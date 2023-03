Hellseher: »Im Marsjahr 2023 werden wir eine neue, geradezu unglaubliche Reise anzutreten«

Teile die Wahrheit!

Das Marsjahr 2023 – Eine neue Reise erwartet uns! Ab März regiert der Powerplanet Mars.

Was uns im Marsjahr erwartet.

Welche Chancen bietet uns der Mars im Jahr 2023?

»Im Marsjahr 2023 werden wir eine neue, geradezu unglaubliche Reise anzutreten«, sagt der bekannte Star-Hellseher Emanuell Charis und wirft für uns einen Blick auf ein Jahr voller Möglichkeiten, Chancen und Herausforderungen.

Ab März regiert der Powerplanet Mars

Auf dieser Reise werden wir uns auf eine Welt einlassen, in der die Weisheit des Planeten Mars uns enorm helfen kann, unsere Ziele zu erreichen. Wir werden sehr viel Neues über uns selbst lernen und neue Wege finden, um unsere Wünsche zu verwirklichen.

Dabei kommt uns nicht allein die Kraft des Mars zugute, sondern auch die Energie der anderen Planeten und Sternzeichen.

Es ist eine Reise, in deren Verlauf der wir zahlreiche neue Erfahrungen machen und fähig sein werden, uns neuen Herausforderungen zu stellen – und diese zu meistern.

Dabei lernen wir unter anderem auch, wie wir alle zusammenarbeiten können, um eine bessere Welt zu schaffen. »Diese Reise wird uns helfen, eine tiefere Verbindung zu uns selbst, zu anderen Menschen und zu unserem Planeten zu bekommen«, erklärt Emanuell Charis.

Das Marsjahr 2023 hat sowohl astrologisch als auch astronomisch gesehen eine äußerst spannende Bedeutung, wie Charis weiter erläutert: »Der Mars wird in der römischen Mythologie – ebenso wie Ares in der griechischen – als Gott des Krieges verehrt.

Daher wird 2023 ein sehr aufregendes Jahr voller Mutproben und Chancen sein, aber auch viele überraschende Erfahrungen und Erkenntnisse mit sich bringen.« Charis empfiehlt, dass wir uns mehr denn je bemühen sollten, die Herausforderungen anzunehmen, um unser Leben verbessern zu können.

Am 20. März, wenn die Sonne zum Beginn des astrologischen Jahres in das Zeichen des Widders wechselt, wird das Marsjahr offiziell starten. Für uns Menschen bedeutet das eine hervorragende Gelegenheit, um uns neue Ziele zu setzen und unsere Energie für neue Abenteuer zu nutzen, um neue Ideen zu entwickeln, neue Wege zu gehen und neue Ebenen der Kreativität zu erreichen.

»Wir werden außerdem in der Lage sein, unsere Träume zu verwirklichen«, betont Emanuell Charis.

Was uns im Marsjahr erwartet

Im Marsjahr werden wir wie in kaum einem anderen Zeitraum erfahren, wie wir uns in der Welt behaupten und wie wir uns mutig und sicher fühlen können. Wenn wir die Power des Mars nutzen, wird sie uns helfen, uns selbst zu finden und in uns ein Gefühl von Mut und Kraft erwecken.

Mars ist der Planet der Energie, der Bewegung, der Aktion und der Tatkraft. Er hat eine starke Präsenz in unserem Leben, wenn es darum geht, uns durchzusetzen, uns zu bewegen und uns selbst wie auch anderen Energie und Mut zu geben.

»2023 ist auch deshalb ein besonderes Jahr«, so Star-Hellseher Charis, »weil uns der Mars daran erinnert, dass wir uns weiterhin selbst verteidigen müssen und dass wir unsere inneren Wünsche nach außen bringen und dafür einstehen sollen.«

Die neue Reise fordert uns dazu auf, das Beste aus uns herauszuholen, uns selbst zu reflektieren und uns hin und wieder auch selbst zu testen, um uns selbst entdecken zu können.

»Das wird unter Umständen nicht immer angenehm«, sagt Emanuell Charis, »denn der Mars symbolisiert auch Egoismus und sogar Narzissmus. Das Marsjahr gibt uns die Möglichkeit, zu lernen, wie wir uns selbst nicht nur besser verstehen, sondern auch anerkennen und annehmen können, um so unseren Egoismus und Narzissmus zu überwinden.«

Welche Chancen bietet uns der Mars im Jahr 2023?

»Wer mit Freude und ohne Bedenken auf Veränderungen und neue Erfahrungen zugeht, für den wird 2023 ein großartiges Jahr«, verspricht Star-Hellseher Emanuell Charis. »Alle anderen müssen jedoch damit rechnen, dass es unter Umständen etwas hektisch und holprig werden kann.«

2023 wird auf jeden Fall, so Charis, ein spannendes Jahr sein – ein Jahr der Veränderungen, des Wandels und des Fortschritts. »Viele Ereignisse werden uns überraschen und wir werden nicht immer vorbereitet sein.

Doch statt uns vor den Herausforderungen zu verstecken, werden wir uns auf die Lösungsmöglichkeiten einlassen, die der Mars uns bietet.« So werden wir eskalieren, um wieder zu deeskalieren, und wir werden einige Probleme gezielt angehen und aus der Welt schaffen.

Das ist die Kernbotschaft des Marsjahres 2023.«

Es erwartet uns also eine neue Reise, die uns in vielerlei Hinsicht näher als bisher an unser volles Potenzial heranführen wird.

»Wenn wir uns auf die Ereignisse des Marsjahrs einlassen«, sagt Emanuell Charis abschließend, »werden wir gewiss daraus etwas mitnehmen, das uns für immer begleiten wird.«

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 150,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 01.03.2023