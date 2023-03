Lauterbachs Fall: Inszenierung zur Einführung der WHO-Weltdiktatur?

Karl Lauterbach lässt kaum eine Talk-Show aus, um sich öffentlichkeitswirksam vor den Kameras zu produzieren. Was ihm einst zum Vorteil gereichte, wird ihm jetzt allerdings zum Verhängnis.

Lockdown-Lauterbach wird aktuell in den Systemmedien buchstäblich hingerichtet – also in jenen Medien, die ihn bislang bejubelt haben.

Zuletzt wurde der SPD-Gesundheitsminister wegen seiner Lüge, die Gen-Stiche seien „nebenwirkungsfrei“, sogar im Staatssender ZDF zerrissen. AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet schreibt dazu bei AUF1.INFO:

„Die Medien sind mächtiger als die Politik und sie haben im Zweifel den Auftrag, Polit-Darsteller zu opfern, um ihre eigene Glaubwürdigkeit zu retten.“

Alles läuft nach Drehbuch

Und das trifft den Nagel auf den Kopf. Auch diese Vorführung Lauterbachs ist Teil eines sorgfältig inszenierten „Theaterstückes“. D

enn die großen Offenbarungen der letzten Wochen, wie etwa der Twitter-Files (AUF1.INFO berichtete hier und hier), der Lockdown-Files, der Pfizer-Files (mehr dazu hier und hier) und aller anderen „plötzlich und unerwartet“ veröffentlichten Dokumente haben bei genauerer Betrachtung vielleicht doch ein anderes Ziel, als die für die Corona-Verbrechen politisch Verantwortlichen tatsächlich zur Rechenschaft zu ziehen. („Nicht besser gewusst“: Mit Falschbehauptung wird Impfpflicht verteidigt – wie 4 Smoking Guns die “sichere und wirksame” Impfung zerlegen)

Vorbereitungen der WHO für die Weltherrschaft laufen

Vor dem Hintergrund, dass die WHO gerade versucht, die Internationalen Gesundheitsvorschriften abzuändern und Länder mit Pandemie-Verträgen zu knechten, um im Falle einer neuerlichen Pandemie mehr oder weniger die Weltherrschaft an sich reißen zu können, darf man derartige nationale Entwicklungen durchaus skeptisch betrachten.

Geht es hier womöglich nur darum, den Vorwand für die Einführung genau so einer „Neuen Weltordnung“ unter WHO-Führung zu schaffen? Schon 2017 wurden im Pandemie-Planspiel „SPARS“ Entschuldigungen und Rücktritte von Politikern nach einer Pandemie zur Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit durchgespielt.

Egal also ob Lauterbach, der ehemalige britische Gesundheitsminister und TV-Darsteller Matt Hancock oder der US-amerikanische Corona-Papst Anthony Fauci, sie alle werden derzeit von den Mainstream-Medien in die Mangel genommen. Alles nur Zufall?

Oder geht es hier darum, zu zeigen, dass die vermeintliche Pandemie-Bekämpfung auf nationaler Ebene nicht funktioniert und es deshalb notwendig ist, dass in Zukunft nur noch die WHO im Fall einer weltweiten Seuche das Sagen hat?

System-Panik: Lauterbach muss sich im ZDF für seine Impf-Lügen rechtfertigen

SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte die Menschen in die Corona-Nadel getrieben. Er hatte gar versprochen, dass die Gen-Injektion „nebenwirkungsfrei“ sei. Alles Lüge.

Jetzt wird er ausgerechnet im ZDF dafür verhört. Dabei zeigt sich schön und klar, dass die Medien mächtiger als die Politik sind.

Es ist spannend zu sehen, wie im aktuellen ZDF-Interview Christian Sievers Lauterbach mit seinen Lügen konfrontiert: ZDF-Heute-Interview vom 12. März 2023.

Formulierung „nebenwirkungsfrei“ auf dem Prüfstand

Der ZDF-Moderator konfrontiert Karl Lauterbach mit seiner ständig wiederholten Behauptung, dass die mRNA-Impfungen „nebenwirkungsfrei“ seien. Unter anderem hatte Lauterbach dies in einem Tweet verschriftlicht.

Stimmt. Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Daher bin ich pessimistisch was freiwillige Opfer für den Klimaschutz betrifft https://t.co/ZP7W07PD4B — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) August 13, 2021

Die Realität war natürlich von Anfang an eine andere. Kritiker, mutige Ärzte und alternative Medien hatten schon vor Impfbeginn vor der gefährlichen Technik und den Lügen von Politik und Medien gewarnt.

ZDF-Moderator führt Lauterbach vor

Dass nun ausgerechnet das ZDF Lauterbach vorführt, irritiert viele. Aber es zeigt sich hier klar: Die Medien sind mächtiger als die Politik und sie haben im Zweifel den Auftrag, Polit-Darsteller zu opfern, um ihre eigene Glaubwürdigkeit zu retten.

Das habe ich in meinen Sendungen und im Zuge von Interviews mit Heiko Schöning und vielen anderen schon vor Monaten herausgearbeitet.

Die Glaubwürdigkeit des globalistischen Systems hängt von den tragenden Säulen ab: von der Glaubwürdigkeit der moralischen Instanzen (wie Lehrer, Künstler, Ärzte…), von der Politik, den Sicherheitskräften, von den Banken und von den Medien.

Medien spielen bei nächstem Betrug wesentliche Rolle

Wer eine Hierarchie im System erkennen will, der kann das an diesem Beispiel:

◾️ Politiker müssen den Schädel hinhalten. Notfalls müssen sie gehen. Politiker treten zurück oder werden zurückgetreten. Sie fallen sanft.

◾️ Die Systemmedien müssen weiter „die Wahrheit“ verkünden. Sie müssen in einer Glaubwürdigkeitskrise halbwegs heil durchkommen.

◾️ Beide machen gemeinsame Sache: Polit-Medien-Kartell. Wenn es ernst wird, dann sind die Lügenmedien für das gesamte System wichtiger, und es wird krampfhaft versucht, „das Gesicht zu wahren“. Am Abend wird der Faule fleißig? Keineswegs. Sie wollen sich nur in die nächste Etappe hinüberretten.

Im Zuge des nächsten globalen Betrugs und der nächsten Ausnahmesituation, die bestimmt kommen wird, spielen die Medien erneut eine tragende Rolle. WHO und WEF haben das klar angekündigt.

Polit-Marionetten sind leicht abwähl- und austauschbar. Die Systemmedien können hingegen nicht so leicht ausgetauscht werden. Daher müssen sie handlungsfähig und halbwegs glaubhaft bleiben.

Daher darf es nicht wundern, wenn sie sogar ihre eigenen Kumpels in der Politik opfern.

Quellen: PublicDomain/auf1.info am 17.03.2023