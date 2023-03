Krieg in Europa: „96 % der Europäer wissen nicht, was sie erwartet“

Frankreich wird seit Wochen von Massendemonstrationen und Blockaden gegen die umstrittene Rentenreform von Präsident Macron geplagt. Am Donnerstag gingen Millionen von Franzosen auf die Straße.

Im ganzen Land kam es zu Unruhen und Brandanschlägen. Vor dem Rathaus von Bordeaux kam es zu einem Großbrand. Der Polizei wird vorgeworfen, übermäßig hart gegen die Demonstranten vorzugehen. Die Bereitschaftspolizei hat Gruppen von Demonstranten eingeschlossen, was illegal ist.

Menschenrechtsorganisationen sind besorgt über willkürliche oder präventive Festnahmen und übermäßige Gewalt. Auch Journalisten wurden von der Polizei verhaftet, angegriffen und eingeschüchtert.

Am Dienstag wurde ein weiterer landesweiter Streik und Protest angekündigt. Präsident Macron verglich die Proteste in einem Fernsehinterview mit der „antidemokratischen Erstürmung“ des Kapitols im Jahr 2021. Die Gewerkschaften halten diesen Vergleich für eine Provokation.

Am Samstag ging es im westfranzösischen Sainte-Soline ziemlich hart zur Sache. Dort lieferten sich radikale Öko-Aktivisten eine gewaltsame Auseinandersetzung mit der Polizei. Sie protestierten gegen den Bau eines Wasserreservoirs für die Landwirtschaft im Westen Frankreichs.

Der französische Innenminister Gérald Darmanin schrieb auf Twitter, dass „Ultralinke und Linksextreme in Sainte-Soline extrem gewalttätig gegen unsere Polizisten sind. Unbeschreiblich, unerträglich. Niemand sollte dies tolerieren“.

Der Finanzexperte Ab Flipse antwortete: „Es herrscht Krieg in Europa. Dieser hat in Frankreich begonnen. 96 Prozent der Europäer wissen noch nicht, was sie erwartet.“ (Frankreich brennt: Erneut schwere Ausschreitungen (Videos))

NEW – Dozens injured after a violent battle between radical eco-activists and police in Sainte-Soline, western France.pic.twitter.com/PNJgHVqsz4 — Disclose.tv (@disclosetv) March 25, 2023

Fast zwei Drittel der Franzosen befürworten weitere Mobilisierungen gegen Macron

61% der Franzosen sind überzeugt, dass die öffentlichen Erklärungen von Präsident Emmanuel Macron zur umstrittenen parlamentarischen Behandlung der Rentenreform nicht zur Entspannung beitragen werden, sondern die sozialen Unruhen, die sich in den vergangenen Tagen in praktisch ständigen Protesten entladen haben, eher noch verschärfen werden.

Macron brach sein Schweigen am Dienstag nach der beschleunigten Verabschiedung der Reform in der Nationalversammlung und der anschließenden Abstimmung über zwei Misstrauensanträge gegen die Regierung.

In einem Fernsehinterview verteidigte er seinen Plan als „notwendig“ und schloss Änderungen in seinem Team aus.

Laut einer Umfrage von Elabe für den Sender BFMTV glauben jedoch nur 11 % der Bevölkerung, dass die Spannungen auf der Straße nach diesen Worten abnehmen werden.

71% der 1.037 Befragten sind der Meinung, dass der Präsident mit seinen Argumenten nicht überzeugt hat.

Macron räumte in dem Interview ein, dass die Reform seine Popularität beeinträchtigen könnte. In der Tat halten ihn bereits zwei von drei Befragten für einen schlechten Präsidenten und fast sieben von zehn für arrogant und autoritär – beides Adjektive, die in den letzten Tagen von führenden Vertretern der politischen Opposition verwendet wurden.

Die Reform, die unter anderem eine Anhebung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre vorsieht, wird von 72 % der befragten Bürger abgelehnt und als ungerecht empfunden.

63 % sind der Ansicht, dass sie entgegen den Behauptungen der Regierung das Überleben des öffentlichen Rentensystems nicht gewährleisten wird, und 56 % halten sie für unnötig.

Die Gewerkschaften haben für diesen Donnerstag zu einem neuen Streiktag aufgerufen, um ihre Proteste gegen die Gesetzesänderungen fortzusetzen, und die Behörden gehen davon aus, dass sich erneut Hunderttausende von Menschen an einigen der in den wichtigsten Städten ausgerufenen Demonstrationen beteiligen werden.

Laut einer BFMTV-Umfrage befürworten 65 % der Franzosen die Fortsetzung dieser Mobilisierungen.

Es ist Krieg! – Straßensperren, Treibstoffmangel, soziale Unruhen – aber Macron und Borne beanspruchen den „Sieg“ im Kampf um die Rentenreform

Die Franzosen kennen ihre Weine, ihre feine Küche und sie kennen ihre Volksaufstände.

Seitdem der französische Präsident Emmanuel Macron beschlossen hat, seine zutiefst unpopuläre Rentenreform unter Umgehung des Parlaments mithilfe der „nuklearen Option“ (Artikel 49.3) durchzupeitschen, ist das Land in einem Ausmaß in Aufruhr, wie man es seit den Zeiten der „Gelbwesten“ vor der COVID nicht mehr gesehen hat.

Und es gibt keine Anzeichen für eine Beruhigung der Lage. La jeunesse en soirée, les syndicats en journée“, heißt es auf der Straße: „die Jugend in der Nacht, die Gewerkschaftsmitglieder am Tag“.

Und genau so läuft es auch. Die Taktik der Polizei bestand am Sonntag darin, die Massen einzudämmen und sie daran zu hindern, in das nervöse Zentrum der Hauptstadt vorzudringen.

Doch in der Nacht zum Montag verwandelten sehr bewegliche Gruppen die Stadt in ein brennendes Inferno.

Polizeianzeigen, gestellte Fallen, Massenverhaftungen. Die Gewalt trägt zur Verweigerung der Demokratie bei“. Die französische Anwaltsvereinigung forderte die Regierung auf, „dieser Eskalation der Gewalt sofort ein Ende zu setzen“.

Als Frankreich am Dienstagmorgen aufwachte, waren viele Straßen und Tankstellen von wütenden Arbeitnehmern, den radikalsten Mitgliedern des Gewerkschaftsbundes CGT, blockiert, die sich der Schockpolizei entgegenstellten.

Die Treibstoffknappheit verschärft sich, und viele Tankstellen sind außer Betrieb. Quelle: t.me/AnonymeCitoyen

Die Treibstoffknappheit verschärft sich im ganzen Land. Mehr als 1.600 Tankstellen sind ganz oder teilweise außer Betrieb.

In Nantes und Lyon finden Operationen „ville morte“ (tote Stadt) statt, die Straßen rund um diese Städte sind an mehreren wichtigen Punkten blockiert.

Operation „tote Stadt“, die die Stadt Nantes blockiert. Quelle: t.me/AnonymeCitoyen

Man könnte meinen, dass diese schwierige Situation die Regierung Macron und Premierministerin Élisabeth Borne zum Nachdenken anregt und sie in eine versöhnliche Stimmung versetzt. Das wäre ein Irrtum.

Nach der Ablehnung des Misstrauensantrags beeilte sich Premierministerin Borne, der Öffentlichkeit zu versichern, dass die Regierung „das Recht hat, das Wort Sieg zu benutzen“.

Französische Restaurantbesucher entspannen sich, während die Stadt brennt: „Das ist gut. Meme von truthsocial.com/@SirWilliamScott

Was Macron betrifft, so berichtet Le Parisien: „Macron will nach seiner Rentenreform immer noch seine Methode ändern. Der Präsident will nun nicht-legislative Maßnahmen ergreifen, die das tägliche Leben der Franzosen verändern können.

Nicht-legislative Maßnahmen? Viele befürchten, dass Macron sich darauf vorbereitet, per Dekret zu regieren, da er sich als einer jener Herrscher entpuppt, die ein Land in Schutt und Asche legen würden, um über die Asche zu herrschen.

…

