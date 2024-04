Die Hollywood-Version der satanischen Anbetung: Babys sind ihre Premiummarke für hochwertiges Kaviar-Kokain-Diamantsteak

Tom Hanks, Harvey Weinstein, Meryl Streep, Steven Spielberg, George Lucas, Jack Nicolson, Kevin Spacey, Isaac Seth Green, Hollywood Allison Macks „Smallville“ NXIVM Cult, Vater von Nicole Kidman Anthony Kidman, ehemaliger BBC-Direktor und Chief Executive der New York Times Mark Thompson, der Senator von Montana, Jon Tester, und große Unternehmen wie Seagram’s Liquor Company wurden als Teilnehmer an pädophilen Kinderpartys genannt oder waren zumindest anwesend, während einige dieser Hollywood-Eliten angeklagt wurden. Von amg-news.com

Der Sexhandel mit Kindern schien in Hollywood tief verwurzelt zu sein und stand im Zusammenhang mit der Mind-Control-Programmierung der CIA und internationalen Ringen für den Sexhandel mit Kindern. Hollywood fängt an aufzubrechen …

Das Opfer Sarah Ruth Ashcraft behauptet, dass sie Gehirnwäschetechniken der CIA ausgesetzt war , im Alter von 13 Jahren zum Kinderhandel nach Hollywood gebracht und von Tom Hanks vergewaltigt wurde. Sie glaubte auch, dass 99 % der Kindesentführungen und des Kindersexhandels in den USA von der CIA betrieben würden.

„Wie der australische Schauspieler Anthony LaPaglia sagte: Jeder, der seit fünf Jahren oder länger in Hollywood ist, kannte Harvey Weinstein. Der perverse Raubtier Harvey Weinstein wird zum Sündenbock gemacht, um die Wahrheit über Hollywood zu vertuschen – berühmte männliche und weibliche pädophile Schauspieler und Produzenten, die gerne Kinder vergewaltigen.“

Ashcraft nannte Meryl Streep als Vorliebe für Sex mit 14-jährigen Mädchen auf speziell organisierten Pädophilenpartys in Hollywood.

„Deshalb verstehen sich Meryl Streep und Tom Hanks nach Harvey Weinstein und dem #sheknew-Skandal so gut, warum Meryl Streep den verurteilten pädophilen Analvergewaltiger eines 13-jährigen Mädchens unter Drogeneinfluss in Jack Nicolsons Haus unterstützte und warum sie Weinstein „Gott“ nannte, während einer Dankesrede.“

Ashcraft sagte auch, dass Tom Hanks und Meryl Streep sich mit einem anderen Hollywood-Pädophilen – Steven Spielberg – zusammengetan hätten, um einen Film zu drehen. (Hollywood-Pädos: Whistleblower tot – sollen „schreckliche“ Verbrechen der satanischen Kabale vertuscht werden? (Video))

„Spielberg vergewaltigt seit Jahrzehnten Kinder, zusammen mit seinem Pädophilen-Kumpel George Lucas – mit dem die gesamte Besetzung von Star Wars Sex haben musste, um an ihre Rollen zu kommen. Carrie Fischer sagte, sie müsse mit George Lucas schlafen, um die Rolle der Leia zu bekommen – und sei Wochen später auf mysteriöse Weise gestorben.“

Offensichtlich war Nicole Kidman ein Opfer dieser und der sogenannten satanischen Anbetung, so das Opfer des Kinderhandels Fiona Barnette. „Die Universität Sydney beherbergt das australische Hauptquartier des OTO (Ordo Templis Orientis), dem Antony Kidman (Vater von Nicole Kidman), Antony Kidman und meine anderen Haupttäter angehörten. Als ich neun Jahre alt war, erlebte ich, wie Antony Kidman in der Großen Halle der Universität Sydney den Ritualmord an einem kleinen Jungen leitete.

Nicole Kidman war elf Jahre alt und saß bei diesem Mord in der ersten Reihe. Dabei handelte es sich um einen OTO-rituellen Mord, bei dem Kidman und vier andere in eher kampflustige, theatralisch gefärbte Gewänder gekleidet waren, die auf dem Eastern Star-Pentagramm basierten, das bei den Ablegern von Alistair Crowley Thelema, einschließlich der Freimaurerei und dem OTO, vorherrscht.

Der berühmte Schauspieler und Regisseur Mel Gibson enthüllte die Hollywood-Version der satanischen Anbetung durch Pädophilie und Kindermord. Gibson sprach über ihre Eliteparteien, die satanischen rituellen Missbrauch und Menschenopfer von Kindern praktizierten, als er 2017, dem 29. Juli, in der BBC Graham Norton Show auftrat.

300x250

„Hollywood ist getränkt vom Blut unschuldiger Kinder.

Ich habe die Praxis Anfang der 2000er Jahre persönlich kennengelernt und kann jetzt darüber sprechen, weil diese Leute, die Führungskräfte, tot sind. . .Sie beherbergen jedes Jahr eine große Anzahl von Kindern. . .

Sie ernten das Blut von Kindern. Sie essen ihr Fleisch. Sie glauben, dass ihnen dadurch Lebenskraft verliehen wird. . . Wenn das Kind vor seinem Tod körperlich und seelisch gelitten hat, glauben sie, dass ihm dies zusätzliche Lebenskraft verleiht. . .

Das Blut eines sexuell missbrauchten Säuglings gilt als hochgradig „angereichert“ und wird sehr geschätzt. . . Das Geld, das den Besitzer wechselt, die Gefälligkeiten, die Schmiergelder – Sie haben keine Ahnung. Babys sind eine ganz eigene, gut funktionierende Währung. Babys sind ihre Premiummarke für hochwertiges Kaviar-Kokain-Diamantsteak.“

300x250 boxone

Hunderten Hollywoodstars wurden Kindesmissbrauchsverbrechen vorgeworfen. Einige könnten in den Tausenden von Bundesanklagen genannt werden, die in 2018 eingereicht wurden und kurz vor der Veröffentlichung standen.

Die Anschuldigungen wurden von Allison Macks „Smallville“ NXIVM Cult aus Hollywood angeführt und betrafen auch Montanas Senator Jon Tester und große Unternehmen wie Seagram’s Liquor Company.

Am 24. Juli 2018 wurde unter anderem die Seagram-Erbin Clare Bronfman wegen verschiedener Verbrechen im Zusammenhang mit dem NXIVM-Sexkult verhaftet.

Die Staatsanwälte behaupteten, eine Verschwörung zur Erpressung und andere Verbrechen hielten den Sexring am Laufen und entzogen den Opfern von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen kostenlose Arbeit und sexuelle Dienste für den Anführer Keith Raniere.

„Das größte Problem in Hollywood ist und war schon immer Pädophilie“, erklärte der Schauspieler und Sänger Corey Feldman bereits am 30. Oktober 2017. Feldman, der seine Hollywood-Karriere im Alter von drei Jahren begann, war an einer Kampagne zur Finanzierung eines Films über angebliches Hollywood beteiligt Pädophile.

„In Hollywood herrscht viel Dunkelheit und sie wird sich immer weiter auflösen. Was wir jetzt sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein Spielfilm ist der beste Weg, das zu teilen, was ich als Kinderschauspieler gesehen und erlebt habe.“

In Hollywood schien es um Geld, Machtübernahme und satanisch-pädophile Verbindungen zum CIA-Mind-Control-Programm und zu prominenten Politikern in Washington D.C. zu gehen, während ihre pädophilen Parteien sich um satanische Symbolik drehten.

Alle schienen international vernetzt zu sein. Es wurde angenommen, dass es sich bei Drogen-, Waffen- und Kinderhandel um integrierte weltweite Operationen handelte, die von denselben Leuten betrieben, vom Vatikan aus koordiniert, von verschiedenen Mafias geschützt und durch das Black Budget der CIA sowie wohlhabende Eliten des globalen Währungssystems finanziert wurden.

Seit den Anfängen des Währungssystems besitzen und leiten Privatfamilien die Federal Reserve, die mit IRS-Steuergeldern die Queen’s Bank of England, die Vatikanbank und Zentralbanken auf der ganzen Welt finanziert und dann den amerikanischen Steuerzahlern Zinsen für diese Gelder in Rechnung stellt.

Offensichtlich finanzierte dieses korrupte System auch den internationalen Kinderhandel, auch mit Hollywoodstars.

Diese Luziferianer hatten das Gefühl, dass sie ihre Macht über das globale Währungssystem durch sorgfältig organisierte Kinderopferriten und pädophile Partys erlangten, die regelmäßig auf internationaler Ebene abgehalten wurden und vom satanischen Kinderopferkult des Neunten Kreises des Vatikans außer Kraft gesetzt wurden.

All das könnte sich bald ändern, wenn die Geldquellen durch einen erwarteten globalen Währungsneustart unter der Leitung der BRICS-Allianz weggenommen werden. Es wurde erwartet, dass die Weltwährungen bald zum Goldstandard zurückkehren und die natürlichen Ressourcen eines Landes stützen würden.

Diese Änderung würde den Sturz des gegenwärtigen globalen Währungssystems, einschließlich der Zentralbanken, der Federal Reserve, des IRS, der CIA und sogar des Vatikans, mit sich bringen und letztendlich und natürlich zum Anfang vom Ende des internationalen Drogen-, Waffen- und Kinderhandels führen – plus der Erpressung von Politiker, um den Weltreichtum zu kontrollieren.

„Die CIA gab ihr berechtigtes Interesse am Kinderhandel zu, als sie 2008 enthüllte, dass sie seit dem Vietnamkrieg Kinderprostitutionsringe betrieben hat, um ihre Kongressgegner in die Falle zu locken.

Ein lukratives Imperium des Drogen- und Menschenhandels wurde durch den kontinuierlichen Einsatz der Kinderprostitution durch inländische Spionageagenturen zur Erpressung und Kontrolle von Politikern und Führern politisch gestärkt.“ (Washington DC Rock Creek Free Press, Dezember 2008, Bd. 2, Nr. 12).

Die Eigentümer des gegenwärtigen Währungssystems – die Rothschilds und andere Familien, darunter Queen Elizabeth, Rockefellers, Bushs und Clintons – glaubten, sie seien Abkömmlinge einer außerirdischen Rasse namens Anunnaki (große, hellhäutige, blauäugige, blonde Dämonen) und halten es für ihre Pflicht, über der Weltbevölkerung zu herrschen.

Es wurde angenommen, dass diese mächtigen Eliten ihr Geld, ihre Macht und ihre Verbindungen zu verschiedenen Mafias und Geheimdiensten, darunter dem australischen Sicherheitsgeheimdienst, der CIA und dem britischen Geheimdienst, nutzten, um durch Entführung und Aufzucht ihrer Kinder Kinder zu beschaffen.

Die Mind-Control-Techniken der CIA (wir sprechen hier von regelmäßiger Vergewaltigung, Folter und erzwungener Teilnahme an Kinderopferriten) programmierten die Kinder und transportierten sie dann international, um VIP-Pädophilen zu dienen.

Dies stellte sicher, dass weltweit nur erpresste, kompromittierte Politiker, Militärs und Regierungsbeamte Führungspositionen besetzten.

Geheimdienstquellen zufolge wurden Tausende Kinder, die die US-Grenze überquerten, entführt oder in den Kinderhandel verkauft, um Pädosex-Anfragen hochrangiger US-Beamter, darunter Mitglieder des US-Kongresses und staatlicher Gesetzgeber, zu erfüllen.

Eine beträchtliche Anzahl dieser hochrangigen Eliten wird seit geraumer Zeit überwacht, und einige wurden dabei erwischt, wie sie nach Kindern riefen, die sie zum Sex „bestellt“ hatten.

Dank des ITCCS und des International Common Law Court of Justice wurde der verurteilte Kinderhändler Papst Franziskus bereits am 11. August 2018 vor Gericht angeklagt. /celebrities/2018/07/pope-francis-faces-august-arrest-resignation-for-child-sacrifices-2475430.html

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 28.04.2024