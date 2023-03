Kardiologe erklärt, man könne Spike-Protein nach der Impfung wieder aus dem Körper bekommen

Studien hätten gezeigt, dass 11 Prozent der Blutgerinnsel in den Beinen, vom Knöchel bis zur Hüfte, tödlich seien, meint McCullough. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch Herzprobleme, die nach der Impfung auftreten können.

Peter McCullough erzählt, dass er oft danach gefragt werde, wie man nach einer Corona-Impfung entgiften könne, wie man die Probleme bzw. die Spike-Proteine wieder aus dem Körper herausbekomme.

In diesem Zusammenhang verweist er auf Nattokinase, ein Enzym aus Sojabohnen. Präklinische Studien hätten angeblich gezeigt, dass dieses Enzym das Spike-Protein abbaue, heißt es in dem Beitrag.

Nach McCullough solle es sich um eine sichere Ergänzung handeln.(Studie zeigt, dass geimpftes Blut mit mRNA des COVID-Impfstoffs kontaminiert ist)

Wie man das Spike-Protein nach Infektion oder Impfung ausleiten kann

Unabhängig davon, ob Sie eine Injektion erhalten haben oder sich auf natürlichem Wege infiziert haben, befinden sich wahrscheinlich gefährliche Spike-Proteine in Ihrem Gewebe und Ihren Organen, einschließlich Ihres Gehirns. Von Dr. Joseph Mercola

Hatten Sie COVID-19 oder haben Sie eine COVID-19-Injektion erhalten? Dann zirkulieren in Ihrem Körper wahrscheinlich gefährliche Spike-Proteine. Spike-Proteine kommen zwar von Natur aus und unabhängig von der Variante in SARS-CoV-2 vor, werden aber auch in Ihrem Körper produziert, wenn Sie eine COVID-19-Injektion erhalten haben. In seiner natürlichen Form in SARS-CoV-2 ist das Spike-Protein für die Pathologien der Virusinfektion verantwortlich.

In seiner wilden Form ist es dafür bekannt, die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden, Zellschäden (Zytotoxizität) zu verursachen und, wie Dr. Robert Malone, der Erfinder der Kerntechnologie der mRNA- und DNA-Impfstoffe, in einem Interview mit News Voice sagte, “die Biologie der Zellen zu manipulieren, die das Innere der Blutgefäße auskleiden – die Endothelzellen der Blutgefäße, zum Teil durch seine Interaktion mit ACE2, das die Kontraktion der Blutgefäße, den Blutdruck und andere Dinge kontrolliert”.

Es hat sich auch gezeigt, dass das Spike-Protein allein ausreicht, um Entzündungen und Schäden am Gefäßsystem zu verursachen, auch unabhängig von einem Virus.

Nachweis von SARS-CoV-2-Spike-Protein im Hirngewebe durch Immunhistochemie bei einem verstorbenen Patienten mit impfstoffinduzierter Enzephalitis. Ablagerungen von braunem Pigment weisen auf das Vorhandensein von Spike-Protein in der Wand eines kleinen Blutgefäßes (roter Pfeil) und in mehreren Gliazellen des umgebenden Hirngewebes (blauer Pfeil) hin. Quelle und Artikel dazu

Der World Council for Health (WCH), ein weltweiter Zusammenschluss gesundheitsorientierter Organisationen und zivilgesellschaftlicher Gruppen, die sich um die Erweiterung des Wissens im Bereich der öffentlichen Gesundheit bemühen, hat nun einen Leitfaden zur Entgiftung von Spike-Protein herausgegeben, der einfache Maßnahmen enthält, die Sie ergreifen können, um die Auswirkungen des toxischen Spike-Proteins möglicherweise zu verringern. Den vollständigen Leitfaden mit natürlichen Heilmitteln, einschließlich Dosierungen, finden Sie am Ende dieses Artikels.

Warum ist eine Spike-Protein-Entgiftung zu empfehlen?

Spike-Proteine können nach einer Infektion oder Injektion in Ihrem Körper zirkulieren und Zellen, Gewebe und Organe schädigen. “Das Spike-Protein ist ein tödliches Protein”, sagt Dr. Peter McCullough, Internist, Kardiologe und ausgebildeter Epidemiologe, in einem Video. Es kann in jedem Gewebe, in dem es sich anreichert, Entzündungen und Blutgerinnsel verursachen.

Die Biodistributionsstudie von Pfizer, mit der ermittelt wurde, wo die injizierten Substanzen im Körper landen, zeigte beispielsweise, dass sich das Spike-Protein aus den Spritzen in “recht hohen Konzentrationen” in den Eierstöcken anreicherte.

Darüber hinaus ergab eine japanische Biodistributionsstudie für die Pfizer-Impfung, dass sich die Impfstoffpartikel von der Injektionsstelle ins Blut bewegen, woraufhin sich die zirkulierenden Spike-Proteine frei im Körper verteilen können, unter anderem in die Eierstöcke, die Leber, das Nervengewebe und andere Organe. WCH stellte fest:

“Das Spike-Protein des Virus wird mit unerwünschten Wirkungen in Verbindung gebracht, wie z. B. Blutgerinnsel, Gehirnnebel, organisierende Pneumonie und Myokarditis. Es ist wahrscheinlich für viele Nebenwirkungen der Covid-19-[Injektion] verantwortlich … Selbst wenn Sie keine Symptome hatten, positiv auf Covid-19 getestet wurden oder nach einer Impfung unerwünschte Nebenwirkungen erfahren haben, kann es sein, dass noch Spike-Proteine in Ihrem Körper vorhanden sind.

Um diese nach der Impfung oder einer Infektion zu beseitigen, schlagen Ärzte und Heilpraktiker einige einfache Maßnahmen vor. Man geht davon aus, dass die Reinigung des Körpers von Spike-Proteinen … so bald wie möglich nach einer Infektion oder Impfung vor Schäden durch verbleibende oder zirkulierende Spike-Proteine schützen kann.”

Hemmstoffe und Neutralisatoren von Spike-Proteinen

Eine Gruppe von internationalen Ärzten und Heilpraktikern, die Erfahrung mit der Unterstützung von Menschen bei der Genesung von COVID-19 und Erkrankungen nach der Injektion haben, hat Möglichkeiten zur Verringerung der Spike-Protein-Belastung Ihres Körpers auf natürliche Weise zusammengestellt. Die folgenden Mittel sind Spike-Protein-Inhibitoren, d. h. sie hemmen die Bindung des Spike-Proteins an menschliche Zellen:

Prunella vulgaris (Kleine Braunelle)

Kiefernnadeln

Emodin

Neem

Extrakt aus Löwenzahnblättern

Ivermectin

So dockt Ivermectin beispielsweise an die Spike-Rezeptor-Bindungsdomäne von SARS-CoV-2 an, die an ACE2 gebunden ist, was dessen Fähigkeit, sich an die menschliche Zellmembran zu heften, beeinträchtigen kann. Die Forscher haben auch eine Liste von Spike-Protein-Neutralisatoren zusammengestellt, die das Spike-Protein daran hindern, weitere Schäden an Zellen zu verursachen. Dazu gehören:

N-Acetylcystein (NAC)

Glutathion

Fenchel-Tee

Sternanis-Tee

Kiefernnadel-Tee

Johanniskraut

Beinwellblätter

Vitamin C

Die Pflanzenstoffe in der obigen Liste enthalten Shikimisäure, die der Bildung von Blutgerinnseln entgegenwirken und einige der toxischen Wirkungen des Spike-Proteins verringern kann. Nattokinase, eine Form von fermentiertem Soja, kann ebenfalls dazu beitragen, das Auftreten von Blutgerinnseln zu verringern.

Wie Sie Ihre ACE2-Rezeptoren schützen und IL-6 entgiften können

Das Spike-Protein heftet sich an die ACE2-Rezeptoren Ihrer Zellen und beeinträchtigt die normale Funktion der Rezeptoren. Diese Blockade kann die Funktion des Gewebes verändern und für die Auslösung von Autoimmunkrankheiten oder für anormale Blutungen oder Gerinnungsstörungen verantwortlich sein, einschließlich der durch Impfungen ausgelösten thrombotischen Thrombozytopenie.

Ivermectin, Hydroxychloroquin (mit Zink), Quercetin (mit Zink) und Fisetin (ein Flavonoid) sind Beispiele für Substanzen, die Ihre ACE2-Rezeptoren auf natürliche Weise schützen können. Ivermectin wirkt dahingehend, dass es sich an die ACE2-Rezeptoren bindet und das Spike-Protein daran hindert, dies zu tun.

Interleukin 6 (IL-6) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das nach der Injektion exprimiert wird und dessen Spiegel bei Menschen mit COVID-19 ansteigt. Aus diesem Grund empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation IL-6-Hemmer für Menschen, die schwer an COVID-19 erkrankt sind. Es gibt viele natürliche IL-6-Hemmer oder Entzündungshemmer, die für Menschen, die sich von COVID-19 oder COVID-19-Injektionen entgiften wollen, nützlich sein können:

Boswellia serrata (Weihrauch)

Extrakt aus Löwenzahnblättern

Schwarzkümmel (Nigella sativa)

Kurkumin

Krillöl und andere Fettsäuren

Zimt

Fisetin

Apigenin

Quercetin

Resveratrol

Luteolin

Vitamin D3 (mit Vitamin K)

Zink

Magnesium

Jasmintee

Gewürze

Lorbeerblätter

Schwarzer Pfeffer

Muskatnuss

Salbei

Wie man Furin und Serinprotease entgiftet

Um in Ihre Zellen einzudringen, muss SARS-CoV-2 zunächst an einen ACE2- oder CD147-Rezeptor an der Zelle binden. Anschließend muss die Untereinheit des Spike-Proteins proteolytisch gespalten (geschnitten) werden. Ohne diese Proteinspaltung würde sich das Virus einfach an den Rezeptor anheften und nicht weiterkommen.

“Die Furin-Stelle ist der Grund, warum das Virus so leicht übertragbar ist und warum es in das Herz, das Gehirn und die Blutgefäße eindringt”, erklärte Dr. Steven Quay, ein Arzt und Wissenschaftler, bei einer Anhörung des GOP House Oversight and Reform Subcommittee on Select Coronavirus Crisis.

Das Vorhandensein einer neuartigen Furin-Spaltstelle auf SARS-CoV-2, während andere Coronaviren kein einziges Beispiel für eine Furin-Spaltstelle enthalten, ist ein wichtiger Faktor, der viele zu der Annahme veranlasst, dass SARS-CoV-2 durch Gain-of-Function-Forschung (GOF) in einem Labor entstanden ist. Natürliche Furin-Inhibitoren, die die Spaltung des Spike-Proteins verhindern, können bei der Entgiftung von Furin helfen und umfassen:

Serinprotease ist ein weiteres Enzym, das “für die proteolytische Spaltung des SARS-CoV-2-Spike-Proteins verantwortlich ist, wodurch die Fusion des Virus mit den Wirtszellen ermöglicht wird”. Eine Hemmung der Serinprotease könnte daher die Aktivierung des Spike-Proteins und den Eintritt des Virus in die Zellen verhindern. WCH hat mehrere natürliche Serinprotease-Inhibitoren zusammengestellt, darunter:

Grüner Tee

Kartoffelknollen

Blaualgen

Sojabohnen

N-Acetyl-Cystein (NAC)

Boswellia (Weihrauch)

Zeitlich begrenzter Verzehr und gesunde Ernährung im Allgemeinen

Zusätzlich zu den oben genannten Wirkstoffen hat die WCH zu Recht darauf hingewiesen, dass eine gesunde Ernährung der erste Schritt zu einem gesunden Immunsystem ist. Eine Reduzierung des Konsums von verarbeiteten Lebensmitteln und anderen entzündungsfördernden Lebensmitteln, einschließlich pflanzlicher (Samen-)Öle, ist für eine optimale Immunreaktion unerlässlich.

Eine zeitlich begrenzte Ernährung, d. h. die Verdichtung der Mahlzeiten auf ein Zeitfenster von sechs bis acht Stunden, ist ebenfalls von Vorteil. Dies wird Ihre Gesundheit auf vielfältige Weise verbessern, vor allem durch die Verbesserung der mitochondrialen Gesundheit und der metabolischen Flexibilität. Es kann auch die Selbstheilungskräfte (Autophagie) fördern, die dem Körper helfen, geschädigte Zellen abzubauen. Wie WCH anmerkt:

“Diese Methode … wird verwendet, um die Autophagie zu induzieren, die im Wesentlichen ein in menschlichen Zellen stattfindender Recyclingprozess ist, bei dem Zellen Komponenten abbauen und recyceln. Die Autophagie wird vom Körper genutzt, um beschädigte Zellproteine zu beseitigen und kann schädliche Viren und Bakterien nach einer Infektion vernichten.”

Eine weitere Strategie zur Förderung Ihrer Gesundheit und Langlebigkeit und möglicherweise zur Unterstützung der Entgiftung des Spike-Proteins ist der regelmäßige Saunabesuch. Wenn Ihr Körper einem angemessenen Maß an Hitzestress ausgesetzt ist, gewöhnt er sich allmählich an die Hitze, was eine Reihe von positiven Veränderungen in Ihrem Körper auslöst.

Zu diesen Anpassungen gehören ein erhöhtes Plasmavolumen und eine bessere Durchblutung von Herz und Muskeln (was die sportliche Ausdauer steigert) sowie eine Zunahme der Muskelmasse aufgrund höherer Mengen an Hitzeschockproteinen und Wachstumshormonen. Durch das Schwitzen ist es eine wirksame Entgiftungsmethode.

Die 10 wichtigsten Spike-Protein-Entgiftungssubstanzen – und der vollständige Leitfaden

Im Folgenden finden Sie den vollständigen WCH-Leitfaden für nützliche Substanzen zur Entgiftung von toxischen Spike-Proteinen, einschließlich empfohlener Dosierungen, die Sie mit Ihrem ganzheitlichen Therapeuten absprechen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, sind die folgenden 10 Substanzen das “Wesentliche”, wenn es um die Entgiftung von Spike-Proteinen geht. Dies ist ein guter Anfang, um eine umfangreichere Gesundheitsstrategie zu entwickeln:

Vitamin D

Vitamin C

NAC

Ivermectin

Schwarzkümmel

Quercetin

Zink

Magnesium

Curcumin

Mariendistel-Extrakt

Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des World Council for Health

Substanz Natürlicher Ursprung Empfohlene Dosierung Ivermectin Erdbakterien (Avermectin) 0,4mg/kg wöchentlich für 4 Wochen, dann monatlich

* Prüfen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage, um festzustellen, ob es Kontraindikationen gibt. Hydroxychloroquin 200mg wöchentlich für 4 Wochen

* Prüfen Sie die Packungsbeilage, um festzustellen, ob es vor der Anwendung Kontraindikationen gibt Vitamin C Zitrusfrüchte (z. B. Orangen) und Gemüse (Brokkoli, Blumenkohl, Rosenkohl) Supplement: 6-12 g täglich (gleichmäßig verteilt auf Natriumascorbat (mehrere Gramm), liposomales Vitamin C (3-6 g) & Ascorbylpalmitat (1-3 g) Prunella Vulgaris Kleine Braunelle Supplement: 200 g (7 Unzen) täglich Kiefernnadeln Kieferbaum 3 x täglich Tee trinken (Öl/Harz, das sich im Tee anreichert, ebenfalls verzehren)

* Nicht während der Schwangerschaft einnehmen Neem Niembaum Gemäß den Anweisungen Ihres Arztes oder des Herstellers

* Nicht während der Schwangerschaft einnehmen Extrakt aus Löwenzahnblättern Löwenzahnpflanze Löwenzahntee, Löwenzahnkaffee, Blatttinktur; gemäß den Anweisungen Ihres Arztes oder des Herstellers N-Acetyl Cystein (NAC) Eiweißreiche Lebensmittel (Bohnen, Linsen, Spinat, Bananen, Lachs, Thunfisch) Supplement: Bis zu 1200mg täglich (in aufgeteilten Dosen) Fenchel-Tee Fenchel-Pflanze Keine Obergrenze. Beginnen Sie mit 1 Tasse und beobachten Sie die Reaktion des Körpers. Sternanis-Tee Chinesischer Sternanis (Illicium verum) Keine Obergrenze. Beginnen Sie mit 1 Tasse und beobachten Sie die Reaktion des Körpers. Johanniskraut Johanniskrautpflanze Supplement: Wie auf dem Beiblatt angegeben Beinwell-Blatt Beinwellpflanze Supplement: Wie auf dem Beiblatt angegeben

* Nicht während der Schwangerschaft einnehmen Nattokinase Natto (japanisches Gericht aus Sojabohnen) Supplement: Wie auf dem Beiblatt angegeben

* Nicht einnehmen während Schwangerschaft, Stillzeit oder der Einnahme von Blutverdünnern Boswellia Serrata (Weihrauch) Weihrauchbaum Supplement: Wie auf dem Beiblatt angegeben Schwarzkümmel (Nigella Sativa) Hahnenfußgewächse Kurkumin Kurkuma Fischöl Fetter/öliger Fisch Supplement: Bis zu 2000mg täglich Zimt Zimtbaum Fisetin (Flavonoid) Obst: Erdbeeren, Äpfel, Mangos

Gemüse: Zwiebeln

Nüsse, Wein Supplement: Bis zu 100mg täglich (mit Fettzugabe einnehmen) Apigenin Obst, Gemüse und Kräuter

Petersilie, Kamille, Blattspinat, Sellerie, Artischocken, Oregano Supplement: 50mg täglich Quercetin (Flavonoid) Zitrusfrüchte, Zwiebeln, Petersilie, Rotwein Supplement: Bis zu 500mg zweimal täglich, mit Zink einnehmen Resveratrol Erdnüsse, Weintrauben, Wein, Heidelbeeren, Kakao Supplement: Bis zu 1500mg täglich für bis zu 3 Monate Luteolin Gemüse: Staudensellerie, Petersilie, Zwiebelblätter

Früchte: Apfelschalen, Chrysanthemenblüten Supplement: 100-300mg täglich (typische Herstellerempfehlungen) Vitamin D3 Fetter Fisch, Lebertran Supplement: 5000 – 10.000 IE täglich Vitamin K Grünes Blattgemüse Supplement: 90-120 mg täglich (90 für Frauen, 120 für Männer) Zink Rotes Fleisch, Geflügel, Austern, Vollkornprodukte, Milchprodukte Supplement: 11-40mg täglich Magnesium Blattgemüse, Vollkornprodukte, Nüsse Supplement: Bis zu 350 mg täglich Jasmintee Blätter von gewöhnlichem Jasmin oder Sampaguita-Pflanzen Bis zu 8 Tassen pro Tag Lorbeerblätter Lorbeerpflanzen Schwarzer Pfeffer Pfefferstrauch Muskatnuss Muskatnussbaum Salbei Salbeipflanze Rutin Buchweizen, Spargel, Aprikosen, Kirschen, schwarzer Tee, grüner Tee, Holunderblütentee Supplement: 500-4000mg täglich (konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Einnahme höherer Dosen) Limonen Schale von Zitrusfrüchten wie Zitronen, Orangen und Limetten Supplement: Bis zu 2000mg täglich Baicalein Helmkraut Supplement: 100-2800mg Hesperidin Zitrusfrüchte Supplement: Bis zu 150 mg zweimal täglich Grüner Tee Blätter der Teepflanze (Camellia sinensis) Bis zu 8 Tassen Tee pro Tag oder wie in der Packungsbeilage angegeben Kartoffelknollen Kartoffel Blaualgen Cyanobakterien Supplement: 1-10 Gramm täglich Kalmegh (Andrographis paniculata) Grüne Chiretta Supplement: 400mg x 2 täglich

* Auf Gegenanzeigen prüfen, nicht während der Schwangerschaft einnehmen Mariendistel-Extrakt Silymarin 3 mal täglich 200mg Sojabohnen (Bio) Sojabohnen

Die meisten dieser Produkte sind in örtlichen Lebensmittelgeschäften oder als Nahrungsergänzungsmittel in Reformhäusern leicht erhältlich.

…

