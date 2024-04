Die Zirbeldrüse oder das 3. Auge ist die am stärksten angegriffene und vergiftete Drüse im menschlichen Körper

Die Zirbeldrüse, ein kleines, erbsengroßes endokrines Organ tief im Gehirn, ist seit Jahrhunderten ein Thema voller Faszination und Mysterium. René Descartes, der französische Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, bezeichnete es bekanntlich als „Hauptsitz der Seele“, während es in moderneren Kontexten aufgrund seiner wahrgenommenen Verbindung zu spirituellen Erfahrungen und Intuition oft als „Drittes Auge“ bezeichnet wird.

Die Zirbeldrüse verstehen

Die Zirbeldrüse sitzt fast in der Mitte des Gehirns, eingebettet zwischen den beiden Hemisphären in einer Region, die Epithalamus genannt wird. Trotz seiner geringen Größe spielt es mehrere entscheidende Rollen im Körper, von denen die bemerkenswerteste die Regulierung unseres Tagesrhythmus ist.Die Drüse produziert Melatonin, ein Hormon, das die Modulation von Wach-/Schlafmustern und saisonalen Funktionen beeinflusst. Diese Produktion wird durch Licht beeinflusst; Die Zirbeldrüse empfängt über den Retinohypothalamus-Trakt Signale vom Auge, die ihr mitteilen, ob es Tag oder Nacht ist, und passt die Melatoninsekretion entsprechend an.Über ihre etablierten physiologischen Funktionen hinaus übt die Zirbeldrüse eine gewisse Anziehungskraft aus, die sich bis in die Bereiche der Metaphysik und Spiritualität erstreckt und zu ihrem Spitznamen „das dritte Auge“ führt.

Das „Dritte Auge“ und Spiritualität

In vielen spirituellen Traditionen, insbesondere im Hinduismus und Buddhismus, ist das „Dritte Auge“ ein metaphorisches inneres Auge, das Erleuchtung und die Fähigkeit darstellt, über die gewöhnliche Wahrnehmung hinaus zu sehen.

Es wird angenommen, dass es sich in der Mitte der Stirn befindet, etwas über dem Raum zwischen den Augenbrauen, was ungefähr mit der anatomischen Lage der Zirbeldrüse im Gehirn übereinstimmt. Diese Traditionen legen nahe, dass man durch Meditation und spirituelle Praktiken sein drittes Auge „öffnen“ kann, was tiefe Einsichten und Erfahrungen der Einheit ermöglicht.

Verkalkung der Zirbeldrüse

Ein weiteres Geheimnis der Zirbeldrüse ist das Phänomen der Verkalkung. Autopsiestudien haben gezeigt, dass die Zirbeldrüse häufig einer Verkalkung unterliegt, bei der sich im Laufe der Zeit Kalkablagerungen ansammeln, und zwar häufiger als bei jedem anderen Organ im menschlichen Körper. Die Ursache und die Auswirkungen dieser Verkalkung bleiben weitgehend unklar. Einige Studien deuten jedoch auf einen Zusammenhang zwischen der Verkalkung der Zirbeldrüse und neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer hin, obwohl weitere Untersuchungen erforderlich sind, um diesen möglichen Zusammenhang zu bestätigen und zu verstehen.

Fluorid und seine Wirkung auf die Zirbeldrüse

Einer der faszinierenden Forschungsbereiche in Bezug auf die Zirbeldrüse betrifft die Wirkung von Fluorid, einem häufigen Zusatzstoff in öffentlichen Wassersystemen und Dentalprodukten, da er eine schützende Wirkung auf den Zahnschmelz hat. Fluorid ist ein natürlich vorkommendes Mineral, wird jedoch zu einem Gesundheitsrisiko, wenn sein Spiegel im Körper zu hoch ist.

Eine Sorge besteht darin, dass die Zirbeldrüse besonders anfällig für die Ansammlung von Fluorid sein könnte, was möglicherweise ihre Funktion beeinträchtigen könnte.

Der primäre Wirkungsmechanismus von Fluorid beruht auf der Bildung von Fluorapatit, einem harten, schützenden Material, das der sauren Umgebung im Mund widersteht, die zu Karies führt. Allerdings kann derselbe Vorgang zu einer Verkalkung der Zirbeldrüse führen. Diese Drüse ist im Gegensatz zu anderen Hirngeweben nicht durch die Blut-Hirn-Schranke geschützt, wodurch sie möglicherweise anfälliger für die Ansammlung bestimmter Substanzen, einschließlich Fluorid, ist.

Der Prozess der Verkalkung der Zirbeldrüse ist ein natürlicher Vorgang und oft mit dem Alter verbunden. Studien deuten jedoch darauf hin, dass die Exposition gegenüber hohen Fluoridkonzentrationen zu einer früheren und stärkeren Verkalkung beitragen kann.

Dies ist besorgniserregend, da die Verkalkung der Zirbeldrüse ihre Fähigkeit zur Produktion von Melatonin beeinträchtigen kann, einem Hormon, das den Schlaf und den Tagesrhythmus reguliert.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese potenziellen Verbindungen zwar bestehen, sich ein Großteil der Forschung jedoch noch im Anfangsstadium befindet und die Ergebnisse inkonsistent sind.

Um die Wirkung von Fluorid auf die menschliche Zirbeldrüse abschließend zu bestimmen und die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu verstehen, sind eingehendere und umfassendere Studien erforderlich. Bis solche Erkenntnisse vorliegen, ist es von entscheidender Bedeutung, eine ausgewogene Sicht auf die Fluoridaufnahme beizubehalten und ihre Vorteile für die Zahngesundheit sowie ihre potenziellen Risiken anzuerkennen.

DMT-Produktion und die Zirbeldrüse

Eine Hypothese, die die öffentliche Fantasie erregt hat, ist, dass die Zirbeldrüse die starke psychedelische Verbindung Dimethyltryptamin (DMT) produziert. Einige Forscher haben vermutet, dass DMT in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen wie Nahtoderfahrungen oder mystischen Erfahrungen in großen Mengen freigesetzt werden könnte.

Obwohl DMT in der Zirbeldrüse von Ratten gefunden wurde, sind die Beweise beim Menschen noch nicht schlüssig, was es zu einem spannenden Bereich für zukünftige Forschung macht.

Abschließende Gedanken

Obwohl die Zirbeldrüse körperlich klein ist, spielt sie sowohl in der Wissenschaft als auch in der Spiritualität eine wichtige Rolle. Seine entscheidende Rolle bei der Regulierung unseres biologischen Rhythmus verdeutlicht seine grundlegende Bedeutung, während seine metaphorische Interpretation als „Drittes Auge“ tiefgreifende Fragen des Bewusstseins und der Spiritualität erschließt.

Während wir weiterhin die Tiefen des menschlichen Gehirns erforschen, bleibt die Zirbeldrüse ein fesselnder Brennpunkt voller Geheimnisse und Faszination. Wir stehen vielleicht erst an der Spitze des Eisbergs, wenn es darum geht, das volle Ausmaß der Funktionen dieser Drüse und ihre Auswirkungen auf unser Verständnis von Bewusstsein, Gesundheit und unserem Platz im Universum zu verstehen.