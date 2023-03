Hellseher: Das Mysterium des morphischen Feldes

Teile die Wahrheit!

Das morphische Feld ist ein Phänomen, das seit vielen Jahren in der Welt der Wissenschaft im Allgemeinen und in der Psychologie im Besonderen diskutiert wird.

Es ist ein Mysterium, das sich auf die Wechselwirkung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt sowie auf die Möglichkeit bezieht, Energiefelder zu erschaffen und zu nutzen. Der bekannte Hellseher Emanuell Charis entschlüsselt hier das Geheimnis des morphischen Feldes. Von Emanuell Charis

Was ist das morphische Feld?

»Was sich hinter dem Mysterium des morphischen Feldes verbirgt, ist absolut faszinierend«, sagt Charis.

»Dieses Feld ist ein universelles energetisches Netzwerk, das mit jeder Kreatur, jedem Gegenstand und jeder Situation verbunden ist. Es besteht aus einem unsichtbaren Energiefeld, das alle Elemente des Universums miteinander verbindet und uns tiefe Einsichten über die Natur der Wirklichkeit bietet.«

Es ist zugleich, so der Star-Hellseher weiter, gewissermaßen ein Informationsnetzwerk, mit dessen Hilfe wir lernen können, die Schwingungen des Universums zu verstehen.

Wenn wir das morphische Feld erforschen, können wir tiefer in die Welt der Energie eintauchen und uns mit jedem Aspekt der Welt verbinden, um ein besseres Verständnis dafür zu erlangen, wie alles – einschließlich uns Menschen – miteinander verbunden ist.

Wie funktioniert das morphische Feld?

Die Grundlage des morphischen Feldes ist das Gedankenmodell, dass alle lebenden Systeme miteinander verbunden sind und Einfluss aufeinander haben, obwohl sie physisch getrennt sind – mitunter sogar über weite Distanzen hinweg.

Dies bedeutet, dass eine Verbindung zwischen Menschen, Tieren und Pflanzen besteht, die sich in und auf einem energetischen Feld manifestiert – eben dem morphischen Feld, das als eine Art universelles Energiefeld allen Lebewesen und Objekten zugänglich ist.

Die unsichtbare Energie des Feldes kann jedes lebende Wesen und sogar jede Wirklichkeit und deren Erscheinungsformen beeinflussen und ist zugleich eine potenzielle Quelle für unendliche Energie.

»Wenn wir uns trauen, das morphische Feld zu erforschen, können wir die tieferen Zusammenhänge des Lebens verstehen und lernen, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unsere Beziehungen deutlich zu verbessern«, betont Emanuell Charis.

Das morphische Feld in der Forschung

Im Zusammenhang mit dem morphischen Feld ergeben sich zahlreiche spannende Forschungsmöglichkeiten. Vorrangig liegt der derzeitige Fokus der Wissenschaft noch darauf, das Mysterium des morphischen Feldes zu begreifen und zu entschlüsseln.

»Man will verstehen, wie die universelle Energie, die im morphischen Feld existiert, funktioniert und wie sie sich auf das Leben auswirkt«, erläutert Emanuell Charis. »Viele Forscher glauben, dass das morphische Feld eine Quelle der Weisheit, Inspiration und Heilung ist, und sie versuchen, diese Energie nutzbar zu machen.«

Einige Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass es eine direkte Verbindung zwischen dem morphischen Feld und den menschlichen Gefühlen, Gedanken und Handlungen gibt. Deshalb experimentieren Wissenschaftler damit, die Energie des morphischen Feldes gezielt zu benutzen, um Erkrankungen zu heilen, den menschlichen Körper zu stärken und zu schützen und sogar um neue Technologien zu entwickeln.

»Es gibt noch viel zu lernen«, sagt Charis. »Aber die Wissenschaftler und Forscher sind schon auf dem richtigen Weg, um uns in absehbarer Zeit mithilfe des Feldes neue Einsichten und innovative Problemlösungen zu liefern.«

Übersinnliche Aspekte des morphischen Feldes

Laut einer Hypothese des Biologen Rupert Sheldrake können die unsichtbaren morphischen Felder die Entwicklung, die Verhaltensmuster, das Denken und Handeln von Lebewesen beeinflussen. »Möglicherweise«, so Emanuell Charis, »haben wir damit eine Erklärung für die Funktionsweise von Telepathie, eventuell auch Telekinese und womöglich sogar Hellsichtigkeit!«

Laut Sheldrake macht das morphische Feld es möglich, dass Menschen Gedanken oder Gefühle auf eine Art und Weise miteinander teilen können, die über die herkömmlichen Kommunikationsmethoden hinausgeht.

Hellsichtigkeit und Prophetie könnten in diesem Kontext darauf zurückzuführen sein, dass es Menschen gibt, die in der Lage sind, das morphische Feld, in dem alles verzeichnet ist, gewissermaßen ›anzuzapfen‹ und die jeweiligen Informationen daraus herauszulesen.

Einer anderen Theorie zufolge ist das morphische Feld auch eine Art kreativer Ideenspeicher – gewissermaßen eine ›Cloud‹ –, in dem alle möglichen Erfindungen und Entdeckungen bereits vorhanden sind und nur darauf warten, abgerufen zu werden.

Dies wäre, zumindest theoretisch, eine mögliche Erklärung für die genialen Erfindungen, Werke und Entwicklungen eines Leonardo da Vinci oder eines Nikola Tesla.

Fazit

»Es liegt auf der Hand, dass das morphische Feld ein komplexer und vielschichtiger Begriff ist, der viele verschiedene Aspekte der Natur und des Universums umfasst«, schlussfolgert Hellseher Emanuell Charis.

»Es ist eine Energie, die die Grundlage für alle Lebewesen und biologischen Strukturen bildet, und zugleich auch ein komplexes Netzwerk, das überall im Universum gleichzeitig existiert und verschiedene Energieformen miteinander verbindet.«

Da es in der Lage ist, unser Bewusstsein zu beeinflussen, hat es auch eine starke Auswirkung auf die menschliche Psyche und unser Verhalten. Es ist ein sehr mächtiges und unendlich großes Konzept, das eine tiefgreifende Erklärung für viele scheinbar unerklärliche Phänomene bietet, die wir in unserem Universum erleben.

»Zugleich aber ist es immer noch ein Mysterium, das wir weiter erforschen müssen, um es vollständig zu verstehen und nutzen zu können«, so Charis abschließend.

