt:

Armeegeneral Michael Kurilla, der das US-Zentralkommando leitet, erklärte vor dem Ausschuss für Streitkräfte des Senats, dass die Provinz Chorasan des Islamischen Staates, die gemeinhin als ISIS-K bezeichnet wird, rasch die Fähigkeit entwickelt, „externe Operationen“ in Europa und Asien durchzuführen.

https://www.stripes.com/theaters/us/2023-03-16/centcom-kurilla-isis-afghanistan-attacks-9514063.html

Da jeder, der sich auch nur ein bisschen auskennt, weiß, dass ISIS eine Schöpfung der KM ist, ist es klar, dass General Kurilla verhaftet werden muss.

Neben der Androhung von Terroranschlägen erheben die KM und ihre gefälschten Strafverfolgungsbehörden wie der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin, drohen mit der Verhaftung von US-Präsident Donald Trump usw.

Jetzt kommen die KM auch in Bezug auf die Ukraine aus der Deckung. Jens Stoltenberg, der Chef der NATO, sagt jetzt „der Krieg begann 2014“.

„Sie alle ziehen es vor, die brutale Gewalt gegen die unschuldige Zivilbevölkerung und die unbewaffneten und verwundeten Kriegsgefangenen sowie die Anwendung verbotener Methoden der Kriegsführung zu ignorieren“, sagt Gennadi Gatilow, der Vertreter Russlands beim Genfer UN-Büro.

https://tass.com/politics/1589375

Die Russen ergreifen ihre eigenen Maßnahmen. Zum Beispiel hat Moskau ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf den italienischen Verteidigungsminister ausgesetzt. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn die russischen Spezialeinheiten intensivieren ihre Jagd auf KM-Nazi-Kriegsverbrecher in aller Welt.

https://decode39.com/6139/russia-bounty-italy-minister-defence-crosetto/

Apropos gejagte Kriegsverbrecher: Letzte Woche hatte die Trilaterale Kommission, die von David Rockefeller gegründet wurde und jetzt von seinem Sohn Jr. geleitet wird, ein Treffen in Neu-Delhi, Indien, wo sie versuchten, Premierminister Narendra Modi für ihre sinkende „regelbasierte Weltordnung“ zu gewinnen – und scheiterten.

Eine der Hauptrednerinnen bei diesem Treffen war Meghan O’Sullivan, die nordamerikanische Vorsitzende der Trilateralen Kommission. Sie hat es versäumt, auf die öffentlichen Anschuldigungen zu reagieren, sie sei in den Mord am ehemaligen japanischen Premierminister Shinzo Abe verwickelt gewesen. Falls sie sich noch in Indien aufhält, möchten wir die indischen Behörden bitten, sie zu verhaften.

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Trilateral-Commission-calls-2023-Year-One-of-new-world-order

Wir möchten auch, dass Laurence Spelman Rockefeller beweist, dass er jetzt zu den Weißhüten gehört und an die Öffentlichkeit geht mit dem, was er über den gefälschten Alien-Invasionsplan Project Blue Beam weiß.

Hier sind die neuesten UFO-Erscheinungen aus aller Welt.

1. Sich sehr schnell bewegende UFO-Kugel

2. Ein projekt Blue Beam Schiff

3. Ein UAP über Michigan, USA

4. Ein UFO, das über Wasser schwebt

5. 3 blinkende Kugeln über Los Angeles, Ca 2023

6. UFO über Salvador

7. Antike UFO-Petroglyphen

…

Quellen: PublicDomain/benjaminfulford.net am 27.03.2023