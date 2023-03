Nach Covid-Impfung ohne Seele – eine Heilerin packt aus und berichtete, was sie mit geimpften Patienten erlebt hat!

Teile die Wahrheit!

Die Seele ist unser wahres Ich. Was passiert, wenn Körper und Seele voneinander getrennt werden, hat eine französische Therapeutin auf schockierende Weise mit Patienten erlebt, die eine Corona-Impfung erhielten. Wurde die Impfung als biologische Waffe entwickelt, um das Bewusstsein der Bevölkerung auszuschalten? Von Frank Schwede

Nach Ansicht vieler Experten ist die Seele unser wahres Bewusstsein, über die wir auch unsere Realität erschaffen. Die Frage, warum die Schulwissenschaft die Existenz der Seele nicht akzeptiert, ist schwierig zu beantworten, doch ich denke, dass hat in erster Linie etwas damit zu tun, dass die Wissenschaft nur das akzeptiert, was in unserer dreidimensionalen Welt nachweisbar ist – und genau das ist die Seele nicht.

Unseren physischen Körper können wir sehen und begreifen. Dass es auch Dinge gibt, die wir nicht sehen, fühlen, schmecken, hören und riechen können, ist für viele nur schwer zu verstehen – aber genau so verhält es sich mit unserer Seele.

Unser Verstand ist darauf angewiesen, sich von allem ein Bild zu machen, um dass er es begreifen kann. Er akzeptiert also nur das, was er mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen kann.

Und genau das ist das Problem der Wissenschaft. Auch sie akzeptiert nur das, was sich durch das Sinnes-Paradigma nachweisen lässt. Doch wissenschaftlich denken, verlangt manchmal alte Paradigmen zu verlassen, um neue Lebensbereiche zu erforschen.

Die Schulwissenschaft assoziiert Leben nur mit einem physischen Körper – egal ob menschlich, tierisch oder pflanzlich – also auf den mobilen Teil, mit der uns auf der Erde trägt und mit dem wir unseren Alltag bewerkstelligen.

Unser eigentliches Ich ist unsichtbar. Es ist die Energie unserer Seele, die ein wichtiges pars pro toto des Universums ist. Somit gilt als gesichert, dass unsere orthodoxe Auffassung von Körper und Seele in der Schulmedizin auf Treibsand gebaut ist – obwohl Vertreter der ganzheitlichen Medizin schon lange davon überzeugt sind, dass ein harmonisches Verhältnis zwischen Körper und Seele zwingend notwendig ist, um geistig und körperlich fit zu bleiben.

Dass die Seele den physischen Tod überlebt, steht aus heutiger Sicht der Forschung außer Zweifel. Unzählige Berichte über Nahtoderfahrungen liefern eindeutige Beweise dafür.

Nach Ansicht von Medizinern handelt es sich bei den Erfahrungen um einen Kontakt in eine uns übergeordnete Welt, die sich jenseits unserer Vorstellungskraft bewegt, was beweist, dass unser Leben nichts anderes als eine physische Inkarnation ist.

Was passiert, wenn Körper und Seele während einer physischen Inkarnation voneinander getrennt werden – beispielsweise durch ein Medikament – oder, wie in dem folgenden Fall durch die Corona-Impfung, hat eine Energieheilerin in Frankreich auf schockierende Weise zu spüren bekommen. („Nicht besser gewusst“: Mit Falschbehauptung wird Impfpflicht verteidigt – wie 4 Smoking Guns die “sichere und wirksame” Impfung zerlegen)

„Dann fing ich an, um die Seele zu weinen…“

Die Geschichte wurde im Netz bereits im April 2022 veröffentlicht Sie skizziert in eindrucksvoller Form die Erfahrung der Therapeutin mit einer Patientin, die sich gegen Corona hat impfen lassen.

Die Heilerin berichtet sehr ausführlich, was nach der Impfung in den Energiekörpern, vor allem aber in der Seele geimpfter Menschen passieren kann. Ob das bei allen Menschen so ist, kann ich nicht bestätigen. Lesen Sie hier die Geschichte im Wortlaut:

„Ich habe eine Sitzung mit einer Person gehalten, die die erste und zweite Dosis des Impfstoffes erhalten hat. Ich hatte diese Person bereits energetisch behandelt, aber ich wusste nicht, dass sie die Impfung genommen hatte.

Als ich mit der Behandlung begann, bemerkte ich sofort die Veränderung, sehr schwere Energie, die von ihren feinstofflichen Körpern ausging.

Das Unheimlichste war, als ich am Herzchakra gearbeitet habe, ich habe mich mit ihrer Seele verbunden, also sie war vom physischen Körper losgelöst, sie hatte keinen Kontakt und es war, als ob sie in einem Zustand der totalen Verwirrung schwebte.

Eine Beschädigung des Bewusstseins, das den Kontakt mit dem physischen Teil verliert, also mit unserer biologischen Maschine, es gibt keine Kommunikation mehr zwischen ihnen.

Während der Behandlung erzählte mir diese Seele, dass sie den Körper nicht mehr spüre und den Eindruck habe, in einem tiefen Unwohlsein zu schweben. Die Energie, mit der ich arbeite, die Energie ihres Energiefeldes, war sehr schwer, und man konnte diese Substanz spüren, die sehr belastend für die feinstofflichen Körper sind.

Ich setzte die Behandlung fort, indem ich Licht zum Herzchakra, also zur Seele der Person schickte, aber es schien, dass die Seele kein Licht, keine Frequenz oder Energie mehr empfangen konnte. Es war eine sehr starke Erfahrung für mich.

Dann verstand ich, dass diese Substanz in der Tat verwendet wird, um das Bewusstsein abzulösen, sodass dieses Bewusstsein nicht mehr durch diesen Körper, den es im Leben besitzt, interagieren kann, wo es keinen Kontakt mehr gibt, keine Frequenz, kein Licht, kein energetisches Gleichgewicht oder Geist mehr.

Dann fing ich an, um diese Seele zu weinen, weil es etwas war, das mich tief berührte, eine sehr starke Erfahrung. Ich habe nichts zu der Person gesagt, weil ich nicht wusste, wie ich es ihr sagen sollte und ob sie es verstanden hätte.

Ich erkannte, dass es etwas ist, was mit unserer Seele zu tun hat. Der Zweck ist, den Kontakt mit dem Bewusstsein zu beschädigen und zu versuchen, ihn zu zerstören. Was Rudolf Steiner sagte, ist genau das. Es geht nicht nur um die Beeinträchtigung des Immunsystems.

Zweite Behandlung:

„Es gab eine weitere Veränderung und wiederum eine Verschlechterung, sowohl in der Schwere als auch in der Energie, die ihr Energiefeld überträgt, aber vor allem gab es eine sehr deutliche Abnahme der Frequenz.

Zurzeit zeigt er keine körperlichen Symptome am physischen Körper. Was die Situation betrifft, die sich auf der energetischen Ebene und vor allem in der Seele manifestiert, so wurde bestätigt, dass die Seele aus dem physischen Körper ausgestoßen wurde, sie ist immer noch durch die sogenannte Schnur gebunden, aber sie bestätigt, dass sie nicht mehr mit dem physischen, emotionalen und mentalen Körper interagiert, es gibt keine Art von Kommunikation mehr.

Die Seele ist nicht mehr in der Lage, diese drei Körper zu verwalten, ihren Inkarnations- und Evolutionsprozess fortzusetzen, eben weil dieser Kontakt unterbrochen wurde.“

Zeitreisende berichten von Menschen ohne Seele

Eine Reihe von Forschern hat schon zu Beginn der Impfkampagne behauptet, dass die mRNA-Vakzine Bausteine künstlicher Intelligenz enthalten, die die Verbindung zwischen Körper und Seele unterbrechen, was im schlimmsten Fall zur Folge haben kann, dass Betroffene die Anbindung zum Göttlichen und zu ihrem höheren Selbst verlieren.

In diesem Zusammenhang haben viele Zeitreisende berichtet, dass in weniger als zehn Jahren fast ausschließlich nur noch Menschen ohne Seele auf der Erde unterwegs sein werden.

Der Umstand ist eine durchaus plausible Erklärung auf die Frage, warum ein Großteil der Bevölkerung oft große Mühe hat, sich für echte Fakten aus den Bereichen Wirtschaft und Politik außerhalb ihrer engen und in der Regel indoktrinierten Denkmuster zu öffnen.

Die Frage lautet also in diesem Fall: Ist die Impfung ein Grund für Blindheit und Gehorsam, die weite Teile der Bevölkerung an den Tag legen? Wenn diese Hypothese tatsächlich wahr ist, würde das erklären, warum die Regierung so erpicht ist, dass bereits Kinder und sogar Säuglinge gegen Corona geimpft werden.

Für viele Geimpfte stellt sich nun die Frage, ob es eine Möglichkeit auf Heilung gibt, um wieder eine Anbindung zur Schöpferquelle und zum höheren Ich herstellen zu können. Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist, die aber jeder Betroffene, der sich der Tatsache bewusst ist, dass er die Verbindung zur Quelle verloren hat, sehr leicht selbst beantworten kann.

Weil allein schon die Erkenntnis, dass seit der Impfung etwas im Leben schief läuft, oft schon ausreicht, um Heilung einleiten zu können, nämlich, indem man den inneren Entschluss fasst, sich der Quelle des Schöpfers wieder anzuschließen. Allein die Macht des Gedankens reicht aus, weil wir mit unserer Gedanken unsere Realität erschaffen.

Wenn die Corona-Impfung tatsächlich als Biowaffe quasi durch die Hintertür arglistig gegen die Weltbevölkerung eingesetzt wurde, wovon auszugehen ist, dann liegt die Antwort auf die Frage nach dem Warum schon auf der Hand.

Es geht hier um das Bewusstsein der gesamten Menschheit. Wenn täglich Milliarden von Menschen mit ihrem Bewusstsein die Realität der Erde erschaffen, dann darf die natürlich nicht gegen die Interessen der Weltherrscher gerichtet sein, die vielleicht eine ganze Welt wollen.

Das heißt, sie müssen einen Weg finden, um das Bewusstsein dieser Milliarden in die von ihnen gewünschte Richtung zu lenken, in dem das Bewusstsein eliminieren oder herabsetzen.

Veränderungen sind nur auf geistiger Ebene durch ein erhöhtes Bewusstsein in Verbindung mit Informationen möglich – weshalb der Informationsgehalt in den Nachrichten schon eine ganze Weile verwässert ist.

Durch einen Bewusstseinswandel eine neue Welt erschaffen

Der Grund ist, dass die Wahrheit mit einem Schlag ein völlig anderes Bewusstsein und eine veränderte Realität schaffen würde – es wäre, um es mit einem mächtigen Wort auszudrücken, eine Bewusstseins-Transformation.

Auf der einen Seite liegt die Welt in Trümmern. Kriege, Armut, Not und Leid wohin man schaut, auf der anderen Seite steht unser Bewusstsein, mit dem wir alles auf einen Schlag ändern können. Ist das nicht faszinierend?

Das heißt, konzentrieren wir uns auf die Dinge, die wir täglich in den Nachrichten hören, wird sich das Rad der Zerstörung unaufhörlich weiter drehen – lenken aber plötzlich mehr als fünfzig Prozent der Weltbevölkerung ihren Fokus auf eine heile Weilt, würde das schon ausreichen, dass sich im Außen etwas verändert.

Das heißt auch, dass die gesamte Weltbevölkerung in der Tat die Möglichkeit hat, das Kontrollsystem der Täuschung und Manipulation zu verlassen, weil wenn dies geschieht, dem System durch mangelnde Aufmerksamkeit die Energie entzogen wird, was zur Folge hat, dass es irgendwann auseinanderfällt wie ein Kartenhaus.

Zu einem höheren Bewusstsein gehört:

Nicht denken lassen, sondern selber denken und nicht handeln lassen, sondern selbstbewusst handeln.

Nun wissen wir, warum der Fokus der Nachrichten bewusst auf künstlich geschaffene Kriege und Armut gerichtet ist. Dasselbe Bild bei Corona: auch hier wurden die gefälschten PCR-Testzahlen bewusst an den Anfang jeder Nachrichtensendung gestellt, um die P(l)andemie über das Bewusstsein der Bevölkerung weiter am Laufen halten zu können.

Um das besser verstehen zu können, ist es wichtig zu wissen, dass unser Bewusstsein ständig neu geformt wird durch äußere Einflüsse – dazu gehören selbstverständlich auch Nachrichten.

Unser Gehirn funktioniert wie ein Computer. Überfüttern wir ihn mit Daten, kann das zu einem Systemabsturz führen. Das passiert auch mit unserem Bewusstsein – Ängste, Stress und Gemütsschwankungen sind die Folgen.

Deshalb gilt es zu beachten, dass die Angst eines der wichtigsten Instrumente der dunklen Kräfte ist, mit der all dieser Wahnsinn überhaupt erst möglich wird. Aufgrund dieser Tatsache liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Corona-Impfung tatsächlich eine biologische Bewusstseinswaffe ist, bei 99,9 Prozent – auch wenn viele das noch immer für eine Verschwörungstheorie halten.

Wie die vergangenen Coronajahre schließlich gezeigt haben, hat sich jede einzelne Verschwörungstheorie am Ende als wahr herausgestellt, was deutlich macht, dass Corona tatsächlich eine Verschwörung in Form eines gezielten Kriegs gegen die Menschheit ist, wie ihn die Geschichte nie zuvor erlebt hat.

Es ist die biblische Endzeit!

…

