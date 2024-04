Spitzenphysiker veröffentlicht „Beweise“, dass wir in einer Computersimulation leben (Video)

Teile die Wahrheit!

„Die Matrix ist überall. Sie ist überall um uns herum. Sogar jetzt in diesem Raum.“

Das sagt Laurence Fishburnes Morpheus in dem Science-Fiction-Klassiker „Die Matrix“, als er Keanu Reeves‘ Neo die Wahl lässt, herauszufinden, wie „tief der Kaninchenbau geht“.

So wie Neo entdeckte, dass das „Leben“, das er lebte, kaum mehr als ein algorithmisches Konstrukt war, argumentieren nun Wissenschaftler und Philosophen, dass wir selbst in einer Simulation gefangen sein könnten.

In einer Anfang des Monats veröffentlichten Arbeit hat der Physiker Melvin Vopson von der Universität Portsmouth wissenschaftliche Beweise für eine philosophische Theorie vorgelegt, die als Simulationshypothese bekannt ist.

Diese Hypothese besagt, dass das gesamte Universum und unsere objektive Realität nur eine hochentwickelte virtuelle Illusion sind.

Elon Musk gehört zu den bekannten Anhängern dieser Theorie, die – wie Dr. Vopson in seiner Arbeit feststellt – „sowohl in wissenschaftlichen Kreisen als auch in der Unterhaltungsindustrie an Zugkraft gewonnen hat“.

Der Universitätsdozent wies auch darauf hin, dass die jüngsten Entwicklungen in einem Wissenschaftszweig, der als Informationsphysik bekannt ist, „diese Möglichkeit zu unterstützen scheinen“. (Medium: Die falsche Matrix, die Astral- und die Unterwelt lösen sich auf (Videos))

Die Informationsphysik besagt, dass die physische Realität aus Informationsbits besteht.

Dr. Vopson ist jedoch noch weiter gegangen und arbeitet daran, zu beweisen, dass Informationen eine physikalische Masse haben und ein grundlegender Baustein des Universums sind.

Er behauptet sogar, dass Informationen die geheimnisvolle dunkle Materie sein könnten, die fast ein Drittel des Universums ausmacht.

In früheren Forschungsarbeiten schlug der Physiker vor, dass alle Elementarteilchen (die kleinsten bekannten Bausteine im Universum) Informationen über sich selbst speichern, ähnlich wie die DNA beim Menschen.

Im Jahr 2022 entdeckte er dann ein neues physikalisches Gesetz, das er den zweiten Hauptsatz der Infodynamik nannte und das besagt, dass die Entropie – der Grad der Zufälligkeit oder Unordnung – innerhalb eines isolierten Informationssystems entweder konstant bleibt oder mit der Zeit abnimmt. (Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video))

Mit anderen Worten, das System wird immer weniger chaotisch, was darauf hindeutet, dass es eine Art Mechanismus gibt, der es steuert, und nicht der Zufall.

„Ich wusste damals, dass diese Entdeckung weitreichende Auswirkungen auf verschiedene wissenschaftliche Disziplinen haben würde“, so Dr. Vopson in einer von der Universität Portsmouth veröffentlichten Erklärung. (Vgl. University of Portsmouth)

„Als Nächstes wollte ich das Gesetz auf den Prüfstand stellen und sehen, ob es die Simulationshypothese weiter unterstützen könnte, indem es aus dem philosophischen Bereich in die Mainstream-Wissenschaft überführt wird.“

Dr. Vopson wandte das Gesetz in einer Reihe verschiedener Bereiche an, darunter Genetik, Kosmologie und sogar Symmetrie.

Dabei stellte er fest, dass die Fülle an Symmetrie im Universum (man denke an Schneeflocken und Gesichtsstrukturen) durch den zweiten Hauptsatz der Infodynamik erklärt werden kann.

„Symmetrieprinzipien spielen eine wichtige Rolle in Bezug auf die Naturgesetze, aber bisher gab es kaum eine Erklärung dafür, warum das so ist“, sagte er.

„Meine Ergebnisse zeigen, dass eine hohe Symmetrie dem Zustand mit der geringsten Informationsentropie entspricht, was die Neigung der Natur zu diesem Zustand erklären könnte.“

Einfach ausgedrückt: Die Natur zieht es vor, dass die Dinge so gut wie möglich geordnet sind.

Er fuhr fort: „Dieser Ansatz, bei dem überschüssige Informationen entfernt werden, ähnelt dem Prozess eines Computers, der überflüssigen Code löscht oder komprimiert, um Speicherplatz zu sparen und den Stromverbrauch zu optimieren.“

Infolgedessen „unterstützt dies die Vorstellung, dass wir in einer Simulation leben“.

Dr. Vopson meint es ernst mit dieser Idee und hat im vergangenen Jahr sogar eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um sie zu testen.

Damals kündigte er an, er habe ein Experiment entworfen, um herauszufinden, ob wir alle nur Figuren in einer fortgeschrittenen virtuellen Welt sind.

„Es gibt eine wachsende Gemeinschaft, die sich ernsthaft mit der Möglichkeit auseinandersetzt, dass Information grundlegender für alles ist, als wir denken“, sagte er in einer im Dezember veröffentlichten Erklärung. (Vgl. University of Portsmouth)

„Wenn Information eine Schlüsselkomponente von allem im Universum ist, würde es Sinn machen, dass ein riesiger Computer irgendwo die Kontrolle hat.

„Angenommen, das Universum ist tatsächlich eine Simulation, dann muss es eine Menge Informationsbits enthalten, die überall um uns herum versteckt sind. Ich habe ein Experiment entwickelt, das einen Weg vorschlägt, diese Informationen zu extrahieren, um zu beweisen, dass es sie gibt.“

Das von ihm vorgeschlagene Experiment basiert auf seiner Schlussfolgerung, dass Information physikalisch ist und dass Elementarteilchen eine DNA mit Informationen über sich selbst besitzen.

Er stellte die These auf, dass die Information in einem Elementarteilchen durch eine Teilchen-Antiteilchen-Kollision nachgewiesen und gemessen werden kann.

„Wir können den Informationsgehalt eines Teilchens messen, indem wir es auslöschen. Wenn wir die Information aus den Teilchen löschen, können wir uns ansehen, was übrig bleibt“, sagte er in der Erklärung vom Dezember

„Dieses Experiment ist mit unseren vorhandenen Werkzeugen sehr gut machbar, und ich hoffe, dass die Crowdfunding-Seite uns dabei helfen wird.“

Obwohl die Crowdfunding-Aktion weit vor Erreichen des Ziels von 185.000 £ beendet wurde, hofft Dr. Vopson immer noch, den ehrgeizigen Test durchführen zu können.

Nach seiner jüngsten Veröffentlichung deutete er an, dass das Experiment das Potenzial hätte, den „fünften Zustand der Materie im Universum“ zu bestätigen und „die Physik, wie wir sie kennen, zu verändern“

